Обзор Android Wear 2.0 (Developer Preview)

В отличие от рынка смартфонов, где правят бал Google и Apple, в сегменте носимой электроники и умных часов в частности за место под солнцем одновременно борются и гиганты, и стартапы. При этом позиции Android Wear, которую выбирают игроки не желающие разрабатывать собственную ОС, далеки от лидирующих. Причин, почему дела обстоят именно так, множество. Samsung выпускает уже не первое поколение часов и успел побороть множество детских болезней. Apple вышла на рынок последней, быстро сумела занять большую долю с довольно качественным, но совсем недешевым продуктом. Перед экономными покупателями открывается огромный выбор различных браслетов, функциональность которых частично пересекается с часами.

На фоне всего этого Google не проявляет большой активности в развитии своей ОС. С выходом новых часов LG состоялся долгожданный релиз Android Wear 2.0, что сулит если не кардинальную перестановку сил, то хотя бы улучшение позиций системы от «корпорации добра». Сегодня мы посмотрим на основные изменения, которые принесло это обновление, чего будет вполне достаточно для оценки потенциала Wear 2.0. Так как LG Watch Style и Watch Sport пока не добрались до редакции, делать это будем на примере Huawei Watch с Android Wear 2.0 Developer Preview (NVF41U).

Оформление и управление

Первое, что бросается в глаза после установки Wear 2.0 — обновленный согласно рекомендациям Material Design интерфейс. В большинстве случае теперь используется темное оформление, заливка белым практически исчезла из интерфейса. С учетом того, что многие часы используют экраны AMOLED и OLED, изменение полезное, ведь оно позволит немного сэкономить заряд аккумулятора.

Второе новшество — обновленный принцип управления часами. Теперь простое нажатие основной физической клавиши отвечает за открытие списка приложений, включение подсветки или возврат на основной экран. Удержание кнопки запускает голосовой помощник.

Свайпами от верхнего края экрана можно открыть обновленную шторку, где отображается заряд аккумулятора, режим повышенной яркости экрана и другие опции. Все ярлыки сразу находятся на экране, не нужно прокручивать список влево, как это было раньше, соответственно, нужное действие можно выполнить быстрее.

Меню программ прокручивается с круговой анимацией: слева находится пиктограмма, дальше название приложения. Поэтому на старых часах стало удобнее листать список, пальцем закрывается меньше полезной информации.

В новых Android часах от LG все обстоит еще лучше. Центральная клавиша превратилась в «корону» аналогичную Apple Watch, ее можно использовать для прокрутки списков, уведомлений, зуммирования карт. Надеемся, что остальные производители часов на Android Wear тоже осознали преимущество механических органов управления над сенсорным экраном и представят аналогичные решения.

Как и раньше, возврат назад осуществляется свайпом слева направо.

Уведомления

Также обновился внешний вид уведомлений, они стали более информативными. Входящие уведомления открываются на весь экран, их можно смахнуть свайпом влево или вправо. Для многих доступно одно быстрое действие, например, ответить на сообщение или отправить письмо в архив.

Тапнув на уведомление его можно открыть полностью. Как и в панели с переключателями, все опции теперь собраны на одном экране, можно сразу отправить в архив, удалить или ответить на письмо (например), быстро выбрать между вариантами ответа голосом, Emoji или с помощью клавиатуры.

Да, в Android Wear 2.0 появился полноценный ввод текста для одного языка. Это может быть как ручной ввод, когда вы рисуете пальцем буквы на бегущей полосе, так и QWERTY-клавиатура. Несмотря на то, что клавиши выглядят миниатюрными, такое решение вполне пригодно чтобы набрать короткий ответ на сообщение. Целиться в отдельные клавиши не приходится, работает предугадывание аналогичное клавиатурам Swype и Fleksy.

Логику списка уведомлений немного изменили. Раньше «верхушка» уведомления отображалась в нижней части экрана — это выглядело не слишком красиво, но информативно. Теперь новое уведомление просто отображается несколько секунд в момент получения в полноэкранном режиме, а потом прячется. Узнать о том, что в списке есть пропущенные уведомления можно только проверив их наличие.

Предстоящие события календаря не попадают в уведомления, только текущие. Полный список мероприятий можно найти в «Повестке дня» в общем меню приложений.

Обновленные циферблаты

В новой версии ОС расширили возможности циферблатов. Теперь на них может отображаться информация из приложений. Свайпами от правого и левого краев экрана можно быстро переключаться между несколькими циферблатами выбирая подходящий для конкретного места (работа, зал) или времени.

Приложения, поддержка iOS, работа без смартфона

Можно сказать, что часы на Android Wear 2.0 стали заметно «умнее», теперь их можно использовать и в отрыве от смартфона. На часах появилась своя версия Play Market, можно сразу искать и устанавливать нужные приложения, обновлять их прямо на часах. Некоторые из них смогут работать полностью самостоятельно, какие-то потребуют соответствующего компаньона на смартфоне — все будет зависеть от реализации, встроенных модулей.

Поддержка таких программ делает часы немного интереснее для пользователей iPhone, расширяя их функциональность.

Google Fit

Так как самые востребованные функции умных часов сводятся к показу уведомлений и фитнесу, отслеживанию активности, обновленная версия получила новое приложение Google Fit.

В нем изменился вид отображаемой информации, появились возможности задавать разные цели, увеличилось доступное количество типов тренировок. Например, вы можете поставить цели не только делать 10000 шагов в день и двигаться 60 минут, но и бегать три раза в неделю. В режиме тренировки можно отслеживать не только бег, но и езду на велосипеде, отжимания и другие активности. В зависимости от имеющегося набора датчиков собираемая информация и функциональность Fit может отличаться для разных часов.

Итоги

На фоне прошлых версий обновление Android Wear 2.0 выглядит достаточно масштабным. Google удалось заметно улучшить базовую функциональность: работать с уведомлениями стало удобнее, многие действия теперь требуют меньшего количества кликов, а с новыми моделями часов наверняка придется реже обращаться к сенсорному экрану; неплохо поработали над функциональностью доступного по умолчанию Google Fit.

Возможность работы без смартфона, большая функциональность устанавливаемых приложений позволят сделать из часов самостоятельный гаджет (если мы говорим о моделях с LTE, GPS, NFC), своеобразный наручный смартфон — это может заинтересовать продвинутых пользователей, да и в целом обновление точно оценят те, кто уже проголосовал за устройства на платформе Google.

При этом Android Wear 2.0 нельзя назвать революцией, компания просто догоняет Apple и Samsung. Возможно, это немного расшевелит рынок и производители смогут предложить новые более интересные модели. Но после решения простых проблем с удобством управления хотелось бы увидеть еще и, например, улучшения времени работы подобных гаджетов.