Обзор беспроводной клавиатуры с тачпадом Rapoo K2600

Каждый пользователь, который подключает свой ПК к телевизору, рано или поздно сталкивается с выбором периферийных устройств для управления. То, что клавиатура должна быть беспроводной, ни у кого сомнений не вызывает, а вот выбор мыши или тачпада — тот еще вопрос. Для многих мышь привычнее, но не каждая мышь работает на обивке дивана, к примеру. В такой ситуации поможет тачпад, а еще лучше, когда он совмещен с клавиатурой. Хотя так ли это хорошо на самом деле? Сегодня мы в этом разберемся на примере новинки от компании Rapoo.

Комплектация

Клавиатура поставляется в компактной картонной упаковке. В комплект поставки, помимо клавиатуры, входит пара батареек типа АА, микроресивер и документация.

Внешний вид

Дизайн устройства достаточно прост, но от этого клавиатура не выглядит хуже. Металлический минимализм, присущий другим моделям Rapoo, в данном случае уступил место матовому пластику. Клавиатура выполнена в цвете “мокрый асфальт”, а сам пластик не собирает на себе отпечатки пальцев.

Rapoo K2600 по своим габаритам достаточно компактна, ее длина не превышает таковую у стандартной клавиатуры без цифрового блока. Корпус полностью выполнен из матового пластика, достаточно прочного. При скручивании клавиатура не издает скрипов, общая жесткость конструкции на хорошем уровне. Это немаловажно с учетом того, что клавиатура вряд ли будет постоянно лежать на одном месте. Масса гаджета составляет 437 грамм.

Удобство использования

Конструктивно клавиатура представляет собой беспроводной комплект, совмещенный в одном корпусе. Как уже упоминалось, корпус достаточно компактен, что не могло не отразиться на эргономике клавиатуры, но обо всем по порядку.

стояния между клавиш, оно здесь несколько меньше, чем у стандартной клавиатуры. Стоит учитывать, что это потребует некоторого времени для привыкания. Используется ножничный тип клавиш. Ход клавиш средний и очень тихий.

Блок управления курсором не отделен от остальных клавиш, а ряд стандартных функций — Insert, Delete, Page Up и Page Down — выполняется за счет модификатора Fn. Однако это не является существенным недостатком, так как клавиатура вряд ли будет использоваться для активной работы с текстом.

На ряд F-клавиш также возложены мультимедийные функции. Предусмотрен и отдельный ряд функциональных клавиш для работы с Windows 10. Интересно то, что производитель предусмотрел отдельную кнопку, дублирующую левую клавишу мыши, что бывает полезным, например, при операциях Drag’n’Drop.

Что касается тачпада, то к нему претензий нет. Поверхность достаточно большая, поддерживаются жесты Multi touch, среди которых полная поддержка жестов для Windows 10. Палец по поверхности скользит достаточно легко.

В работе

Подключение работает по принципу Plug’n’Play, дополнительное программное обеспечение не требуется. Еще один интересный момент — батареи для питания устройства подключаются не последовательно, то есть одна батарея используется для клавиатуры, а вторая — для тачпада. По заявлению производителя, время автономной работы составляет до 12 месяцев.