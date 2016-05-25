Обзор беспроводной колонки JBL Charge 2+

Обзор беспроводной колонки JBL Charge 2+

В очередной раз можно написать, что пришло время пляжей и вылазок на природу. Но это уже писалось, да и на пляжи пока сильно не походишь. В материале мы расскажем об интересной универсальной колонке, которая замечательно подойдет для прослушивания музыки в разных ситуациях.  

JBL Charge 2 Plus Teal (CHARGE2PLUSTEALEU)
Акустические системы (колонки) на
от 3 185 грн
Предложений: 18
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Устройство предоставлено магазином «Портатив»

Комплект поставки

Традиционно для JBL акустика упакована в аккуратную коробку. Внутри лежит сам бумбокс, кабель AUX, micro USB и адаптер питания с насадкой на европейскую розетку.

 

Дизайн, материалы

У Charge 2+ классический дизайн JBL − такая себе «аудио-колбаса». Как у JBL, так и у других конкурирующих компаний достаточно колонок идентичной формы. Конструкция выполнена из приятного софт-тач пластика и металлического «гриля».

Нижняя часть прорезинена для лучшей фиксации на поверхности. По бокам вынесены большие вуферы для придания объемного баса.

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Эргономика

Колонку удобно использовать практически в любых местах ‒ в качестве акустики для ноутбука, на природе, при поездке на велосипеде и т.д. JBL Charge 2+ не боится попадания влаги, что подразумевает использование модели даже в дождь. Но погружение в воду колонка не переживет, экспериментировать не стоит. Модель отлично ложится в руку и позволяет без туда транспортировать её в любой сумке или рюкзаке. Весит акустика 600 грамм.

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Подключение, элементы управления

Воспроизводить музыку можно с помощью технологии Bluetooth или посредством кабеля mini-jack. Поддерживается отображение заряда аккумулятора в шторке уведомлений. По Bluetooth подключаются до трёх устройств одновременно, что очень выручает в компании, где каждый кричит: «ооо, сейчас такой трэк включу».

На верхней части вынесены кнопки управления колонкой: питания, увеличения / уменьшения громкости и сопряжения Bluetooth.

 

Звучание

Тут малютка от JBL нас не удивляет, поскольку все знают, что колонки этого производителя играют очень круто, даже самые маленькие и с виду хиленькие. С Charge 2+ абсолютно никаких открытий ‒ два динамика по 45 мм выдают очень качественный и громкий звук. Порадовала проработка и количество низких частот. Лично проверено ‒ колонка справилась с озвучиванием пикника на 15 человек, все отметили детальный звук и громкость.

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Функциональность

Помимо своего основного предназначения, JBL Charge II Plus имеет встроенный микрофон для использования в качестве спикерфона. На высокое качество передачи голоса рассчитывать не стоит, но в тихой обстановке вполне неплохо. Также хочется отметить возможность подзарядки портативных устройств на манер смартфонов и планшетов от встроенного аккумулятора.

 

Цена

$150. При такой цене у колонки большое количество конкурентов, но Charge2+ держит марку и является желаемой даже при своём ценнике, который для многих не очень привлекателен.

 

Автономность

Встроенная батарея объёмом 6000 мАч позволяет воспроизводить музыку до 12 часов. Как уже писалось выше ‒ вынесен порт USB для зарядки портативных устройств. Последнее очень актуально на природе, где нет возможности подзарядить смартфон, а аккумулятор вот-вот сядет.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Звучание, дизайн, эргономика, автономность, возможность зарядки портативных устройств, одновременное подключение трёх устройств по Bluetooth
Минусы: Качество встроенного микрофона
Вывод: JBL Charge 2+ представляет собой неплохой симбиоз качественного звука, красивого дизайна, долгого времени работы и хорошей функциональности в достаточно компактном корпусе, который можно брать с собой в любые места. Да и стоимость находится не на том уровне, чтобы кричать: «это очень дорого!». В преддверие сезона пляжей и шашлыков самое время присмотреться к таким устройствам. А герой обзор вас уж точно не разочарует.

Технические характеристики

Обзор беспроводной колонки JBL Charge 2+JBL Charge 2 Plus Teal (CHARGE2PLUSTEALEU)
3 185 − 4 110 грн
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ТипПортативные колонки
Установкауниверсальная
Подключениепроводное, беспроводное
Количество каналов2.0
Количество полос1
Мощность колонок, Вт15 (2х7,5)
Мощность сабвуфера, Вт-
Частотный диапазон, Гц75-20000
Отношение сигнал/шум, дБ80
Входное сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБ/Вт/мнет данных
Усилительвстроенный
Фазоинвертор-
USBMicro USB x1 (для зарядки)
Ethernet-
Wi-Fi-
DLNA-
BluetoothBluetooth 3
AirPlay-
NFC-
RCA-
mini Jack 3,5 mmх1
Цифровой оптический-
Цифровой коаксиальный-
XLR-
Выход на наушники-
Другие-
Дисплей-
Пульт ДУ-
Док-станция+ (USB)
Картридер-
Регулировка высоких частот-
Регулировка низких частот-
Встроенный FM-приемник-
Встроенный аудиоплеер-
Интернет-радио-
Встроенный микрофон+
Питаниеот сети, от аккумулятора
Автономность, ч. (объем аккумулятора, мАч)12 ч. /нет данных
Материал корпусапластик
Материал отделкинет данных
Размеры, мм79x185,2x79
Вес, кг0,6
Цветбирюзовый
КомплектацияUSB-кабель
ДополнительноВодостойкий , встроенный микрофон

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Редакция благодарит магазин «Портатив» за предоставленную для тестирования колонку

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