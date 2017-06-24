Нил Бломкамп – это District 9, Elysium и CHAPPiE. А еще – это гениальные короткометражки, из которых, собственно, и выросли все эти фильмы. В начале 2017 г. Бломкамп объявил о создании студии, которая займется производством экспериментальных короткометражек, само собой, фантастических. И вот первый результат этого эксперимента, фильм Oats Studios – Volume 1 – Rakka, уже в свободном доступе на Steam и Youtube.

Oats Studios – Volume 1 – Rakka / Oats Studios – Том 1 –«Ракка» Жанр фантастика

Режиссер Нил Бломкамп

В ролях Сигурни Уивер (Джаспер), Юджин Хамбанива (Амир), Роберт Хобб (Карл), Карли Поп (Сара), Брэндон Орет (Нош) и др.

Студии Oats Studios

Год выпуска 2017

oatsstudios.com , IMDb

Двадцатиминутная короткометражка состоит из трех глав, рассказывающих о событиях на Земле, которую поработили инопланетные захватчики. Планета становится почти непригодной для жизни, людей вырезают безо всякой жалости, надежды на спасение нет, но отдельные группы продолжают партизанскую войну. Одной из подобных групп руководит Джаспер, которую сыграла… не кто иная, как Сигурни Уивер.

Выбор актрисы явно неслучаен, Нил Бломкамп еще в 2015 г. говорил, что намерен снять Alien 5 с Сигурни Уивер в главной роли, но проект был заморожен в пользу Alien: Covenant от Ридли Скотта. А жаль, версия от Бломкампа могла бы быть интересней.

В Oats Studios – Volume 1 – Rakka Бломкамп не изменяет своему стилю. Это мрачное, грязное будущее, в котором инопланетные корабли разрушают города, а людей сжигают живьем. Визуальные эффекты, как во всех работах Бломкампа, разительно отличаются от других современных фантастических картин. Они очень нестандартные, например, та же живая кожа инопланетян и их мегаструктуры, и вызывают порой почти физическое отторжение. Подобного эффекта добивался своими работами Ханс Гигер в том же Alien.

Три истории не завершены, это просто короткий взгляд на мрачный фантастический мир, придуманный Бломкампом. Увидим ли мы в последующих томах продолжение, неизвестно. Судя по трейлеру на сайте Oats Studios, следующая короткометражка будет совсем на другую тематику. Учитывая, как ранние работы Бломкампа привлекли внимание продюсеров и превратились в полнометражные ленты, можно предположить, что таким образом режиссер как раз ищет финансирование. В таком случае, чем больше сюжетов будет в экспериментах Oats Studios, тем лучше.

В любом случае, эти короткометражки заслуживают просмотра. В конце этой рецензии вместо привычного трейлера вы найдете фильм целиком. Кроме того, новая работа Бломкампа есть и на Steam. Как в бесплатном варианте Oats Studios – Volume 1, так и в платном Oats Studios – Volume 1 Assets за $2,99. Особых различий между ними нет, это просто способ поддержать режиссера и студию в дальнейших экспериментах. Показать, что они делают важные вещи. Автор этой статьи сначала посмотрел короткометражку на Youtube, а потом заплатил за нее в Steam.

Приятного просмотра.