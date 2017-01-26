Обзор беспроводных наушников Apple AirPods

Первые беспроводные наушники Apple вызывают много вопросов: стоят своих денег или нет, удобны ли в повседневной эксплуатации, что там с фирменной техномагией, почему чехол похож на коробок с зубной нитью, как насчет занятий в AirPods спортом… Список можно продолжать, он длинный, так что не будем зря терять время и приступим к ответам.

Почти как EarPods, только без провода и с зарядным чехлом

Кто-то назовет комплект AirPods аскетичным, учитывая солидную стоимость наушников. Но все необходимое присутствует и даже больше. Помимо самих наушников в фирменном боксе из качественного и очень жесткого картона есть миниатюрный чехол, он же зарядное устройство и портативный аккумулятор. Для подзарядки используется кабель Lightning — он спрятан в коробке под пластиковым фиксатором.

Наушники действительно очень похожи на стандартные EarPods, поставляющиеся вместе со смартфонами Apple еще со времен iPhone 5 (2012 г.). Чуть толще и длиннее «ножки», а в их нижней части вместо провода установлена пара металлических сеток, скрывающих микрофоны. В остальном — близнецы-братья, да только это касается лишь дизайна. Внутри — совершенно разные устройства.

Большого смысла выдумывать велосипед после нескольких лет поиска универсального корпуса для наушников-вкладышей у компании не было. Оригинальные EarPods идеально подходят для подавляющего большинства пользователей — не натирают ушные раковины, не вываливаются, никоим образом не мешают часами слушать музыку и прочий аудиоконтент. Личный опыт автора именно такой. В случае с AirPods ситуация еще лучше, так как нет провода, который и вес прибавляет, и иногда становится причиной выпадения наушников из ушей, если случайно дернуть.

Минус лишь в том, что если проводные EarPods сидят в ушах плохо, то беспроводная модель однозначно не подойдет. Интересная альтернатива — BeatsX на базе тех же технологий, что и AirPods, но это уже совсем другая история.

Корпус у наушников и зарядного чехла выполнен из глянцевого пластика — не собирает отпечатков пальцев, но довольно скользкий. Не всегда с первого раза удается достать наушник из бокса, да и само ЗУ время от времени норовит выскользнуть из пальцев. Зато аксессуары очень легкие — каждый наушник весит всего по 4 г, бокс — 38 г.

Помимо микрофонов в «ножках», AirPods выделяются на фоне проводных собратьев еще и инфракрасным сенсором (круглая черная точка на передней части). Благодаря ему реализована одна интересная функция, о которой поговорим чуть позже.

Что касается чехла, то это реально наркотическая штука — уж очень затягивает процесс его открытия и закрытия с ощутимым пружинящим эффектом и щелчком. Прямо как с зажигалкой Zippo — берешь в руки и начинаешь на автомате клацать.

Конструкция надежная с массивным металлическим шарниром, а крышка чехла магнитная. В посадочных местах для наушников так же есть магниты, плюс контакты для зарядки. AirPods в внутри фиксируются надёжно — буквально сами выскальзывают из пальцев и с ощутимым щелчком встают на место. В нижней части аксессуара находится порт Lightning для зарядки.

Статусный светодиод оповещает об уровне заряда самого чехла, процессе его зарядки и наушников, а также об активации режима создания Bluetooth-пары.

Техномагия Apple

С одной стороны, вроде бы Apple ничего нового не придумала, взяв на вооружение идею таких устройств как The Dash, Bragi, Skybuds, Jabra Sport Elite и Samsung Gear IconX. С другой стороны, важна не столько идея, сколько ее реализация и вот тут американская компания показала себя во всей красе. Правда, «краса» ограничена лишь фирменными устройствами, но такова традиционная политика Apple.

Магия, за которую отвечает фирменный процессор Apple W1, начинается с того самого момента, как открываешь крышку чехла — буквально через секунду на iPhone появляется предложение подключить наушники. Не надо зажимать никаких кнопок, а потом ломиться в меню Bluetooth, просто кликнул на экране смартфона по кнопке «Подключить» и все — наушники автоматически создают пару не только с данным устройством, но и всеми другими, где активирована данная учетная запись iCloud.

В моем случае помимо iPhone они появились на iPad Pro и MacBook Pro. Переключаться между устройствами можно буквально на лету — один клик и наушники тут же начинают воспроизводить контент с другого источника. В дальнейшем AirPods автоматически подключаются к тому гаджету, что ближе всего к ним.

И это далеко не все особенности аксессуара. Например, если вынуть один наушник из уха, то воспроизведение автоматически остановится. Возвращаете его на место — музыка играет снова. За это фишку отвечает упомянутый выше инфракрасный сенсор.

Можно использовать любой наушник в качестве моногарнитуры. В каждом из них есть направленный микрофон. Сами микрофоны — это отдельная песня. Работают в паре с дополнительным, так называемым акустическим акселерометром, распознающим голосовые вибрации. Такая связка обеспечивает отличное качество передачи речи даже в шумных условиях. Cобеседники были ей удивлены и не верили, что я разговариваю через миниатюрную гарнитуру.

Второй акселерометр в каждом наушнике нужен для распознавания касаний. Двойной тап активирует Siri, с помощью которой и осуществляется управление воспроизведением, громкостью ,набор номера и прочие операции. Распознаёт речь хорошо, на команды реагирует шустро, но не забывайте о необходимости наличия доступа в Интернет для работы голосового ассистента.

Этим же жестом можно принять звонок и завершить его. Не с первого раза привыкаешь к двойному тапу, на это уходит пара дней.

Как вариант, можно настроить жест на старт/паузу воспроизведения. Других команд, к сожалению, нет. Возможно, появятся в будущем. Для доступа к режиму настроек достаточно кликнуть на иконку «i» рядом с наушниками в меню Bluetooth. Там же осуществляется управление микрофонами и изменение названия аксессуара.

Работа с альтернативными источниками звука

Никаких проблем с этим нет. Для подключения AirPods, например, к Android-смартфону, достаточно зажать на пару секунд незаметную белую кнопку на передней панели чехла, что переведет аксессуар в режим создания Bluetooth-пары. После этого находите его в Bluetooth-меню смартфона, один клик и все готово (аналогично осуществляется подключение к Mac и Apple TV). Важно, чтобы гаджет поддерживал Bluetooth 4.0.

Проверил в связке с Xiaomi Mi Max — подключил с первого раза, работают наушники нормально, исключая поддержку Siri. В данном случае двойной тап отвечает за старт/паузу воспроизведения. Уж не знаю, есть ли какие-то технические особенности в передаче звука с iPhone на AirPods или с Mi Max, но в последнем случае звук в наушниках был попроще — более плоский, менее басовитый. Возможно, при взаимодействии с iOS используется встроенный процессор Apple W1, добавляющий красок в звучание аксессуара.

Раз уж заговорили о звуке, стоит обсудить его детальнее, так как местами AirPods удивляют, местами — огорчают.

Качество звучания

Ходит мнение, что звук у новинки точно такой же, как у проводных EarPods. Может быть имеет значение похожий дизайн, но, повторюсь, начинка у устройств разная. Акустическая часть AirPods явно доработана и это хорошо слышно.

Вообще, качество звучания является строго индивидуальной характеристикой, и объективного мнения или описания тут быть не может. В конце концов, уши у каждого свои, а диапазон воспринимаемых частот зависит еще и от возраста человека (чем старше, тем хуже слышимость высоких). Тем не менее, какую-то общую характеристику можно вывести, сравнив несколько моделей наушников на одних и тех же композициях.

Если AirPods напрямую не сравнивать с другими моделями, а просто их надеть и начать слушать, то в 90% случаев человек будет доволен. В том числе и искушенные пользователи, владеющие достаточно дорогими моделями наушников. Это подтверждает как небольшое слепое тестирование на полутора десятках испытуемых, так и личный опыт автора.

В целом звук можно назвать ровным. Есть ощутимый бас, но он не перекрывает средние и высокие частоты и не заставляет мозг плясать в такт ударным. Детальность звучания впечатляет. Так, в сравнении с приятными в плане акустических возможностей PowerBeats 2 Wireless, во многих композициях удалось обнаружить совершенно новые нотки. С удовольствием переслушал все любимые треки. Если сравнивать напрямую, то басят беспроводные наушники Apple слабее, но звук в целом чище и детальней, чем в упомянутой модели.

AirPods хорошо дается электроника, поп-музыка, тяжелая вроде Dimmu Borgir и даже весьма сложной для качественного воспроизведения группы Behemoth (в недорогих моделях композиции сливаются в рев и кашу). Смешанные жанры звучат вообще отлично. Тот же The Algorithm просто взорвал мой мозг:

Продолжая сравнение, стоит упомянуть о Philips Fidelio S2, которые выигрывают в басе, сопоставимы по детальности звучания, но обладают слишком уж резкими высокими частотами. AirPods и в данном случае оказались сбалансированней.

Уровень громкости достаточный и даже с небольшим запасом. Что касается звуковой сцены, то она однозначно шире, чем у упомянутых моделей и любых других внутриканальных наушников. У AirPods открытая конструкция, что позволяет формировать звук вокруг головы, а не внутри нее — это приятный момент. Но есть и минус. Звукоизоляция практически отсутствует. То есть наушники однозначно не для метро.

Опыт эксплуатации, автономность и прочие мелочи

Забрал наушники из почтового отделения непосредственно перед тренировкой. Дождаться ее окончания не смог и начал тестирование в процессе работы с отягощениями.

Первым делом порадовало быстрое и интуитивное подключение AirPods к iPhone 6s Plus. Открыл чехол, нажал на одну кнопку на экране смартфона, начал слушать музыку — всего несколько секунд. Магия!

Конструкция у наушников не предполагает серьезную звукоизоляцию, но когда в них играет музыка, то это перекрывает не только шум в тренажерном зале, но и рев местного музыкального центра. Плюс тут в том, что наушники в принципе можно не снимать и спокойно общаться с людьми, слышать их, отвечать на вопросы. Минус — слушать подкасты в шумной обстановке проблематично. Это же относится к метро и прочим шумным местам. Хотя на улице рядом с проезжей частью сложностей с прослушиванием подкастов не возникало.

Если с проводными EarPods у вас проблем в шумной атмосфере нет, то и с AirPods их не будет — звукоизоляция на том же самом уровне, то есть почти отсутствует. Обратите внимание, что именно в тихой обстановке наушники в полной мере раскрывают себя в плане качества звучания.

Тем не менее, в тренажерном зале, в котором постоянно играет мощный музыкальный центр и громыхают штанги, новинка легко мне заменила привычные PowerBeats 2 Wireless, не говоря об альтернативных Plantronics BackBeat FIT. В плане звукоизоляции последние близки к AirPods. По звуку, кстати, похожи тоже.

Siri пользоваться в шумной обстановке невозможно — ассистент тебя не понимает, мешают посторонние звуки. Проблему решают Apple Watch, с помощью которых легко и удобно управлять плеером, но если их нет, тогда стоит настроить двойной тап на запуск/остановку воспроизведения. Как вариант — извлекать один наушник из уха, что также ставит воспроизведение на паузу, но это не всегда удобно. Плюс велика вероятность наушник потерять. А если его вынуть из уха и засунуть в карман, то AirPods переключатся в режим моногарнитуры и воспроизведение стартует снова.

Говоря проще, все-таки не хватает аксессуару органов управления плеером, и Siri далеко не всегда решает эту проблему. Ее нет при наличии фирменных смарт-часов, но ими пользуются далеко не все владельцы iPhone. Может быть, в будущем Apple расширит возможности взаимодействия с гарнитурой с помощью касаний, обновив ее ПО. Например, одинарный тап — старт/пауза воспроизведения, двойной — переключить на следующий трек, тройной — вернуться в начало песни или к предыдущему треку.

Откровенно понравилось отсутствие необходимости включать и выключать аксессуар отдельной кнопкой, как в других гарнитурах. Открыл чехол, вставил наушники в уши — они автоматом подключились к смартфону. Спрятал их обратно в бокс — отключились. К этому привыкаешь, и возвращаться к старой схеме эксплуатации традиционных наушников печально.

Нареканий на надежность посадки устройств в ушах нет. За неделю пять раз они побывали со мной в тренажерном зале и не вывалились ни в ходе интенсивной разминки (в том числе, когда активно вращаешь головой и всем корпусом), ни во время бега на беговой дорожке, ни при работе с отягощениями. Момент индивидуальный и зависит от того, насколько хорошо AirPods сидят в ушных раковинах. Для моих они подходят отлично.

В ушах аксессуар практически не ощущается, а отсутствие проводов даже между наушниками — это большой плюс для любой физический активности. В тех же PowerBeats 2 Wireless частенько приходится поправлять провод, липнущий к вспотевшему телу и дергающий наушники. До AirPods самыми удобными в этом плане были Plantronics BackBeat FIT.

Защита от повышенной влажности и пота в новинке официально есть, чему дополнительным подтверждением являются дикие тесты наушников, в большом количестве появившиеся на YouTube. Их и стирали, и топили, и роняли, а аксессуару хоть бы хны.

Каких-то откровений в плане дальности работы Bluetooth нет. Стандартные 7-10 метров, хотя сигнал наушники держат отлично, пробиваются через две толстые кирпичные стены и там, где PowerBeats 2 Wireless начинали шалить, AirPods работали без нареканий.

Что касается автономности, то наушники действительно отрабатывают заявленные пять часов без подзарядки. По современным меркам не ахти какое достижение, но тут есть нюанс. Всего за 15 минут AirPods заряжаются в чехле на 3 часа работы. Найти эти 15 минут вообще не проблема. В целом же заряда комплекта хватает на сутки непрерывного прослушивания. За неделю активной эксплуатации наушников ни разу не возникло ситуации, когда они оказались полностью разряжены. Исключая тот случай, когда проверял, на сколько реально хватает одного заряда.

Даже в самолете или поезде ведь не будешь пять часов беспрерывно смотреть видео или слушать музыку. Все равно сделаешь паузу и вернешь наушники в чехол, где они быстренько зарядятся. А вот с упомянутыми в обзоре альтернативными моделями так не сделаешь — нужен внешний аккумулятор и кабель microUSB. Хотя по автономности PowerBeats 2 Wireless и Plantronics BackBeat FIT превосходят AirPods примерно на 50%.

Легко ли наушники потерять? По этому поводу возникло много шуток после анонса AirPods, но в реальности не все так печально. Миниатюрный чехол всегда с собой, наушники прячешь в него на автомате. Ситуаций, чтобы я случайно (или специально) куда-то засунул один наушник и не мог его потом найти, не возникало.

Единственный нюанс — устройство легко выбить из уха. Например, во время натягивания капюшона, если он плотно прилегает к голове. Тут надо быть аккуратным. Один раз таким образом я выбил наушник и уронил его на асфальт. К счастью, это никоим образом не сказалось на работоспособности устройства.

Для кого AirPods

В первую очередь для владельцев техники Apple (начиная с iPhone 5, iPad mini 2, iPod touch 6Gen и Mac с поддержкой Handoff). С ней гарнитура работает идеально — настоящая техномагия. Еще лучше, если есть Apple Watch, чтобы лишний раз не выбирать между Siri и быстрым управлением плеером.

Качество звука на уровне, хотя за те же деньги можно найти и более интересные в этом плане беспроводные модели. Но фишка ведь не только в звуке, а в совокупности характеристик и в удобстве эксплуатации в целом. Вот тут-то AirPods дадут фору большинству конкурентов, включая полностью беспроводные модели, вроде Jabra Sport Elite или Samsung Gear IconX. К слову, сложностей с рассинхронизацией работы наушников, когда один из них внезапно отключается, у AirPods ни разу не возникло. В то же время на альтернативы пользователи жалуются.

Совершенно бессмысленно приобретать AirPods для работы с Android-гаджетами и другими источниками звука. Банально потеряешь большинство фишек аксессуара, а заплатишь дорого. Apple сделала очень нишевое устройство, максимально заточенное под фирменные продукты.

Стоят ли AirPods своих денег или может лучше за ту же цену купить что-то альтернативное? Например, более интересные в плане звука Bose SoundSport wireless, Jaybird X3 или BeatsX? Тут каждый решает за себя сам. Меня лично качество звука устраивает — оно действительно хорошее, а вот в плане удобства эксплуатации беспроводные наушники Apple оставляют большинство конкурентов далеко позади.