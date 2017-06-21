Обзор Apple iPad Pro 10.5

Вслед за увеличением диагонали экрана айфонов аналогичная участь постигла и айпады – сначала к парочке «обычный iPad 9.7″ + iPad mini 7.9″» Apple добавила увеличенную про-версию с диагональю 12.9 дюймов, в этом же году про обновление «мини» как-то забыли, взамен сначала был представлен бюджетный «просто» iPad 9.7″, а впоследствии – и обновление Pro-линейки, в которой, помимо нового iPad Pro 12.9″, появился еще и iPad Pro 10.5″. Вы еще не запутались? Тогда распечатываем коробку с новой «прошкой».

Комплектация

Планшет поставляется в традиционной для Apple коробке, на которой он изображен в натуральную величину. Внутри также можно найти зарядное устройство и кабель Lightning.

Дизайн

В плане дизайна у нового iPad Pro 10.5 ничего кардинально не поменялось – такие же скругленные грани, более тонкие рамки вдоль длинных сторон и более широкие – вдоль коротких, так что основным вариантом использования по-прежнему можно считать альбомный режим, а не портретный.

Но есть и отличия от iPad Pro 9.7 – рамки в целом стали более узкими (по словам Apple – на 40%), так что несмотря на заметно бОльшую диагональ экрана (на 20% по сравнению с 9.7″), общие габариты планшета увеличились незначительно – на 1 см в длину и меньше чем на полсантиметра в ширину.

Толщина осталась прежней – 6.1 мм, масса ожидаемо увеличилась, но незначительно – с 437 г до 469 г (у версий без LTE-модуля).

Размещение кнопок у нового iPad Pro такое же, как у предыдущей модели, из косметических отличий можно отметить увеличившийся модуль основной камеры да изменившееся количество отверстий для динамиков – у одной пары их стало на одну больше, у второй – наоборот, меньше.

Дисплей

Диагональ экрана — разумеется, 10.5″, разрешение несколько увеличилось — до 2224х1668 точек (сделано это было явно для того, чтобы сохранить традиционную плотность пикселей в 264 PPI). Как и у предыдущего поколения, здесь также имеется система автоматической корректировки баланса белого в зависимости от типа внешнего освещения (TrueTone) — например, в комнате с обычной лампой накаливания изображение «теплеет», чтобы не казаться слишком синим. Нечто похожее, только работающее по расписанию, есть на Windows-ПК в виде сторонних приложений (а с недавних пор — и на уровне системы), но TrueTone действует по тому же принципу, что и автояркость, в течение буквально пары секунд реагируя на изменения внешнего освещения.

Новые iPad Pro также поддерживают широкий цветовой охват, соответствующий пространству DCI-P3, которое было разработано для использования в цифровых кинотеатрах. Экран очень яркий (максимальная якрость — 436 кд/м²) и контрастный (~1200:1), с насыщенными, сочными цветами и максимальными углами обзора.

При выключенном TrueTone цветовая температура практически идеально соответствует стандартным 6500K, значение гаммы также линейное на всем диапазоне яркости и минимально отличается от стандарта 2.2 — можно сказать, что экран у iPad Pro 10.5 по основным характеристикам оказывается заметно лучше многих десктопных мониторов потребительского уровня.

Новой функцией дисплея у iPad Pro второго поколения стала ProMotion — под не самым удобным для поиска в Google названием скрывается не что иное как адаптивная частота обновления экрана. В новых iPad Pro этот параметр не зафиксирован на 60 Гц, как это было ранее, а может изменяться в зависимости от происходящего на экране и подниматься вплоть до 120 Гц. В итоге плавность перелистывания экранов, скроллинга страниц, переключения между приложениями оказывается просто фантастической — пожалуй, после увеличенного размера экрана это второе по значимости нововведение у второго поколения iPad Pro, если вообще не первое.

Сравнение плавности перелистывания интерфейса iPad Pro 10.5 (слева) и iPad Pro 9.7 (справа). Снято на скорости 120 кадров/сек и замедлено в 4 раза:

Кроме чисто эстетического эффекта, к слову, удвоенная частота обновления значительно повышает отзывчивость стилуса Apple Pencil. Если же приложение показывает контент с более низкой частотой обновления кадров (например, видео 30 кадров/сек или игра, идущая на 30-50 fps), частота обновления экрана планшета также понизится (минимальное значение — 24 Гц).

Производительность

В iPad Pro второго поколения (в обеих моделях — и 10.5″, и 12.9″) используется чипсет A10X, в который входит 64-битный процессор с шестью ядрами ARMv8-A (три производительных и три энергоэффективных), работающий на частоте 2.38 ГГц, и 12-ядерный графический модуль PowerVR Series 7XT.

По заявлению Apple, по сравнению с A9X, использовавшемся в первом поколении iPad Pro, прирост производительности составляет 30% у CPU и 40% — у GPU. Оперативной памяти здесь 4 ГБ (в 2 раза больше, чем у iPad Pro 9.7), объем встроенного хранилища также возрос — в новой линейке представлены модели с 64, 256 и 512 ГБ памяти.

Для iOS доступно всего два синтетических бенчмарка — Geekbench и Antutu; оба они подтверждают заметное превосходство в вычислительной мощности по сравнению с iPad Pro первого поколения.

По субъективным ощущениям, работает планшет очень быстро и плавно, по сравнению с iPad Pro 9.7 временами становится заметна более высокая отзывчивость интерфейса, особенно в плане вызова уже запущенных приложений.

Камера

Строго говоря, снимать фото/видео с помощью планшета — это моветон, однако достаточно большому количеству пользователей это, к сожалению, нравится, так что обойти вниманием данный аспект мы не можем. Итак, в iPad Pro 10.5″ установлена основная камера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1.8 (позаимствованная у iPhone 7), способная снимать 4K-видео @30fps, и фронтальная — на 7 Мп с поддержкой 1080p-видео (у iPad Pro 9.7″ характеристики фронтальной были попроще — 5 Мп и 720p).

Вполне ожидаемо, снимки получаются отличные — в идеальных условиях яркого дневного света мы видим высокую детализацию, практически полное отсутствие шумов, естественные цвета и хороший динамический диапазон. При ухудшении условий детализация ощутимо снижается и появляются шумы, однако качество снимков все равно остается на высоте и заметно лучше, чем у большинства современных смартфонов.

Автономность

Работает iPad Pro 10.5 от встроенного аккумулятора емкостью 30.4 Вт*ч (для сравнения — у 9.7-дюймовой модели он был 27.91 Вт*ч, у 12.9-дюймовой — 38.8 Вт*ч). По заявлению Apple, этого хватит на 10 часов типичного использования планшета (веб-серфинг, прослушивание музыки, просмотр видео) — примерно то же самое заявляется и для моделей с другими диагоналями экрана. К сожалению, аккумуляторный тест был убран из бенчмарка Geekbench 4, поэтому проверить это утверждение не представляется возможным, однако по субъективным ощущениям, каких-то кардинальных отличий в этом плане от iPad Pro 9.7 у новой модели нет (который, к слову, в прошлом году в Geekbench 3 показывал как раз 10 часов 3 минуты).

Редакция выражает благодарность интернет-магазину DiDi Insider за предоставленный для обзора планшет Apple iPad Pro 10.5″.