Обзор электросамоката Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter

Электровелосипед, который компания Xiaomi выпустила в прошлом году вызвал немалый интерес. И вправду, это оказался очень качественный байк с умной составляющей и электродвигателем. Но китайский производитель не стал останавливаться и совсем недавно представил еще одно двухколесное транспортное средство – на этот раз самокат под названием Mi Mijjia Electric Scooter. Заснеженный Киев нас не испугал, поэтому мы взяли новый самокат на обзор.

Самокат предоставлен Xiaomi.ua

Дизайн и материалы

Конструкция сделана из авиационного алюминия, что действительно внушает доверие – металл действительно прочный, его будет сложно погнуть. Ручки прорезинены, «торпедо» спереди с индикаторами сделано из глянцевого пластика, который очень быстро покрывается царапинами.

Колеса достаточно объемные, из-за этого Mi Mijjia Electric Scooter смотрится необычно, эдакое подобие кроссовера в мире самокатов. В продажу поступят два варианта – черный, как у нас, и белый.

Эргономичность, удобство при транспортировке

Mi Mijia Electric Scooter – городской самокат. А это должно подразумевать под собой минимальный вес и складную конструкцию, чтобы зайти в метро или автобус. С этими параметрами у него все хорошо. Вес 12,5 кг для среднестатистического молодого человека практически ничего не значит, а вот для девушек — под вопросом, может быть уже достаточно тяжело, чтобы заносить его в общественный транспорт.

Система складывания придумана очень здорово – достаточно отщелкнуть руль и положить его на заднее колесо, где произойдет фиксация за специальный крючок. Чтобы собрать самокат, достаточно просто немного сдвинуть руль в сторону и приподнять. Слева на руле расположился звонок для оповещения пешеходов.

Функциональность

По «навороченности» самокат лишь немного отличается от велосипеда Xiaomi, в основном разница в отсутствии бортового компьютера с ключевыми показателями – скорости, пробега, аккумулятора и т.д.

За это теперь отвечает приложение для смартфона, в котором и отслеживаются эти параметры. Программа сделана красиво и имеет в себе перечень разнообразных настроек, вплоть до установки новой версии прошивки на самокат. Спереди Mi Mijia Electric Scooter вынесен яркий LED-фонарь с линзой, сзади – стоп, который мигает при торможении.

Езда

Моноколесо – сложный для необученного пользователя транспорт. Гироскутеры, на манер Nineboot Mini – уже чуть легче. Велосипед QiCycle – почти всем дается с первого раза. Ну, а на Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter абсолютно все становятся с первого раза. Кататься на самокате действительно очень просто.

Главным отличием от классического самоката является отсутствие наката как такового на минимальной скорости (по достижению максимальной можно ехать с горки с большей скоростью), двигатель включается сразу после того, как вы отталкиваетесь ногой. На счет двигателя – его мощность составляет 250 Вт, а максимальная скорость находится на отметке в 25 км. Есть даже круиз-контроль, что очень удобно при поездках на большие дистанции. Привод передний, дрифт дается тяжело, но придумать что-то можно, конечно, если очень захотеть.

Скорость регулируется ручкой, которая расположена справа на руле и имеет возможность плавной подачи электроэнергии – ускоряться можно как плавно, так и резко с пробуксовкой.

В скутере установлены дисковые тормоза с функцией E-ABS, которая срабатывает аналогично ABS в тормозной системе автомобиля. Но актуально это только на больших скоростях, когда на заблокированном заднем колесе действительно можно улететь.

Относительно крупные колеса обеспечивают хорошую проходимость, я ездил по асфальту, траве, земле, льду и даже снегу. И пускай по снегу все равно приходится помогать самокату ногой, но при этом он едет и не падает. От влаги и пыли модель защищена по стандарту IP54 – можно покататься в дождь или заехать в песок.

Производитель заявляет, что Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter выдерживает максимум 100 кг. Мы дали прокатиться на самокате людям весом от 50 до 120 кг. Возможно в долгосрочной перспективе какие-нибудь детали устройства могут деформироваться из-за того, что вес превышает допустимый. Тем не менее, когда на самокате ездил двухметровый мужчина весом 120 кг никаких проблем не было – единственное, разгон происходил более плавно.

Автономность

Внутри Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter установлено 30 аккумуляторных литий-ионных батарей формата 18650. Такого решения хватает до 30 км пробега. Заряжается самокат от сети около 5 ч.

Стоимость

На данный момент, стоимость Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter составляет 14000 грн на сайте Xiaomi.ua. Это не очень дешево, как для самоката, но и не сильно дорого, если рассматривать его как средство передвижения по городу, которое позволит экономить на общественном транспорте.

Редакция выражает благодарность магазину xiaomi.ua за предоставленное для тестирования устройство