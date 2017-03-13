Обзор гарнитуры HyperX Cloud Revolver S

Молодой бренд HyperX безусловно поднял планку игровых гарнитур на высокий уровень. После прошлогодней Revolver, которая стала практически идеальным решением для геймеров, HyperX подготовил еще одну гарнитуру, которая должна нас удивить студийным многоканальным звуком без потребности установки каких-либо драйверов. Проверим, так ли это?

Комплект поставки

HyperX Cloud Revolver S встречает нас идентичной с прошлогодней моделью коробкой. Только теперь внутри есть еще и 2,2-метровый переходник со встроенным аудио-контроллером, который и выводит многоканальный звук. Также в комплекте присутствует двухметровый переходник для подключения к компьютеру посредством двух 3,5-мм джеков и микрофон.

Дизайн

Если вы видели HyperX Cloud Revolver, то версия с приставкой S вам покажется очень знакомой. На деле так и есть, поменялось лишь оголовье, которое стало шире и получило специальный наполнитель HyperX Signature Memory Foam.

Последний, как можно догадаться из названия, обладает памятью и подстраивается под форму головы. Останавливаться на дизайне я не стану, поскольку описывал его в обзоре первого поколения Revolver.

Эргономичность

В HyperX Cloud Revolver S можно играть более 3 часов подряд и не испытывать дискомфорта. С комфортом использования действительно полный порядок – большие чаши, мягкие амбушюры, классное оголовье, съемный регулируемый микрофон.

Пускай гарнитура и объемная, но при продолжительной эксплуатации не возникает абсолютно никаких вопросов.

Звучание, микрофон

В тот момент, когда ко мне попала на обзор HyperX Cloud Revolver S я увлекся игрой Firewatch, и по звуку она действительно шикарная. В игре приятно слушать каждый шелест леса, каждый шорох и каждый диалог. Первую половину Firewatch я прошел в своих повседневных наушниках Creative Aurvana Live!, и иногда играл в небольшие сессии с Beats Powerbeats3, Plantronics BackBeat GO 3 и JVC HA-FRD80.

Но при игре в Firewatch с HyperX Coud Revolver S – это совершенно другая игра! Настолько четкой сцены в игровых гарнитурах я давно не слышал. Действительно ты начинаешь ощущать откуда идет звук, подпрыгиваешь в неожиданных моментах, прямо чувствуешь насколько сильно обрезан частотный диапазон при разговоре по рации или при прослушивании записи на кассете в одном из игровых моментов. Действительно чувствуешь присутствие в сцене – все благодаря поддержке Dolby 7.1 Surround Sound.

Многоканальный звук здесь виртуального образца – в наушниках используются динамики с диаметром 50-мм. При активации 7.1 все вокруг оживает и становится намного шире. Если взрыв – он объемней и реалистичней, при прыжке в воду – появляется ощущение разбрызгивания и т.д. Локализация источников звука в играх идеальная, услышать откуда идет противник или летит вертолет проще простого. Это даже своего рода читинг в онлайновых играх. И не нужно тратить время на установку драйверов, достаточно просто подключить USB-адаптер к компьютеру и звук становится объемным. Доступно также 3 режима эквалайзера, чтобы каждый мог найти оптимальный для себя.

И да, модель хорошо подходит для прослушивания музыки. Можно с уверенностью сказать, что за 3789 грн (ориентировочно столько будет стоить гарнитура) звук отличный. И речь сейчас не только об игровых наушниках, а обо всех моделях, даже среди таких брендов как Audio-Technica, Sony и Beyerdynamic.

Качество микрофона немного подросло, по сравнению с прошлогодней моделью. Почему немного? Да потому, что и там он был отличного качества. Но в электретный конденсаторный микрофон Revolver S добавили функцию активного шумоподавления, что дает прирост в качестве передачи голоса и позволяет с легкостью общаться даже в очень шумной обстановке.