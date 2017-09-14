Обзор ASUS VivoBook S14 (S406UА): 14”, 1,2 кг и новые Intel Core 8-го поколения

Обзор ASUS VivoBook S14 (S406UА): 14”, 1,2 кг и новые Intel Core 8-го поколения

Ноутбуки кажутся достаточно консервативной категорией, но если прямо сравнить аналогичные модели, между которыми есть год-два разницы, удивляешься, как много небольших мелочей складываются в одну большую разницу. ASUS VivoBook S14 — ультрабук, на котором ее можно продемонстрировать. Он не является флагманским решением, но вполне отвечает современным требованиям к компактным лептопам. Предлагаем взглянуть на него детальнее.

ASUS VivoBook s14 s406 (9055DBAB-46E14F81)  Новинка
Ноутбуки, ультрабуки на
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Комплектация

Комплектация VivoBook S14 не будет отличаться от большинства других предложений на рынке — покупатель может рассчитывать на стандартный набор из ноутбука, компактного зарядного и документации.

 

Дизайн

Внешний вид анонсированного в рамках IFA 2017 VivoBook S14 тоже можно назвать вполне привычным для ASUS — знакомые линии корпуса, металлическая крышка. Впрочем, как и в X405, тут есть мелкие детали, которые обращают на себя внимание.

Например, небольшая выемка под тачпадом позволяет еще удобнее открывать крышку, хотя в данном случае и без нее все получалось бы легко, ведь шарнир дисплея имеет минимальную жесткость, которой хватает как раз чтобы зафиксировать экран в нужном положении.

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Также в этой модели практически полностью отказались от металлических элементов корпуса, только крышка дисплейного блока сделана из листа алюминия. Остальные элементы, в частности вся основа корпуса, пластиковые. При этом материал не выглядит дешевым, он вполне приятен по тактильным ощущениям и ощущается достаточно надежным.

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Наверное, подбором материалов корпуса и обусловлено одно из главных достоинств модели — небольшой вес. 14 дюймовый лэптоп весит меньше 1,2 кг, а толщина корпуса не превышает 1,5 см.

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Рамки дисплея сделаны из простого матового пластика и отличаются относительно небольшой шириной, что позволяет производителю заявлять, что в корпус 13 дюймового лэптопа они установили 14 дюймовый экран. Подобных устройств появляется все больше, но пока такие рамки не стали стандартом для всех линеек.

 

Разъемы

С учетом довольно тонкого корпуса, модель отличается нормальным набором разъемов. Есть два полноразмерных USB (3.1 слева и 2.0 справа, с возможностью зарядки устройств в выключенном состоянии), один USB 3.1 Type-C, MicroHDMI, MicroSD кардридер и комбинированный mini-jack для наушников или гарнитуры. Конечно, хотелось бы видеть кардридер и HDMI привычного формата, но придется довольствоваться тем, что есть.

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Клавиатура и тачпад

Клавиатура VivoBook S14 имеет привычную компоновку и стандартные размеры. Клавиши сделаны хорошо, пластик приятнее, чем у того же VivoBook 14. Ход клавиш средний и тихий, есть подсветка с тремя уровнями яркости. Набор текста с такой клавиатурой происходит комфортно, привыкания не требуется.

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Ниже находится вполне крупный тачпад со встроенным сканером отпечатков пальцев. Как и в случае с клавиатурой, замечаний к их работе у нас не возникло.

 

Дисплей

Ультрабук выпускается с экранами разрешением HD и Full HD, но в Украине будут продаваться конфигурации только с Full HD дисплеями. Мы тестировали именно такую. Для IPS матрицы с матовым покрытием заявлен цветовой охват на уровне 45% пространства NTSC.

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В нашем образце была установлена матрица NV140FHM-N62 (такая же как в X405UQ), ее яркость изменялась в пределах от 15 до 275 кд/м², измеренный уровень контрастности составил 1 к 1388. Она достаточно хорошо откалибрована по умолчанию и отличается вполне насыщенной цветопередачей с уклоном в теплые тона. В целом — хороший дисплей уровня «выше среднего» , за которым приятно и работать, и отдыхать.

 

Платформа

VivoBook S14 должен стать одним из первый ультрабуков на украинском рынке, работающим на новых процессорах Intel Core восьмого поколения. Intel обновила свои низковольтные чипы и сделала модели четырехъядерными, хотя раньше они были двухъядерными. Заявленный TPD остался на прежнем уровне, базовые частоты процессоров стали ниже, хотя максимальные для режима TurboBoost повысились. Обещан прирост производительности до 40%.

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Тестовый ноутбук был оснащен новым Intel Core i7-8550U (1,8/4,0 ГГц), 16 ГБ памяти LPDDR3 и SSD накопителем на 512 ГБ (Hynix HFS512G39TND-N210A) формата M.2 2280.

Так как мы тестировали довольно «сырой» семпл с явно не финальной версией BIOS, что было заметно по некоторым аспектам работы ноутбука, любое детальное тестирование нового чипа было фактически бессмысленным. Хотя в том же тесте CPU CineBench R15, устройство набрало 533 балла, что соответствует заявленному Intel приросту производительности.

Если говорить о сравнении производительности низковольтных Intel Core U 7 и 8 поколения в повседневных задачах (браузинг, мессенджеры, просмотр видео и офисная работа) то она окажется сравнимой — подобные задачи просто не требуют всей мощности текущих чипов, важно иметь еще и достаточно быстрый SSD, память. Явное преимущество получится заметить только тех случаях, если задачи предусматривают периодическую высокую нагрузку на процессор.

С производительностью дисковой подсистемы в нашем образце все было нормально — она на средне-высоком уровне. В то же время ASUS можно поругать за использование памяти LPDDR3, когда производители постепенно переходят на DDR4.

 

Система охлаждения

Также сложно дать однозначный вывод по системе охлаждения — тут используется один вентилятор и тепловая трубка. Холодный воздух забирается снизу и выходит из корпуса под крышкой дисплея. В обычной работе никаких проблем не наблюдалось, хотя в стресс-тесте AIDA мы получили заметный троттлинг, который также можно списать на явную «сырость» семпла. Вероятно, коммерческие VivoBook S14 на практике покажут себя сравнимо с другими подобными ноутбуками и работа СО окажется чуть более заметной, чем хотелось бы в тихой обстановке, пропадающей на фоне обычного офисного шума и не слишком громкой под высокой нагрузкой.

 

Время работы

VivoBook S14 оснащается встроенным аккумулятором на 39 Вт*ч — это не рекордная емкость для подобных моделей, стандартным показателем сегодня можно считать 42 Вт*ч. Разница в условные 10% заметна на практике — в офисном режиме работы ультрабук работал около 5-6 часов.

В данном контексте радует, что устройство поставляется с компактным 45-ваттным блоком питания с тонким кабелем, он занимает минимум места в сумке или рюкзаке.

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Мутимедиа

С точки зрения мультимедийный особенностей S14 не может предложить чего-то особенного. Встроенные двух ваттные стереодинамики имеют среднюю максимальную громкость, которой достаточно для фонового прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов. Лучше всего они звучат когда ультрабук стоит на столе или другой ровной и твердой поверхности, в других случаях качество заметно падает. В целом — все сравнимо с другими ультрабуками ASUS.

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Веб-камера разрешением 1,2 Мп (HD 720p) дает приемлемое качество изображения только при хорошем освещении. Впрочем, для большинства эти особенности наверняка не станут важным критерием выбора.

 

Конфигурации

ASUS планирует поставлять в Украину VivoBook S14 с предустановленной Windows 10 Home начиная с конца октября в следующих конфигурациях:

  • Intel Core i3-7100U, 8GB, 128GB SSD, Full HD AG IPS — $799
  • Intel Core i5-8250U, 8GB, 256GB SSD, Full HD AG IPS — $999
  • Intel Core i7-8550U, 16GB, 512GB SSD, Full HD AG IPS — $1099
4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: минимальный вес, в целом узкие рамки дисплея, качественный экран, удобная клавиатура с подсветкой и тачпад со встроенным отпечатком пальцев, неплохой набор разъемов, процессоры Intel Core восьмого поколения (кроме младшей конфигурации), крышка легко открывается одной рукой, компактный блок питания
Минусы: емкость аккумулятора немного меньше средней по рынку, память DDR3, «микро» версии HDMI и кардридера вместо обычных, веб-камера
Вывод: ASUS VivoBook S14 — 14 дюймовый ультрабук, который можно назвать одним из самых легких среди устройств подобного формата. Он предлагает хороший экран, удобную клавиатуру и тачпад, в целом приятен в использовании. Один из главных козырей устройства — процессоры Intel Core восьмого поколения, которые обеспечивают заметный прирост производительности при высокой нагрузке (хотя мы пока и не смогли убедится в этом в полной мере из-за того, что тестировали ранний образец). Без спорных моментов также не обошлось, хотя кажется, что преимущества в итоге перекрывают недостатки. Открытым вопросом остается цена. Ультрабук не выглядит излишне дорогим, анонсированная цена соответствует средним показателям, но на момент тестирования другие производители просто не представили на локальном рынке решения на новых чипах, хотя они могут появляться к моменту начала продаж. Тогда же покупателю и предстоит ответить на вопрос, захочет ли он переплатить (или не переплатить) за вес на 100-200 грамм меньше, есть ли необходимость в запасе производительности или проще сэкономить $50-150 и взять не самое новое, зато «проверенное» решение?

Технические характеристики

Обзор ASUS VivoBook S14 (S406UА): 14”, 1,2 кг и новые Intel Core 8-го поколенияASUS VivoBook s14 s406 (9055DBAB-46E14F81)
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КлассНоутбук
КонструкцияКлассический
Операционная системаWindows 10
Диагональ, дюймов14
Тип матрицыIPS
Тип покрытияматовое
Разрешение1920x1080
Сенсорный-
ПроцессорIntel Core i7-8550U
Частота, ГГц1,8-4,0
Количество ядер процессора4
Чипсетнет данных
Объем оперативной памяти, ГБ16
Максимальный объем оперативной памяти, ГБ16
Тип памятиLPDDR3
Жесткий диск, ГБ-
SSD, ГБ512
Оптический привод-
Графический адаптер, объем памятиIntel UHD Graphics 620
Внешние порты1х USB 3.1, 1x Type-C (USB3.1 GEN1), 1x USB 2.0, microHDMI. комбинированный аудиоразъем
Картридер+
WEB-камера+
Подсветка клавиатуры+
Сканер отпечатка пальцев+
Сетевой адаптер10/100
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth4.2
3G/LTE-
Вес, кг1.16
Размер, мм328 x 226 x 14.8
Материал корпусаметаллический
Цвет корпусасерый
Количество ячеек3
Мощность, Вт*ч39
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