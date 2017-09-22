Обзор доступного смартфона TP-Link Neffos X1 Lite

Обзор доступного смартфона TP-Link Neffos X1 Lite

Хорошо когда точно знаешь чего хочешь и на это есть деньги, но выбор того же смартфона может оказаться не самой легкой задачей, особенно если нужно вписаться в скромный бюджет, например, 3 тысячи гривен. Сегодня посмотрим, что за эти деньги может предложить Neffos X1 Lite от TP-Link.

Neffos X1 Lite Cloudy Gray (TP904A24UA)
Смартфоны и мобильные телефоны на
от 2 999 грн
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Комплектация

Смартфон поставляется в простой симпатичной коробке, внутри которой скрываются документация, зарядка и кабель.

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Дизайн

В дизайне самого X1 Lite прослеживается сходство с другими Neffos — та же лаконичная фронтальная панель черного цвета и знакомая серая спинка с объективом камеры и сканером отпечатков пальцев.

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Корпус сделан из пластика «под металл», конструкция неразборная. Кроме серого, аппарат выпускается в золотистом цвете с белой фронтальной панелью.

Качеству сборки стоит отдать должное — детали отлично подогнаны, ничего не скрипит и не люфтит даже при сильном скручивании. Весит аппарат немного, пластик вполне приятный на ощупь, так что смартфон не ощущается излишне бюджетным.

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Также отметим удобное расположение разъемов и кнопок — microUSB снизу, mini jack сверху, клавиши справа. Ширина рамок привычная для бюджетного сегмента, а сенсорные кнопки под экраном лишены подсветки, но есть возможность выбрать, где будет находится клавиша «назад» — слева или справа.

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На спинке в небольшом углублении находится сканер отпечатков пальцев — он отличается нормальной точностью распознавания и вполне пригоден для использования, нормально работает с Приват24 и другими совместимыми приложениями.

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Экран

X1 Lite приятно удивил качеством экрана — при стандартных характеристиках, а именно HD разрешении и диагонали в 5 дюймов, IPS матрица отличается хорошим диапазоном регулировки яркости (от 6 до 420 кд/м²) и отличной контрастностью (1 к 1261).

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Точность цветопередачи немного не дотягивает до эталонной, ведь как и большинство современных решений этот экран уходит в холодные тона, но в целом все на хорошем уровне — это один из лучших экранов, которые мы встречали в бюджетных смартфонах за последнее время.

К тому же тут адекватно работает датчик автояркости, дисплей остается легко читаемым на улице и даже есть режим управления в перчатках. Интересная особенность — возможность выбрать в настройках одну из трех степеней чувствительности сенсорного слоя.  

Платформа

В плане характеристик у Neffos X1 Lite все также неплохо. Смартфон построен на довольно свежем MediaTek MT6750, который может похвастаться 8 ядрами Cortex A53, собранными в два кластера — первый с частотой 1 ГГц, второй — 1,5. Встроенная графика — Mali-860 MP2.

Объем оперативной памяти — 2 ГБ, встроенной — 16 ГБ. Можно установить карту памяти объемом до 128 ГБ, но лоток гибридный, так что для тех, кто привык пользоваться двумя симками это может стать недостатком. Наш смартфон отказался работать с картой памяти на 64 ГБ с файловой системой exFAT, но нормально работал с картой на 16 ГБ (FAT32).

В плане скорости работы и отзывчивости интерфейса X1 Lite находится на среднем уровне. Аппарат не кажется супер-быстрым и иногда в его работе можно заметить небольшие подтормаживания, но все таки на фоне многих конкурентов он предлагает достаточно свежую платформу и нормальное быстродействие. MT6750 не только показывает хорошие для бюджетного сегмента результаты в бенчмарках, но даже позволяет применять их в играх, которые оказываются аппарату по зубам (на средних настройках графики)

Также отметим поддержку двух частотных диапазонов Wi-Fi, которая пока редко встречается в бюджетных смартфонах. Смартфон работает под управлением Android 7.0, прикрытым фирменным интерфейсом. Он лишен отдельного меню приложений и отличается аккуратным дизайном.

Мультимедиа

Качество воспроизведения музыки в наушниках у X1 Lite сопоставимо с другими решениями — ничего особенного, зато у смартфона приятно работает вибромоторчик, а оба динамика имеют небольшой запас громкости, который пригодится при общении в шумной обстановке.

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На качество передачи речи жалоб не было — в смартфоне два микрофона (один для шумоподавления), что также выделяет его на фоне аналогов.

Время работы

Встроенный аккумулятор имеет емкость в 2550 мАч — это немного, но вполне достаточно для того, чтобы смартфон продержался сутки при довольно высокой нагрузке, показывая около пяти часов активного экрана. С учетом того, что большинство скорее всего не станет сильно нагружать недорогой смартфон, у рядового потребителя он будет работать день-два.

Камеры

В плане камер новинка предлагает два модуля — основной на 13 Мп с автофокусом и вспышкой, и фронтальный на 5 Мп. Максимальное разрешение записи видео для обеих камер — Full HD. Приложение отличается простым интерфейсом с минимум необходимых настроек.

Камеры работают со средней скоростью, основная может относительно долго фокусироваться и делать HDR-снимки, но фотографии получаются вполне нормального качества. В целом, такими камерами можно пользоваться.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: отличный экран, в целом актуальные характеристики, симпатичный дизайн, аккуратная оболочка, сканер отпечатков пальцев
Минусы: совмещенный держатель NanoSIM/MicroSD, не самый емкий аккумулятор
Вывод: Neffos X1 Lite показал себя неожиданно хорошо. Конечно, в некоторых аспектах работы смартфона можно заметить его бюджетность, но как не крути, а за свои деньги он оказывается одним из лучших предложений. Поэтому, если у вас стоит задача выбора недорогого аппарата, в список претендентов стоит включить и Neffos.

Технические характеристики

Обзор доступного смартфона TP-Link Neffos X1 LiteNeffos X1 Lite Cloudy Gray (TP904A24UA)
2 999 − 2 999 грн
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ТипСмартфон
Предустановленная ОСAndroid 7.0 (Nougat) с оболочкой NFUI 2.0
Оперативная память, ГБ2
Встроенная память, ГБ16
Слот расширенияmicroSD (до 128 ГБ)
Тип SIM-картыNano SIM
Количество SIM-карт2
ПроцессорMediaTek МТ6750 + GPU Mali T860 MP2
Количество ядер8
Частота, ГГц4х1,5 ГГц + 4х1 ГГц
Аккумуляторная батарея2550 мАч (несъемная)
Время работы (данные производителя)в режиме ожидания — 210 ч, в режиме разговора — 16 ч, просмотр видео — 8,5 ч
Диагональ, дюймы5
Разрешение1280х720
Тип матрицыIPS
PPI293,7
Датчик регулировки яркости+
Другоезащитное стекло 2.5D, Full in-cell, поддержка 10 касаний, включение при двойном касании
Основная камера, Мп13 (f/2.0)
Видеосъемка+
Вспышка+
Фронтальная камера, Мп5
Высокоскоростная передача данныхLTE FDD Cat4 (входящий поток до 150 Мбит/с / исходящий поток до 50 Мбит/с), HSPA+(входящий поток до 21 Мбит/с / исходящий поток до 11,5 Мбит/с), DC-HSPA+(входящий поток до 42 Мбит/с / исходящий поток до 11,5 Мбит/с)
Wi-Fi802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц, 5 ГГц
Bluetooth4.1
GPS+ (A-GPS, GLONASS)
IrDA-
FM-радио+
Аудиоразъем3,5 мм
NFC-
Интерфейсный разъемUSB 2.0 (micro-USB)
Размеры, мм142,6х71,2х8,5
Вес, г138
Защита от пыли и влаги-
Тип корпусамоноблок (неразборный)
Материал корпусаметалл
Тип клавиатурыэкранный ввод
ЕщеСканер отпечатков пальцев (разблокировка за 0,2 сек).
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