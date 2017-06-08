Новинки ASUS на выставке Computex 2017

Тайваньская выставка Computex остается одним из самых значимых событий в мире потребительского IT. Многие производители стараются подготовить новые продукты или, как минимум, их анонсировать на популярной площадке в Тайбэе. Исторически Computex была «компьютерной» выставкой, однако даже в названии заложено определение compute (анг., вычисление), а это существенно расширяет тематику и охват мероприятия. Computex действительно трансформируется, отвечая на фактические запросы времени, потому интерес к выставке сохраняется в отличие от целого ряда подобных начинаний, которые уже стали историей.

Традиционно первую скрипку на Computex играют локальные производители с мировым именем. Каждый из них ответственно подходит к самому важному публичному событию года, потому концентрация новинок и различных концептов на стендах просто зашкаливает. Попытаемся в экспресс-режиме ознакомить вас с самыми интересными устройствами, которые демонстрировались на Computex 2017. Учитывая количество заслуживающих внимания экспозиций, мы разделили материал на несколько частей. В этот раз смотрим на новинки компании ASUS.

Уже традиционно компания разделяет масштабную выставочную зону на два сегмента – в первом сосредоточены новинки категории Republic of Gamers, а во второй – разноплановые продукты напрямую не относящиеся к игровой тематике.

Ноутбуки

В первый день Computex 2017 компания ASUS провела отдельное мероприятие ROG, на котором были представлены ключевые игровые новинки.

Мы уже писали об ноутбуке ROG Zephyrus, имеющем толщину корпуса 16,7–17,7 мм, при этом оборудованном 4-ядерным процессором и видеокартой GeForce GTX 1080. Посмотреть на практическое воплощение концепции MAX-Q Design заглянул Дженсен Хуанг, который одним из первых получил ROG Zephyrus. Новый формат дискретной графики и усовершенствованная система охлаждения позволила существенно уменьшить габариты и массу мощных игровых систем.

На мероприятии также были представлены игровые ноутбуки линеек ROG Strix GL530 и GL703 с диагоналями экрана 15,6” и 17,3”. Помимо классических вариантов, также предложены модификации, изначально ориентированные на киберспортивные дисциплины.

ROG Strix HERO Edition номинально позиционируется как мобильный инструмент для MOBA-дисциплин. Кроме специфического внешнего оформления корпуса и RGB-подсветки клавиатуры с технологие N-Key Rollover, а также выделенными клавишами QWER, версия будет оснащаться матрицей с разрешением Full HD c частотой обновления 120 Гц, а также улучшенной цветопередачей. В топе ноутбуки будут предлагаться с процессорами Core i7 и графикой GeForce GTX 1060.

17,3-дюймовая модификация ROG Strix SCAR Edition в большей мере ориентирована на шутерные дисциплины, такие как CS или Overwatch. Корпус оформлен в чуть более сдержанном стиле, передняя панель украшена под карбон, а не драконью чешую, как в случае с HERO Edition. Здесь также будет использоваться матрица со скоростью обновления 120 Гц при этом производитель заявляет об улучшенной скорости отклика – 5 мс. Для игр подобного жанра даже минимальные смазы изображения могут быть фатальны, потому скоростная матрица здесь уместна. Клавиатура ноутбука также имеет настраиваемую RGB-подсветку и поддерживает технологию N-Key Rollout. Максимально заряженная версия ROG Strix SCAR Edition также будет комплектоваться процессорами Core i7 семейства Kaby Lake, при этом здесь уже может использоваться видеокарта GeForce GTX 1070.

Из очень интересных новинок можем выделить первый в мире игровой ноутбук на базе новых 14-нанометровых процессоров AMD. Для 17,3-дюймовой модели ROG STRIX GL702ZC используется 8-ядерный процессор Ryzen 7 1700 (65 Вт) и дискретная графика Radeon RX 580 4 ГБ (65 Вт). Компания AMD пока еще не представила мобильные версии чипов Ryzen, потому в данном случае речь фактически идет об использовании десктопного CPU. При этом удивительно, что ноутбук получился достаточно компактным для своего класса (412×275×34 мм) и весит всего 3 кг.

Мы смогли удостовериться в том, что в системе используются заявленные компоненты, однако проверить в деле не было возможности.

Экран имеет разрешение 1920×1080 и поддерживает технологию AMD FreeSync. Ноутбук может оснащаться оперативной памятью DDR4-2400 объемом до 32 ГБ, а также использовать SSD M.2 NVMe/SATA емкостью 128/256/512 ГБ. По всей видимости в базовом варианте лэптоп комплектуется гибридным жестким дисков SSHD FireCuda на 1 ТБ (5400 об/мин).

По заявлению производителя, для ноутбука используется система охлаждения Hyper Cool Duo-Copper с разветвленной конструкцией тепловых трубок и двумя вентиляторами. Работа СО действительно интересна, учитывая не самые экономичные по мобильным меркам компоненты. Мощь Ryzen 7 1700 в мобильном формате может быть востребована для различных счетных задач. Все же наличие 8 ядер и 16 потоков в ряде случаев дают очень хороший результат. Тем не менее игровой акценты ROG STRIX GL702ZC не вызывают сомнений. При случае на практике проверим возможности такой платформы.

Если 17,3” – это в целом ваш мобильный игровой формат, но платформа AMD по каким-либо причинам не устраивает, на этот случай у ASUS припасена схожая внешне модель ROG STRIX GL702VI. Отличие названия лишь в индексе, а вот по характеристикам изменения куда существеннее. Ноутбук использует процессоры Core i7/Core i5 последнего поколения и может оснащаться видеокартами вплоть до GeForce GTX 1080 8 ГБ. Из любопытного отметим матрицу Full HD IPS с частотой обновления 120 Гц и поддержкой NVIDIA G-Sync. Оперативной памяти DDR4-2400 можно установить до 32 ГБ, тогда как в качестве накопителей предусмотрены скоростные SSD M.2 NVMe на 256/512 ГБ в комплекте с HDD на 1 ТБ.

В отличие от версии на базе компонентов AMD, клавиатура ROG STRIX GL702VI имеет 4-зонную RGB-подсветку и аналогичным образом выделенную группу клавиш WASD. Как это не удивительно, но система на платформе Intel+NVIDIA оказалась чуть габаритнее и увесистее ноутбука с 8-ядeрным чипов AMD – 415×280×37 мм, 3,4 кг.

Мониторы

ASUS основательно обновила линейку игровых мониторов. Серию возглавила 35-дюймовая модель ROG Swift PG35VQ c изогнутым экраном разрешением 3440×1440 (21:9).

Экран поддерживает HDR, технологию Quantum-dot, имеет тыловую светодиодную подсветку с 512 зонами для улучшения контрастности изображения и заявленную яркость на уровне 1000 кд/м2. Вишенкой на торте стала частота обновления в 200 Гц, а также поддержка NVIDIA G-Sync для плавной синхронизации картинки.

Мы проверили, все так и есть на самом деле. G-Sync активна при 200 Гц в режиме 3440×1440. Можно уже прикидывать конфигурацию системы, которая будет обеспечивать порядка 200 кадров/c в таком разрешении. Впрочем, при меньшей производительности возможные нестыковки кадров как раз и будет сглаживать активированный G-Sync. 200 Гц в подобном режиме – это хороший задел на будущее.

Модель имеет уже привычную подсветку с проецированием логотипа на рабочую поверхность в области стойки экрана.

Из нововведений можно отметить RGB-иллюминацию крупного логотипа игровой серии на тыльной поверхности монитора. Поддерживается технология ASUS AURA Sync, при этом подсветка может синхронизироваться как с текущим звуковым сопровождением, так и с другими компонентами платформы (плата, видеокарта, периферия).

В начале нынешнего года производитель официально анонсировал ROG Swift PG27VQ. 27-дюймовая модель c изогнутым экраном и матрицей IPS разрешением 2560×1440, разогнанной до 165 Гц. Для улучшения качества картинки используется технология Quantum Dot, а для синхронизации частоты обновления экрана с количеством кадров, которые отрисовывает видеокарта, предусмотрена поддержка NVIDIA G-Sync.

Еще одна одна интересная модель – ROG Swift PG27UQ. Монитор также использует технологию квантовых точек и имеет поддержку HDR, при этом плоскость экрана не изогнута, а разрешение соответствует стандарту 4К (3840×2160) при 144 Гц. Экранов с подобным сочетанием характеристик на рынке очень немного. Возможно ASUS стоило бы подумать над использованием более очевидных обозначений мониторов. Устройства, отличающиеся одним символом в индексе имеют существенно разнящиеся характеристики.

На стенде компании также можно было наблюдать еще одну широкоформатную модель – ROG STRIX XG32VQ. 31,5-дюймовый монитор имеет разрешение 2560×1440 и частоту обновления 144 Гц.

Нужно отметить, что изгиб панели с радиусом кривизны 1800R уже хорошо ощущается на подобных диагоналях. Модель не имеет поддержки G-Sync, довольствуясь FreeSync. Наверняка стоимость XG32VQ будет ниже, чем у топовых мониторов подобных габаритов. Не исключено, что это будет аргументом для тех, кто присматривается к крупной изогнутой диагонали, но не готов платить за опции, зачастую сопутствующие устройствам такого класса.

Еще одна новинка нынешнего сезона – ROG STRIX XG258Q. Это монитор с диагональю экрана 24,5-дюйма с разрешением Full HD и матрицей типа TN. Да, да, именно TN. Нюанс в том, что заявленная скорость отклика здесь составляет всего 1 мс, а частота обновления составляет 240 Гц. По факту это один из самых скоростных мониторов. Ранее ASUS уже предлагала версию Swift PG258Q со схожими характеристиками, которая уже продается в Украине по цене порядка $750. В отличие от нее, ROG STRIX XG258Q не имеет поддержки NVIDIA G-Sync, что автоматически уменьшает стоимость устройства. Вместе с тем новинка поддерживает открытый стандарт FreeSync.

Не игровыми моделями едиными. Для творческих задач производитель предлагает 37,5-дюймовую модель ASUS с изогнутым экраном и разрешением 3840×1600 (21:9). ASUS Designo MX38VQ оборудована акустикой harman/kardon мощностью 8 Вт и встроенной в подставку беспроводной зарядкой стандарта Qi.

Для профессиональных цветокорректоров и специалистов видеообработки производитель приготовил 32-дюймовый монитор ASUS ProArt PA32UC c разрешением 3840×2160, поддержкой HDR 10, 384-зонной тыльной подсветкой и расширенным цветовым охватом. Яркую красочную картинку передает даже фотография без дополнительной обработки. Экраны имеют точную цветопередачу и проходят предварительную заводскую калибровку. Стоимость ASUS ProArt PA32UC не сообщается, но очевидно, что сумма будет внушительной, особенно если измерять привычными потребительскими мерами.

Из проф-ориентированных моделей также отметим безрамочные 27-дюймовые ASUS ProArt PA27AC. Минимальная толщина рамок со всех четырех сторон для удобной компоновки нескольких экранов, IPS-матрица с разрешением 2560×1440, поддержка HDR и расширенный цветовой охват. Помимо DisplayPort и HDMI монитор оснащен парой разъемов Thunderbolt 3 с поддержкой Power Delivery.

Заслуженное место на стенде заняла и новая портативная модель ASUS ZenScreen MB16AC. Компактный монитор с диагональю 15,6-дюймов оснащен IPS-матрицей с разрешением 1920×1080. Устройство имеет толщину 8 мм и весит чуть менее 0,8 кг. При этом монитор подключается к системе лишь помощью USB Type-C, не требуя дополнительного питания. В комплекте также предлагается переходник c USB Type-C на USB Type-A, что значительно увеличивает потенциальное количество систем к которым можно подключить портативный монитор. При использовании переходника и подключения по Type-A понадобится предварительная установка драйвера.

Производитель заявляет яркость экрана на уровне 220 кд/м2 и контрастность 800:1. C монитором поставляется защитная обложка, попутно выполняющая роль подставки, позволяющей разместить экран в портретном или ландшафтном режимах. В походных условиях в качестве упора-держателя можно использовать любую ручку или карандаш, оказавшиеся под рукой. Ориентировочная цена ASUS ZenScreen MB16AC – $250. Вскоре у нас будет возможность детальнее познакомиться с этим устройством.

Система на плате

В начале нынешнего года ASUS представила собственный вариант системы на плате (SBC, Single Board Computer) – Thinker Board. Платформа выполнена в формате популярных решений Raspberry Pi, при этом при этом разработка ASUS заметно производительнее и функциональнее.

ASUS Thinker Board основана на 4-ядерном процессоре Rockchip RK3288 (ARM Cortex-A17, 1,8 ГГц) с графикой ARM Mali-T764, оснащена 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3, имеет на борту контроллер Wi-Fi 802.11 b/g/n, гигабитный Ethernet, HDMI c поддержкой 4К и полный набор коннекторов, полагаемых для SBC.

По предварительным данным Thinker Board примерно вдвое производительнее Raspberry Pi 3. Система от ASUS стоит дороже, но разница не двукратная. Более того, как оказалось, Thinker Board уже доступны в Украине по цене порядка $70. Любителям систем подобного формата можно брать на заметку. В целом же, на наш взгляд, успех платформы будет зависеть от поддержки производителя и активности сообщества владельцев Thinker Board. Потенциал здесь есть.

Ребята из Bitspower, очевидно впечатлившись возможностями системы, разработали для Thinker Board миниатюрную жидкостную систему охлаждения. Ну, милота же )

Смартфоны

На демо-стенде можно было посмотреть на смартфон ASUS ZenFone AR. Модель была анонсирована на январской CES, после чего широко демонстрировалась во время мартовской выставки MWC 2017.

По итогам мы готовили первый взгляд на этот неординарный аппарат, но больше сведений получить на текущий момент не удалось. В первую очередь интересует цена устройства, которая до сих пор не была официально озвучена. ASUS ZenFone AR в июле начнет предлагаться на американском рынке, очевидно именно тогда появится информация о рекомендованной стоимости.

Напомним, что это уникальный в своем роде смартфон, который одновременно поддерживает технологию дополненной реальности Google Tango и может использоваться со шлемом виртуальной реальности Daydream View.

Технические характеристики представлена в таблице. Отметим использование процессора Snapdragon 821 и 6/8 ГБ оперативной памяти. Экран Super AMOLED c диагональю 5,7” имеет разрешение 2560×1440 и прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass 4. Батарея емкостью 3300 мАч, поддерживается быстрая зарядка.

Для работы с дополненной реальностью смартфон оснащен комплексом камер TriCam System, где помимо 23-мегапиксельного модуля Sony IMX318 используются еще камеры для определения глубины сцены и отслеживания движения.

Десктопы и моноблоки

Из десктопных систем можно выделить компактный ROG GR8 II. ПК с объемом корпуса 4,5 л может оснащаться процессорами семейства Kaby Lake вплоть до Core i7-7700 и дискретной графикой GeForce GTX 1060 3/6 ГБ.

Модель была представлена еще в начале года, потому на Computex 2017 это уже были не демонстрационные образцы, а скорее вспомогательные системы для подключения новинок, впервые показанных на тайваньской выставке.

Идея компактных, но достаточно мощных игровых систем представляется очень жизнеспособной. Здесь всегда актуален поиск баланса габаритов, возможности и цены системы. Еще один вариант платформы подобного класса – ASUS VivoPC X. Система в стройном 5,5-литровом корпусе (260×280×76, 2,2 кг) может оснащаться 4-ядерным мобильным процессором Core i5-7300HQ (2,5/3,5 ГГц, TDP 45 Вт) и видеокартой GeForce GTX 1060 3 ГБ. 8/16 ГБ памяти DDR4-2400, жесткий диск 2,5” на 1 ТБ и слот M.2 для SSD. Цена в базовой конфигурации – $800.

Производитель обещает тихую работу системы охлаждения. Если не практике все так, то консольный формат с возможностями полноценного игрового ПК выглядит очень заманчиво. ASUS VivoPC X можно разместить рядом с телевизором и уверять гостей в том, что игровая консоль нового поколения выглядит именно так. Производитель заявляет о поддержке 4К и готовности к VR-погружениям. Все справедливо, но для подобных условий все же нужно больше ресурсов, а вот для комфортной боевки в Full HD решение выглядит интересно.

Из относительно новых решений классического формата отметим ROG STRIX GD30, которые были анонсированы в марте. Привычный десктопный форм-фактор c целым перечнем возможных конфигураций.

В топовой комплектации игровая система может оснащаться процессором Core i7-7700, видеокартой GeForce GTX 1080, иметь до 32 ГБ DDR4-2400 оперативной памяти и SSD M.2 на 512 ГБ. Вариантов много, потому стоимость конкретной модификации будет зависеть от используемых компонентов.

Оригинальная опция системы – внешний отсек для 2,5-дюймовых накопителе с возможностью горячей замены устройств. Производитель делает акцент на возможной полезности такой функции во время проведения киберспортивных турниров, но приспособить ее можно и для других ситуаций.

ROG STRIX GD30 будет предлагаться в двух цветовых вариантах с белой или черной передней панелью. При этом сама панель съемная, потому при желании можно оригинально оформить фронтальную стенку.

На выставке можно было наблюдать практические результаты подобных попыток.

Производитель представил две новые серии моноблоков. ASUS Vivo AiO V241 – универсальная модель all-in-one с сенсорным экраном диагональю 23,8”, для которого используется IPS-матрица с разрешением 1920×1080. Особенность новых моделей – очень тонкая рамка. Дисплей занимает 88% площади передней панели. Встроенная камера и микрофон переехали под экран. В этой же области размещена пара динамиков акустической системы.

ASUS предложит несколько конфигураций с процессорами от Pentium 4415U до Core i5-7200U. При этом системы будут оснащаться 4/8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 и жестким диском на 500/1000 ГБ c опцией в виде SSD SATA объемом 256 ГБ. Старшие версии будут также оснащаться дискретной графикой GeForce 930MX 2ГБ. Возможно в последующем видеокарта будет заменена на GeForce MX150, что было бы логично.

Состав портом можно назвать минимально достаточным. На заднюю панель выведены четыре USB 3.0, видеовыход HDMI и розетка Ethernet. Еще один порт USB 2.0 имеется на нижней кромке.

Вторая новинка – ASUS Zen AiO ZN242 – также имеет экран диагональю 23,8” на базе IPS-матрицы с разрешением 1920×1080. Модель имеет очень тонкие рамки. Такой дизайн устройства получил название NanoEdge. Дисплей занимает уже 90% площади передней панели. В данном случае веб-камера размещена в выдвижном модуле (на верхней кромке).

На втором плане виден моноблок предыдущего поколения. К широким рамкам тоже привыкаешь, но в сравнении контраст очень сильный.

ASUS Zen AiO ZN242 заметно более оснащенная модель. Моноблок может комплектоваться процессорами Core i7-7700HQ/Core i5-7300HQ и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400. Дисковая система включает HDD объемом до 1 ТБ, при этом также может использовать ускоритель Intel Optane на 16 ГБ и скоростной SSD M.2 x4 емкостью до 512 ГБ. Видеокарта GeForce GTX 1050 4 ГБ – это уже возможность поиграть во многое с приемлемым качеством графики и количеством кадров/c. Состав портов похож на тот, что предлагает модель V241 плюс кард-ридер. Пожалуй, здесь уместным был бы и USB Type-C, пусть даже USB 3.1, а не Thunderbolt 3. Но, порт нового стандарта не предусмотрен.

All-in-One в аккуратном корпусе с очень тонкими дисплейными рамками выглядит привлекательно. GeForce GTX 1050 заметно расширяет область применения такой системы. Осталось дождаться рекомендованные цены, которые пока не сообщаются.

Игровая периферия

Специально для игровых стримеров ASUS предложила оригинальный USB-микрофон – ROG STRIX Magnus.

Для микрофона используется три 14-миллиметровых конденсаторных капсулы студийного класса. ROG STRIX Magnus имеет несколько режимов записи звука и систему шумоподавления окружающей среды.

Конечно, не обошлось и без RGB-подсветки. Микрофон поддерживает AURA Sync, что позволяет не выбиваться из общей иллюминации платформы. Шутки о схожести дизайна устройства с флаконом антиперспиранта не отпускал на презентации только ленивый. Если ROG STRIX Magnus во время трансляций позволит придерживаться словесной гигиены, то от микрофона будет двойная польза.

На Computex впервые была представлена новая игровая гарнитура – ROG STRIX Fusion. Кроме пристойного качества звучания, данная модель поддерживает световые эффекты AURA RGB, позволяя с помощью мобильного приложения синхронизировать подсветку гарнитур сразу нескольких игроков. Если такое единение позволит поднять боевой дух и улучшить результаты команды, то значит эксперимент можно будет считать успешным.

По заявлению разработчиков, гарнитура оснащена качественным DAC от ESS и предусилителем. Улучшенная изоляция амбушюр должна позволить уловить преимущества обещанной виртуальной восьмиканальности (7.1).

Материнские платы и видеокарты

Материнским платам была посвящена серьезная часть экспозиции ASUS. Целые стены новинок нависали над посетителями выставки.

Самые разноплановые модели различных форм-факторов и оснащения для всех актуальных платформ. Устройствам этой категории была посвящена отдельная сессия Motherboards Workshop, потому детальнее об интересных активностях производителя в этом сегменте мы еще поговорим отдельно.

Из того, что хотелось бы отметить в рамках общего материала – модели для ультимативной десктопной платформы LGA2066 на базе чипсета Intel X299.

Это бескомпромиссная ROG RAMPAGE VI EXTREME c широкой функциональностью, очень оригинальной подсветкой, поддержкой DDR4-4000 в четырехканальном режиме, дополнительным OLED-экраном для служебной информации, 10-гигабитным сетевым контроллером и беспроводным модулем стандарта Wi-Fi 802.11ad.

ROG RAMPAGE VI APEX c еще более вычурным профилем печатной платы формата E-ATX. Максимально оптимизированная моделя для разгона. Счетчик мировых рекордов, установленных на этой модели, уже запущен.

Были еще неординарные модели ROG STRIX X266-E GAMING, «потребительская» PRIME X299-DELUXE, интересные устройства военизированной группы – TUF X299 MARK I и TUF X299 MARK II. И это только малая часть. Новые модели были представлены и для LGA1151, доступные новинки для Socket AM4.

Особняком стояла ROG ZENITH EXTREME – первая материнская плата производителя на базе AMD X399 для будущих процессоров AMD Ryzen Threadripper, которые получат до 16 вычислительных ядер, 64 линии шины PCI Express 3.0, 4-канальный контроллер памяти DDR4 и наконец составят конкуренцию решениям Intel в топовом сегменте. Первое на что обращаешь внимание – внушительный процессорный разъем TR4 (SP3r2). Деталей и различных нюансов здесь очень много. Можем лишь отметить, что HEDT-платформа AMD не будет обделена. Тот же беспроводной модуль следующего поколения Wi-Fi 802.11ad, комплектный контроллер 10G Ethernet (карта расширения), ассортимент портов M.2, U.2 и весь сопутствующий обвес в виде улучшенной звуковой подсистемы, бесчисленного количества USB 3.1/3.0 и т.п.

Из видеокарт отдельного внимания заслуживала топовая в линейке производителя модель GeForce GTX 1080 Ti – ROG POSEIDON GTX 1080 Ti. Солидный увесистый адаптер, оснащенный гибридной системой охлаждения, позволяющей использовать как воздушное охлаждение, так и включить видеокарту в контур СВО, тем самым улучшив отвод тепла.

Конечно модель также поддерживает подсветку AURA Sync с возможностью синхронизации с другими компонентами системы. Нужно признать, что в таком антураже любая система будет выглядеть привлекательнее.