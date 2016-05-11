Обзор беспроводных спортивных наушников Meizu EP51

Китайская компания Meizu успела засветиться в мире аудиофилов благодаря своим смартфонам с качественными ЦАП-ами и усилителями. Многим понравились накладные наушники HD50, которые, к сожалению, в нашей редакции пока не побывали (это постараемся исправить). Теперь перед нами спортивные беспроводные внутриканальные наушники Meizu EP51 – стоят недорого, но при этом очень интересные.

Комплект поставки

Подача у Meizu EP51 вполне ничего – красивая коробка, внутри которой сами наушники, чехол, кабель и амбушюры.

Дизайн

Выглядят наушники достаточно стильно и оригинально. Красный кабель подчеркивает спортивную составляющую, а черно-серебристые чаши ее дополняют. Никаких изысканных элементов в дизайне нет, ровно как и материалов – сплошной пластик и лишь магнитные кольца на чашах. Кабель из матовой резины, может цепляться за одежду. За счет необычной формы амбушюр наушники из ушей слегка выпирают.

Эргономика

Сперва Meizu EP51 показались мне неудобными и совершенно не эргономичными. Виной тому стали необычные амбушюры и форма самих наушников. По истечению некоторого времени я привык и осознал, что модель вполне неплохо сидит в ушах и в ней можно заниматься любыми видами спорта. Просто амбушюры нужно вставлять в уши не глубоко, что не совсем привычно для тех людей, которые пользуются классическими внутриканальными наушниками.

Внутриушные крепления вполне неплохо справляются со своей задачей и хорошо держат чаши, при этом совершенно не причиняя дискомфорт, но к ним также придется сначала привыкнуть.

Наушники защищены по стандарту IPX4, что позволяет побегать в дождь, но

погружать их в воду нельзя. На чашах имеются магниты, что является очень удобным решением (например когда нужно сделать жим лежа на скамейке).

Управление, подключение

В наушниках имеется три кнопки, которые расположены на пульте ДУ ‒ включения / выключения и регулировки громкости. Можно переключать треки, отвечать на звонки, ставить на паузу и т. д. Также на пульте имеется Micro USB для зарядки. За беспроводное подключение отвечает Bluetooth 4.0 + EDR с кодеком aptX и поддержкой отображения заряда батареи на смартфоне.

Звук

Я долгое время ходил с отличнейшими спортивными наушниками Jabra Sport Pulse, которые по звуку, наверное, приближены к идеалу в своем классе. Конечно, после «Жабр» пересаживаться за Meizu было тяжело ‒ звучание в разы хуже. Но за $40 это очень неплохой вариант в мире беспроводных наушников для спорта.

Саунд понравится любителям баса, он тут правит всем. Шикарной сцены, красивых средних и высоких частот не видать, но в общем, ещё раз повторюсь, картинка вполне годная для занятий спортом. Звукоизоляция на троечку ‒ в шумной обстановке приходится громкость выкручивать. Качество микрофона просто тихий ужас, такое впечатление что он собирает изначально все шумы, а уж потом голос.

Автономность

Производитель заявляет, что Meizu EP51 держат около 6 часов прослушивания музыки. При замерах вышли приблизительно те же цифры, может даже больше, что является стандартным показателем для наушников со столь компактными габаритами. Зарядка происходит с помощью комплектного кабеля Micro USB и длится до часа.