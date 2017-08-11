Обзор электронного стабилизатора Zhiyun Crane V2

Не совсем привычно видеть на страницах ITC.UA обзор электронных стабилизаторов, но поскольку данная вещь имеет непосредственное отношение к съёмке видеообзоров, то мы поделиться своими впечатлениями от Zhiyun Crane V2.

Выражаем благодарность магазину motostuff.com.ua за предоставления устройства

Немного базовой информации для тех, кто не знает, что такое стедикам. Вы неоднократно видели в фильмах, клипах и других видео работах очень плавные и аккуратные кадры, которые создают такое впечатление, что камера просто летает. Вот именно за такие вещи и отвечает стабилизатор изображения. Существуют электронные и механические. Механика ‒ исключительно удел профессионалов и тех людей, которые “шарят” тему (они не легкие в настройке). А вот с электронными уже другая история ‒ с ними может справится практически каждый. За это отвечают моторы, которые и приводят в правильное положение камеру, как бы вы неровно не шли.

Комплект поставки

У нас на обзоре представлен Zhiyun Crane второго поколения, существует также и первая генерация. Но по комплекту все абсолютно идентично – твердый пластиковый бокс с ручкой, внутри которого лежат, детали «крана», аккумуляторы, зарядное устройство, кабель micro USB, подставка для объектива. Все это дело лежит по своим поролоновым ячейкам. В первом поколении используются аккумуляторы с меньшим объёмом.

Дизайн

Zhiyun Crane является изначально одноручным стабилизатором для DSLR и Mirrorless камер. Радуют то, что несмотря на китайское происхождение, модель сделана очень качественно и с использованием хороших материалов.

Все основные осевые элементы, ручка, площадка, болты выполнены из металла черного цвета. Минус только один и заключается в том, что максимальный вылет площадки цепляет колено. Из пластика здесь только упор для объектива и зарядное устройство.

Несмотря на порядочную разницу по цене, сборка и материалы не хуже, чем у более именитых и известных конкурентов, например, у DJI Ronin. Регулирующие элементы не скрипят и не люфтят. Когда держишь в руках такой аппарат появляется уверенность в том, что вы снимите действительно красивые кадры.

Эргономичность

Прямо перед тем, как ко мне в руки попал Zhiyun Crane V2, я немного поснимал на первый. Из того, что изменилось: элементы управления «краном» — теперь джойстик большего размера и более отзывчивый. Также регулировка фокуса находится на более правильном месте. Джойстик для меня вообще оказался на вес золота ‒ теперь можно снимать проводки буквально за считанные секунды. Только нужно привыкнуть к высокой чувствительности.

Crane весит всего 950 г и способен выдерживать камеры до 1,8 кг.

В моем случае камеры Panasonic G7 и GH5 с объективами 20mm F1.7 или 14-44 F3.5 с легкостью держатся на «кране» в любых положениях и ситуациях.

Самая плавная и красивая картинка получается исключительно при использовании ручек, которые докупаются отдельно. Именно при подключении вниз головой и ручками вниз можно добиться идеальной плавности. Также нужно научится его калибровать, правильно ходить на согнутых коленях, держать рукоять и тд. Это все приходит с практикой и опытом, в среднем, через пару недель вы уже начинаете идеально чувствовать систему и делаете отличные кадры.

Для использования стабилизатора в качестве крана (или просто на штативе) присутствует стандартная резьба снизу.

Функциональность

Для идеальной картинки вы обязательно должны откалибровать устройство. Но даже если положится на мощь встроенных моторов, без всякой калибровки, то можно получить очень неплохую картинку. Но так не рекомендуется делать. При эталонной настройке вы можете хоть прыгать с ним – плавность гарантирована. Почувствовать Crane можно лишь при отключении всех встроенных в камеру и объектив стабилизаторов, но к этому также нужно прийти.

Для iOS и Android доступно приложение для удаленного управления, настройки и обновления Zhiyun Crane.

Мы сделали пару коротеньких видео с демонстрацией работы Zhiyun Crane V2 и предлагаем вам самим оценить этот стедик.

Автономност

Два комплектных Li-Ion аккумулятора общей емкостью 26500 мАч способны выдерживать до 18 часов работы. При максимальной нагрузке время работы снижается до 12 часов. Зарядка комплектным устройством длиться около 3 часов.