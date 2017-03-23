Обзор гарнитуры Roccat Aluma

Наушники от производителя игровой периферии обычно относительно недешевы, неплохо выглядят и слабо подходят для разнообразных музыкальных жанров. Такой стереотип справедливо сложился вокруг внутриканальных наушников от известных игровых вендоров. Давайте посмотрим, сможет ли разрушить его Roccat Aluma?

Комплектация

Комплект поставки и упаковка достойны особого внимания. Вместе с наушниками производитель предусмотрел жесткий чехол для переноски наушников, два разветвителя для подключения к аудиовыходу и микрофонному входу и 6 комплектов амбушюр. За последнее стоит сказать отдельное спасибо, так как останутся довольными обладатели очень разных ушных раковин.

Внешний вид и удобство ношения

Конструктивно Aluma – это компактные внутриканальные наушники, созданные для ношения с собой и оснащенные пультом управления и микрофоном. В глаза сразу бросается плоский провод, выполненный из резины, окрашенной в фирменный синий цвет Roccat.

Провод эластичный, благодаря своей форме он не запутывается и разворачивается достаточно легко и быстро. Наушники, штекер и разветвитель провода выполнены из алюминия и окрашены в черный цвет. А вот пульт пластиковый и оснащен только одной кнопкой, выполняющей функции ответа на звонок, проигрывания и смены композиции.

Корпус наушников достаточно компактен и не создает дискомфорта при длительном ношении в ухе. При правильном выборе размера амбушюр наушники не выпадают даже при резких движениях головы. Разве что при беге вам придется протянуть наушники под одеждой.

Звук

Прослушивание классической музыки, хип-хопа, рока и блюза показало, что Roccat Aluma не разрушит стереотип, упомянутый во вступлении к обзору. Гарнитура демонстрирует мощные, объемные басы, за которыми теряются средние частоты. Не хватает и высоких. Поэтому звук кажется глухим и невыразительным.

Впрочем, если вы любитель басовитых жанров – электронной музыки, хип-хопа или рэпа, то Roccat Aluma хорошо подойдет для вас. Если вы любитель электрогитары, вокала и оркестровых партий, то обратите внимание на другие модели.

Что касается игр, то за счет акцента на низких частотах наушники неплохо передают рев двигателей в гонках, взрывы и выстрелы в экшнах. Разумеется, за счет форм-фактора о точности позиционирования говорить не приходится.

Микрофон ничем особым не выделяется, он больше подходит для голосового чата дома в тишине, чем для разговора в шумном месте.