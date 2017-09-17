observer_: бегущий по краю безумия

Польская студия Bloober Team, авторы хоррор/адвентюры Layers of Fear, определенно нашли свою нишу. Через полтора года после релиза истории про безумного художника разработчики приглашают нас посетить новый кошмар – на этот раз фантастический. 2084 г. Краков. Новая Польская Республика. Высокотехнологичные трущобы. Добро пожаловать в >observer_.

>observer_ Жанр адвентюра/хоррор

Платформы Windows, Xbox One, PlayStation 4

Разработчик Bloober Team

Издатель Aspyr

Сайты observer-game.com , Steam

Промозглая ночь. Сыплющийся с неба цвета телевизора, настроенного на мертвый канал, дождь. Режущий глаза выкрученный на полную мощность неон. Обрюзгший седой старик в мокром черном плаще. Не хватает только красной повязки с характерным символом на рукаве. Рутгер Хауэр как будто вернулся в Fatherland. Здесь он тоже полицейский. Детектив Даниэль Лазарски, офицер краковской полиции, Наблюдатель, умеющий взламывать мозги преступников в поисках улик. Лучше, конечно, живого преступника, но в крайнем случае можно и мертвого. Это опасно, но что не сделаешь ради сына.

В этот странный дом на грязной окраине Кракова, трущобы класса «C», населенные изгоями, фриками и неудачниками, его привело сообщение от сына, Адама Лазарски. Но в квартире сына Даниэль находит безголовый труп, а дом, в котором он очутился, оказывается отрезан от внешнего мира протоколом блокировки, мерой предосторожности на случай заражения жителей нанофагом. Вот только заражением здесь, кажется, и не пахнет. В этом доме происходит что-то странное и зловещее, а спрятавшиеся за бронированными дверями жильцы определенно что-то скрывают. Детективу Лазарски предстоит обшарить многоквартирные апартаменты в поисках сына и ответов. Апартаменты, в которых живут призраки, а по коридорам бродит смерть.

>observer_, как и Layers of Fear, не совсем хоррор. Это скорей своеобразный симулятор ходьбы, адвентюра с элементами хоррора. Мрачный заблокированный дом и его жильцы не пугают, разве что иногда и совсем немного, зато атмосферу подавленности, безумия и одиночества они дополняют отлично. Да, иногда захлопнувшаяся внезапно дверь, мелькнувшая на стене тень или взлетевший голубь могут всполошить вас, но это не главное. Главное – погрузить игрока в коллективное безумие жителей трущоб класса «С» с их маленькими стыдными тайнами, беспросветным отчаянием, отсутствием всякой надежды вырваться из нищеты и забвения.

Лазарски беседует с жильцами, обследует места преступлений в поисках улик, сканирует с помощью встроенного оборудования электронные компоненты и биологический материал, ищет шифры, взламывает коды и компьютеры. И сам постепенно погружается в безумие. Действительно ли все, что он видит вокруг, происходит в реальности? Или это искусная VR-симуляция? Или горячечный бред зараженного нанофагом? Или детектив просто застрял в голове одного из подозреваемых и теперь не может отличить, где реальность, а где виртуальный конструкт?

Да, вам придется несколько раз использовать способности Наблюдателя, чтобы погрузиться в чужое сознание. И это действительно ОЧЕНЬ странный опыт. Кошмар, сотканный из обрывков чужих воспоминаний. Кусочки памяти, как попало, чаще всего неправильно, склеенные между собой. Обрывки чужого бреда, отголоски страхов и желаний. Иногда это полная абстракция, набор простых текстур и объектов. Иногда странное, вывернутое наизнанку отражение трущоб класса «С» с бесконечными коридорами, замыкающимися на самих себя, запертыми дверями, проваливающимися полами и кусочками особняка из совсем другой игры. Иногда в этих домах кто-то живет. Кто-то опасный, встречаться с кем не стоит. Но и в реальности (что здесь реальность?!) в огромном доме кто-то бродит. Лазарски ходит по его следам, натыкаясь на новые трупы и новые вопросы. Детектив даже может умереть, но это не точно.

>observer_ удачно смешивает стили. Готовая, кажется, вот-вот рассыпаться казенная мебель, громоздкие допотопные компьютерные терминалы и агитационные плакаты из социалистического прошлого Польши. Обшарпанные коридоры, замызганные кухни и страшненькие газовые колонки. И тут же — подсвеченные неоном серверы, толстые пучки проводов, свисающие с потолка, шлемы виртуальной реальности, бионические протезы и выращивание искусственных органов на дому. Это ретрокиберпанк, и 2084 г. выбран для событий >observer_ совсем неспроста. Игра использует Unreal Engine 4, но создает потрясающую атмосферу безумия не за счет высокополигональных моделей и навороченного освещения, а за счет хитрых фильтров, добавляющих поверх картинки шумы и эффекты. Порой здесь слишком темно, в таких ситуациях поможет ночное зрение и два режима сканирования места преступления – поиск цифровых устройств и биологических объектов.

Подробности о мире 2084 г. и жизни в Новой Польской Республике выдаются дозированно. В основном в виде логов на компьютерах обитателей трущоб. Это могут быть последние просмотренные новостные ленты, личная переписка, какие-то файлы. Если вы не привыкли обшаривать все углы и менюшки в поисках чего-то интересного, то, скорее всего, пропустите множество интересных деталей. Впрочем, даже если читать все подряд, цельная картинка все равно не складывается. Обрывки, кусочки, каша. Откуда взялся нанофаг? Кто с кем воевал во время Великого Опустошения?

Кроме основного расследования, поиска сына и загадочного убийцы, в трущобах класса «С» есть и пара дополнительных, не обязательных дел, и вот они порой пугают даже больше, чем основная сюжетная линия. История маленькой запертой в квартире девочки и шумного соседа хороши сами по себе и добавляют безумия миру игры.

>observer_ – хорошая фантастическая история в стиле киберпанк. Интерактивная повесть с великолепным Рутгером Хауэром в главной роли. Актер играет одним лишь голосом так, как большинство актеров не сыграли бы и вживую. Усталый, сходящий с ума коп. Если вы ждали от >observer_ чего-то в стиле Layers of Fear, у нас для вас плохие новости – это совсем другая игра. Скорее всего, она понравится далеко не всем, но, если вы любите фантастику, киберпанк – пропускать эту игру не стоит.

P.S. Возможно, Bloober Team стоило подождать выхода Blade Runner 2049 в октябре 2017 г. Тогда >observer_ наверняка привлекла бы больше внимания публики.

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