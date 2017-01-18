Обзор Acer Swift 3: ничего лишнего

Ноутбуки Acer не самые популярные — по данным продаж компания стабильно выступает в роли догоняющей. Тем не менее, у Acer, как и у других, бывают довольно удачные модели, на которые стоит обратить внимание. Сегодня мы познакомимся с одной из них. Acer Swift 3 — это среднеформатный ультрабук с хорошим соотношением цена-качество. Давайте разберемся, в чем именно оно заключается.

Дизайн

Ноутбук попал в редакцию в виде тестового семпла, но можем сказать, что покупателя новинка встретит аскетичной упаковкой и комплектацией: простая коробка, сам ноутбук, блок питания и документация. Никаких чехлов и прочих приятных дополнений ждать не стоит.

Swift 3 выглядит просто, но вполне красиво. Лаконично. На корпусе нет никаких вычурных надписей или светящихся элементов, поверхности гладкие и без каких-либо узоров.

Рабочая область оформлена аналогично — большая часть окрашена в цвет корпуса, а клавиатуру и шарнир дисплея оставили черными. Смущает разве что золотистая (скорее латунная) окраска тестового лэптопа, но в продаже в первую очередь встречается серебристый вариант.

Такой выглядят лучше и с определенной долей вероятности вызовет ассоциации с ноутбуками Apple. Впрочем, если присмотреться внимательнее, то можно сказать, что перед нами доступная вариация на тему MacBook Air с большим экраном и меньшей ценой.

Отметим металлический корпус (крышка, рамка экрана, днище и подладонная область), небольшую толщину — 18 мм в самом толстом месте, рамки дисплея средней ширины и вес в 1,5 кг. Для 14-дюймовых моделей показатели не рекордные, но близкие к лучшим представителям класса.

В отличие от топовых ультрабуков, толщина корпуса Swift 3 позволила сохранить нормальный набор разъемов: HDMI, USB 3.0 с возможностью зарядки других устройств в выключенном состоянии, USB 3.1 Type-C, SD-картридер, комбинированный mini-jack для наушников или гарнитуры, USB 2.0 и гнездо замка Kensington.

С точки зрения качества сборки, точности подгонки деталей, жесткости корпуса замечаний к ноутбуку нет. Шарнир дисплея ходит достаточно свободно, крышка без проблем открывается одной рукой и не тянет за собой основу корпуса. Она хорошо фиксируется в любом положении и отклоняется на 180 градусов.

Клавиатура и тачпад

В Swift 3 используется стандартная полноразмерная клавиатура без цифрового блока. Есть подсветка без возможности регулировки ее яркости. Блок стрелок немного ужат, но вполне удобен, клавиши Page Up, Page Down, Home и End расположены справа, а кнопка включения вписана в основной блок. Как и в любом Windows-ноутбуке, если вы будете случайно задевать ее нажимая Delete, клавишу без проблем получится отключить в настройках энергопотребления системы.

Клавиатура вполне удобна и не требует привыкания — у меня получилось сразу начать печатать вслепую, как привык. Клавиши имеют средний ход, относительно информативное и тихое нажатие. Подложка вполне жесткая и не «гуляет» в процессе быстрого набора текста.

Тачпад большой и приятен в использовании, обеспечивает хорошую точность позиционирования и скорость прокрутки прямо из коробки, поддерживаются multitouch жесты.

Экран

В тестовом ноутбуке и большинстве конфигураций, доступных в продаже, используются 14-дюймовые IPS матрицы разрешением 1920 на 1080 точек с матовым покрытием (Innolux N140HCA-EAB).

Яркость подсветки изменяется от 15 до 185 кд/м², измеренная контрастность — 1:1075. Диапазона достаточно для комфортной работы в помещении при любом освещении, проблемы могут возникнуть разве что на улице летом. Датчика автоматической регулировки яркости нет.

Как и большинство дисплеев в ноутбуках, цветопередача экрана Acer Swift 3 не идеальна несмотря на используемую технологию. Самое большое замечание — относительно узкий цветовой охват из-за чего цвета выглядят не настолько ярко, как могли бы. Впрочем, эта особенность будет важна разве что при редактировании фотографий, так как в большинстве обычных задач цвета выглядят заметно лучше, чем на аналогичных TN-матрицах и субъективной точки зрения они вполне насыщенные.

Замечаний к углам обзора нет. Металлическая крышка обеспечивает нормальную защиту матрицы от продавливания в сумке и прочих жизненных неурядиц.

Платформа, звук, нагрев и шум

Acer Swift 3 был представлен в 2016 году, поэтому все доступные в продаже конфигурации построены на базе чипов с архитектурой Intel Skylake. На тестирование попала одна из самых производительных конфигураций, включающая двухъядерный Core i7-6500U (2,5-3,1 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 и SSD LITEON CV3-8D512 объемом 512 ГБ (M.2). В Украину поставляются следующие конфигурации:

NX.GKBEU.012: HD, Intel Core i3-6100U, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, Linpus Linux, около 16000 грн.

NX.GKBEU.025: Full HD, Intel Core i3-6100U, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, Linpus Linux, 16999 грн.

NX.GKBEU.014: Full HD, Intel Core i5-6200U, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ SSD, Linpus Linux, около 21000 грн.

Сразу можно отметить, что ноутбуки выглядят достаточно дешевыми для своего оснащения, что отчасти достигается отсутствием предустановленной Windows. Вторая причина такой цены — простота конструкции.

Чтобы получить доступ к «внутренностям» достаточно просто открутить несколько крестовых винтов, фиксирующих нижнюю часть корпуса. В случае необходимости провести чистку системы охлаждения, замену термопасты будет достаточно легко. В тоже время видно, что оперативная память распаяна на плате и заменить можно только накопитель формата M.2. Дополнительных слотов расширения для установки накопителей или планок памяти нет. Такие недостатки характерны многим современным ультрабукам, поэтому выбору конфигурации придется отнестись серьезно.

У Acer Swift 3 нет конфигураций с дискретной графикой — это ультрабук для работы и отдыха, решения обычных задач, не требующих очень производительного «железа». Даже на минимальных конфигурациях будет комфортно серфить, работать с документами, смотреть видео, общаться в мессенджерах, редактировать фото. В задачах, требующих повышенной вычислительной мощности, придется довольствоваться производительностью энергоэффективных чипов и встроенной графики Intel HD Graphics 520. К интернету и видео получится добавить разве что, карточные игры с простой графикой, а в современных проектах выставлять минимальные настройки графики.

Из дополнительных особенностей модели можно отметить сканер отпечатков пальцев, схожий с теми, что устанавливаются в современные смартфоны — по нему нужно не проводить, а просто прикладывать палец. По меркам ноутбуков, он работает нормально (срабатывает в большинстве случаев, но не всегда с первого раза и не так быстро, как хотелось бы). Также есть два микрофона и веб-камера с HD разрешением (не лучшая). В качестве Wi-Fi модуля используется достаточно быстрый Qualcomm Atheros QCA6174, поддерживающий скорости подключения до 867 Мбит/с (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4+5 ГГц, MU-MIMO 2×2) и Bluetooth 4.2.

Встроенные динамики обеспечивают средний запас громкости, вполне достаточный для просмотра видео дома. Качество звука далеко от идеала, так что меломаны будут разочарованы. При использовании хороших наушников ноутбук тоже не удивит — в данном случае модель аналогична множеству конкурентов.

Система охлаждения работает нормально. Большую часть времени вентиляторы вращаются на минимальных оборотах, их можно расслышать в тихом помещении, но в офисе они фактически незаметны и сливаются с обычным шумом. Под нагрузкой процессор греется до 65 градусов, троттлинга нет, уровень шума остается приемлемым. В целом, если бы производитель установил один большой вентилятор вместо двух маленьких, все было бы еще лучше.

Время работы

Несъемный четырехячеечный аккумулятор имеет емкость 48,9 Вт*ч — вполне стандартная цифра для современных ультрабуков. Производитель заявляет, что модель проработает до 12 часов. При реальном использовании получить 12 часов работы будет проблематично, но тестовый ноутбук на одном заряде без проблем работал стандартный 8 часовой рабочий день с небольшим запасом (Chrome, Skype, работа с документами, минимальная обработка фото, просмотр видео).

Поэтому если Swift 3 будет использоваться в качестве мобильного рабочего инструмента, зарядное устройство можно будет без страха оставлять дома. Комплектный блок питания на 45 Вт достаточно маленький, так что в поездках он не займет много места в сумке.