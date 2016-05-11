Обзор беспроводных спортивных наушников Meizu EP51

Обзор беспроводных спортивных наушников Meizu EP51

Китайская компания Meizu успела засветиться в мире аудиофилов благодаря своим смартфонам с качественными ЦАП-ами и усилителями. Многим понравились накладные наушники HD50, которые, к сожалению, в нашей редакции пока не побывали (это постараемся исправить). Теперь перед нами спортивные беспроводные внутриканальные наушники Meizu EP51 – стоят недорого, но при этом очень интересные.

Meizu EP51
Наушники, гарнитуры на
от 888 грн
Предложений: 5
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Комплект поставки

Подача у Meizu EP51 вполне ничего – красивая коробка, внутри которой сами наушники, чехол, кабель и амбушюры.

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Дизайн

Выглядят наушники достаточно стильно и оригинально. Красный кабель подчеркивает спортивную составляющую, а черно-серебристые чаши ее дополняют. Никаких изысканных элементов в дизайне нет, ровно как и материалов – сплошной пластик и лишь магнитные кольца на чашах. Кабель из матовой резины, может цепляться за одежду. За счет необычной формы амбушюр наушники из ушей слегка выпирают.

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Эргономика

Сперва Meizu EP51 показались мне неудобными и совершенно не эргономичными. Виной тому стали необычные амбушюры и форма самих наушников. По истечению некоторого времени я привык и осознал, что модель вполне неплохо сидит в ушах и в ней можно заниматься любыми видами спорта. Просто амбушюры нужно вставлять в уши не глубоко, что не совсем привычно для тех людей, которые пользуются классическими внутриканальными наушниками.

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Внутриушные крепления вполне неплохо справляются со своей задачей и хорошо держат чаши, при этом совершенно не причиняя дискомфорт, но  к ним также придется сначала привыкнуть.

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Наушники защищены по стандарту IPX4, что позволяет побегать в дождь, но
погружать их в воду нельзя. На чашах имеются магниты, что является очень удобным решением (например когда нужно сделать жим лежа на скамейке).

 

Управление, подключение

В наушниках имеется три кнопки, которые расположены на пульте ДУ ‒ включения / выключения и регулировки громкости. Можно переключать треки, отвечать на звонки, ставить на паузу и т. д. Также на пульте имеется Micro USB для зарядки. За беспроводное подключение отвечает Bluetooth 4.0 + EDR с кодеком aptX и поддержкой отображения заряда батареи на смартфоне.

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Звук

Я долгое время ходил с отличнейшими спортивными наушниками Jabra Sport Pulse, которые по звуку, наверное, приближены к идеалу в своем классе. Конечно, после «Жабр» пересаживаться за Meizu было тяжело ‒ звучание в разы хуже. Но за $40 это очень неплохой вариант в мире беспроводных наушников для спорта.

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Саунд понравится любителям баса, он тут правит всем. Шикарной сцены, красивых средних и высоких частот не видать, но в общем, ещё раз повторюсь, картинка вполне годная для занятий спортом. Звукоизоляция на троечку ‒ в шумной обстановке приходится громкость выкручивать. Качество микрофона просто тихий ужас, такое впечатление что он собирает изначально все шумы, а уж потом голос.

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Автономность

Производитель заявляет, что Meizu EP51 держат около 6 часов прослушивания музыки. При замерах вышли приблизительно те же цифры, может даже больше, что является стандартным показателем для наушников со столь компактными габаритами. Зарядка происходит с помощью комплектного кабеля Micro USB и длится до часа.

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Оценка ITC.UA
Плюсы: Цена, эргономика (пускай и требует привыкания), дизайн, магниты на чашах
Минусы: Микрофон, не самая идеальная звукоизоляция
Вывод: У Meizu получился типичный для компании продукт ‒ дешево и сердито. Да, имеется несколько недостатков, но они не столь критичны, чтобы назвать наушники плохими. Модель за свои деньги предоставляет пользователю не самый плохой звук, удобную конструкцию и яркий дизайн. В своем классе явно стоит обратить внимание на Meizu EP51.

Технические характеристики

Обзор беспроводных спортивных наушников Meizu EP51Meizu EP51
888 − 1 299 грн
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ТипНаушники с микрофоном
Способ подключения / радиус действиябеспроводной (Bluetooth)
Профили BluetoothBluetooth 4.0 + EDR
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)- / пластик, металл / силикон
Водостойкий корпусIPX4
Конструкция излучателядинамический
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом16
Чувствительность, дБ88
Активное шумоподавление-
aptX+
Конструкция микрофонавстроенный в пульт ДУ на кабеле
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУ3 кнопки
Регулятор громкости+
Тип кабелястандартный
Вес, г15,3
Цветкрасный + черный + серебристый
Питание / время работыаккумулятор / 6 ч.
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациянаушники, чехол, амбушюры, документация, кабель для зарядки
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