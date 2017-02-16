Обзор FiiO X1 II: лучший бюджетный Hi-Res, Mark II

У FiiO правильный подход к своим покупателям – есть плееры на любой вкус и цвет, а главное — на любой кошелек. Но одно объединяет абсолютно все проигрыватели уже знаменитого китайского аудиофильского бренда – беспрецедентное звучание в своем сегменте. FiiO X1 второго поколения просто обречен на успех, сейчас объясню почему.

Комплект поставки

В коробке, вместе с самим проигрывателем, можно обнаружить документацию, USB-кабель, защитные пленки, виниловые стикеры и пластиковый чехол.

Дизайн

У плееров FiiO есть свой концепт, которого производитель придерживался при выпуске абсолютно каждого нового устройства. Это классическое механическое колесо управления и много металла в конструкции. Теперь все немного изменилось. Если алюминий так и остался в почете, то общую концепцию в паре с колесиком немного обновили. Стало меньше брутальности и больше изящности, а колесико теперь стеклянное и сенсорное. Внешний вид стал гораздо дороже и интересней, тут не поспоришь.

В продаже доступно три цветовых решения: черный, серебристый и популярный нынче розовое золото. Весь фронт занят стеклянной панелью. Сверху расположился дисплей с диагональю 2 дюйма, а снизу пять механических клавиш и сенсорное колесо.

На нижней части вынесены слот для карты памяти microSD, порт microUSB и разъем для наушников совмещенный с линейным выходом. Клавиши регулировки громкости и питания находятся на левой стороне плеера.

Эргономика

FiiO X1 II – самый маленький и легкий проигрыватель FiiO, который весит всего 102 г. Устройство удобно носить с собой даже в узких джинсах, никакого дискомфорта не наблюдается. Пару слов об уже упомянутом сенсорном колесе – пользоваться им ничуть не хуже, чем механическим, предыдущим. Четкость отличная, привыкать особо даже не пришлось.

Функциональность

Среди функциональных особенностей стоит отметить лишь наличие Bluetooth и специальный автомобильный режим, в котором плеер автоматически включается при зажигании двигателя. Работает устройство на немного обновлённой проприетарной системе с приятным дизайном. Дисплей не самого высокого качества, но вполне неплох для Hi-Fi проигрывателя такого класса.

Звучание

Hi-Res проигрыватели уровня FiiO X1 – это первый шаг для тех, кто всю жизнь слушал музыку на телефонах и решил перейти на что-то более качественное. Для меломанов с опытом такого качества звука будет мало, но тем, кто только познает мир портативного Hi-Fi – с головой!

Для примера, iPhone 6s проигрывает FiiO X1 II абсолютно по всем параметрам – от громкости до проработки тонких высоких частот. Какие наушники стоит прикупить вместе с плеером? Если из затычек, то смотрите на уже проверенные модели: OSTRY KC06A, Meze 11 Neo/Classic, и на новенькие Xiaomi Mi In-Ear Pro HD. Из накладных можно посоветовать AKG K518, Creative Aurvana Live! (если найдете где-то), Meizu HD50, и Xiaomi Mi Headphones.

Характер звучания довольно ровный, можно сказать просветленный по всем частотам. Ширина сцены при выборе правильных наушников просто отличная, громкости хватает с головой для моделей с сопротивлением до 64 Ом. Быстрые треки играют очень аккуратно и позволяют услышать каждый инструмент по отдельности. Все это написано с учетом цены в $140 в Украине.

Редакция благодарит магазин «Портатив» за предоставленный для тестирования плеер.