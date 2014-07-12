Обзор ASIC-майнера Scrypt B2: мощность 30 видеокарт в одном корпусе

Иногда IT индустрия производит на свет довольно неоднозначные устройства. С одной стороны они предназначены исключительно для узкого круга людей, с другой, обойти их стороной довольно сложно. Сегодня мы познакомимся как раз с о одним из таких устройств. Это ASIC майнер Scrypt В2, предназначенный для добывания альткоинов.

Внешний вид

При первом знакомстве отличить Scrypt B2 от обычного системного блока довольно сложно. Собственно устройство видимо и собирается в слегка модифицированном на заводе компьютерном корпусе, и использует стандартный блок питания, чем еще больше достигается сходство с компьютером.

Подозрения развеиваются только после осмотра корпуса. В нем всего два USB-входа (из которых впрочем используется только один), Ethernet порт и кнопка включения.

Под крышкой Scrypt B2 расположено четыре вычислительные платы с огромными алюминиевыми радиаторами на каждой стороне. Толщина пассивных планок охлаждения составляет 3-4 см, и они покрывают платы практически полностью.

Активная система охлаждения в корпусе также имеется. Ее роль выполняют два мощных и, соответственно, довольно громких кулера, продувающих воздух насквозь через весь корпус.

Подключение

Управление вычислительными платами осуществляется с помощью Raspberry Pi. Два USB-порта на корпусе Scrypt B2 собственно и принадлежат именно этому мини-ПК, к которому и подсоединяются платы.

Прямое подсоединение к компьютеру для настройки асика не требуется. С помощью Ethernet-порта Scrypt B2 подключается к сети, откуда к нему можно получить доступ через веб-браузер по IP-адресу, также как и к любому роутеру.

Завершается подключение Scrypt B2 подсоединением стандартного для любого блока питания кабеля к розетке и нажатием кнопки включения на корпусе.

Настройка

Настройка Scrypt B2 выполняется гораздо проще по сравнению с видеокартами (смотрите статью Майнинг криптовалют на примере Dogecoin). Для этого не требуется дополнительное ПО, поскольку конфигурация выполняется через веб-интерфейс. Фактически вместо длинной строки типа:

sgminer –scrypt -o stratum+tcp://stratum.doge.hashfaster.com:3339 -u User.1 -p 1 -I 13 -g 2 -w 256 –thread-concurrency 8192

достаточно указать устройству лишь адрес пула и имя пользователя.

Scrypt B2 может работать со всеми пулами, поддерживающими алгоритм scrypt. Как известно, этот алгоритм первоначально использовался во всех альткоинах, но сейчас активно вытесняется новыми и все более экономными алгоритмами. Например такими как X11 и X13. Их преимущество заключается в более экономном использовании энергии, соответственно видеокарта медленнее крутит электрощиток, меньше греется и тише работает. А поскольку летом уровень шума, создаваемый видеокартой при майнинге (речь идет о 3-4 тысячах оборотов кулера в минуту), становится неприемлимо высоким, то многие и переходят со Scrypt на X11/X13 только по этой причине.

Учитывая производительность и низкое энергопотребление Scrypt асиков, можно ожидать что буквально через пару месяцев они полностью вытеснят видеокарты. Впрочем удивляться здесь нечему, именно это в свое время произошло с развитием SHA 256 асиков, используемых для майнинга биткоинов.

Итак, для доступа к асику требуется ввести в браузере IP адрес устройства, например 192.168.1.189 после чего на экране появляется веб-интерфейс для конфигурации.

По умолчанию он отображается на китайском, но искать кнопку перехода на английскую версию вслепую не приходится, она расположена на той же странице среди немногочисленных элементов управления.

Для запуска майнинга необходимо знать всего два параметра: адрес пула и имя пользователя. Дополнительные опции для повышения производительности, как в случае с видеокартами, не требуются.

Также не требуется создание специальных учетных записей для асика на пуле. Учетка рабочего (не путать с учетной записью самого пользователя) появляется автоматически, а в качестве пароля можно указывать что угодно (опять же, не стоит путать пароль пользователя и пароль рабочего).

В качестве пула для майнинга использовался ghash.io, хорошо известный майнерам биткоинов. Этот пул уже несколько раз концентрировал более половины вычислительной мощности биткоина.

После ввода адреса пула и имени пользователя асик автоматически начинает майнить выбранные альткоины. Учитывая простоту настройки, необходимо дважды проверить указанное имя, иначе вся вычислительная мощность будет направлена в чужой кошелек.

Как и при настройке видеокарт устройству можно указать основной пул и два резервных на случай, если основной станет недоступен. С одной стороны, отсутствие возможности добавить произвольное количество адресов несколько удивляет, с другой, вероятность отключения сразу трех пулов настолько низка, что этого в принципе должно быть достаточно.

Сам процесс майнинга ничем особым не запоминается. Статистика в веб-интерфейсе довольно суха и вряд ли вы будете в нее часто заглядывать, разве что для определения корректности работы устройства.

Дополнительная статистика доступна на самом сайте ghash.io. Это средняя производительность за последние 5 минут, один час, один день, вклад в общую производительность сервера, баланс, и так далее.

Особенности устройства

Несмотря на корпус стандартного размера, весит Scrypt B2 гораздо больше обычного компьютерного блока — 18,5 кг.

Первое что привлекает внимание во время работы устройства это довольно высокий уровень шума, а также симпатичная подсветка, производимая красными и зелеными светодиодами на вычислительных платах. Этим Scrypt B2 напоминает моддерский игровой корпус.

После ознакомления со спецификациями удивление вызывает огромная вычислительная мощность Scrypt B2. Этот факт напрямую связан с узкой специализацией устройства. Поскольку асик предназначен исключительно для расчета хешей с использованием алгоритма scrypt, то и справляется со своей задачей он исключительно эффективно.

К примеру, топовый Radeon R9 290x обладает производительностью 0.9 MHS (Мегахешей в секунду) при стоимости $700. Scrypt B2 выполняет расчеты со скоростью 31 MHS при стоимости $3000. Другими словами один асик аналогичен производительности тридцати четырех Radeon R9 290x общей стоимостью $23,8 тыс. При этом не учитывается стоимость материнских плат, оперативной памяти, процессоров, и блоков питания, необходимых для подключения подобного числа видеокарт. А если учесть что тридцать четыре видеокарты будут использовать 10 кВт/ч электроэнергии (около 300 Вт/ч c одной видеокарты) по сравнению с 1 кВт/ч для асика, становится понятно насколько менее эффективны они для майнинга.

Что касается возможности разгона устройства, то этого можно добиться с помощью обновления прошивки, и, судя по всему, как с программной, так и с апаратной точки зрения у Scrypt B2 есть некоторый задел.

Во-первых на Raspberry Pi установлена далеко не самая последняя версия cgminer (3.11), а в последних апдейтах с помощью оптимизированных библиотек появилась возможность, пускай и всего на несколько процентов, но увеличить скорость расчетов.

Что касается разгона с помощью повышения рабочих частот плат, то и здесь у Scrypt B2 скорее всего есть определенный потенциал, если разработчик поработает в этом направлении. По крайней мере проблем с перегревом во время тестирования устройства не наблюдалось. Лазерный термометр выводил на экран 30-40 (очень редко 45 градусов) при наведении на алюминиевые радиаторы, а воздух возле них был прохладнее чем возле блока питания.

В связи со столь скромным нагревом плат даже ощущался недостаток автоматической регулировки оборотов кулера, работающего постоянно в максимальном режиме независимо от нагрузки. Снижения оборотов не происходит даже в пасивном режиме, когда Scrypt B2 только подключен к розетке, но не выполняет никаких вычислений. Кулеры включаются на полную мощность сразу же после нажатия на кнопку питания.

Есть ли у видеокарт преимущества по сравнению с асиками

Справедливости ради попробуем разобраться, а есть ли у видеокарт преимущества по сравнению с асиками. Оказывается есть, причем сразу несколько.

Самый незначительный плюс состоит в том что видеокарты позволяют запускать игры. К незначительной эту особенность можно отнести исключительно в связи с тем, что майнеры как правило используют 100% времени видеокарт для майнинга, и возможность запуска игр их не интересует.

Видеокарты по-прежнему более доступны карману среднего пользователя. И хотя в последнее время все чаще появляются ASIC-платы в ценовой категории до $100, средняя стоимость таких устройств все еще находится в районе нескольких тысяч долларов.

Видеокарта более ликвидна. То есть через год продать купленный сейчас асик будет сложнее чем видеокарту. Это связано с быстрой эволюцией вычислительных плат и соответственно быстрым моральным устареванием.

Еще одним слабым звеном асиков является небольшая гарантия. Как правило это 2-3 месяца, а иногда приходится обходиться и вовсе без нее.

Как быстро окупается асик?

Это довольно интересный вопрос, на который не существует точного ответа. Нужно принимать во внимание то, что цена асиков формируется производителем таким образом, чтобы их продажа была выгоднее чем использование напрямую для майнинга. Дейсвительно, если плата при стоимости $3000 будет приносить $1000 в месяц, то какой смысл ее продавать?

Однако займемся цифрами. На текущий момент с помощью асика данной производительности (31 MHS) можно получать приблизительно $14 в день. Таким образом, без учета стоимости электроэнергии, на возврат инвестиций в размере $3000 уйдет 214 дней (7 месяцев). Учитывая колебания курсов криптовалют, а также появление новых асиков, прибыль вероятно будет падать с течением времени, так что окупаемость устройства может сместиться в район одного года, а возможна и ситуация, когда асик не окупит себя вовсе.

Возникает вопрос, зачем же майнеры тратят деньги на подобные устройства? Лаконичная версия ответа — рынок криптовалют только зарождается и риск часто оправдывается высоким вознаграждением. Это случится если цена на альткоины резко прыгнет вверх даже на непродолжительное время. Получить прибыль можно и не продавая монеты прямо сейчас, а отложив их на несколько лет в кошелек. Впрочем вероятность правильно угадать фаворита сейчас довольна призрачна, учитывая непредсказуемость рынка криптовалют и общее количество различных криптомонет, все из которых не смогут стать успешными хотя бы по причине ограниченного количества денег в мировой экономике.