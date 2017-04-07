Обзор беспроводной мыши Rapoo 3510 Plus

Производители периферийных устройств не перестают экспериментировать с материалами корпуса. Сегодня мы познакомимся с необычной мышью от Rapoo, подладонная панель которой оклеена тканью. Как это сказалось на тактильных ощущениях и что еще может предложить своим пользователям модель 3510 Plus читайте далее.

Комплектация

Rapoo 3510 Plus поставляется в качественной коробке-книжке, а в комплект поставки входит мышь, спрятанный внутри микроресивер и документация. Для работы мыши нужна батарейка формата АА, в комплект она не входит и это минус.

Внешний вид

При первом взгляде на мышь сразу бросается в глаза схожесть с одной популярной мышью от другого известного производителя, особенно в профиль. Впечатление усиливается за счет серых боковин. В продаже будет доступна модель черного цвета, в редакции побывал образец выполненных в серых цветах. Светодиода, сигнализирующего о работе мыши или состоянии батареи нет.

В жизни мышь выглядит несколько дороже, чем есть на самом деле. При ближайшем рассмотрение каких-либо огрехов в обработке материалов корпуса нет, все подогнано качественно и надежно. Ткань приклеена добротно, следов клея нет, держится неплохо. Есть надежда, что ее хватит надолго, даже при частой эксплуатации.

Удобство использования

Модель получила корпус с невысоким профилем, что делает ее пригодной только для хвата «пальцы». Корпус полностью симметричен и подойдет как для левшей, так и для правшей. Rapoo 3510 Plus – это компактная мышь, рассчитанная на эпизодическое использование на выезде. Для постоянного применения ей не хватит ни эргономичности, ни функциональности.

А она здесь достаточно базовая: пара основных клавиш и колесико прокрутки. К основным клавишам вопросов нет. Клик четкий, хорошо ощутимый и в меру громкий. Ход клавиш небольшой, случайных нажатий не происходит. К колесику тоже претензий нет, оно покрыто резиной для лучшего сцепления.

Теперь поговорим о верхней части мыши, выполненной из ткани. Несмотря на грубоватую текстуру, она создает ассоциацию с домашними тапочками или теплым халатом. То есть тактильные ощущения довольно комфортные. И за счет этого, не смотря на общую простоту мыши, ею приятно пользоваться. Также стоит отметить и боковины, выполненные из шершавого пластика, что способствует ухватистости.

Оснащение

Для связи с ПК используется радиоинтерфейс с частотой 2,4 ГГц. В комплект поставки входит уже упомянутый миниатюрный ресивер, место хранения для которого предусмотрено под крышкой мыши, рядом с батареей.

Что касается времени автономной работы, то от одной батареи типа АА мышь должна проработать порядка 1 года.

За отслеживание перемещения отвечает оптический сенсор с разрешением 1000 dpi. Со своими обязанностями он справляется достойно. Мышь себя неплохо показывает на разных поверхностях, за исключением стекла, а также покрывал и ковров с высоким ворсом.

Редакция благодарит магазин 3ona51 за предоставленную для тестирования мышь