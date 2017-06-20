Новинки MSI на выставке Computex 2017

Компания MSI – еще один крупный тайваньский игрок, традиционно организовывающий масштабные демо-стенды во время выставки Computex. В нынешнем году экспозиции занимали площади не меньше обычного, при этом компании было что показать.

Видеокарты и материнские платы

Незадолго до Computex 2017 компания анонсировала молниеносную модификацию LIGHTNING Z семейства GeForce GTX 1080 Ti. Экстремальщики хорошо знакомы с возможностями моделей данной серии. Зачастую именно под жидким азотом раскрывается потенциал данных адаптеров, заложенный разработчиками.

Новинка визуально слабо похожа на предшественников. В данном случае используется трехслотовый дизайн с массивным воздушным кулером, оснащенным тремя вентиляторами (2×100 мм + 90 мм). Оценивать такие продукты, когда они прижаты шурупами к стенке – занятие неблагодарное. Подождем, пока данная модель доберется к нам на тестирование.

Пока же можем отметить, что MSI GTX 1080 Ti LIGHTNING Z в топовом режиме Lightning получила частотную формулу 1607/1721 МГц для GPU вместо рекомендуемых 1480/1582 МГц, тогда как память ускорена до 11120 МГц.

Из неординарных опций отметим, что для подключения дополнительного питания на верхней кромке предусмотрено три 8-контактных разъема. В такой конфигурации к видеокарте можно подвести суммарно до 525 Вт энергии. Можно представить для каких экспериментов затачивалась модель, учитывая штатный TDP видеокарт GTX 1080 Ti на уровне 220 Вт.

Несмотря на подготовку к суровым условиям работы, модель также получила RGB-подсветку. На верхней панели расположены декоративные световоды.

Из любопытных экспонатов на стенде также можно было увидеть MSI GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X – модификация со штатным водоблоком от EKWB, который прикрывает GPU, силовые элементы и чипы памяти.

Решение эффектное, но в отличие от вариантов с гибридными СО, такой адаптер можно использовать только при наличии жидкостной системы охлаждения, что изначально ограничивает круг потенциальных владельцев.

Модель MSI GTX 1080 Ti ARMOR 11G OC – «народная» версия топовой линейки, если такое определение в целом применимо к GeForce GTX 1080 Ti с рекомендуемой ценой $800+.

Разнообразит линейку производителя видеокарты серии DUKE с трехвентиляторным дизайном системы охлаждения.

MSI показала на Computex 2017 видеокарту, оснащенную портом USB Type-C, который можно использовать для вывода изображения. Универсальный коннектор Type-C позволяет задействовать интерфейс DisplayPort для передачи видеоряда. Именно такая возможность реализована на специальной модификации MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G, которая стала первой в мире видеокартой c USB Type-C.

Значительная часть демо-зоны была посвящена материнским платам. MSI представила целую россыпь моделей на базе Intel X299 для новых процессоров Intel семейств Skylake-Х/Kaby Lake-X для разъема LGA2066.

Типичная представительница новой линейки – MSI X299 GAMING M7 ACK. Наряду с характерными для топовой платформы 8 разъемами для модулей памяти, бесконечным количеством слотов PCI Express x16, улучшенной звуковой подсистемой, настраиваемой RGB-подсветкой и целого набора дополнительных контроллеров, плата оснащена системой дополнительного охлаждения скоростных накопителей – M.2 SHIELD FROZR.

На различных моделях конструкциях СО реализовано по разном. В данном случае используется составной откидывающийся радиаторный блок, который отводит тепло от микросхемы чипсета и двух накопителей формата M.2. Во время активной работы контроллеры производительных SSD могут перегреваться. Особенно это характерно при длительной последовательности операций записи. При повышении температуры активируется механизм защиты контроллера от перегрева. В результате скорость передачи данных снижается. Дополнительные радиаторы должны избавить от такой неприятности.

На выставке также можно было видеть MSI X299 GAMING PRO CARBON AC. Модель примечательна не только длиной своего названия, но и неординарными способностями к разгону оперативной памяти. На Computex 2017 рядом с платой красовался стикер, сообщающий о возможности платы раскачать модули до DDR4-5000, однако уже спустя несколько дней после завершения выставки стало известно, что на этой модели удалось установить мировой рекорд – модуль памяти запустился в режиме DDR4-5500.

Возможно предвосхищая такие способности платы, EKBW подготовили для данной модели специализированный водоблок.

Производитель неплохо подготовился к запуску новой десктопной платформы Intel для энтузиастов. Предлагаемый набор материнских плат позволяет подобрать модель в соответствии с личным представлении о востребованных опциях. LGA2066 – это по определению небюджетное решение, но если уж кто готов серьезно потратиться на покупку заряженной системы, выбирать будет из чего.

Топовые модели для Socket AM4 ожидаемо выглядят попроще, но для некоторых моделей здесь также предусмотрено охлаждение накопителей формата M.2, скоростные контроллеры беспроводных сетей, RGB-подсветка c возможностью синхронизации, связки SLI/CrossFire и прочая оснастка.

Всего за несколько дней до выставки производитель представил флагманскую модель для игровой линейки плат с разъемом LGA1151 – MSI Z270 GODLIKE GAMING. Из особенностей можно выделить контроллер USB 3.1 нового поколения – ASMedia ASM3142, который должен быть еще быстрее и заметно экономичнее предшественника (ASM2142). На PCB видны 4 слота PCI-E x16, набор кнопок для управления системой, разъем для вывода USB 3.1 на переднюю стенку корпуса, RGB-подсветка и даже заглушка интерфейсной панели с дополнительной иллюминацией. Под крышкой спрятана аудиоподсистема с ESS DAC и дополнительным предусилителем.

Непривычно видеть на интерфейсной панели три розетки Ethernet и выводы для подключения внешней антенны беспроводного модуля. При этом в данном случае производитель не банально использует соответствующее количество сетевых контроллеров Killer E2500, а реализует технологию Killer xTend, фактически позволяя ПК выполнять роль сетевого маршрутизатора и Wi-Fi-расширителя.

Игровые мини-ПК

Пользовательский интерес к ультра-компактным игровым системам дают вдохновение разработчикам экспериментировать в этом направлении.

Признаться несколько неожиданно было увидеть систему MSI Vortex G25 в корпусе объемом 2,5 л, которая может оснащаться 4-ядерным Core i7 и видеокартой GeForce GTX 1070 8 ГБ. ПК может содержать до 64 ГБ оперативной памяти и включать пару накопителей M.2 x4 NVMe, объединенных в RAID 0.

Развивая тему игровых систем консольного формата, производитель также предлагает модель MSI Trident 3. ПК объемом 4,72 л может иметь схожую c Vortex G25 элементную базу, однако максимальный объем памяти здесь составляет 32 ГБ (2х16 ГБ), а конфигурация дисковой подсистемы может включать M.2 (SATA/PCI-E) и 2,5-дюймовый HDD/SSD. Важная особенность Trident 3 – встроенный блок питания, что оправдывает «увеличенные» габариты корпуса. Большие габариты позволяют рассчитывать и на более эффективную и тихую систему охлаждения, но пока это лишь предположение и обещание разработчика, отметившего СО как Silent Storm Cooling 2.

Периферия

Еще в конце прошлого года MSI представила свой первый игровой монитор – Optix G27C. 27-дюймовая модель имеет имеет изогнутый экран с радиусом кривизны R1800 и использует VA-матрицу Samsung с разрешением 1920×1080.

Заявлены типично высокая для панелей этого типа контрастность (3000:1), а также цветовой охват на уровне 110% sRGB и 85% NTSC. Время отклика GTG – 4 мс. Монитор имеет частоту обновления 144 Гц и поддерживает технологию FreeSync. На американском рынке данная модель уже доступна по цене $270–300. В Украине монитор должен продаваться уже в июле, но рекомендованная стоимость пока неизвестна.

Арсенал устройств для озвучки пополнился гарнитурой MSI Immerse GH70 GAMING. 50-миллиметровые излучатели, виртуальные 7.1, стальное оголовье, поворачивающиеся чаши для удобной транспортировки, внешний блок управления и, конечно, же RGB-подсветка с возможностью синхронизации. В остальном – нужно слушать.

Еще во время январской выставки CES 2017 компания MSI представила две игровые клавиатуры – Vigor GK70 GAMING и Vigor GK80 GAMING с механическими переключателями клавиш Cherry MX RGB Red. Первая модель имеет очень компактные габариты и включает лишь основной клавишный блок. Выделенные WASD, драконьи силуеты на основании, RGB- подсветка – сопутствующие признаки специализированных моделей для игровой боевки.

Старшая модификация имеет дополнительный цифровой блок и отсоединяему подставку для рук.

На стенде компании можно было заметить и мышь MSI Clutch GM70 GAMING, которая была показана вместе с клавиатурами. Для оптического сенсора заявлена чувствительность на уровне 18 000 DPI. Модель имеет RGB-подсветку и сменные боковые накладки, позволяющие подкорректировать форму, удобную в зависимости от используемого хвата.

Компания предложила любопытный концепт карты расширения с предварительным название MSI Gaming Storage Card. Модуль представляет собой гибридный накопитель, выполненный в виде отдельной платы для слота PCI Express x8.

Предполагается, что в блоке может быть установлено два скоростных накопителя M.2 и жесткий диск формата 2,5”. В такой конфигурации SSD работают в режиме RAID 0 и используются в качестве объемного скоростного буфера, позволяющего во время работы лишь изредка обращаться к емкому жесткому диску, который все же остается основным хранилищем. Для сохранности данных при перепадах напряжения питания предусмотрены дополнительные емкости.

MSI Gaming Storage Card все еще остается прототипом и о коммерческом использовании речь пока не идет.

Игровые ноутбуки

Самой горячей темой мобильных игровых платформ, конечно же, был новый концепт NVIDIA Max-Q Design, позволяющий уменьшить толщину ноутбуков без особых потерь производительности. MSI предложила сразу две модели, выполненные по данному дизайну.

15,6-дюймовая модель MSI GS63VR Stealth Pro может использовать процессоры Core i7 и дискретную графику до GeForce GTX 1070. Любопытно, что использования преимуществ Max-Q, MSI не пришлось разрабатывать новую платформу. Производитель начал раньше экспериментировать с тонкими игровыми ноутбуками, потому с запуском адаптеров Max-Q появилась возможность использовать более мощную графику в том же шасси. Если ранее MSI GS63VR Stealth Pro с толщиной корпуса 17,7 мм ограничивалась GeForce GTX 1060, то теперь это заметно более производительная GeForce GTX 1070. В остальном – без изменений, то есть очень даже неплохо. Экраны с разрешением Full HD или 4К, до 32 ГБ оперативной памяти, скоростной SSD M.2 x4 в комплекте с 2,5” HDD и поддержка Thunderbolt 3.

Для MSI GS63VR Stealth Pro используется трехвентиляторная система охлаждения Cooler Boost Trinity, позволяющая в компактном корпусе эффективно отводить тепло от графического процессора и CPU.

Еще одна модель, которая полностью соответствует критериям Max-Q Design – 17,3-дюймовая MSI GS73VR Stealth Pro. Все что понадобилось сделать разработчикам, так это использовать экономичную версию GeForce GTX 1070. Ранее модель была ограничена GTX 1060. Даже в таком варианте 17,3-дюймовая модель с толщиной корпуса 19,6 мм и весом 2,43 кг выглядела очень изящно. Теперь же графическая мощь ноутбука будет еще увеличена.

Фокусируясь на тонких игровых ноутбуках, MSI не забывает о полновесных мобильных «титанах». На прошедшей выставке была представлена новая 17,3-дюймовая модель – MSI GT75VR Titan. Топовый чип Core i7 с разблокированным множителем семейства Kaby Lake, графика до GeForce GTX 1080 или пара GTX 1070 в режиме SLI, накопительная комбинация 2,5″ HDD и двух скоростных SSD M.2 PCI-E в RAID 0, а также до 64 ГБ оперативной памяти.

Особенность модели – новая механическая клавиатура от SteelSeries с управляемой RGB-подсветкой и выделенной группой курсорных клавиш. Массивная дородная машина, которая может оснащаться IPS-матрицами с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц или панелью 4К с расширенным цветовым охватом (100% Adobe RGB).

Производительности платформы в топовой конфигурации хватает для приличной скорости даже при 3840×2160. Вопрос с оправданностью такого разрешения на 17 дюймах зачастую отпадает после того, как удается в деле попробовать подобную связку. Да, позволить себе такой ноутбук могут лишь серьезно увлеченные любители поиграть, которых не остановит ценник в $3000+.

Для экономных игроков производитель предлагает 15,6-дюймовую модель MSI GF62. Матрица IPS с разрешением Full HD, процессоры вплоть до Core i7 седьмого поколения и графика до GeForce GTX 1050 Ti. Все это может быть приправлено 32 ГБ ОЗУ и связкой накопителей HDD + SSD (M.2 x4).

Для несколько более требовательных пользователей, желающих в том же формате получить более производительную систему, разработчики приготовили MSI GE62VR. Модель имеет схожую платформу, но в этом случае доступна GeForce GTX 1060, а также в качестве опции могут использоваться матрицы Full HD с частотой обновления 120 Гц или экран с разрешением 4K. Кроме того, в рамках линейки GE62VR будут предлагаться лимитированные серии с дополнительным декоративным оформлением. На фото как раз представлена камуфлированная версия Camo Squad Limited Edition.