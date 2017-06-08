Обзор Flyme 6: чего ждут пользователи Meizu?

Характеристики важны, но ПО всегда играет не менее важную роль. Поэтому при выборе смартфона пользователи часто обращают внимание на используемую оболочку и ее особенности. Это особенно важно, когда производитель предлагает решение «не как у всех». В первую очередь это касается Meizu и Xiaomi. В бюджетном и среднем сегментах эти смартфоны весьма популярны, но их фирменные интерфейсы заметно отличаются от того, что предлагает большинство конкурентов. У нас уже есть материал, посвященный особенностям MIUI 8, поэтому сегодня мы остановимся на Flyme 6.

Новую версию Flyme анонсировали еще в ноябре 2016 года, но разработка затянулась. Буквально пару дней назад компания выпустила стабильную Flyme 6.1.0.0A для китайского рынка, доступную для большинства актуальных аппаратов: Pro 6 Plus, Pro 6, Pro 6s, Pro5, MX4 Pro, MX6, MX4, M5 Note, M3 Note, M2 Note, M1 Note, U20, U10, M3X. Обновления международных аппаратов придется подождать еще как минимум месяц-другой — прошивки с индексами I/G пока находятся в beta-стадии. Тем не менее, о Flyme 6 уже можно сделать необходимые выводы, ведь большинство отличий между китайской и международными прошивками сводятся к меньшему количеству предустановленного ПО и урезанной функциональности встроенных приложений.

Внешний вид

Первые заметные изменения в системе — это новый интерфейс загрузки и первичной оптимизации приложений. Теперь используется черный фон с белыми надписями, из-за чего аппарат не «слепит» пользователя.

Второе внешнее изменение — обновленные иконки стандартных приложений и их интерфейс. При первичной настройке теперь предлагается выбрать одну из трех предустановленных тем, как в MIUI.

Интерфейс рабочего стола не претерпел заметных изменений — Flyme не предлагает отдельного меню приложений, поэтому все программы и виджеты размещаются на рабочих столах и сортируются по папкам.

Щипком можно вызвать интерфейс редактирования — добавить виджет, изменить обои. Если выбрать сразу несколько иконок и «потянуть» их на миниатюру нужного рабочего экрана — получится быстро перенести их в нужное место.

Теперь по умолчанию в системе используется шрифт с жирным начертанием. Переключение на более привычный стандартный вариант требует перезагрузки.

Жесты

Работа с жестами осталась без изменений — на рабочем столе можно провести сверху вниз или обратно для открытия шторки и меню глобального поиска соответственно. На выключенном экране работают различные тапы, свайпы, начертания букв для включения, разблокировки, открытия уведомлений, переключения песен, запуска приложений.

Экран блокировки и панель уведомлений

Экран блокировки не получил заметных изменений, за исключением обновленной анимации процесса зарядки.

Панель уведомлений с переключателями немного обновили. Теперь в один ряд помещается пять переключателей, в развернутом виде — до 15. Для некоторых из них доступны дополнительные настройки: выбор сетей Wi-Fi, режимов работы мобильной сети, Bluetooth-устройств.

Работа с уведомлениями, которые могут иметь сокращенный и развернутый вид не изменилась, так как Flyme 6 все еще основана Android 6.0.1. Если уведомление (например от Gmail) нужно свернуть или развернуть, то придется воспользоваться жестом «щипок».

Тут же появилась вкладка с так называемыми не важными уведомлениями — например, туда попадают нотификации об обновлении приложений в Play market. Возможности самостоятельно задать, какие уведомления будут считаться важными, а какие нет, не предусмотрено, в настройках можно задать только повышенный приоритет для отображения вверху списка.

Меню многозадачности, анимации, многооконный режим

В очередной раз решили изменить меню многозадачности. Если во Flyme 4 это была строка с пиктограммами, во Flyme 5 — вертикальный список с прокруткой в обратном направлении, то для Flyme 6 сделали промежуточный вариант.

Эта часть интерфейса выглядит практически аналогично iOS — горизонтальные миниатюры с прокруткой в обратном направлении (справа налево). Так на каждой миниатюре отображается больше информации. Ниже находится кнопка очистки оперативной памяти, под каждым приложением отображается объем занимаемой ОЗУ.

Смахнув карточку вверх можно закрыть приложение, а проведя вниз — вызвать дополнительное меню, которое позволяет заблокировать выгрузки из памяти, скрыть содержимое миниатюры, а также запустить режим отображения двух программ на одном экране, который работает только для сторонних приложений.

Как и раньше, список открывается свайпом от нижнего края экрана, но появился и дополнительный вариант открытия — свайпом от правого края экрана (в iOS — от левого).

Также изменили системные анимации. При открытии меню многозадачности миниатюра «отъезжает» назад и вверх, при запуске приложения анимация идет «от» иконки, как в iOS и Android.

Камера

Flyme 6 предлагает обновленное приложение камеры. Теперь можно быстро переключаться между режима фото, видео и красота, а ориентация пиктограмм настроек и режимов меняется с поворотом устройства. Камеру можно запустить двойным нажатием клавиши mBack.

Есть специальный режим для съемки макро, обновили интерфейс ручного режима. При указании точки фокусировки есть возможность быстро изменить экспозицию.

Автономность и игры

Часть улучшений Flyme 6 направлены на увеличение времени работы смартфонов. В частности, в настройках можно включить «умный сон» — автоматическую функцию включения-выключения соединения с сетью.

Возможность выбора режима производительности (стандарт и производительный) осталось на месте, но появилось два режима энергосбережения. Первый ограничивает фоновую активность приложений, частоту процессора, контролирует Bluetooth, GPS, вибромотор в зависимости от заряда аккумулятора.

Второй работает более агрессивно и является аналогом экстренного режима в смартфонах Samsung — интерфейс становится черно-белым, из стандартной функциональности остаются доступны только звонки и сообщения, а также два предварительно выбранных приложения.

Можно задать расписание для автоматического включения выбранного режима. Как и раньше, информация о энергопотреблении приложений и модулей отображается в несколько урезанном режиме — доступна статистика за 3, 6, 12 и 24 часа использования.

Аналогично MIUI, для каждого приложения можно задать индивидуальные опции работы в режиме ожидания: «умная оптимизация», разрешить, запретить работу в фоновом режиме.

В системе появился специальный игровой режим — он автоматически определяет, что вы запустили игру и может оптимизировать производительность SoC. Можно отключить всплывающие уведомления, клавишу mBack, жесты вызова меню многозадачности.

Детский режим

Пользователям, которые дают свой смартфон детям, вероятно, понравится детский режим — он позволяет задать время использования, минимальный заряд аккумулятора, доступ к выбранным приложениям.

Прочее

Новая версия оболочки позволяет создавать длинные скриншоты. Вокруг изображения появляется crop-рамка — сверху и снизу у нее есть «стрелки», потянув за которые можно увеличить снимаемую область экрана. Сразу после создания скриншота можно отменить действие, отправить или сохранить изображение.

Появилась возможность создать клон любого стороннего приложения, которая может быть полезна тем, кто ведет несколько аккаунтов в социальных сетях.

Контакты без фотографий теперь автоматически дополняются аватарками животных, фруктов и так далее.

Появилась встроенная функция записи экрана (со звуком, клавиша находится в панели переключателей)

На Meizu Pro 6 Plus можно авторизоваться в Приват24 с помощью сканера отпечатков и совершать платежи с NFC.

Для Flyme 6 заявлено много «невидимых» оптимизаций. Алгоритм One Mind должен определять часто используемые приложения и обеспечивать их быстрый запуск, будет проводиться автоматический анализ реакции на уведомления от разных приложений для определения неважных, алгоритмы приложения камеры переработаны совместно с ArcSoft.

У большинства встроенных приложений изменился дизайн. В прошивке для китайского рынка в них интегрированы музыкальные, видео и прочие сервисы, но в «глобальных» версиях их не будет. Детально разбирать функциональность программ не стоит, ведь в случае необходимости любое из них можно заменить сторонними аналогами. В целом все они достаточно функциональны: в галерее есть редактор, в калькуляторе — удобный конвертер величин, а музыкальный проигрыватель умеет работать с .cue файлами.

Итоги

Flyme 6 производит впечатление достаточно хорошего эволюционного обновления. В новой оболочке много мелких изменений, которые наверняка понравятся фанатам Meizu, но иногда возникает ощущение незавершенности. Возможно потому, что Flyme 6 все равно остался самим собой — относительно простым и лаконичным интерфейсом. Несмотря на заметные изменения в дизайне, местами виднеются старые «уши» в виде иконок сторонних приложений, сильно отличающихся по размеру, опять пропавшему из панели уведомлений ярлыку для быстрого доступа к списку настроек. Но самая большая проблема и Flyme, и MIUI заключается в том, что они продолжают развиваться ориентируясь только на родной рынок, поэтому остается открытым вопрос полноценной интеграции Google Now, работы с уведомлениями, как в чистом Android, и так далее. Для пользователей бюджетных смартфонов Meizu это вряд ли станет проблемой, ведь в начальном и среднем сегментах хорошие характеристики и дизайн перекрывают подобные шероховатости, но купившие топовые аппараты могут остаться несколько разочарованными. Впрочем, выбор всегда остается за покупателем.