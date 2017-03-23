Обзор гарнитуры Roccat Aluma

Обзор гарнитуры Roccat Aluma

Наушники от производителя игровой периферии обычно относительно недешевы, неплохо выглядят и слабо подходят для разнообразных музыкальных жанров. Такой стереотип справедливо сложился вокруг внутриканальных наушников от известных игровых вендоров. Давайте посмотрим, сможет ли разрушить его Roccat Aluma?

ROCCAT Aluma (ROC-14-210)
Наушники, гарнитуры на
от 1 373 грн
Предложений: 30
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Комплектация

Комплект поставки и упаковка достойны особого внимания. Вместе с наушниками производитель предусмотрел жесткий чехол для переноски наушников, два разветвителя для подключения к аудиовыходу и микрофонному входу и 6 комплектов амбушюр. За последнее стоит сказать отдельное спасибо, так как останутся довольными обладатели очень разных ушных раковин.

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Внешний вид и удобство ношения

Конструктивно Aluma – это компактные внутриканальные наушники, созданные для ношения с собой и оснащенные пультом управления и микрофоном. В глаза сразу бросается плоский провод, выполненный из резины, окрашенной в фирменный синий цвет Roccat.

Провод эластичный, благодаря своей форме он не запутывается и разворачивается достаточно легко и быстро. Наушники, штекер и разветвитель провода выполнены из алюминия и окрашены в черный цвет. А вот пульт пластиковый и оснащен только одной кнопкой, выполняющей функции ответа на звонок, проигрывания и смены композиции.

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Корпус наушников достаточно компактен и не создает дискомфорта при длительном ношении в ухе. При правильном выборе размера амбушюр наушники не выпадают даже при резких движениях головы. Разве что при беге вам придется протянуть наушники под одеждой.

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Звук

Прослушивание классической музыки, хип-хопа, рока и блюза показало, что Roccat Aluma не разрушит стереотип, упомянутый во вступлении к обзору. Гарнитура демонстрирует мощные, объемные басы, за которыми теряются средние частоты. Не хватает и высоких. Поэтому звук кажется глухим и невыразительным.

Впрочем, если вы любитель басовитых жанров – электронной музыки, хип-хопа или рэпа, то Roccat Aluma хорошо подойдет для вас. Если вы любитель электрогитары, вокала и оркестровых партий, то обратите внимание на другие модели.

Что касается игр, то за счет акцента на низких частотах наушники неплохо передают рев двигателей в гонках, взрывы и выстрелы в экшнах. Разумеется, за счет форм-фактора о точности позиционирования говорить не приходится.

Микрофон ничем особым не выделяется, он больше подходит для голосового чата дома в тишине, чем для разговора в шумном месте.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн; сборка; комплектация; басы
Минусы: невыразительные высокие и отсутствие средних частот
Вывод: Roccat Aluma не продемонстрировала ничего удивительного. Это хорошая гарнитура для игр - быстрых шутеров и гонок, но не лучший выбор для меломанов. Впрочем, музыкальных откровений в Roccat и не обещали. Aluma хорошо собрана, стильно выглядит, отлично укомплектована и станет хорошим выбором для геймеров.

Технические характеристики

Обзор гарнитуры Roccat AlumaROCCAT Aluma (ROC-14-210)
1 373 − 2 214 грн
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ТипНаушники/телефoнная гарнитура
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/металл/силикон
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом16
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВт5
Диаметр динамиков, мм8
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьшироконаправленный
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУ1 кнопка
Регулятор громкости-
Длина шнура, м1,2
Тип кабеляплоский
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекерапрямой
Вес, г18
Цветчерный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектациянаушники, сменные амбушюры, кейс
Дополнительно-
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