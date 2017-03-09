Обзор ASUS ZenPad 3S 10 LTE (Z500KL)

Сегодня с уверенностью можно сказать, что пользователи в целом наигрались с планшетами и отложили эти устройства в сторону. Тем не менее, производители потребительской электроники не сдаются и обновляют существующие линейки, что-то добавляя, что-то убирая. В конце прошлого лета мы знакомились с моделью ASUS ZenPad 3S 10 c индексом Z500M, а сейчас посмотрим на новую версию Z500KL (название осталось таким же) с другим процессором и поддержкой LTE.

Комплектация и первые впечатления

На первый взгляд отличия минимальные. Планшет как был удобным и приятно выглядел, таким остается и сейчас. Правда, узнать в нем ASUS можно только по логотипу на задней стороне. И это не то, чтобы компания срисовала дизайн с конкурентов, вовсе нет. Дело в том, что планшеты стали уж слишком похожими друг на друга и отличить их становится действительно сложно. Не говоря уже про модели одного производителя, которые вовсе разнятся только «начинкой».

В коробке с гаджетом ничего нового не появилось: сам планшет, зарядное устройство со съемным кабелем, складывающаяся картонная подставка и скрепка для открывания лотка SIM-карты и карты памяти. Любителям процесса «анбоксинга» должна понравиться коробка с магнитами и приятным на ощупь матовым покрытием. При первоначальной настройке неплохим бонусом станут дополнительные 100 ГБ для хранилища Google Drive на два года (правда, если вы получали такой подарок от ASUS ранее и его срок еще не истек, добавить еще пространства не выйдет).

Дизайн и удобство использования

Нельзя сказать, что внешний вид новинки сильно отличается от предыдущей модели. Из внешних изменений есть только небольшая стеклянная вставка на задней части. В размерах гаджет минимально прибавил: 242,3х164,2х6,75 мм. Вес увеличился на 60 грамм и теперь достигает 490 грамм. Подобные изменения никак не сказываются на использовании, в повседневной жизни пользоваться таким планшетом ровно так же удобно, как и любым подобным устройством от конкурентов.

Из типичных для ASUS дизайнерских приемов на ZenPad 3S 10 есть только оформление кнопок с характерным узором. Все остальное достаточно обычно для планшета от А-бренда металлический корпус, хорошее стекло, отшлифованные грани боковинок… Но к такому пусть и заезженному дизайну стоит добавить приличную сборку, с чем компания однозначно справилась.

Теперь о неприятных изменениях. Сенсорные кнопки «потеряли» подсветку, а в кнопке «Домой» больше нет сканера отпечатка пальца. Жить можно и без одного, и без другого, но с этими вещами было, на мой взгляд, удобнее. При этом, все элементы управления остались на своих местах и проблем в работе с ними нет. Поубавилось и вариантов цветов корпуса, точнее он остался один: темно-серый металл и черная рамка вокруг дисплея.

Вряд ли кому-то сильно не понравится внешность устройства, такой дизайн должен устроить практически любого пользователя планшета. С практической стороны лучше обзавестись обложной, ведь поцарапать большой алюминиевый гаджет достаточно просто, да и при транспортировке с чехлом будет поспокойнее.

Дисплей

Как и в случае с дизайном, дисплей тоже не поменялся. 9,7 дюймов – негласный стандарт для среднестатистического планшета. С разрешением тоже все хорошо: 2048х1536 точек, плотность пикселей равна 264 ppi. Не стоит повторяться, что такое разрешение отлично выглядит на экране этой диагонали. Пользоваться им, как показывает практика, тоже удобно как для развлечений, так и для работы.

Передача цветов в самый раз. К сожалению, до колориметра планшет не добрался, но и без него видно, что дисплей хорошо откалиброван. Лично у меня не возникало желания как-то поменять насыщенность или цветовую температуру, но если у кого-то такая потребность возникнет, в настройках есть соответствующий пункт. В любом случае, IPS-матрица с технологией ASUS True2Life+ не подвела мои ожидания.

Неприятных моментов два. Во-первых, максимального уровня яркости не совсем достаточно для работы в яркий день, отражение на стекле будет мешать. Тут же и датчик авторегулировки яркости слегка «промахивается», но это частая проблема устройств. Во-вторых, сенсор иногда может не реагировать на касания, либо делать это неправильно (например, не распознает длинное нажатие). Это больше программная проблема. Тем не менее, пару раз за время эксплуатации эта ошибка проявлялась.

Звук

За звуковое сопровождение отвечают все те же два динамика на нижней грани. Они звучат глуховато, хотя на максимуме громкости и не хрипят. Другое дело – расположение. Звук будет либо справа, либо слева во время просмотра видео в альбомном положении. Конечно, это упрек не только в сторону ZenPad, но в последних планшетах это то, что очень хотелось бы получить – звук с обеих сторон экрана.

Но никто не мешает подключить к планшету наушники. Тем более, в дороге (в поезде или самолете) только так и можно комфортно посмотреть кино или послушать музыку. Так вот в наушники звук подается замечательный. Штатные средства улучшения звука значительно не повлияют на качество. Благо, гаджет в них не нуждается, да и с помощью любого современного плеера можно «подкрутить» эквалайзер, если в этом есть необходимость.

Производительность и ПО

Снаружи изменения минимальны, но внутри устройство обновилось значительнее. Процессором теперь выступает не MediaTek, а шестиядерный Qualcomm Snapdragon MSM8956 с видеоядром Adreno 510. Количество ОЗУ по прежнему составляет 4 ГБ. Накопитель емкостью 32 ГБ можно дополнить картой памяти (до 128 ГБ). Как и раньше, есть поддержка Wi-Fi стандарта AC и Bluetooth 4.1. Еще есть слот для Sim-карты и поддержка LTE-сетей. Как и прежняя модель, этот ZenPad поддерживает работу с фирменным стилусом, но в комплекте его нет.

В работе устройство вызвало минимальные проблемы в начале тестирования. То сенсор переставал отвечать на несколько секунд, то приложение «падало». Такое иногда повторялось пару дней, потом все встало на свои места и планшет работал нормально. Видимо, это особенности тестового образца.

Работает ZenPad под управлением Android 6.0.1 с все той же оболочкой ZenUI. Ее минимально обновили («Док» теперь размещается сбоку при альбомном повороте экрана), но крупных изменений не произошло. Тут все еще есть дополнительные настройки интерфейса и сопроводительные приложения от ASUS. Отдельного внимания заслуживает поиск по системе (напоминает Spotlight в iOS), который можно вызвать свайпом вниз по рабочему столу. А свайпом вверх можно перейти к настройкам поведения и внешнего вида рабочего стола, что будет интересно любителям что-то поменять в интерфейсе.

Работает планшет быстро, а его производительности с запасом хватает для игр и прочих развлечений (тем более для «социалок» и браузера).

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора увеличилась до 7800 мАч. По прогнозам производителя пользователю такой батареи хватит на 16 часов просмотра видео (720р при уровне подсветки 100 нит). Мы же не ограничивались в разрешении видео, уровне яркости и других задачах. В среднем батареи хватало на 8 часов работы, что вполне хороший результат. В тесте автономности PCMark испытуемый ZenPad проработал 6:45.

От комплектного зарядного устройства батарея заряжается немного больше чем за два с половиной часа благодаря поддержке технологии быстрой зарядки.

Камеры

Одним из самых спорных «мест» планшетов являются камеры. Но тем не менее, они есть практически во всех новых моделях, хотя и заметно уступают смартфонам. Новый ZenPad имеет все ту же 8-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельную фронтальную. Их возможности немного улучшились по сравнению с прошлой моделью, но проблемы у них остались приблизительно те же.

Качество снимков будет хорошее, если вокруг будет достаточно света. В солнечный день кадр получится с достаточно правильными цветами и неплохой детализацией. Видеозаписи в таких условиях не хватает стабилизации, но в остальном ролик будет терпимым (как для записи с планшета). В условиях искусственного освещения на фото появятся артефакты и пострадает детализация. Тоже самое и с фронтальной камерой, на снимках которой еще и поработает режим «Beautification» и еще больше «ударит» по деталям. А если света будет совсем мало, то на нормальный снимок расчитывать не приходится.

Конечно, дело субъективное, но не думаю, что пользователи часто будут обращаться к камере планшета для фотографии. Все же смартфон для этого более приспособлен. И как для планшетных, имеющиеся у ZenPad сенсоры вполне неплохо подойдут для тех случаев, когда нужно сделать скан документа или снимок, который не несет особой ценности (например, когда нужно отправить фото поломанной детали чего-то или «скриншот» экрана зависшего с ошибкой компьютера).