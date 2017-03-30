Обзор гарнитуры SteelSeries Arctis 3: 7.1 с хорошим микрофоном

Обзор гарнитуры SteelSeries Arctis 3: 7.1 с хорошим микрофоном

Компания SteelSeries делает, безусловно, неплохие игровые гарнитуры, которые пользуются спросом даже у киберспортсменов. Arctis 3 ‒ одна из представительниц таких гарнитур, да еще и с поддержкой многоканального виртуального звука 7.1 и действительно отличным микрофоном.

SteelSeries Arctis 3 Black
Наушники, гарнитуры на
от 2 635 грн
Предложений: 18
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Комплект поставки

Поставляется SteelSeries Arctis 3 в комплекте с двумя кабелями разной длины (один 4-пиновый для ноутбуков и портативных устройств, второй с разделенными джеками), документацией и наклейками.

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Дизайн

Вычурность в геймерских гарнитурах никогда не считалась излишеством ‒ все подобные модели обладают чуть-чуть космическим дизайном. Но SteelSeries Arctis 3 не относятся к подобной касте, поскольку нарисованы очень спокойно и стильно. В перечне материалов — матовый износостойкий пластик, софт-тач покрытие на внешней стороне чаш, тканевое прорезиненное оголовье и приятные амбушюры, также сделанные из ткани. На голове гарнитура смотрится отлично.

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Эргономика

С героем нашего обзора можно часами прослушивать музыку, смотреть сериалы или фильмы и, конечно же, играть в видеоигры. Особенность гарнитуры в том, что она сидит на голове очень свободно, не создавая абсолютно никакого дискомфорта.

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Но фиксация от этого пострадала, и при резких движениях гарнитура может упасть с головы. На левой чаше вынесена кнопка включения/выключения микрофона, колесико регулировки громкости и выдвижной микрофон. Также там разместились проприетарный разъем для подключения кабеля и классический 3,5-мм джек дублирования музыки на другие наушники

 

Звучание, микрофон

SteelSeries Arctis 3 позволяет наслаждаться звуком как в компьютерных играх и фильмах, так и при прослушивании музыки. Да, это не уровень HyperX Cloud Revolver по проработке всего спектра частот и реальности звука, но вполне неплохо для игровой гарнитуры. Многоканальная составляющая поддерживается при использовании с PC и фирменным ПО SteelSeries Engine 3, для других платформ возможно подключение по 3,5-мм разъему и только для прослушивания стерео.

Насчет звука 7.1 ‒ он действительно неплох, как для виртуального варианта. Уж явно не хуже, чем у того же HyperX Cloud II. А это означает, что он уместен в играх и фильмах, но обязательно выключайте его при прослушивании музыки.

Микрофон в гарнитуре оказался одним из лучших, что мне приходилось видеть в игровых гарнитурах. Чтобы быть кратким ‒ он вполне подойдет даже для записи всевозможных подкастов, видеообзоров и т.д. Качество записи действительно на очень высоком уровне. Проверялось это все при записи на рекордер Zoom H1.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звук; дизайн; материалы; эргономика; микрофон; поддержка звука формата 7.1; съемный кабель; поддержка дублирования звука на любые другие наушники
Минусы: небольшая прижимная сила дуги
Вывод: На момент написания обзора, официальная стоимость SteelSeries Arctis 3 составляла 2900 грн, что очень справедливо за такую гарнитуру. Модель заслуживает высокой оценки благодаря своему звуку, дизайну, виртуальному звуку формата 7.1 и возможности дублирования звука на другие наушники за счет 3,5-мм разъема.

Технические характеристики

Обзор гарнитуры SteelSeries Arctis 3: 7.1 с хорошим микрофономSteelSeries Arctis 3 Black
2 635 − 3 259 грн
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ТипГарнитура для компьютера
Способ подключения / радиус действияпроводной
Профили Bluetooth-
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+ткань/пластик/велюр
Складная конструкция-
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ98
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %3
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавынесенный выдвижной
Направленностьшироконаправленный
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)mini jack 3,5 мм
Пульт ДУ-
Регулятор громкости+
Длина шнура, м3
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекерапрямой
Вес, г298
Цветчерный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука+ (7.1), Virtual Surround
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациянаушники, адаптер 3.5mm 4-Pole
Дополнительно-
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