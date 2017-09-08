Обзор гироборда Kawasaki KX-PRO: игрушка или транспорт?

Гироборды на украинской улице уже мало кого способны удивить, хотя кое-где взгляды прохожих на себе можно словить. На протяжении последних лет самобалансирующиеся средства передвижения, такие как моноколеса, гироскутеры и гироборды сформировали отдельный рынок на который продолжают выходить самые разнообразные производители. Одним из новых игроков на нем является Kawasaki. Теперь, помимо быстрых мотоциклов, строительных инструментов и одежды, в модельном ряду компании есть гироборд, с которым мы вас сегодня познакомим.

Комплект поставки

В относительной небольшой упаковке с ручкой поставляется гироборд, зарядное устройство и инструкция на множестве языков, среди которых есть украинский, что неплохо. Кстати, рекомендуем изучить инструкцию, в ней есть вся информация о правильной эксплуатации устройства.

Модификации

На данный момент в продаже существует три варианта Kawasaki KX-PRO, основные различия между которыми заключаются в диаметре колес, мощности электродвигателей и максимальной грузоподъемности. У нас на тесте побывала версия с колесами диаметром 8 дюймов, суммарной мощностью двигателей 700 Вт и грузоподъемностью 120 кг.

Дизайн

Гироборд выполнен в актуальной стилистике Kawasaki — сочетании черных и зеленых цветов. Корпус полностью черный, а из ярко-зеленой резины выполнены площадки под ноги. К сожалению, от постоянного контакта с обувью они быстро перестают быть яркими. Гироборд выполнен из толстого и качественного пластика, который, не смотря на все падения и удары во время обучения остался цел и не издавал ни малейшего скрипа после окончания теста. За исключением большого количества царапин, но это удел всех подобных устройств. Тем не менее, конструкция прочная и внушает доверие.

Устройство выполнено по классической схеме для подобных транспортных средств: два независимых друг от друга модуля, скрепленных между собой, оснащенных колесом с каждой стороны. В каждом из модулей есть свой электродвигатель.

Гироборд оснащен набором светодиодов. Спереди расположены довольно яркие ходовые огни, их дизайн отдаленно напоминает аналогичные фары мотоциклов Kawasaki. Сверху расположены индикаторы заряда аккумулятора и готовности к езде.

Первый запуск, обучение

Перед первой поездкой настоятельно рекомендуем прочитать инструкцию, благо она полностью локализована. Гироборд также стоит предварительно зарядить.

Итак, стартовать рекомендуем с ровной поверхности для того, чтобы KX-PRO правильно понял точку отсчета. Первые тренировки желательно проводить на открытой местности, так как гаджет может повредить стены или мебель. Также позаботьтесь о том, чтобы рядом стоял человек, который вас подстрахует, пока вы будете привыкать к манере управления.

Включив гироборд нажатием кнопки питания дождитесь включения светодиода на левой половине и гироборд будет готов к старту. Далее встаньте левой ногой на левую часть, дождитесь включения и балансировки правой половины и становитесь на гироборд полностью.

Практика показывает, что практически каждый человек осваивает стойку на гироборде в течении 5 минут. В течении 15 минут у всех, кто принимал участие в тесте получалось ехать прямо и выполнять развороты.

Для новичков дадим несколько советов универсальных для всех гиробордов, в независимости от модели. Во-первых, ошибкой многих по началу является то, что человек пытается держать равновесие на гироборде. В этом нет нужды, так как это задача самого гаджета. Попробуйте расслабиться и стать ровно. Ощущения несколько похожи на стояние на эскалаторе. Во-вторых, старайтесь не прибегать к опоре в виде рук страхующего или стен, так ваше тело значительно быстрее выработает навык езды на подобных устройствах.

Что может этот гаджет?

Ввиду небольшого клиренса, небольшого диаметра колес и достаточно высокого давления в шинах, основной стихией Kawasaki KX-PRO, как и многих его конкурентов, являются офисы и очень ровные асфальтовые покрытия. При езде по неровному покрытию гироборд требует повышенного контроля над собой и очень небольшой скорости езды. Поэтому, к сожалению, вынуждены констатировать тот факт, что для повседневной езды по улицам и уж тем более бездорожью, гаджет не подходит. Корпус устройства защищен по стандарту IP54, что позволяет ему выдерживать пыль и брызги. Для катания под дождем гаджет не приспособлен.

В движении

По паспорту максимальная скорость составляет 20 км/ч на ровной поверхности. При приближении к лимиту гироборд начинает подавать звуковой сигнал и немного притормаживать себя. А вот ускоряется до своей максимальной скорости KX-PRO за считанные секунды и это позволяет ощутить настоящий драйв от езды. С ездой под горку у гироборда не возникает никаких проблем, медленно, но уверенно он позволяет преодолевать подъемы с уклоном до 30 градусов.

При езде на Kawasaki KX-PRO очень понравилась плавность езды и точность управления, разумеется последнее достигается за счет практики, но гироборд позволяет эффектно лавировать даже в условиях офиса. Единственное, что не очень понравилось в движении так это довольно агрессивное действие защитной системы, которая по ощущениям достаточно резко и с помощью толчков притормаживает своего водителя. Поэтому лихачить не рекомендуем.

Заявленный запас хода составляет до 20 километров, правда, стоит учитывать, что это касается езды на средней скорости без резких ускорений. Емкость аккумулятора составляет 4,4 А/ч. Полностью гироборд заряжается за 2,5 часа.