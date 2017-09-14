Обзор ASUS VivoBook S14 (S406UА): 14”, 1,2 кг и новые Intel Core 8-го поколения

Ноутбуки кажутся достаточно консервативной категорией, но если прямо сравнить аналогичные модели, между которыми есть год-два разницы, удивляешься, как много небольших мелочей складываются в одну большую разницу. ASUS VivoBook S14 — ультрабук, на котором ее можно продемонстрировать. Он не является флагманским решением, но вполне отвечает современным требованиям к компактным лептопам. Предлагаем взглянуть на него детальнее.

Комплектация

Комплектация VivoBook S14 не будет отличаться от большинства других предложений на рынке — покупатель может рассчитывать на стандартный набор из ноутбука, компактного зарядного и документации.

Дизайн

Внешний вид анонсированного в рамках IFA 2017 VivoBook S14 тоже можно назвать вполне привычным для ASUS — знакомые линии корпуса, металлическая крышка. Впрочем, как и в X405, тут есть мелкие детали, которые обращают на себя внимание.

Например, небольшая выемка под тачпадом позволяет еще удобнее открывать крышку, хотя в данном случае и без нее все получалось бы легко, ведь шарнир дисплея имеет минимальную жесткость, которой хватает как раз чтобы зафиксировать экран в нужном положении.

Также в этой модели практически полностью отказались от металлических элементов корпуса, только крышка дисплейного блока сделана из листа алюминия. Остальные элементы, в частности вся основа корпуса, пластиковые. При этом материал не выглядит дешевым, он вполне приятен по тактильным ощущениям и ощущается достаточно надежным.

Наверное, подбором материалов корпуса и обусловлено одно из главных достоинств модели — небольшой вес. 14 дюймовый лэптоп весит меньше 1,2 кг, а толщина корпуса не превышает 1,5 см.

Рамки дисплея сделаны из простого матового пластика и отличаются относительно небольшой шириной, что позволяет производителю заявлять, что в корпус 13 дюймового лэптопа они установили 14 дюймовый экран. Подобных устройств появляется все больше, но пока такие рамки не стали стандартом для всех линеек.

Разъемы

С учетом довольно тонкого корпуса, модель отличается нормальным набором разъемов. Есть два полноразмерных USB (3.1 слева и 2.0 справа, с возможностью зарядки устройств в выключенном состоянии), один USB 3.1 Type-C, MicroHDMI, MicroSD кардридер и комбинированный mini-jack для наушников или гарнитуры. Конечно, хотелось бы видеть кардридер и HDMI привычного формата, но придется довольствоваться тем, что есть.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура VivoBook S14 имеет привычную компоновку и стандартные размеры. Клавиши сделаны хорошо, пластик приятнее, чем у того же VivoBook 14. Ход клавиш средний и тихий, есть подсветка с тремя уровнями яркости. Набор текста с такой клавиатурой происходит комфортно, привыкания не требуется.

Ниже находится вполне крупный тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев. Как и в случае с клавиатурой, замечаний к их работе у нас не возникло.

Дисплей

Ультрабук выпускается с экранами разрешением HD и Full HD, но в Украине будут продаваться конфигурации только с Full HD дисплеями. Мы тестировали именно такую. Для IPS матрицы с матовым покрытием заявлен цветовой охват на уровне 45% пространства NTSC.

В нашем образце была установлена матрица NV140FHM-N62 (такая же как в X405UQ), ее яркость изменялась в пределах от 15 до 275 кд/м², измеренный уровень контрастности составил 1 к 1388. Она достаточно хорошо откалибрована по умолчанию и отличается вполне насыщенной цветопередачей с уклоном в теплые тона. В целом — хороший дисплей уровня «выше среднего» , за которым приятно и работать, и отдыхать.

Платформа

VivoBook S14 должен стать одним из первый ультрабуков на украинском рынке, работающим на новых процессорах Intel Core восьмого поколения. Intel обновила свои низковольтные чипы и сделала модели четырехъядерными, хотя раньше они были двухъядерными. Заявленный TPD остался на прежнем уровне, базовые частоты процессоров стали ниже, хотя максимальные для режима TurboBoost повысились. Обещан прирост производительности до 40%.

Тестовый ноутбук был оснащен новым Intel Core i7-8550U (1,8/4,0 ГГц), 16 ГБ памяти LPDDR3 и SSD накопителем на 512 ГБ (Hynix HFS512G39TND-N210A) формата M.2 2280.

Так как мы тестировали довольно «сырой» семпл с явно не финальной версией BIOS, что было заметно по некоторым аспектам работы ноутбука, любое детальное тестирование нового чипа было фактически бессмысленным. Хотя в том же тесте CPU CineBench R15, устройство набрало 533 балла, что соответствует заявленному Intel приросту производительности.

Если говорить о сравнении производительности низковольтных Intel Core U 7 и 8 поколения в повседневных задачах (браузинг, мессенджеры, просмотр видео и офисная работа) то она окажется сравнимой — подобные задачи просто не требуют всей мощности текущих чипов, важно иметь еще и достаточно быстрый SSD, память. Явное преимущество получится заметить только тех случаях, если задачи предусматривают периодическую высокую нагрузку на процессор.

С производительностью дисковой подсистемы в нашем образце все было нормально — она на средне-высоком уровне. В то же время ASUS можно поругать за использование памяти LPDDR3, когда производители постепенно переходят на DDR4.

Система охлаждения

Также сложно дать однозначный вывод по системе охлаждения — тут используется один вентилятор и тепловая трубка. Холодный воздух забирается снизу и выходит из корпуса под крышкой дисплея. В обычной работе никаких проблем не наблюдалось, хотя в стресс-тесте AIDA мы получили заметный троттлинг, который также можно списать на явную «сырость» семпла. Вероятно, коммерческие VivoBook S14 на практике покажут себя сравнимо с другими подобными ноутбуками и работа СО окажется чуть более заметной, чем хотелось бы в тихой обстановке, пропадающей на фоне обычного офисного шума и не слишком громкой под высокой нагрузкой.

Время работы

VivoBook S14 оснащается встроенным аккумулятором на 39 Вт*ч — это не рекордная емкость для подобных моделей, стандартным показателем сегодня можно считать 42 Вт*ч. Разница в условные 10% заметна на практике — в офисном режиме работы ультрабук работал около 5-6 часов.

В данном контексте радует, что устройство поставляется с компактным 45-ваттным блоком питания с тонким кабелем, он занимает минимум места в сумке или рюкзаке.

Мутимедиа

С точки зрения мультимедийный особенностей S14 не может предложить чего-то особенного. Встроенные двух ваттные стереодинамики имеют среднюю максимальную громкость, которой достаточно для фонового прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов. Лучше всего они звучат когда ультрабук стоит на столе или другой ровной и твердой поверхности, в других случаях качество заметно падает. В целом — все сравнимо с другими ультрабуками ASUS.

Веб-камера разрешением 1,2 Мп (HD 720p) дает приемлемое качество изображения только при хорошем освещении. Впрочем, для большинства эти особенности наверняка не станут важным критерием выбора.

Конфигурации

ASUS планирует поставлять в Украину VivoBook S14 с предустановленной Windows 10 Home начиная с конца октября в следующих конфигурациях: