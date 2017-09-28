Обзор Essential Phone (PH-1): «эталонный» смартфон от создателя Android

Многие компании хотели бы производить и продавать смартфоны, но рынок давно стал слишком высокотехнологичным, так что игрокам без многолетней экспертизы приходится тяжело и мы редко слышим новые имена. Другое дело, когда за разработку берутся люди с опытом. Essential Products — именно такой случай, ведь во главе компании стоит Энди Рубин, «отец Android». Сегодня мы расскажем о Essential PH-1, первом смартфоне компании, представленном в мае.

Комплектация

Как правило, коробка любого смартфона быстро отправляется в дальний ящик после распаковки, но это не отменяет того факта, что с необычно поданными продуктами знакомится интереснее.

Essential Phone поставляется в достаточно крупном картонном боксе с минималистичным оформлением. Отрываете контрольный стикер сзади, достаете поддон и сразу видите все содержимое: смартфон, зарядное, кабель и переходник с USB Type-C на mini-jack. Документация представлена миниатюрнейшим листочком (меньше половины A4), спрятанным в специальном холдере вместе со «скрепкой» для извлечения лотка NanoSIM.

Дизайн и удобство использования

Подача впечатляет, переходим к самому смартфону. Essential Phone — это аппарат из стекла, титана и керамики. Стекло прикрывает всю фронтальную панель, из титана сделаны глянцевые боковины, из керамики — «спинка».

Безрамочные смартфоны — один из главных трендов года и Essential соответствует ему на 100%. У аппарата очень тонкие боковые и верхняя рамки дисплея (тоньше чем у Mi Mix), а нижняя хотя и не настолько маленькая, но все равно более узкая чем у подавляющего большинства аппаратов.

Также есть модная, благодаря iPhone X, особенность — фронтальная камера расположена сверху по центру и она «врезается» в экран. Конечно, такое решение понравится не всем, многие скажут, что камеру нужно было встроить снизу, как в Xiaomi, но в этом случае чтобы сделать селфи пришлось бы поворачивать аппарат на 180 градусов.

Фактически интерфейс обтекает или маскирует камеру, но об этом мы поговорим дальше, а пока продолжим перечислять недостатки и шероховатости. При желании, их можно найти достаточно много.

Так, Essential Phone кажется излишне угловатым, достаточно толстым (7,8 мм) и тяжелым (185 грамм) для своих габаритов. Кроме этого, зеркальная спинка из керамики оказывается крайне маркой, она практически всегда покрыта отпечатками пальцев.

Аппарат может показаться излишне скользким, а мысль о падении подобных смартфонов пугает, особенно с учетом низкой ремонтопригодности. Не все оценят отказ от привычного mini-jack и необходимость использовать переходник для подключения проводных наушников. Также мне кажется спорным расположения лотка NanoSIM на нижней грани — отверстие для его открытия находится рядом с основным микрофоном, по невнимательности их можно перепутать.

При всех этих «недостатках» мне аппарат очень понравился — с точки зрения внешнего вида и тактильных ощущений его можно назвать самым необычным смартфоном из всех, с которыми пришлось познакомится за последние несколько лет. Кроме этого, Essential — это, наверное, самый удобный из всех безрамочных аппаратов.

Он ощущается компактным и ладно скроенным, удобен несмотря на угловатую форму корпуса. Края скруглены так, что прямоугольность хорошо ощущается, но ничего не впивается в ладонь. Корпус гладкий, по бокам ближе к дисплею есть слегка шероховатые пластиковые вставки.

Клавиши справа крупные, тактильно различимые и поэтому удобные — они сами оказываются под большим пальцем правой руки. Сканер почти не утоплен в корпус, но даже минимального углубления с тоненькой рамкой оказывается достаточно, чтобы найти его указательным пальцем. К работе датчика нет никаких претензий.

Говоря о компактных размерах можно провести сравнение с моим Huawei P10. Essential чуточку толще и шире, но ниже, хотя диагональ экрана заметно больше — 5,7 дюймов против 5,1 в P10. Тянуться к верхнему краю дисплея намного удобнее, чем на Galaxy S8 или LG G6 — это получается делать практически без дискомфорта.

Также аппарат привлекает вниманием деталями. Датчики приближения и освещенности удалось вписать в блок камеры, выше нее есть практически незаметная полоска, где находится прорезь разговорного динамика и продолговатый цветной индикатор пропущенных событий.

Камера и вспышка не выступают над «спинкой», а рядом с ними можно заметить две металлические точки — это контакты питания для модулей, которые крепятся к аппарату с помощью магнитов. Пока компания представила только камеру с возможностью съемки видео с углом обзора в 360 градусов, но обещает создать больше модулей в будущем. Не смотря на то, что концепция модульности пока не получила массовой популярности, подобная реализация имеет свои преимущества по сравнению с тем, что предлагает Moto, ведь она накладывает меньше ограничений на размер и дизайн.

Также аппарат лишен каких-либо надписей и знаков сертификации на корпусе — вся служебная информация нанесена на небольшой «язычек», который прячется в лотке SIM, как это сделано в смартфонах Sony. Да и в целом, подводя промежуточный итог, можно сказать, что во внешнем виде заключается весь смысл аппарата.

Экран

Рассмотрим отдельные особенности Essential Phone детальнее. Начнем с экрана. Аппарат получил IPS матрицу диагональю 5,71 дюймов при разрешении 2560 x 1312 точек (504 ppi), соотношение сторон — 19:10. Матрица прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Стекло собирает среднее количество отпечатков, палец отлично скользит по поверхности.

По нашим замерам яркость подсветки изменяется от 9 до 527 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 1075. Уровень минимальной яркости не рекордно низкий, но оказывается комфортным для использования телефона в темноте. Максимальная яркость отличная, особенно с учетом того, что перед нами IPS с высокой плотностью пикселей. В паре с отличным уровнем контрастности это обеспечивает хорошую читаемость на солнце.

Замеры показали широкий цветовой охват, заметно завышенную цветовую температуру, большой перепад уровней цветовых компонент и немного заниженную гамму. С одной стороны, это позволяет говорить о неидеальности экрана Essential Phone с точки зрения точности цветопередачи, но на практике я не заметил каких-то критических недостатков даже при прямом сравнении с другими смартфонами — изображение выглядит нормальным и соответствует текущему поколению качественных IPS.

Также PH-1 может отображать время и уведомления на заблокированном экране в черно-белом режиме, как это делают смартфоны Pixel и OnePlus.

Аппаратная платформа

В плане «железного» оснащения смартфон предлагает стандартный для флагманов набор: Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, NFC, Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi. Можно сказать, что характеристики соответствую другим флагманам, но все сделано в «стиле Nexus/Pixel» — просто достаточный объем оперативной памяти, много встроенной (но без версий с большим или меньшим хранилищем), также никаких карт памяти и двух SIM.

Не буду утверждать, что всем необходима каждая из перечисленных опций, но те или иные особенности могут оттолкнуть пользователей, ведь банальная поддержка двух SIM бывает очень полезна в путешествиях. Хотя, Essential должен работать буквально во всех мобильных сетях — на это намекает список характеристик и количество опций в настройках Мобильных сетей.

Хорошо, что с точки зрения скорости работы аппарат радует. Конечно, как и на большинстве смартфонов иногда может «проскочить» какой-то микролаг, но в целом Essential Phone оставляет впечатление быстрого и отзывчивого устройства, независимо от того, просматриваете ли вы ленту социальной сети или играете.

В тестах производительности он оказывается на одном уровне с другими флагманами, но в том же Antutu заметен троттлинг и нагрев и под нагрузкой. В целом проблема нагрева не обошла стороной Essential несмотря на относительно «холодный» чипсет — корпус ощутимо теплеет во время зарядки и при продолжительной работе ресурсоемких приложений (игры, бенчмарки).

Программная платформа

Аппарат работает под управлением Android 7.1.1 (патч безопасности за 5 сентября 2017 года) и должен скоро обновится до Android 8.0 Oreo. Установлена «чистая» система, единственное стороннее приложение — Камера. Иконки в лаунчере поддерживают вызов дополнительных опций при удержании.

Так как в Essential используется экран нестандартных пропорций с выступом фронтальной камеры, стоит уделить внимание совместимости сторонних приложений, тем более что в аппарате нет отдельных настроек их работы. Вопрос решили достаточно элегантно. Все предустановленные программы от Google и самые популярные сторонние окрашивают статус-бар в цвет приложения. В таком режиме есть явный акцент на фронтальную камеру, хотя она не бросается в глаза во время использования. Иконки уведомлений отображаются слева, а время, заряд аккумулятора и прочие индикаторы — справа.

В не совместимых приложениях интерфейс просто растягивается по высоте а статус бар становится черным, так что выступ фронтальной камеры оказывается незаметным.

Полноэкранные приложения работают со стандартным соотношением сторон 16:9, в этом случае полезная диагональ экрана равна 5,5 дюймам. В таком режиме проигрывается видео в YouTube и работают игры.

Среди ежедневно используемых приложений я нашел только два (Приват24 и Wunderlist), которые отображались не совсем корректно — они растягивались по высоте, но сверху появлялась «лишняя» цветная область.

Фактически за работу сторонних приложений отвечает надстройка Essential, которая присутствует в виде «пустого» пункта в настройках (позволяет только отключить сбор статистики использования). Оно же умеет «обновлять» ПО для адаптера mini-jack и модулей.

Также смартфон отличается немного специфической «мелкой» настройкой системного DPI. На экране получается отображать больше информации, но системный шрифт выглядит более мелким, а в отдельных случаях — откровенно маленьким. В прочем, регулировка масштаба в настройках решает проблему.

Звонки, мультимедиа

Мультимедийный динамик Essential находится на нижней грани. У него средняя громкость, которой хватает в большинстве ситуаций. Звук чистый, но в основном воспроизводится средний диапазон, так что ни о какой музыкальности речи не идет. Из-за множества мелких прорезей на гладкой грани он легко перекрывается рукой при горизонтальном удержании. Чтобы этого избежать достаточно изменить хват или перевернуть смартфон на 180 градусов.

Для прослушивания музыки через обычные наушники придется воспользоваться комплектным переходником. Традиционно, это далеко не самое удобное решение и в случае PH-1 оно выглядит надуманным — толщина корпуса без проблем позволила бы вместить в аппарат привычный mini-jack. Тем не менее, звук через цифровой разъем передается вполне качественный и с хорошим запасом громкости. Мне понравилось как смартфон воспроизводит музыку.

С базовой телефонной функциональностью в целом все в порядке, хотя к расположению разговорного динамика придется немного привыкать — он находится с самого края из-за чего приходится иначе прикладывать аппарат к уху, да и сам звук немного специфичен.

Время работы

В относительно толстом корпусе PH-1 скрывается не самый емкий аккумулятор на 3040 мАч. Казалось бы, цифра обычная, но по меркам флагманов Essential оказывается достаточно автономным. Смартфон без проблем выдерживает сутки в достаточно интенсивном режиме использования, показывая порядка 5-6 часов активного экрана.

Телефон поддерживает быструю зарядку по стандарту Qualcomm Quick Charge 3, комплектный блок питания имеет мощность 27 Вт и коннектор USB Type-C.

Камера

Пока Essential «держался молодцом», но редкий аппарат может быть хорошим во всем. В случае PH-1 слабой стороной смартфона оказываются камеры. Формально все не так плохо: основная камера представлена двумя одновременно работающими модулями на 13 Мп (цветной и монохромный сенсоры), оптикой со значением диафрагмы f/1.85 и гибридной системой фокусировки, фронтальный модуль на 8 Мп, f/2.2.

В списке характеристик смущает разве что отсутствие оптической стабилизации, но неладное можно почувствовать просто взглянув на иконку приложения Камера — ее дизайн совсем не вписывается в общий интерфейс, а приложение смущает своей аскетичностью.

Пункт Настройки скрывает просто возможность включения-выключения звука затвора и сохранении геолокации снимков. Все остальное сразу оказывается перед глазами. Это переключатель камер, таймер, разрешение видео, HDR, управление вспышкой. Справа есть кнопки спуска затвора и съемки видео, а также переключение между режимами Моно и Слоу-моу. Немного «мелковато» для флагмана за $700.

На практике к этому можно сразу добавить не самую быструю работу автофокуса и невозможность подстройки экспозиции перед тем, как сделать фото. Указать точку фокусировки при съемке видео тоже нельзя, а ведь все эти функции давно являются стандартными для большинства аппаратов, не только флагманов.

Сами фотографии получаются на уровне хороших аппаратов средне-высокого сегмента. Днем все достаточно неплохо, но в сложных условиях аппарат пасует — это не конкурент Galaxy, iPhone или Pixel. Глобально камеры в Essential — это не катастрофа, но сейчас они точно не флагманские. Возможно в будущем появится нормальное приложение и вместе с ним аппарат станет лучше фотографировать, но на данный момент он точно не устроит тех, кто ориентируется на качество фото при выборе смартфона.

Редакция благодарит магазин City.com за предоставленный для тестирования смартфон