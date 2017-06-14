Новинки GIGABYTE на выставке Computex 2017

Во время проведения Computex компания GIGABYTE организовывает собственные демостенды на территории торгового центра TWTC – места, где зарождалась история тайваньской выставки. Даже после постройки специализированного комплекса TWTC Nangang и перемещения туда большинства участников, GIGABYTE остается верна традициям, располагая свою экспозицию в центральной части города рядом со знаменитой башней Taipei 101.

Комплектующие и мини-ПК

Центральное место экспозиции было выделено для «сладкой парочки» – видеокарты AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G и материнской платы AORUS X299 GAMING 9.

Графический адаптер в оригинальном дизайне с трехвентиляторной 2,5-слотовой системой охлаждения WINDFORCE Stack 3x с композитными тепловыми трубками и тыловой пластиной с медной вставкой в области GPU. Повышенные тактовые частоты – типичный прием для устройств такого класса, а вот возможность получить 4 года гарантии после дополнительной регистрации вместо обычных трех, это одна из опций, доступных владельцу такого устройства.

Официальный запуск новой десктопной платформы Intel LGA2066 стал одним из важным событий прошедшей выставки. Больше вычислительных ядер, выше частоты и производительность. Производители материнских плат готовы к появлению Skylake-X и Kaby Lake-X. В целом платформа энтузиастская, потому особое внимание уделено хорошо оснащенным моделям.

AORUS X299 GAMING 9 – топовая модель новой линейки, получившая соответствующее оснащение. Три порта M.2 х4 c системой охлаждения, поддержка 3-Way SLI/CrossFire, пара сетевых контроллеров (Killer E2500 + Intel), новый контроллер USB 3.1 – ASMedia 3142, беспроводный модуль Killer AC1535, нетривиальная система RGB-подсветки, защитная плита с обратной стороны PCB, встроенная заглушка интерфейсной панели и вот это вот все. В цепи звуковой подсистемы можно обнаружить ESS SABRE 9018K2M DAC в комплекте с операционным усилителем LME49720 и конденсаторами WIMA. Для дополнительной обработки можно использовать принципиально новый программный аудиодвижок Creative – Sound BlasterX 720°. Это уже не окружением звуком, а погружение в какую-то сферу. Модель заряжена очень серьезно. Производитель чувствует, что потенциальные владельцы таких систем готовы платить за дополнительный комфорт.

Осталось дождаться, когда в продаже появятся чипы для LGA2066. По предварительным данным, процессоры с количеством вычислительных ядер 4, 6, 8 и 10 появятся в продаже 26 июня. 12-ядерная модель Skylake-X будет доступна в августе, а чипов с 14,16 и 18 ядрами, по всей видимости, придется подождать до октября.

Несмотря на повышенное внимание к новой десктопной платформе, LGA1151 также не забыта. Напоминанием об актуальности данного решения на стенде была AORUS GA-Z270X-GAMING 9, являющаяся венцом развития многоликой линейки плат для чипов Skylake/Kaby Lake. Чипсет Intel Z270, 22-фазная подсистема VRM с оригинальным штатным водоблоком от EKWB, поддержка Thunderbolt 3 и целого набора контроллеров и решений, расширяющих функциональность. Подробности этой модели нам стали известны еще при первом знакомстве во время официального запуска линейки продуктов AORUS в Украине.

Из вспомогательных аксессуаров можно было увидеть AORUS RGB SLI HB Bridge. Мост для объединения двух видеокарт с настраиваемой подсветкой. Вещь на тот случай, когда у вас уже почти идеальная система, но нужно добавить какие-то акценты.

Устройство более практичного толка – переходник AORUS GC-PCIEx4 M.2 для подключения скоростного накопителя M.2 x4 с помощью слота PCI-E x4. Кроме возможности такой коммутации, переходник также оборудован массивным радиатором для охлаждения накопителя. Производительные контроллеры SSD нередко перегреваются во время длительной последовательности операций записи. Дополнительный отвод тепла исключит снижение скорости передачи данных при перегреве.

Нужно отметить, что GIGABYTE активно развивает игровой бренд AORUS. Соколиный профиль появляется не только на видеокартах и материнских платах. Постепенно узнаваемый логотип появляется и на продуктах других смежных категорий. На стенде можно было увидеть систему, собранную в корпусе AORUS AC300W с прозрачной боковой стенкой и RGB-подсветкой. При этом для охлаждения процессора использовался кулер AORUS ATC700 c тремя 10-миллиметровыми тепловыми трубками и парой 120-миллиметровых вентиляторов на шарикоподшипниках.

Чтобы бренд лучше запомнился, производитель в буквальном смысле готов был вытрясти душу из посетителей выставки, предлагая желающим получить острые ощущения на специальном вращающемся демо-стенде AORUS 720° Motion Simulator.

Пришло ли время для 10Gb Ethernet в потребительском сегменте? Конечно, инфраструктура еще не готова к таким скоростям. Подобных предложений даже от самых смелых провайдеров не стоит ожидать в обозримом будущем, а вот что касается локальной сети, то здесь потенциал больше. Особенно с распространением производительных SSD, которые в принципе могут читать/записывать данные со скоростями более 1 ГБ/c. В любом случае предложение очень нишевое, потому на начальном этапе предлагаться такие контроллеры будут опционально в виде карты расширения. GIGABYTE представила свой вариант – GC-AQC107 на базе контроллера Aquantia AQC107. Цена адаптера, выполненного в виде карты PCI-E x4 3.0, пока не сообщается.

Материнские платы формата Mini-STX – очень компактные модели с габаритами 140×147 мм с процессорным разъемом, позволяющим использовать подходящий для своих задач CPU и заменить его при необходимости. Однако, из-за специфического размещения интерфейсных портов и необходимости использовать внешний блок питания, практическая ценность таких устройств без подходящего корпуса очень невелика. Потому идея с barebone-комплектами на базе плат форм-фактора Mini-STX выглядит очень логичной.

На стендах была представлена модель такого класса – GIGABYTE GA-H110MSTX-HD3-ZK. Нельзя сказать, что это совсем горячая новинка. Barebone уже пару месяцев как есть в каталоге hotline.ua. За $160 предлагается система в компактном корпусе объемом чуть менее 2 л. Плата на базе Intel H110 поддерживает процессоры Core 6/7-поколений, два слота So-DIMM для DDR4-2133 (до 32 ГБ). Система позволяет также использовать пару накопителей формата 2,5” и установит SSD M.2 c интерфейсом SATA. Платформа предлагается с внешним БП на 90 Вт. Чтобы использовать систему, ее нужно доукомплектовать процессором, памятью, накопителями и, при необходимости, модулем беспроводной связи. Невозможность использовать дискретную графику несколько ограничивает возможности платформы на Mini-STX, но для целого ряда задач такое решение может оказаться вполне оправданным.

Для ценителей миниатюрных форм, которые очень не прочь заполучить в таком формате игровую систему, GIGABYTE предлагает очередное поколение «бриксов» – BRIX Gaming VR. В корпусе объемом 2,6 л производителю удалось уместить 4-ядерный процессор Core i7-7700HQ и GeForce GTX 1060.

Систему можно дополнить парой скоростных M.2 x4 (2280) и даже накопителем формата 2,5”. Основной вопрос здесь в том, как производителю удалось решить вопрос с охлаждением системы. Миниатюризация хороша до тех пор, пока не вызывает побочного дискомфорта.

BRIX Gaming VR (BNi7HG6-1060) оборудован парой полноформатных выходов HDMI при этом производитель настаивает на способности системы доставить владельца в мир виртуальной реальности после подключения VR-шлема.

Из любопытных крошек можно выделить систему серии GIGABYTE Brix IoT с пассивным охлаждением. Корпус данной модели выполняет роль радиатора, потому дополнительный обдув не требуется. Наличие COM-порта на боковой панели и пара контроллеров Ethernet номинально позволяют отнести такой ПК к специализированным решениям, но общее оснащение (Core i3-7100U, 2×So-DIMM, M.2, 2×USB 3.1, 4×USB 3.0, HDMI, Mini-DP) и объем корпуса в 0,76 л – повод задуматься для ценителей тишины и не согласиться с тем, что область использования подобных систем нужно ограничивать лишь сферой Internet of Things (IoT).

Ноутбуки

Одна из любопытных новинок, которая была анонсирована незадолго до Computex 2017 – игровой ноутбук GIGABYTE AERO 15. Это 15,6-дюймовая модель с очень тонкими рамками экрана (5 мм), благодаря чему габариты устройства аналогичны таковым для моделей 14”.

Экран AERO 15 в штатном варианте комплектуется матрицей с разрешением Full HD, но также будут доступны версии с 3840×2160. В обоих случаях заявлена сертификация X-Rite Pantone.

Игровые возможности ноутбука определяют процессор Core i7-7700HQ и дискретная графика GeForce GTX 1060 6 ГБ. AERO 15 может оснащаться 8/16 ГБ памяти DDR4-2400 и накопителями формата M.2 (2×PCI-E или SATA). Модель очень компактна. Толщина алюминиевого корпуса составляет всего 19 мм, при этом устройство весит 2,1 кг. Несмотря на габариты, AERO 15 комплектуется неожиданно емким аккумулятором на 94 Вт·ч, а заявленная автономность составляет 10 часов. Ноутбук поддерживает Thunderbolt 3, а каждая кнопка клавиатуры оснащена RGB-подсветкой с возможностью независимого управления.

Верхняя крышка AERO 15 имеет три варианта оформления. Это либо классический черный с карбоновой вставкой, либо жизнеутверждающие оранжевый и зеленый.

Сочетание габаритов и возможностей AERO 15 наверняка выглядели бы еще более впечатляюще, если бы мы уже не знали о ноутбуках, разработанных по концепции Max-Q Design. Хотя, даже в этом случае новая модель GIGABYTE выглядит самобытно. Впрочем, за эксклюзивный набор возможностей придется раскошелиться. Ориентировочная цена AERO 15 – $1900.

На стенде также можно было увидеть обновленную версию AERO 14. Модель была представлена год назад, а ныне ее аппаратная платформа обновлена до чипов Kaby Lake и GeForce GTX 1050 Ti/1060.

Оценивая технические характеристики и внешний облик ноутбука, несложно догадаться, как именно модель стала отправной точкой при разработке AERO 15. Но, еще раз взгляните на рамки 14-дюймовой модели и 15,6-дюймового ноутбука. Контраст очень заметен. Впрочем, AERO 14 также имеет свои преимущества. Это экран с разрешением QHD, а также вес в 1,89 кг при той же толщине корпуса и емкости аккумулятора.

Производитель также разместил в демо-зоне целую плеяду модернизированных версий, а также игровых ноутбуков, представленных на январской выставке CES 2017. Данные модели вряд ли будут доступны в продаже в Украине, но интересующиеся могут удовлетворить свое любопытство, ознакомившись с ассортиментом и базовыми характеристиками устройств.