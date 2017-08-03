Обзор беспроводных наушников Razer Hammerhead BT

Компания Razer продолжает расширять серию наушников Hammerhead. Теперь в этом модельном ряду есть и беспроводная гарнитура. При этом Razer использовала классическую конструкцию, но добавила в нее свою изюминку. Об этом, о звуке, а также других особенностях новинки пойдет речь в этом обзоре.

Комплектация

Гарнитура поставляется в компактной и качественной упаковке, а внутри, помимо гарнитуры, сменных амбушюр и кабеля для зарядки, вы также найдете жесткий чехол для переноски.

Внешний вид

В дизайне Hammerhead BT безошибочно просматриваются фамильные черты как продукции Razer, так и линейки Hammerhead. Внешний вид излучателей по сравнению с проводными моделями не изменился, но появилась подсветка логотипа производителя. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и является индикатором работы и уровня заряда аккумулятора.

Корпус чаш традиционно металлический и собран хорошо, в руках ощущается добротно. В отличие от проводных версий Hammerhead, кабель покрашен в зеленый цвет только с внутренней стороны. Благодаря этому гарнитура стала менее броской.

Удобство использования

Главной особенностью Hammerhead BT является размещение аккумулятора. Здесь он расположен в качестве отдельного блока посередине провода. Причем блок выполняет также функцию фиксатора провода с помощью специального магнитного зацепа, благодаря которому аккумулятор можно закрепить на воротнике одежды. Решение интересное в теории, но на практике оказалось сомнительным.

Дело в том, что блок с фиксатором достаточно увесистый, и на легких футболках может оттягивать воротник вниз, что создает натяжение провода. Из-за этого при повороте головы наушники могут выпадать из ушей. Фиксатор сам по себе съемный, и его отсутствие несколько облегчает конструкцию, но не сильно. Другая проблема состоит в том, что если вы хотите использовать гарнитуру во время, к примеру, занятий спортом, но одеты в майку или вовсе без нее, то вес аккумулятора даст о себе знать, и вы будете постоянно ощущать незафиксированный вес на затылке. Во время бега или других активных движений это неудобно.

С другой стороны, если спорт не входит в сферу ваших интересов, то Hammerhead BT вполне удобна в повседневной жизни, однако стоит учесть, что процесс фиксации аккумулятора на воротнике может потребовать некоторого времени для привыкания. В ушах гарнитура сидит довольно крепко и особого дискомфорта не вызывает даже после нескольких часов, однако все зависит от строения вашей ушной раковины.

Гарнитура оснащена пультом управления, совмещенным с микрофоном. Форма пульта схожа с проводными версиями Hammerhead, однако за счет наличия разъема microUSB для зарядки корпус пульта стал толще — впрочем, он достаточно легкий и дисбаланса в конструкцию не вносит. Функциональность пульта стандартная — воспроизведение/пауза, повышение и понижение громкости.

Звучание

Качество звука в целом очень схоже с таковым у проводных версий, в частности, Hammerhead Pro v2. С учетом того, что излучатели в беспроводной версии аналогичны таковым у коллег по линейке, звук от них отличается минимально. Это касается как достоинств, так и недостатков. Среди положительных сторон стоит отметить довольно мощные басы, однако это будет плюсом только для любителей электронной музыки, хип-хопа и мобильных игр.

С другой стороны, если вы не любитель разбирать каждую ноту и каждый инструмент симфонического оркестра, то Hammerhead BT хорошо подойдет. Хотя, учитывая стоимость, звук все же мог быть и получше. Основным минусом являются все те же басы, здесь их много, иногда чересчур. Также в верхнем диапазоне не хватает детализации, в первую очередь от этого страдает звучание тарелок и сибилянтов в вокале. Малозаметен и среднечастотный диапазон. В играх, напротив, все музыкальные недостатки Hammerhead BT превращаются в плюсы: мощный бас позволяет ощутить драйв в гонках и шутерах.

Общий уровень громкости неплох, при отличной шумоизоляции его всегда будет достаточно, даже в метро. Микрофон довольно прост, системой шумоподавления он не оснащен, поэтому при разговоре в шумных местах его придется придерживать ближе ко рту.

Автономность

Довольно крупный аккумулятор, емкостью 160 мАч, позволил обеспечить почти 7,5 часов воспроизведения музыки при среднем уровне громкости в реальных условиях. Полностью гарнитура заряжается примерно за 2 часа.