Обзор смартфона Nokia 6

Довольно сложно найти человека, у которого когда-либо не было телефона или смартфона от финской компании Nokia. Более того, были времена, когда сложно было себе представить, что Nokia будет в роли догоняющего, а не лидера на этом рынке. Сейчас же бренд принадлежит компании HMD Global, которая его понемногу возвращает к жизни, перевыпуская даже такие легендарные модели как 3310 (пусть она уже совсем не похожа на оригинал). Новые устройства начиная с середины лета появились в украинских магазинах. У нас уже побывали модели 3 и 5, а в этот раз очередь за Nokia 6.

Комплектация и первые впечатления

Как и модели помладше, Nokia 6 покинет магазин в маленькой коробке с большим изображением смартфона. Внутри с ним есть зарядный блок, кабель, гарнитура, скрепка для извлечения лотка Sim-карты и пара бумажек. Вполне стандартный набор, без излишеств.

Прямо из коробки у пользователя будет Android 7.1.1 со свежим обновлением безопасности. Не каждый смартфон этим может похвалиться, особенно в сегменте недорогих устройств. Правда, на первый взгляд и не скажешь, что у гаджета такой ценник, ведь он и выглядит неплохо, и работает довольно шустро, из-за чего создается впечатление, что гаджет стоит подороже.

Дизайн и удобство использования

Все последние модели Nokia похожи друг на друга. Но разница в деталях все же есть. Так, если модели 3 и 5 сделаны с округлыми боковинами, то у Nokia 6 они ровные, с небольшими отшлифованными уголками. Корпус весь металлический, но есть парочка хорошо закамуфлированных «полосок» для антенн как у iPhone. Размер смартфона не выделяется на фоне 5.5-дюймовых устройств с заметными рамками вокруг экрана: 154×75,8×7,85 мм, в месте с выступом камеры толщина 8.4 мм, а вес составил 174 грамма.

Собран гаджет отлично. В монолитный корпус идеально подогнали кнопки и лоток SIM-карты. Отшлифованные грани и серебристая рамка вокруг камеры красиво бликуют, а на матовом корпусе практически незаметны следы рук. Оформлен смартфон может быть в пяти вариантах: черный (как наш образец), серебристый, «индиго» (синий), «медный» (оранжевый) и ограниченная черная глянцевая серия. Независимо от цвета корпуса, лицевая панель будет оставаться темной. На мой взгляд лучшими из доступных вариантов являются черный и синий (который можно назвать классическим для Nokia).

Все основные элементы управления на смартфоне расположены довольно привычно. Кнопка включения и качелька регулировки громкости на правой стороне, тогда как слева находится лоток SIM-карты и карты памяти (или второй операторской карты). Снизу microUSB, динамик и микрофон, а сверху разъем для гарнитуры. Сзади вместе с камерой и вспышкой есть прорезь для дополнительного микрофона. На лицевой панели под дисплеем утопленный в стекле сканер отпечатка пальца (к слову, вполне хороший), который работает и как кнопка Home, а вокруг него сенсорные кнопки «Назад» и вызова мультизадачности. Над дисплеем традиционно находится набор датчиков, камера, разговорный динамик и логотип компании, но их практически не видно.

Несмотря на то, что корпус большой, а покрытие смартфона не самое цепкое, из рук он не выскальзывает. Но некоторое время все равно уйдет на то, чтобы привыкнуть к размеру. Немного перехватывать его придется тогда, когда нужно будет потянуться к сенсорным кнопкам. В остальном Nokia 6 мало чем отличается от других больших телефонов.

Дисплей

У сегодняшнего гостя нашей редакции 5,5-дюймовый экран с Full HD-разрешением. Плотность размещения пикселей составляет 403 ppi. Естественно, такого разрешения целиком и полностью достаточно для комфортного использования. Приятно, что даже в недорогих смартфонах уже устанавливаются такие экраны.

За цвета отвечает IPS-матрица. Она немного холоднее нормы. Поправить это в настройках нельзя. Тем не менее, картинка хорошая. Цветов достаточно, под углом они практически не меняются. В сочетании с довольно высоким разрешением, дисплей отлично себя показал в ежедневном использовании. Единственное, чего не хватает, это «вечернего» режима, который сделал бы дисплей немного теплее, от холодной картинки глаза все же устают.

При заявленной максимальной яркости на уровне 450 нит, по факту этот показатель выше 500. Конечно, на солнце все равно довольно много бликов, но тем не менее, разобрать что происходит на дисплее возможно. И авторегулировка яркости не бросается в крайности, что все еще редкость для недорогих устройств. К работе сенсора тоже не придраться. А дополнит это все стекло Gorilla Glass с 2.5D-эффектом и вменяемым олеофобным покрытием.

Звук

Основной динамик один, но когда это нужно, включается разговорный и при просмотре видео можно получить немного эффекта стерео. Сам же нижний динамик довольно громкий и практически не репит. Как для такого смартфона, звук хороший. С ним даже музыкальные клипы смотреть довольно приятно. Комплектная гарнитура звучит не очень хорошо, ведь «вкладыши» редко отличаются вменяемым звуком, но если у пользователя есть устраивающие наушники, смартфон с ними справится.

Разговорный динамик плохо слышно, когда он дополняет основной, но свое главное предназначение он исполняет без проблем. Тоже самое можно сказать про микрофон и систему шумоподавления.

Производительность и ПО

Вряд ли кто-то ожидает от недорогого смартфона флагманских показателей. Тем не менее, производителю удалось добиться определенных успехов и тут. В нашем образце установлен восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 c видеоядром Adreno 505. Количество ОЗУ составляет 3 ГБ (4 ГБ для глянцевой версии), а емкости накопителя хватило на 32 ГБ (что можно увеличить картой памяти до 128 ГБ). Смартфон поддерживает все необходимые варианты связи, включая поддержку LTE и NFC (что не часто встречается в цельнометаллических смартфонах).

В результатах синтетических тестов чуда не произошло, как и в требовательных играх, где наблюдается недостаток кадров и нередкие задержки. Но вот все остальное работает довольно быстро и приятно. Сразу можно сделать вывод, что гаджет не предназначен для фанатов игр и поклонников самого мощного «железа». А все остальные пользователи, которые перед смартфоном не ставят подобные задачи, должны остаться довольны быстродействием смартфона.

Чем компания действительно гордится, это свежей версией Android с последними патчами безопасности. Более того, Android O разработчик тоже обещает доставить довольно быстро. Текущая версия 7.1.1 работает вполне неплохо, но иногда бывают «сюрпризы» в виде пропавших виджетов после перезапуска или не выключающегося режима энергосбережения. В остальном, даже в режиме мультизадачности смартфон вполне справляется. Фанаты «чистого Android’а» порадуются первозданному виду системы без надстроек и сторонних приложений.

Автономность

В Nokia 6 установлен аккумулятор емкостью 3000 мА•ч. С учетом не самого мощного процессора, ожидать моментального разряда не приходится. Более того, даже с учетом непродолжительного использования навигатора, меньше 5 часов экрана у меня в день не получалось, а запаса батареи было 20-25%. В тесте PCMark аккумулятора хватило на 6.5 часов.

На зарядку от стандартного блока питания потребуется два с половиной часа. Увы, о быстрой зарядке речи не идет. Но с учетом живучести гаджета, бегать от розетки к розетке не придется.

Камеры

Как ни странно, но камеры тоже есть за что похвалить. В Nokia 6 еще обошлось без парных сенсоров и как спереди, так и сзади установлено по одной камере: фронтальная с разрешением 8 МП, а основная – 16 МП и дополнена двойной вспышкой.

Снимки основной камерой могут быть очень приличные, но потребуется терпение. На фотографию необходимо немного времени, особенно если не выключать режим HDR (тогда тем более секунды 3-4 нужно не двигаться). Но как только пользователь приловчится, результаты можно будет получить очень неплохие, с достаточно натуральной цветопередачей и годной детализацией. К сожалению, про снимки на ходу и какие-то динамические кадры придется забыть.

С видео все немного проще. Камера снимает максимум в Full HD, а понизив разрешение даже можно снять замедленное видео. Фокус и настройка экспозиции работают довольно быстро, а цвета близки к натуральным. Но сильно не хватает стабилизации, хотя бы программной.

Фронтальная камера тоже довольно способная. Главное не торопиться и пересматривать результат прямо на месте. А еще лучше сразу делать несколько кадров.

Приложение камеры простенькое. Это, наверное, единственное приложение, которое нерасторопно работает и может заставить понервничать. Оно долго запускается, а анимация внутри приложения иногда может сбивать с толку из-за задержек. Настроек минимум и они все под рукой. Глобально, если бы не было проблем с быстродействием, такой минимализм можно было бы просто поприветствовать. А пока остается надеяться, что с будущими обновлениями камера будет работать пошустрее, ведь хорошие снимки она уже может делать.