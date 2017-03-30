Обзор гарнитуры SteelSeries Arctis 3: 7.1 с хорошим микрофоном

Компания SteelSeries делает, безусловно, неплохие игровые гарнитуры, которые пользуются спросом даже у киберспортсменов. Arctis 3 ‒ одна из представительниц таких гарнитур, да еще и с поддержкой многоканального виртуального звука 7.1 и действительно отличным микрофоном.

Комплект поставки

Поставляется SteelSeries Arctis 3 в комплекте с двумя кабелями разной длины (один 4-пиновый для ноутбуков и портативных устройств, второй с разделенными джеками), документацией и наклейками.

Дизайн

Вычурность в геймерских гарнитурах никогда не считалась излишеством ‒ все подобные модели обладают чуть-чуть космическим дизайном. Но SteelSeries Arctis 3 не относятся к подобной касте, поскольку нарисованы очень спокойно и стильно. В перечне материалов — матовый износостойкий пластик, софт-тач покрытие на внешней стороне чаш, тканевое прорезиненное оголовье и приятные амбушюры, также сделанные из ткани. На голове гарнитура смотрится отлично.

Эргономика

С героем нашего обзора можно часами прослушивать музыку, смотреть сериалы или фильмы и, конечно же, играть в видеоигры. Особенность гарнитуры в том, что она сидит на голове очень свободно, не создавая абсолютно никакого дискомфорта.

Но фиксация от этого пострадала, и при резких движениях гарнитура может упасть с головы. На левой чаше вынесена кнопка включения/выключения микрофона, колесико регулировки громкости и выдвижной микрофон. Также там разместились проприетарный разъем для подключения кабеля и классический 3,5-мм джек дублирования музыки на другие наушники

Звучание, микрофон

SteelSeries Arctis 3 позволяет наслаждаться звуком как в компьютерных играх и фильмах, так и при прослушивании музыки. Да, это не уровень HyperX Cloud Revolver по проработке всего спектра частот и реальности звука, но вполне неплохо для игровой гарнитуры. Многоканальная составляющая поддерживается при использовании с PC и фирменным ПО SteelSeries Engine 3, для других платформ возможно подключение по 3,5-мм разъему и только для прослушивания стерео.

Насчет звука 7.1 ‒ он действительно неплох, как для виртуального варианта. Уж явно не хуже, чем у того же HyperX Cloud II. А это означает, что он уместен в играх и фильмах, но обязательно выключайте его при прослушивании музыки.

Микрофон в гарнитуре оказался одним из лучших, что мне приходилось видеть в игровых гарнитурах. Чтобы быть кратким ‒ он вполне подойдет даже для записи всевозможных подкастов, видеообзоров и т.д. Качество записи действительно на очень высоком уровне. Проверялось это все при записи на рекордер Zoom H1.