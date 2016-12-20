Обзор Elephone S7

К сожалению, не все могут позволить себе флагман, а красивый и мощный смартфон хочет практически каждый. С ростом курса валют желанные гаджеты тоже сильно прибавили в цене. И относительно недавно рынок начал пополняться недорогими китайскими устройствами, которые при невысокой стоимости имеют вполне хорошую внешность, часто повторяющую смартфоны А-брендов, и неплохие (как минимум, на бумаге) характеристики. Сегодня мы посмотрим на возможности Elephone S7, смартфона, который выглядит и называется как Samsung, но стоит значительно дешевле.

Комплектация и первые впечатления

Упакован смартфон в картонную коробку, в которой с ним лежат зарядное устройство, кабель, скрепка, силиконовый прозрачный чехол и защитная пленка для экрана. Последнюю нужно будет установить самостоятельно, но хорошо, что она есть. При первом включении гаджет не предложил войти в Google-аккаунт и восстановиться из резервной копии, так еще и подключиться к скрытой сети невозможно (нет выбора такой опции). Это непривычно, как для Android-устройства.

На первый взгляд, если не присматриваться, то сходство с Samsung’ом очевидно. Даже фирменный «бульк» из ранних версий TouchWiz есть (правда, только при регулировке громкости). Если не смотреть на логотипы, то выдает реплику задняя сторона, где камера расположена как на iPhone (только не выпирает) и нет отдельного датчика для измерения пульса. Но далекие от темы технологий люди будут переспрашивать, не тот ли это Galaxy S7.

Дизайн и удобство использования

В редакцию попал черный вариант устройства, хотя корпус еще может быть синим, золотым или зеленым. Последний достаточно необычный на сегодняшний момент. Размеры гаджета ожидаемо похожи на, так сказать, оригинал: 150.4 х 73.2 х 7.6 мм, а вес – 148 грамм. Эргономичность, соответственно, не подкачала и пользоваться им все же удобно даже одной рукой.

Интересный момент получился с дисплеем. Боковые рамки очень тонкие, а стекло сделано с приличным закруглением. Получается, что боковые грани немного искажают картинку и создается эффект загнутого экрана, как у Galaxy S7 Edge, например. Но это не так и закругления дисплея нет. Тем не менее, выглядит красиво, хоть и создает неудобства при пользовании, ведь получаются случайные касания, на которые дисплей реагирует, а система их не «отлавливает». Похожая проблема и с кнопкой под экраном: на касание к физической кнопке смартфон может отреагировать на экране.

Корпус сделан из трех материалов. Лицевая сторона, естественно, стеклянная, а рамка металлическая. Тыльная сторона не из стекла, как это может казаться на картинках. Не возьмусь точно утверждать, какой именно это материал, но на ощупь напоминает силиконовый чехол. «Спинка» прогибается под нажатием и очень маркая. К тому же, она склонная к появлению мелких царапин. Со стороны выглядит достаточно красиво, под определенным углом на задней стороне проявляются симпатичные узоры.

Не подвели такие материалы в одном одном важном моменте – цепкости. Гаджет не выскальзывает из рук. Да, он маркий и на ощупь такая «спинка» не самая приятная, зато держится в руке очень уверенно. Сборка тоже хороша, без особых претензий (только кнопки немного люфтят в прорезях). Тем не менее, о лишней осторожности не стоит забывать, ведь разбив такое устройство, починить его будет очень проблематично. Вряд ли в каждом СЦ найдутся нужные детали и люди, которые возьмутся за такой редкий в наших широтах смартфон. Это важный момент, о котором стоит подумать в первую очередь при покупке.

Дисплей

Большой 5.5-дюймовый экран с Full HD-разрешением стал хорошим компромиссом размера и плотности пикселей. Выбор матрицы разработчики остановили на технологии IPS. Настроить дисплей забыли и картинка получилась сильно холодной. Благо, в настройках это можно поправить. До картинки флагманских устройств А-брендов, конечно, не дотягивает, но добиться комфортного отображения цветов у меня получилось достаточно легко.

Основные проблемы экрана связаны с закруглением. Как уже упоминалось, случайных касаний в ходе использования случается много. Со временем, когда проходит период адаптации, подобных случайностей становится меньше, но полностью от них избавится за время использования у меня не получилось. Это единственное, что все же портит пользовательский опыт, ведь картинка вполне устраивает.

Матрица гаджета защищена стеклом Gorilla Glass 3. Оно легко очищается от отпечатков пальцев и лица, но блики «собирает» со всех сторон. Запаса подсветки должно хватить для работы под ярким солнцем. Действия датчика освещения, ожидаемо, хромают. Сенсор «почувствует» пять одновременных касаний, даже если они случайные.

Звук

Несмотря на две одинаковые прорези внизу, которые напоминают стереодинамики, звук воспроизводится только из одной (вторая больше декоративная, в ней расположен только микрофон). Качество воспроизведения музыки очень посредственное. Тем, кто часто смотрит музыкальные клипы со смартфона, придется воспользоваться сторонним источником звука. В комплекте гарнитуры не нашлось. Если у пользователя есть хорошие наушники, смартфон сможет неплохо проигрывать на них музыку, но мощности хотелось бы побольше.

Как телефон, Elephone S7 устроил. Разговорный динамик и передача голоса не вызвали проблем во время общения.

Аппаратная платформа и ПО

Обработкой данных в Elephone S7 занимается десятиядерный процессор MediaTek Helio X20 с видеоядром Mali-T880. Есть три комбинации памяти: 2/16, 3/32 и 4/64 ГБ. Накопитель можно дополнить с помощью карты памяти до 128 ГБ, но в ущерб второй Sim. Естественно, есть Bluetooth (4.0), Wi-Fi (n), GPS и прочее. Правда, NFC-датчик разработчики проигнорировали. Производительность при такой цене очень хороша (если смотреть на цифры синтетических тестов), но греется устройство ощутимо и быстро появляется тротлинг.

Пусть производительности хватает с запасом, оптимизация ПО слегка расстроила. У нас на тесте побывала топовая модель с 4 ГБ ОЗУ, а приложения все равно выгружались из памяти и перезапускались при повторном обращении к ним. При этом, Wi-Fi-сеть гаджет держит хуже других смартфонов (даже с небольшими препятствиями могут ощущаться проблемы соединения), приложение YouTube иногда подтормаживает, видео в Instagram запускается с задержкой, скроллинг может подергиваться. И это не полный список пусть и мелких, но все же недостатков. Так еще и сопровождается это упомянутыми случайными касаниями. Есть еще дыра в безопасности: заблокированный гаджет с удовольствием предоставит доступ к данным любому подключенному компьютеру даже без пароля.

Но есть и хорошие стороны в этой ситуации. Например, Android 6.0 практически нетронут и не забит сторонними приложениями (правда, пришлось все же воспользоваться сторонним лаунчером, который может управлять «сеткой» ярлыков на рабочих столах, этого не хватает). Сканер отпечатка пальца ведет себя замечательно, так еще им можно запускать заданное приложение (двойным нажатием). Навигация в системе может осуществляться через физическую кнопку или наэкранные. Опять же, мелочи, но вполне приятные.

Глобально, если бы не было программных ошибок, можно было бы простить устройству нагрев и тротлинг, но когда гаджет по каким-то причинам нестабильно ведет себя с той же домашней сетью, появляются сомнения в его будущем.

Автономность

Elephone S7 получил аккумулятор емкостью 3000 мАч. Батарейка приличная, но разряжается она достаточно быстро. В тесте автономности PCMark ее хватило на 3 часа 48 минут. В моем случае смартфона хватало на день, а экран работал в среднем 4 часа. Но стоит воспользоваться навигатором или начать играть в длинной очереди, как это время ощутимо сократится.

Нивелируется это поддержкой быстрой зарядки. Полностью «выжатую» батарею можно зарядить до предела за 1 час 40 минут. Но стоит упомянуть, что со временем это может сыграть злую шутку, ведь аккумулятор может быстро «выдохнуться».

Камеры

Гаджет получил две камеры. Основной сенсор с разрешением 13 МП и апертурой f/2.2, а фронтальный – 5 МП и f/2.4. Как уже давно доказано, цифры не так важны. Производитель делает акцент на быстрой фокусировке. И да, основная камера достаточно быстро наводится, как для недорогого устройства, но это не всегда является главным в мобильной фотосъемке.

Для камер смартфонов все еще основным критерием хорошего снимка остается освещение. Elephone не стал исключением и днем снимает неплохо, а в искусственном свете что-то будет получаться, а что-то нет (в зависимости от ситуации). Как показала практика, режим HDR лучше не выключать. В целом, такой камеры будет достаточно среднестатистическому пользователю, который не заменяет смартфоном «зеркалку».

Видео можно записывать в Full HD-разрешении. Результат вполне сносный, но стабилизации изображения нет.

Сэлфи можно сделать в искусственном свете, но артефактов на нем будет достаточно много. Не лучшее фото, но относительно нормальное. Для видеосвязи камера отлично подойдет.