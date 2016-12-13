Обзор ASUS ZenFone 3 Max (ZC520TL)

Компания ASUS уже не в первый раз обновила линейку смартфонов ZenFone. На сегодняшний момент в семействе есть минимум восемь гаджетов и у каждого из них есть какая-то своя особенность. В некоторых моделях акцент на производительности и развлечениях, в других – фото. Но сегодня речь пойдет о варианте, который отличился большой батарейкой и, соответственно, длительной автономной работой. Ранее мы уже показали результаты знакомства с таким смартфоном, а сейчас глянем на обновленный ASUS ZenFone 3 Max.

Комплектация и первые впечатления

Для начала, стоит отметить значительные изменения в сравнении с прошлогодней моделью. Обновленная версия стала куда интереснее во всех отношениях, как снаружи, так и внутри. И после всех модификаций, смартфон сохранил невысокий ценник. Комплектация тоже не поменялась: ЗУ, кабель питания, гарнитура, скрепка и OTG-кабель (к сожалению, смартфон попал к нам без коробки и ее содержимого).

С первых минут настройки гаджет немного удивляет. Как для недорогого смартфона, он работает очень шустро и без заминок. Конечно, не стоит ожидать от него флагманской мощности, но тем не менее, на исполнение всех задач ZenFone 3 Max тратит минимум времени. А для большего удобства он обзавелся сканером отпечатков пальцев. Да и внешние изменения смартфона добавляют баллов в копилку компании ASUS.

Модельный ряд

В текущую линейка входит сразу две модели ZenFone 3 Max. Младшая получила индекс ZL520TL, а старшая – ZC553KL. Отличия устройств заметные: дисплей старшей модели больше на 0,3 дюйма и разрешение выше, Full HD против HD; младшая модель работает с процессором MTK, а старшая получила Qualcomm; отличия фронтальных камер составляют 5 МП против 8, а основных – 13 против 16 (плюс лазерный автофокус). Есть еще мелкие отличия в версиях BT, поддержке GLONASS и прочем, но вряд ли это сильно принципиально для целевой аудитории такого гаджета. Более подробное сравнение можно посмотреть на глобальном сайте компании.

Сегодня у нас на обзоре младшая модель в базовой версии с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ накопителя.

Дизайн и удобство использования

Как бы банально это не прозвучало, но ZenFone 3 Max больше напоминает iPhone, чем устройство из текущей линейки ASUS. Это не плохо, конечно же, но привычные тайваньского производителя черты оформления немного потерялись. Определить, какой гаджет перед вами все же легко по заметному зеркальному логотипу ASUS на лицевой панели и еще одному матовому на тыльной стороне корпуса. Кстати, гаджет теперь не разборной пластиковый, а монолитный металлический.

Пользователю предоставлены четыре варианта цвета корпуса: темно-серый, серебристый, золотой и розовый. Фирменный узор остался только на кнопках. Они мягкие и очень тихо нажимаются. Расположение органов управления не поменялось, а разъем для зарядки и синхронизации сместился к углу, что, субъективно, не так удобно. Как и раньше, динамик находится сзади. Там же расположены камера и сканер отпечатка пальца, который очень легко найти не глядя на него. Приукрашена тыльная сторона блестящими линиями между металлом и пластиковой вставкой сверху, также оформлены рамки вокруг окошка камеры и сканера отпечатка пальцев.

Размеры корпуса составляют: 149,5х73,7х8,55 мм, а вес — 160 грамм. Гаджет не самый маленький и из-за металического корпуса он достаточно скользкий. Округлые боковые грани хотя и удобные в повседневном использовании, на цепкость влияют не очень хорошо. Но стоит привыкнуть к корпусу и за несколько дней он перестает выскальзывать из рук. Тем не менее, лишняя осторожность не помешает, ведь если раньше поцарапанная «спинка» легко менялась, в новой модели придется менять корпус. Не говоря уже про повреждения, которые может принести падение.

За время использования гаджета сильных недостатков не нашлось. Сборка устройства отличная, все на своих местах и удобно в повседневной жизни. Если найти подходящий чехол, то проблем тем более не возникнет. В сравнении с предыдущим поколением, прогресс очень хороший, ведь корпус стал меньше, а используемые материалы больше соответствуют премиальному смартфону, нежели недорогому.

Дисплей

Младшей версии ZenFone 3 Max достался 5,2-дюймовый дисплей. Он занимает 75% лицевой панели смартфона. Для экономии энергии разрешение матрицы составило всего 1280×720 точек. Плотность пикселей находится на уровне 282 ppi, тем не менее, дискомфорта это не вызывает.

IPS-матрица показывает хорошую картинку. Цвета в меру насыщенные и мягкие. Черный цвет, конечно, не такой глубокий, как у AMOLED-матриц. Тем не менее, калибровка вполне удачная и претензий к изображению практически нет. В настройках не хватило регулировки температуры (субъективно, наличие такого пункта очень полезно), зато есть функция понижения оттенков синего. Под углом картинка может «синеть», но при эксплуатации это практически не проявляется.

Уровня подсветки, вероятно, хватит для солнечного дня (за время тестирования погода не сопутствовала), а минимальное значение хотелось бы пониже. Увы, похвалить датчик авторегулировки яркости не выйдет, но это общая проблема недорогих смартфонов. Зато сенсор работает без проблем, он одновременно хорошо «видит» 5 касаний. Защитное стекло с 2.5D-эффектом имеет нормальное олеофобное покрытие. В целом, впечатления от работы экрана положительные, даже несмотря на невысокое разрешение.

Звук

Одна из вещей, на которых сэкономили – динамик. Для начала, он находится сзади и звук достаточно сильно искажается, если смартфон лежит на столе, да и при просмотре видео звук приходится «перенаправлять» рукой. Это не совсем удобно. Но более того, динамик не очень приятно звучит. Низкие частоты (насколько они возможны у мобильных устройств) потерялись, а максимальная мощность слабовата. Динамик подойдет только для уведомлений, ведь сопровождение видео или воспроизведение музыки немного разочаровывают. В наушники сигнал идет приемлемый.

В свою очередь, разговорный динамик и микрофон работают неплохо.

Аппаратная платформа и ПО

Как я уже упоминал, есть две версии этого смартфона. Наш вариант работает с четырехъядерным процессором MediaTek MT6737T и видеоядром Mali T720. Количество ОЗУ зависит от накопителя: 2/16 и 3/32 ГБ соответственно. Имеется возможность установки карты памяти, но в таком случае второй SIM-картой пользоваться нельзя. Гаджет поддерживает работу с LTE-сетью, Wi-Fi стандарта N и Bluetooth 4.0. Работа сканера отпечатка пальца порадовала. В свою очередь, показатели синтетических тестов за живое не заденут.

Производительности смартфона достаточно для ежедневных, но для требовательных игр это не лучший вариант (хотя, к примеру, Asphalt Xtreme работает вполне шустро). Работать в интернете, с почтой, социальными сетями и другими нетребовательными программами он может отлично.

Актуальной версией ОС для ZenFone 3 Max является Android 6.0 с ZenUI. Система работает стабильно и быстро. Лаунчер все еще может порадовать количеством доступных настроек и кастомизаций. Побродив в разных уголках системы можно подогнать ее под собственные пожелания, но не сказал бы, что изначальной комбинации параметров могло бы не хватать среднестатистическому пользователю. Единственное, что все время хотелось заменить, это стандартную клавиатуру (но это очень субъективный момент).

Вот количество дополнительного ПО в виде лишних игр и набора фирменных приложений от ASUS могло бы быть поменьше. Было бы приятнее, если бы все дополнительные приложения просто предлагали установить при первоначальной настройке (как это реализовано для сторонних приложений), а не сразу закидывали из коробки. Проблемы в этом, конечно, нет, но далеко не всем эти дополнения нужны, а лишнее пространство они таки занимают.

Автономность

Главная особенность модели это продолжительность работы. Прошлогодний ZenFone Max имел батарею емкостью 5000 мАч, что выливалось в отличную автономность. В этом году модель «похудела», в том числе и за счет батареи. Так, в ZenFone 3 Max установлен несъемный аккумулятор емкостью 4130 мАч.

Более производительный процессор и уменьшенный аккумулятор не смогли догнать результаты предыдущей версии, но все равно весьма уверенно превосходят большинство моделей по данному критерию. В PCMark 8 гаджет продержался 8,5 часов. В реальном использовании можно получить 7-8 часов работы экрана при сбалансированных настройках производительности.

В настройках энергосбережения есть 5 режимов: Performance, Normal, Power Saving, Super Saving и Customized. Первый, субъективно, практически не влияет на производительность, просто держит уровень подсветки немного выше. «Сберегающий режим» отключает Wi-Fi и прочие коммуникации при выключенном экране, а «Суперэкономичный» оставляет только голосовую связь, SMS и будильник, игнорируя все другие способы связи. В последнем варианте можно самостоятельно настроить поведение сетей и подсветки. Также можно включать сберегающие режими по расписанию (например, ночью, когда уведомления все равно выключены).

Ко всему, от этого смартфона можно зарядить что-то еще. С помощью OTG-кабеля (есть в комплекте, но и сторонний подойдет) к ZenFone 3 Max можно подключить другой смартфон или, например, фитнесс-браслет для зарядки. Не факт, что это популярная модель подзарядки других гаджетов, но при необходимости может очень выручить.

Камеры

Разрешение камер не изменилось сравнительно с прошлогодней моделью. Как и раньше, фронтальная камера имеет 5-мегапиксельный сенсор, а основная – 13-мегапиксельный. В младшей версии этого года нет лазерного автофокуса, но потеря не такая и большая. Смартфон все равно справляется с наводкой.

Качество фотографий получается хорошее, как для смартфона этой ценовой категории. Среди конкурентных камер, здешний сенсор не разочаровывает, хотя идеальными снимки тоже не назвать. Даже в дневное время, когда камере достаточно света, объекты в движении (люди, машины) чаще всего будут получаться смазанными. Тоже касается и снимков, которые делаются в движении (из машины или на ходу). Цвета могут немного искажаться, но в пределах допустимого. В недостаточном освящении на снимках будут типичные проблемы недорогих камер, хотя света сенсор собирает достаточно много.

Видео получается тоже вполне ожидаемым. Наличие хоть какой-то стабилизации при записи в максимальном разрешении могло бы улучшить картинку. В системе есть программная стабилизация, но только для записи в 720p, при возможном максимуме в 1080р.

Фронтальная камера может делать нормальные сэлфи при хорошем освещении. Девочки наверняка отметят встроенный режим Beautification, скрывающий недостатки кожи и прочее.