Обзор беспроводной системы безопасности AJAX StarterKit (часть 1)

Известно, что в критической ситуации люди способны на многое. С тем, что украинцы сегодня оказались в ситуации более чем критической, спорить не станет никто. Тем интереснее наблюдать, какие новые идеи и продукты генерируются в сегменте «Made in Ukraine», от продуктов питания и одежды до искусства и высоких технологий. Об одном ярком украинском представителе hi-tech — беспроводной системе безопасности AJAX — сегодня и пойдет речь.

В распоряжении редакции оказался комплект «Ajax StarterKit», состоящий из центрального хаба «Ajax Hub» («мозга» системы), датчика движения «Ajax MotionProtect», дверного датчика «Ajax DoorProtect» и брелока «Ajax SpaceControl».

Это, образно говоря, базовая комплектация охранной системы, способная контролировать проникновение в помещение через наиболее часто используемый для этого канал — обычную входную дверь.

Упаковка и комплектация

«Ajax StarterKit» попадает к пользователю в белой картонной «транспортировочной» коробке без единой надписи. Внутри обнаруживается четыре «товарные» коробки по количеству элементов: хаб, ключ-брелок и два датчика. К товарной упаковке претензий нет, все очень качественно и, что приятно удивляет, красиво, а вот мысль о том, что эти четыре коробочки ехали в редакцию, свободно болтаясь внутри большой коробки, доставляет некоторый дискомфорт. Переживания «все ли цело внутри» — не самый лучший опыт первого знакомства с продуктом такого уровня. Стандартный упаковочный наполнитель был бы совершенно точно нелишним.

Внутри каждой коробки, помимо самого устройства, находится все необходимое для подключения и, что немаловажно, монтажа: к каждому элементу идет аккуратно упакованный комплект саморезов, дюбелей и дополнительных элементов крепления. Такая забота о пользователе вызывает уважение. Отдельной похвалы заслуживает SIM-карта, заранее установленная в хаб и обеспечивающая резервный канал связи между системой и пользователем. Наличие карты в комплекте варьируется от страны к стране и обусловлено особенностями местного законодательства. В Украине Ajax Hub комплектуется карточками Kyivstar либо Lifecell. В редакционном комплекте оказалась вторая.

Ajax Hub — мозг системы безопасности Ajax

Хаб — мозг всей системы (или сердце, зависит от того, внутренне вы Страшила или Дровосек), поэтому знакомство с ней начинается именно с этого устройства. Для активации хаба достаточно поступить в точности как написано в кратком руководстве: снять заднюю крышку, воткнуть шнур питания и кабель Ethernet, подключить устройство к сети питания и роутеру, а затем нажать кнопку включения. Секунд через 10 хаб полностью готов к работе.

Нужно заметить, что GSM-канал передачи данных является, согласно документации, резервным, поэтому нужно продумать месторасположение хаба в квартире заранее. Полет фантазии ограничивается длиной Ethernet-кабеля, поэтому, если роутер и хаб будут находиться на значительном расстоянии друг от друга, без прокладки дополнительного кабеля не обойтись. С другой стороны, дизайн хаба действительно очень хорош, поэтому расположение его на стене в гостиной вполне уместно и впишется практически в любой интерьер, особенно если роутером выступает выставленный на всеобщее обозрение AirPort Extreme.

Следующим шагом является установка фирменного мобильного приложения под iOS или Android, хотя разработчиками предусмотрена и веб-версия интерфейса управления. Рекомендуется все же мобильное приложение, так как добавлять устройства в систему намного проще, сканируя QR-коды на корпусе или упаковке, чем вбивать серийные номера вручную.

Предварительная настройка

После установки мобильного приложения необходимо пройти несложный процесс регистрации в системе. Для начала (в случае с iOS) нужно согласиться с постоянным доступом к GPS, а также дать добро на получение PUSH-уведомлений. Следующим этапом предлагается перейти сразу на «рабочий стол» и заняться ручной настройкой системы либо сделать это с помощью пошагового руководства. Для первого запуска было выбрано пошаговое руководство, как пример очеловеченного взаимодействия системы и рядового пользователя, далекого от высоких технологий.

В первую очередь предлагается создать администратора хаба, которому нужно выбрать имя (сойдет любое, хоть настоящее, хоть «босс», хоть «муж»), которое можно в любой момент поменять позже в настройках, указать электронную почту (дважды), номер телефона (один раз) и пароль (тоже дважды). Тут же можно сделать селфи или выбрать аватар из медиатеки.

После нажатия кнопки «регистрация» прийдут два 6-значных кода, которые нужно впечатать в соответствующие поля. Причем один код прийдет в виде SMS на указанный номер телефона, а второй — на электронную почту, поэтому озаботьтесь бесперебойным доступом к обоим этим каналам получения информации.

Следующим шагом будет добавление хаба в созданную учетную запись, для чего предлагается придумать хабу имя («дом», «офис», «дача» — дайте волю фантазии) и указать его серийный номер. Проще это сделать, конечно же, просканировав наклейку с соответствующим QR-кодом.

Нужно отметить, что в случае с хабом наклейка с серийным номером находится прямо на корпусе устройства под задней крышкой, поэтому, если хаб уже примонтирован на стену, его прийдется снять и открыть. При этом для других, более мелких частей комплекта, вроде дверных датчиков, наклейки с QR-кодами расположены также и на их индивидуальных упаковках, что может послужить источником некоторой дезориентации поначалу.

Еще одной странной особенностью именования людей и устройств в системе является ограничение в 12 знаков при наборе кириллицей, включая пробелы. С латинскими именованиями такой проблемы нет.

Третий этап — добавление в систему помещений. В принципе, даже при наличии только StarterKit, имеет смысл заранее добавить все комнаты, которые в дальнейшем будут охраняться системой, дав им соответствующие названия и добавив фото для наглядности.

Четвертым этапом станет последовательное добавление остальных устройств из комплекта по тому же принципу «выберите имя — проскандируйте код» и указание, в каком помещении будет расположен конкретный датчик. Чем более просто и наглядно будут названы помещения и датчики, тем проще будет ориентироваться в системе по мере обрастания всевозможными дополнительными узлами.

И, наконец, заключительным, пятым этапом будет добавление в систему пользователей — ваших родных или сотрудников, в зависимости от области применения охранной системы. Здесь предстоит указать электронную почту тех, кому планируется предоставить доступ к системе, а уже получатели сообщений должны будут установить себе мобильные приложения и пройти регистрацию в точности в том же порядке, что и администратор системы, причем указать при регистрации такие пользователи должны именно тот email, который указан в приглашении.

Ajax MotionProtect — датчик движения, реагирующий на человека с его первого шага в помещении

Самый крупный датчик из идущих в стартовом комплекте, но довольно легкий при этом. Обладает тремя степенями чувствительности, что позволяет достаточно тонко провести настройку, избавив себя от реакции на домашних питомцев. По заверениям разработчиков, системе не грозят ложные срабатывания от сквозняков, радиопомех, шума и домашних животных.

Дизайн продуман очень хорошо и позволяет смонтировать его как на плоскость стены, так и на угол в 90 градусов, а при известной сноровке и необходимости — на угол в 135 градусов. С учетом того, что создатели не вкладывают в коробку StarterKit разве что электродрель, монтаж занимает буквально пару минут.

Как только датчик устанавливается на место, в мобильное приложение приходит сообщение о закрытии его корпуса и можно тут же ознакомиться с данными, которые датчик пересылает в хаб.

Поначалу удивил встроенный термометр, но решение снабдить им датчик на самом деле логичное. Среди остальных данных выводится уровень сигнала, состояние соединения, заряд батареи, состояние корпуса (открыт/закрыт), состояние синхронизации, текущая настройка чувствительности и активности (постоянная/под охраной).

По нажатию на «шестеренку» происходит переход в Настройки, где можно провести тонкую доводку и тест зоны обнаружения, а также прочитать PDF с краткой инструкцией.

Ajax DoorProtect — универсальный датчик открытия окон и дверей

В коробочке с дверным датчиком обнаруживается непосредственно сам датчик, крупный магнит в таком же корпусе и еще один дополнительный маленький магнит. Также внутрь уложен уже привычный комплект из практически всего, что может пригодиться в процессе установки, ну и традиционная краткая инструкция.

В самой инструкции сказано, что большой магнит рекомендуется устанавливать в том случае, если магнит и датчик расположены в одной плоскости, когда поверхность двери совпадает с поверхностью стены.

В случае же, когда дверь «утоплена» в нишу и датчик с магнитом будут располагаться под углом в 90 градусов, рекомендуется применение специального маленького магнита, обеспечивающего более плотное прилегание к датчику при закрытой двери.

Тем не менее, опытным путем было установлено, что магнит и датчик «видят» друг друга даже на расстоянии в 2–3 сантиметра, поэтому для опытов был смонтирован большой магнит под углом в 90 градусов к стене, на которой расположился непосредственно датчик. Кстати, производителем рекомендуется именно такой способ установки: датчик — на неподвижную часть (стену, раму, откос), а магнит — на движущуюся (дверь, окно).

В мобильном приложении датчик открывания двери выводит тот же список данных, включая температуру воздуха, что и датчик движения, плюс состояние самой двери (открыто/закрыто). Никаких сложностей установка большого магнита под «неправильным» углом не принесла, все работает как часы.

Ajax SpaceControl — брелок для управления охранной системой

Аппаратный ключ, который по умолчанию повторяет функции своего виртуального собрата из состава мобильного приложения. В наличии 4 кнопки: постановка на охрану, снятие с охраны, постановка на частичную охрану и «тревожная кнопка» для вызова наряда сотрудников охранного агенства вне зависимости от постановки помещения на охрану в конкретный момент времени.

Сам ключ добавляется в систему по тому же принципу, что и датчики, достаточно просканировать камерой смартфона QR-код на упаковке. Но, в отличие от виртуального ключа в смартфоне, аппаратный ключ может быть перепрограммирован на управление узлами «умного дома», если таковые имеются в хозяйстве и подобное решение покажется практичным.

Тактильно ключ приятен, пластик не скользкий, поэтому в руке удерживается хорошо. Дизайн пиктограмм на кнопках — «говорящий», поэтому перепутать назначение кнопок невозможно. Пальцами пиктограммы распознаются легко, поэтому незрячим людям пользоваться системой должно быть удобно. Радиус действия ключа довольно велик (до 1000 метров на открытой местности), поэтому, если вы страдаете забывчивостью, даже при отсутствии смартфона под руками можно поставить квартиру на охрану, не возвращаясь под самую дверь. Кроме того, разработчики заверяют, что «уникальное плавающее кодирование без постоянной составляющей исключает подлог сигнала», то есть кодграбберы теоретически не страшны.

Мобильное приложение

Основное окно мобильного приложения (будем рассматривать версию для iOS, тем более что версия для Android ничем от нее не отличается) состоит из 4 вкладок: Устройства, Комнаты, Уведомления и Брелок.

На вкладке Устройства отображается список всех подключенных к учетной записи устройств, с выводом краткой информации о состоянии сигнала, батареи и местоположении каждого из них. Тапнув на любое устройство, можно ознакомиться с более подробными данными, а также провести дополнительные настройки.

Наибольшим количеством настроек, разумеется, обладает хаб. Тут можно задать список пользователей, назначить им права на постановку и снятие помещения с охраны, обозначить для каждого пользователя и события каналы уведомлений — PUSH или SMS.

В настройках Ethernet доступно переключение между DHCP и статической маршрутизацией, а в настройках GSM можно прописать операторские настройки точки доступа и даже проверить баланс.

Исключительно полезна настройка «Геолокация». Помимо ожидаемой привязки к GPS в наличии поддержка пока еще малоизвестного у нас стандарта indoor-маяков iBeacon. Настройка GPS-геозон добавляет удобства для забывчивых людей: если владелец покинул помещение и забыл поставить его на охрану, приложение в смартфоне об этом моментально напомнит.

Отсюда же можно централизованно запустить тестирование зон обнаружения датчиков, поработать с настройками Jeweller — запатентованной разработчиками системы радиосвязи, настроить интервал и фильтр оповещений о пропаже связи с хабом, включить или отключить логи приложения и хаба, очистить историю уведомлений.

Последний пункт меню настроек хаба посвящен подключению к охранным системам. В данный момент их прописано всего две: тестовая система от самих разработчиков и некая A1 с киевской пропиской.

Вкладка Комнаты позволяет добавить все внутренние помещения, в которых установлены (или будут установлены) датчики системы, обозначить тип использования конкретного помещения, добавить фото для наглядности, установить задержку срабатывания датчиков и отметить влияние на помещение кнопки «Частичной постановки» помещения на охрану.

Название вкладки Уведомления говорит само за себя: тут можно просмотреть все события, зарегистрированные в системе, в порядке их происхождения, а также с разбивкой по датам. Очистить список уведомлений можно в настройках хаба.

Вкладка Брелок является точной виртуальной копией аппаратного Ключа, но в отличие от своего пластикового собрата работает из любой точки мира, а не в радиусе 1000 метров в отрытом поле.

При помощи сэндвич-кнопки можно перейти в Меню, где помимо рассмотренного выше Рабочего стола можно найти настройки личного аккаунта, добавить еще один хаб (помните — «Дом», «Дача», «Работа»?), а также сообщить разработчикам о проблеме, автоматически приложив лог событий.

Субъективные впечатления

Несмотря на первое впечатление некоторой «гламурности», начав знакомиться с системой, понимаешь, сколько инженерной мысли и титанического труда вложено в разработку. Обманчивая легкость установки и настройки скрывает под собой мощный программно-аппаратный комплекс, который, судя по всему, действительно оправдывает возлагаемые на него надежды.

К тому же нужно помнить, что StarterKit — ограниченное решение, функциональность которого можно существенно расширить дополнительными модулями и датчиками. Что удивительно, список аппаратных дополнений на сайте разработчиков и в мобильном приложении разнятся, однако докупить модулей хочется из обоих списков.

Разумеется, при настройке и использовании охранной системы AJAX возникают различные вопросы и пожелания, подробнее об этом читайте в следующей статье цикла. Если у вас уже возникли свои вопросы по использованию системы, не стесняйтесь задавать их в комментариях и, возможно, во второй части статьи на них будут даны подробные ответы.