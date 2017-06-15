Обзор Android-телевизора Skyworth G6

На украинский рынок выходит новый телевизионный бренд Skyworth, который планирует откусить кусок пирога у традиционных производителей, популярных в нашей стране. Оценивать его шансы на успех мы будем на примере новой модели, поступающей в продажу уже в июне.

Дизайн

Телевизор характеризуется лаконичным дизайном в черно-белых тонах — тонкая (порядка 7 мм) рамка по бокам и сверху экрана, яркая серебристая панель внизу с логотипом компании, такие же V-образные ножки и малоприметный саундбар между ними. Все элементы (кроме, понятно, саундбара) — алюминиевые, качественной отделки, ничто не люфтит, не выгибается, телевизор не раскачивается и т.д. В целом, внешний вид вызывает исключительно положительные впечатления — телевизор не выглядит «бюджетным решением», и на фоне других моделей от именитых брендов выделяется разве что незнакомым для нашего покупателя логотипом.

Единственный орган управления на самом телевизоре — четырехпозиционный джойстик на задней панели:

Кроме G6, у производителя есть более дорогая линейка, G7 — в плане «начинки» и функциональности они одинаковы и отличаются только дизайном корпуса.

Пульт ДУ

В комплект входит два пульта ДУ — один традиционного вида и еще один — специально для Android TV, со встроенным микрофоном.

На нем минимум кнопок, которых оказывается более чем достаточно для управления телевизором — четырехпозиционный джойстик с кнопкой подтверждения внутри, кнопки «назад» и «домой», управление воспроизведением видео, регулировка громкости и активация голосового поиска. Пульт хорошо лежит в руке, кнопки расположены логично и удобно, так что управляться им вслепую можно буквально через пару минут «знакомства».

Функциональность

В Skyworth G6 используется IPS-панель LG Display с разрешением 4096х2160 точек (другими словами, честное 4K-разрешение, в отличие от телевизоров, предлагающих только 3840х2160 точек). В линейке представлены три модели с диагоналями 43, 49 и 55 дюймов (в недалеком будущем, возможно, появятся еще и 65″).

Одним из основных достоинств бренда Skyworth является использование не только панелей производства LG, но и электроники — под задней крышкой можно найти контроллер матрицы со знакомым названием производителя.

В телевизоре 3 порта HDMI, два порта USB (один из них — 3.0), порт Ethernet, оптический цифровой аудиовыход и антенный разъем для подключения эфирного или кабельного ТВ. К домашней сети телевизор также можно подключить по Wi-Fi.

В качестве «умной» оболочки в Skyworth G6 используется Android TV, причем поначалу в продаже будет две версии: Google Edition, с шестой версией Android, доступом к Google Play и с голосовым управлением, и с собственной версией интерфейса под названием «Блакитний Океан». Это локализированная версия, основанная на Android TV 5 — с украиноязычным интерфейсом и заранее заданным набором приложений. В ней нет поддержки сервисов Google и голосового управления, зато обещаны регулярные обновления с учетом пожеланий пользователей, плюс есть возможность установки приложений с флеш-накопителей. Вторая версия будет дешевле, однако, по информации от производителя, в ближайшем будущем он планирует отказаться от «распыления ресурсов» на поддержку двух разных версий и со второй половины лета в продажу будет поступать только Google Edition. Именно этот вариант и попал к нам в редакцию.

При первом включении телевизор предлагает произвести быструю настройку с помощью смартфона или планшета на Android: на нем нужно запустить приложение Google и в строке поиска ввести команду set up my device, после чего устройство обнаружит находящийся в одной с ним локальной сети Skyworth G6. Если что-то пойдет не так (или под рукой не окажется Android-смартфона), настройку можно осуществить и традиционным способом, вручную подключившись к своему Wi-Fi. Войти в Google-аккаунт также можно, либо введя логин/пароль с помощью виртуальной клавиатуры, либо авторизовав телевизор через смартфон (для чего нужно зайти на страницу g.co/AndroidTV и ввести предложенный PIN-код).

Android TV здесь «голый», без каких-либо дополнительных надстроек, так что внешний вид интерфейса будет знаком каждому, кто ранее сталкивался с этой операционной системой: строка поиска в верхней части экрана, под ней основная лента с рекомендованными и недавно просмотренными видео, далее – список установленных приложений и игр, меню выбора видеовходов и в самом низу – системные настройки. К слову, если в других телевизорах на базе Android TV мы периодически видели телевизионное меню (с настройками видео/звука и т.д.) в классическом же «телевизионном» стиле, то у Skyworth G6 оно также выполнено в стиле Android TV.

Дополнительный пульт ДУ оснащен встроенным микрофоном, так что в телевизоре доступен полноценный голосовой поиск – он ведется по установленным в системе приложениям, поддерживающим такой вариант поиска, так что это не полноценный поисковик Google, который выдает ссылки на википедию и прочие ресурсы, а просто очень удобный способ быстрого доступа к интересующему вас контенту.

Воспроизводить локальное видео можно как из сети, так и с USB-накопителей. Для этого можно или использовать предустановленный проигрыватель, или загрузить видеоплеер из Google Play – например, VLC for Android или же медиацентр Kodi. Стоит отметить, что в телевизионном Google Play отображаются только приложения, доступные для Android TV, так что выбор оказывается беднее, чем в магазине приложений на смартфоне или планшете. Впрочем, сторонние программы можно установить и в обход Google Play – с помощью apk-файлов, записанных на USB-накопитель. Правда, для программ, не оптимизированных под Android TV, скорее всего, придется подключать мышь или гироскопический пульт ДУ с эмуляцией мыши.

Skyworth G6 поддерживает Google Cast, это позволяет стримить видео- и аудиоконтент со смартфона на большой экран: достаточно установить на него приложение Google Home, после чего можно отправлять на телевизор ролики из YouTube, онлайновое радио из TuneIn Radio и т.д. Также Home может дублировать видео/аудио со смартфона, что позволяет использовать Cast, пусть и с меньшими удобствами, и в приложениях без его поддержки – например, для просмотра фотографий на ТВ.

Аппаратная платформа, производительность

За работу Android TV отвечает 64-разрядный чипсет MediaTek MT5891 (4 ядра Cortex-A53) – он же использовался, например, в линейке телевизоров Sony 2016 года. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, также имеется внутреннее хранилище объемом 12 ГБ.

Производительность в играх у «телевизионного» чипсета ожидаемо невелика, зато с основной своей задачей — воспроизведением видео — он справляется отлично. Предустановленный мультимедийный плеер MMP запускает проигрывание 4K-видео буквально за 1-2 секунды, выход в меню производится вообще мгновенно. С подключенного по USB 3.0 накопителя без заиканий воспроизводилось «тяжелое» видео с битрейтом на уровне 160 Мбит/с. Также этот плеер поддерживает H265-видео, 10-битный цвет, воспроизводит звуковые дорожки в Dolby Digital и DTS. ISO-образы дисков DVD и Blu-ray не поддерживаются, плеер предлагает минимум дополнительных настроек, а переключение аудиотреков и субтитров выполняется только с помощью обычного пульта ДУ. Впрочем, в качестве более функциональной альтернативы, как уже говорилось выше, можно использовать плеер VLC.

За звук отвечает акустическая система в формате саундбара — в нее входят два среднечастотных динамика и два высокочастотных, общей мощностью 25 Вт. Для устранения резонанса динамики установлены на резиновых амортизирующих подвесках. Играет саундбар очень громко (выше 30-50% уровень громкости ставить не хочется) и заметно лучше обычных встроенных динамиков у других телевизоров. Для роликов в Youtube и т.п. его будет более чем достаточно, но многоканальную акустическую систему 5.1 он, понятно, не заменит.

Качество изображения

Телевизор демонстрирует яркую, насыщенную картинку с сочными цветами, у IPS-панели традиционно широкие углы обзора, на которых изображение практически не искажается (только незначительно снижается яркость и контраст, а на черных участках появляется легкий серый «налет» — но это уже при довольно большом отклонении от центра).

Для просмотра кинофильмов оптимальным режимом изображения будет, вполне логично, «Кино» (с яркостью в районе 50-60%, контрастом на уровне ~45 и средних значениях гаммы и цветовой температуры) — в таком случае получается натуральная картинка с естественными оттенками, хорошей проработкой деталей как в тенях, так и на свету, без ярких, кричащих цветов и завышенной контрастности. Единственный момент, который здесь может не понравиться некоторым зрителям — некоторая «прохладность» изображения, при этом переключение цветовой температуры из «Стандарт» в «Теплая» дает явственный розовый оттенок.