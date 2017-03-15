Обзор беспроводной гарнитуры 1More IBFree

Рынок постепенно наполняется Bluetooth-гарнитурами для спорта и на каждый день. Отрадно то, что такие решения становятся все дешевле. Одной из таких доступных моделей является 1More IBFree. В ней сочетается неплохое (заявленное) время автономной работы и дизайн. А как обстоят дела с удобством ношения и звуком? Разберемся далее.

Гарнитура предоставлена магазином Xiaomi.ua

Комплектация

Наушники поставляются в маленькой компактной качественной упаковке. Помимо устройства вы найдете набор сменных амбушюр разного размера, три пары фиксаторов наушников в ушной раковине, а также microUSB-кабель для зарядки.

Внешний вид

На первый взгляд дизайн 1More IBFree ничем не отличается от множества подобных решений и чего-то нового здесь нет. Такой форм-фактор уже стал классикой. Пара излучателей, пульт управления и соединяющий все эти элементы провод длинной 70 см. В продаже доступны 4 цветовых решения: черный, бирюзовый, лайм и красный. Корпус защищен от влаги по стандарту IPx4.

В качестве материалов корпуса используется пластик и металл. Вес гарнитуры составляет 17 грамм. В ушах излучатели не выглядят громоздкими, хотя под шапкой в зимнее время они несколько выпирают, но это особенность всех подобных моделей.

Удобство ношения

По этому параметру наушники заслуживают твердую пятерку. Благодаря своему малому весу и хорошему балансу конструкции излучателя наушники не выпадают из раковины даже если вы не установили комплектный фиксатор. Хотя мы рекомендуем это сделать если вы планируете использовать гарнитуру в спортзале или на пробежке, лишним точно не будет.

Форма корпуса излучателя и угол между ним и амбюшурой подобраны оптимально для большинства для того, чтобы наушники не давили и при этом не выпадали из ушей. Для повседневного использования 1More IBFree очень удобны, на привыкание потребуется буквального несколько часов.

Стоит отметить и достаточно скользкий кабель, соединяющий наушники. Это однозначный плюс, так кабель не цепляется за воротник одежды или кожу, благодаря чему наушники остаются в ушах даже при активных телодвижениях. Не смотря на достаточно массивный пульт управления, он не отягощает правое ухо.

Кстати о пульте. Он оснащен микрофоном и тремя кнопками управления. Пульт крупный, но достаточно легкий. Кнопки большие и хорошо нащупываются вслепую. Управление воспроизведением и громкостью корректно работает на современных iOS- и Android-смартфонах.

Качество звука

1More IBFree позиционируются как наушники для прослушивания музыки во время занятий спортом. Поэтому можно было бы ожидать чего-нибудь посредственного, однако модель приятно удивила. Нет, это не идеал, но в зале, на пробежке хард-рок или техно не заставит плеваться.

Сам по себе звук характеризуется большим количеством высоких частот. Басы присутствуют, но хотелось бы чтобы их было чуточку больше. А вот со средними, честно говоря, не очень. Среднечастотный диапазон теряется за слишком уж поднятыми высокими и недостатком баса. За счет завышенных высоких можно говорить про детализацию, но, когда дело доходит до серединки – это не о 1More IBFree.

Наушники хорошо подходят для агрессивных и мощных жанров, под которые хорошо преодолевать очередной километр или подход со штангой. Кстати, гарнитура поддерживает кодек AptX, но даже если ваш смартфон не поддерживает его, то качество звука в целом все равно порадует.

Микрофон особо похвалить не получится, его качество среднее. Собеседник будет слышать вас хорошо только при отсутствии ветра или источника шума рядом.

Автономность

Здесь 1More IBFree однозначно порадовали. Заявленные 8 часов проигрывания музыки оказались правдой (на средней громкости) и среди конкурентов по форм-фактору – это один из лучших результатов. На зарядку понадобится примерно 2 часа.

Редакция благодарит Xiaomi.ua за предоставленные для тестирования наушники