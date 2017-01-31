Обзор геймпада Speedlink Quinox Pro USB Gamepad

Большинство компьютерных игр в последние несколько лет являются мультиплатформенными, т.е. выпускаются не только для ПК, но и для консолей – соответственно, они поддерживают управление с помощью геймпада, более того – в ряде случаев такой вариант является даже более удобным, чем традиционное для ПК сочетание «клавиатура+мышь». А это значит, что компьютерным геймерам стоит обзавестись новым контроллером.

Комплектация

Speedlink Quinox Pro USB Gamepad поставляется в сравнительно небольшой коробке, в которой можно найти сам геймпад, USB-кабель и руководство по установке и эксплуатации.

Подключение

Геймпад является проводным, подключается к ПК по USB. Предварительно нужно установить драйвер (загружается с официального сайта), после чего подключать геймпад.

Подготовка к работе

Speedlink Quinox Pro USB Gamepad поддерживает не только современный API XInput, но и устаревший уже DirectInput, необходимый для старых игр. Переключение между ними осуществляется с помощью небольшого рычажка с обозначениями X и D на обратной стороне контроллера, при этом Windows определяет геймпад или как Xbox 360 Controller for Windows, или как Quinox USB Gamepad.

Программного обеспечения по настройке у геймпада нет, все процедуры по созданию новых профилей и макросов выполняются на самом контроллере с помощью специальных «регуляторов» – двух колесиков на ребре между «рогами», при этом информация о текущем режиме и производимых настройках выводится на небольшой экран над ними (по умолчанию на нем светится название производителя). Здесь можно назначать функции основных кнопок на дополнительные, изменять чувствительность аналоговых стиков и триггеров, отключать подсветку кнопок и записывать макросы — последовательности нажатий основных кнопок, D-Pad и триггеров.

Дизайн и эргономика

По форме Speedlink Quinox Pro USB Gamepad является практически точной копией Microsoft Xbox One Controller – отличия по большей части заключаются в чуть других декоративных линиях на корпусе, другой фактуре поверхности и, разумеется, в дополнительных кнопках.

..а также в том, что геймпад от Speedlink – проводной. USB-кабель выглядит внушительно – толстый, в тканевой оплетке и довольно гибкий, так что его наличие в процессе игры пользователю мешает минимально. Разъем micro-USB расположен в углублении – в нем находится защелка, фиксирующая подключенный к контроллеру кабель со специальной «насадкой»; благодаря такому решению случайно выдернуть кабель не получится – усилие на разъединение нужно приложить довольно заметное.

Поверхность геймпада преимущественно матовая, кроме полос по бокам, которые оказываются глянцевыми. При обычном хвате эти вставки не мешают, так что геймпад нормально лежит в руках и не проскальзывает. Шляпки аналоговых стиков прорезиненные, сами стики довольно тугие, с хорошим ощущением позиционирования.

Буквенные кнопки нажимаются мягко, с чуть смазанным «кликом». Цифровой D-Pad хороший, с легким нажатием, причем стрелки здесь, в отличие от цельной «крестовины» у контроллеров Microsoft, являются четырьмя раздельными кнопками, что облегчает их быстрое нажатие, например, в файтингах. Аналоговые триггеры под указательными пальцами немного тугие и с небольшим «плечом».

Расположение всех основных кнопок – классическое, аналогичное контроллерам Microsoft (которые являются, по сути, стандартом для XInput-геймпадов), форма – тоже, так что вопросов к эргономике тут не возникает, поскольку этот дизайн, можно сказать, уже выдержал проверку временем. Собственной «фишкой» Speedlink Quinox Pro USB Gamepad являются шесть дополнительных программируемых кнопок: две находятся по бокам от подключенного USB-кабеля, еще четыре – в виде своеобразных «лепестков» снизу контроллера. Четверка снизу лежит аккурат под средними и безымянными пальцами, и никуда тянуться, чтобы на них нажать, не надо — более того, в ряде случаев на них нажимать даже удобнее, чем на основные «буквенные» кнопки.

Итоги

Speedlink Quinox Pro USB Gamepad повторяет форму и расположение основных органов управления контроллера Xbox One, и это на самом деле хорошо. Поддержка DirectInput на данный момент — скорее просто приятный бонус, поскольку будет востребована только в играх старше 10 лет. Подключение по USB, хоть в общем случае и оказывается менее удобным, чем беспроводное, выигрывает у последнего по надежности связи и минимальным задержкам ввода. Кроме того, у геймпада от Speedlink есть свой козырь — программируемые кнопки и возможность записи макросов.