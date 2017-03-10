Обзор Acer Swift 5

За последние пару месяцев мы познакомились с доступным Acer Swift 3 и флагманом Swift 7. Пришло время рассказать о «среднем» брате. Как и остальные ультрабуки линейки, модель Swift 5 отличается конкурентным ценником, актуальными характеристиками и хорошим исполнением. Давайте рассмотрим его детальнее.

Дизайн

Все ноутбуки выглядят одинаково, но у каждой модели есть свои особенности. Те, кто знаком с продукцией Acer, при первом взгляде на Swift 5, без проблем узнают в нем уменьшенный Aspire V15 Nitro. Совпадают форма корпуса, оформление крышки дисплея и шарнира. С учетом того, что V15 — игровой ноутбук, сходство можно записать ультрабуку в плюсы.

Внутри отличий больше. Подладонная область не пластиковая, а металлическая, с характерным узором. Поверхность получилась не очень маркой, несмотря на слегка глянцевое покрытие.

Но самое интересное здесь — это экран с тонкими рамками. Он лишен сенсорного слоя, при этом в отличии от некоторых конкурентов, компания сделала рамки очень аккуратными («ровными», из матового пластика), а веб-камеру разместила привычным образом, а не под дисплеем.

Корпус тонкий, все детали плотно подогнаны. Приятно, что на нем нашлось место для всех популярных разъемов: двух USB 3.0, один из которых можно использовать для зарядки гаджетов, когда ноутбук выключен, совмещенного mini-jack для гарнитуры или наушников, SD-кардридера, скрытого под заглушкой, полноразмерного HDMI, тонкого гнезда блока питания и одного USB Type-C. Есть даже два статусных индикатора. Последнее время такое разнообразие встречается все реже.

Единственная шероховатость конструкции — Swift 5 не проходит «тест на макбук». Шарнир дисплея достаточно жесткий, поэтому одной рукой получается разве что приоткрыть крышку. Зато угол раскрытия большой.

Крышка достаточно гибкая, но назвать это недостатком тяжело. Даже если изогнуть ее сильнее, чем это случается при использовании, на матрице не появляется практически никаких разводов, поэтому «продавливание» экрана этому ноутбуку скорее всего не грозит.

Клавиатура и тачпад

Перед нами достаточно компактная модель, поэтому производитель установил стандартную клавиатуру без цифрового блока. Размер клавиш и раскладка привычные. Все клавиши нажимаются очень тихо, ход короткий. Есть подсветка с двумя уровнями яркости.

F-клавиши невысокие, но больших неудобств это не доставляет, а вот скопление кнопок возле стрелок — может. Лично я иногда промахивался.

Тачпад достаточно крупный, в его верхний левый угол вписан сканер отпечатков пальцев.

В целом, несмотря на мелкие стрелки, клавиатуру и тачпад Swift 5 стоит похвалить. Они не требуют привыкания и всем удобно пользоваться с первых минут. Сканер работает хорошо.

Экран

Все конфигурации Acer Swift 5 оснащаются 14 дюймовым IPS дисплеем с Full HD разрешением. Покрытие матрицы глянцевое, воздушная прослойка отсутствует. Используется матрица AUO323D B140HAN03.2.

Яркость изменяется от 18 до 330 кд/м², контрастность — 1:1956. Кроме хороших уровней яркости и контрастности экран может похвастаться неплохой калибровкой. В целом, несмотря на глянцевое покрытие, дисплей очень понравился. Он отличается «живой» насыщенной цветопередачей и отличными углами обзора — никаких претензий.

Платформа, звук, шум и нагрев

Большого разнообразия конфигураций Acer Swift 5 не предлагает. К нам попала версия на двухъядерном Intel Core i5-7200U (Kaby Lake) c 4 ГБ DDR3 1600 МГц и M.2 SSD LITEON CV3-8D256 объемом 256 ГБ.

Конечно, можно пожаловаться на использование памяти DDR3 вместо DDR4, но на практике это не играет большой роли. Процессор тут современный, SSD быстрый. Поэтому в целом перед нами продвинутая «печатная машинка», которая отлично подойдет для офисной работы, серфинга, просмотра видео и решения других ежедневных задач. Есть и более продвинутые конфигурации с SSD на 512 ГБ и 8 ГБ ОЗУ.

Как и у большинства современных ультрабуков, возможности апгрейда Swift 5 сводятся к замене накопителя. Оперативная распаяна на плате, поэтому сразу стоит выбирать наиболее подходящую конфигурацию. Также отметим внутреннюю компоновку — пустого места внутри корпуса нет, пространство используется по максимуму.

Работать на Acer Swift 5 было приятно. Ноутбук быстрый и тихий. Система охлаждения дает о себе знать редко, вентилятор не слишком громкий. Даже под нагрузкой ноутбук греется слабо, единственный вентилятор средних размеров хорошо справляется со своей работой.

С точки зрения мультимедийных возможностей модель мало чем отличается от одноклассников. Динамики громкие, звучат чисто, но качество звука обычное — нормальный вариант для фильмов и сериалов или фонового прослушивания музыки.

Время работы

Ультрабук оснащается достаточно емким аккумулятором на 54 Вт*ч, производитель заявляет, что модель проработает до 13 часов. Конечно, получить настолько хорошие результаты при реальном использовании будет сложно, но в целом можно рассчитывать на то, что лептоп продержиться стандартный восьмичасовой рабочий день при работе с документами, Skype, браузинге.

Также отметим блок питания. Он отличается небольшими размерами и тонким встроенным кабелем, поэтому не сделает сумку намного тяжелее и не займет в ней много места. Смущает только относительно тонкий коннектор — если у вас случаются ситуации, когда ноутбук «летает», придется быть более аккуратным.