Обзор GPS-трекеров: еще один шанс найти угнанный автомобиль?

За весь 2016 год в Украине было угнано около 10 тыс. автомобилей – в 4-е раза больше, чем угонялось 3 года тому назад. В борьбе за свой автомобиль, как известно, все средства хороши; сегодня я расскажу об одном из таких эффективных и недорогих «средств» – GPS-трекерах, которые позволяют обнаружить угнанный автомобиль и даже предотвратить его угон.

Т.н. GPS-трекер (или GPS-маячок, или GPS-метка) – это устройство, которое определяет свое местоположение и передает информацию на специальный сайт или телефон владельца. Подобный девайс пригодится для многих целей: слежение за ребенком или престарелыми родственниками, контроль передвижения груза. Но чаще всего GPS-трекер используется для наблюдения за автомобилем – в случае угона машины девайс поможет ее найти.

В обзоре представлены следующие модели:

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Внешний вид и внутренняя конструкция

На первый взгляд все GPS-трекер похожи: небольшая пластиковая коробочка; в зависимости от модели – несколько проводов, кнопка включения, сигнальный светодиод или пара-тройка диодов. И это тот случай, когда первый взгляд не обманывает – при более тщательном осмотре найти какие-либо интересные детали невозможно. Все потому, что интересные детали скрыты внутри.

Если вскрыть любой GPS-трекер или маячок, то мы увидим примерно одинаковую конструкцию: есть антенна для связи со спутниками (GPS и ГЛОНАСС); есть слот для SIM-карты (и даже два слота); есть процессор для обработки информации. Ведь общий функционал всех GPS-трекеров также похож: они определяет свое местоположением с помощью спутников (GPS, ГЛОНАСС) и/или базовых станций мобильной сети (LBS); передают информацию о местоположении на специальный сайт с помощью GPRS-канала; получают и обрабатывают SMS-команд с «управляющего» телефона; отправляют SMS-ответы (подтверждение команд или координаты своего местоположения).

Но в деталях – все GPS-трекеры отличаются между собой. К примеру, встречаются модели с одним или двумя слотами для SIM-карты: здесь актуально правило «чем больше – тем лучше». Во-первых, у разных операторов могут быть разные зоны покрытия в удаленных районах, и там, где не работает первая SIM-карта, может, сработает вторая – другого оператора. Во-вторых, аналогичное правило актуально и для LBS-технологии для определения местоположения.

Отличаются и источники питания: существуют модели, изначально предназначенные для установки в автомобиль – они подключаются к бортовой сети с напряжением 12-24 В; есть модели для автономного использования – они питаются от батареек или аккумулятора. Наиболее оптимальный вариант комбинированного питания: GPS-трекер работает от бортовой сети автомобиля, пока заведен двигатель; а в случае отсутствия напряжения в сети – может питаться от собственных батареек или встроенного аккумулятора. В таком режиме заметно увеличится время работы комплект батарей.

В алфавитном порядке – начнем с GPS-трекера iBag FOX: самый компактный среди моделей, представленных в обзоре, размером со спичечный коробок. Небольшой черный пластиковый корпус с закругленными краями; есть индикатор заряда АКБ; внутри – аккумулятор на 1 200 мАч. На одной боковой грани расположена кнопка включения; на другой – разъем для зарядки. Номинально – питается от АКБ; но можно до-заказать преобразователь «28 В-12 В на 5 В» и подключить его к бортовой сети автомобиля, в итоге получив комбинированное питание

GPS-трекер iTrack RV101 предназначен для стационарной установки на автомобиль и, скорее всего, потребует обращения на СТО к электрику для подключения. Зато есть несколько входов для дополнительных датчиков и один управляющий выход (зачем – расскажу далее). В конструкции предусмотрена резервная АКБ

Трекер Magnum MT-400S также предлагает несколько входов и выходов; он может питаться от бортовой сети автомобиля или от собственного аккумулятора. Установка SIM-карты и включение девайса – через «шторку» на боковой грани

Русский Маркер М130 очень компактный; может работать от батареек или питаться от бортовой сети автомобиля (диапазон рабочего напряжения – 9-30 В). На одной из боковых граней – колодка для подключения, единственная управляющая кнопка, сигнальный светодиод. Также комплектацию можно дополнит «тревожной кнопкой» и реле-блокировкой бензонасоса двигателя

Pandora NAV-05 выделяется необычным продолговатым корпусом, на котором нашлось место для кнопки управления, микрофона, сигнального светодиода; внутри корпуса – отсек для батареек, хотя возможно и внешнее питание. А еще положительное впечатление оставила проработка буквально каждой мелочи: все съемные крышки – с прорезиненным уплотнителем; корпус – с «ушками» для крепления стяжкой. Забегая вперед: Pandora NAV-05 приятно удивит и в дальнейшем

GPS-маяк X—Keeper Invis Duos очень маленький в своих габаритах: лишь чуть больше iBag FOX, но меньше остальных. Корпус из качественного пластика, на некоторых плоскостях – чуть прорезиненный. Из дополнительных элементов отмечу три светодиода и ползунок включения. Питание от бортовой сети автомобиля не предусмотрено, только собственные батарейки. На комплекте которых, как обещает производитель, девайс проработает 3-5 лет «при выходе в эфир» 1-2 раза в сутки

Кстати, об обещанном времени работы устройства: да все это «гадание на кофейной гуще»! Ведь GPS-трекер является устройством, которое расходует энергию на поиск спутников и GSM/GPRS-связь (с помощью GSM принимаются и отправляются SMS-команды, есть модели с микрофоном для удаленной «прослушки»; с помощью GPRS передаются данные о местоположении на сервер). В итоге время работы от автономного источника питания зависит от: частоты выходов на связь (настройки устройства), окружающей температуры (к примеру, автомобиль зимой ночует на улице), возможности комбинированного питания (от сети авто и собственной батареи). В среднем, при условии включения трекера раз в сутки в режиме «маяк» – включение, поиск спутников, регистрация местоположения, выход на связь, передача данных – комплекта батарей хватит примерно на один год, а может и меньше. При самом бережливом режиме (выход на связь раз в пару дней, поиск местоположения только по LBS-технологии) комплекта батарей может хватить на 3-5 лет; при активном режиме работы – «SOS», режим постоянного поиска и передачи информации трекером – на сутки.

Аналогично и с затратами на эксплуатацию GPS-трекера. Номинально все производители заявляют об отсутствии абонплаты – и это так. Но совсем без расходов не обойтись: необходимо пополнять баланс SIM-карты трекера, чтобы он мог выходить на связь и передавать данные по каналу GPRS на сервер и/или для возможности SMS-ответов. Плюс затраты на отправку SMS со своего «управляющего» телефона. Хотя на фоне абонплаты других подобных систем спутникового слежения (с операторами, колл-центром, пр.) эти расходы – мизер.

Комплектация и функциональность

Важно отметить, что GPS-трекер часто не является готовым продуктом; это как приобрести смартфон: вы покупаете возможности. Но воспользоваться ими или нет – напрямую зависит от настроек трекера. В тоже время, от комплектации устройства многое зависит: один девайс дает возможность реализовать дополнительные функции, вопрос лишь в правильном подключении и настройках; а другой трекер даже такого выбора не даст.

С основной функцией трекера разобрались: определение своего местоположения, передача этой информации, можно настроить частоту выхода на связь. Также практически во всех GPS-маячках есть функция контроля гео-зоны (улица, район, город, область, страна) и подачи сигнала при выходе за ее пределы. Нередко встречается и функция контроля скорости, которая работает по схожему алгоритму: отправляет тревожный сигнал при превышении заданного порога. Еще часто встречает функция записи путевых точек: трекер включается, находит себя (по GPS и/или ГЛОНАСС), но нет GSM-сети – тогда данные о перемещении сохраняются в память устройства и будут переданы на сервер при следующем успешном выходе на связь с помощью GSM/GPRS-сети. Существуют модели, которые умеют подавать SMS-сигнал о низком балансе на счету SIM-карты трекера или о грядущем разряде батареи.

А дальше начинаются особенные функции. И здесь лидируют трекеры, которые требуют более сложной установки, но имеют дополнительные входа и выходы.

К примеру, помните такое видео – «Ограбление фуры в стиле Форсаж»?

Так вот, существуют GPS-трекеры с дополнительным входом, на который можно «повесить» контакт-концевик двери – или легкового автомобиля, или дверцы полуприцепа – и устройство подаст тревожный сигнал при попытке открыть дверь: будь-то грабители на трассе или нечистый на руку водитель грузовика, продающий часть товара в ближайшей лесополосе. Также к дополнительному входу можно подключить датчик уровня топлива или «тревожную» кнопку; есть модели, которые умеют отслеживать напряжение в бортовой сети автомобиля. Аналогично и на выход трекера можно подключить различное вспомогательное оборудование: включение видеорегистратора или сигнал на иммобилайзер для блокировки бензонасоса двигателя. Управление – с помощью SMS-сообщения, содержащего определенное слово-код.

Добавьте к этому удобство работы с сайтом мониторинга местоположения, наличие или отсутствие приложения для смартфона, понятную или сложную инструкцию, обширную или простую комплектацию – и каждый GPS-трекер создает свою картину, дает свои впечатления. Хорошие и не очень.

В комплекте трекера iBag FOX – только сетевое зарядное устройство, USB-кабель для зарядки, да небольшая инструкция с сильно «зажатым» шрифтом. В итоге изначально разобраться с девайсом сложно. Но помогает украинская служба поддержки, где по пунктам готовы объяснить все возможности трекера, коих оказывается немало. В итоге: инструкции – неуд; службе поддержки – зачет! Да и в целом – iBag FOX разработан и производится украинской компанией, что дает много дополнительных «плюсов»: дистанционное обновление ПО; возможность дополнительно заказать блок питания от сети, «тревожную» кнопку, реле-блокировку бензонасоса, увеличенную АКБ…

Модель iTrack RV101 предлагает несколько дополнительных входов и один управляемый выход. В комплекте – колодка подключения с предохранителем. Компания-производитель – из Украины, офис в Днепре. Поэтому ожидаем уверенной сервисной поддержки, возможности заказа доп-оборудования и постоянного обновления ПО…

…аналогично, как и для украинского Magnum MT-400S: сервисная поддержка, обновление ПО, приложение для смартфона. Плюс есть приятные дополнительные функции: контроль напряжения бортовой сети автомобиля, контроль температуры, два входа и два выхода. Огорчает инструкция – просто распечатка функций на листе А4. Хотя столь сложное и многофункциональное устройство явно потребует установки профессионалом и обращения в службу поддержки для первоначальной настройки

Комплектация Маркер М130 – по принципу «все необходимое и ничего лишнего»: кроме самого трекера есть только провода подключения да липкая лента для крепления. Однако в деталях Маркер М130 хорош: инструкция подробная и детальная; в комплект входит карточка активации, где на обратной стороне прописаны самые востребованные SMS-команды. Все явно нацелено на автолюбителя-«частника» и простоту использования девайса

И снова Pandora NAV-05 радует! На это раз – комплектом: провод питания, крепеж, стяжки. А самое главное – в комплект входит реле блокировки RR-102 с парой «меток». В итоге выбрав Pandora NAV-05, вы покупаете не только возможность пассивного слежения за автомобилем в случае его угона, но и возможность не допустить угон вообще – через реализацию противоугонной функции. Это уже уровень Magnum MT-400S и iTrack RV101, где можно реализовать блокировку двигателя по SMS-команде; но в этом случае они потребуют покупки дополнительного реле, а в комплекте Pandora NAV-05 уже все есть. Хотя в последнем случае трекер Pandora NAV-05 и реле RR-102 также потребуют сложного монтажа, внедрения в электросеть автомобиля, услуг профессионального электрика-установщика, пр.

X—Keeper Invis Duos поставляется в миниатюрной коробочке, где кроме самого «маячка» нашлось место лишь для липкой ленты да мини-карточки с частыми SMS-командами. Простота – залог удобства? Возможно: X—Keeper Invis Duos удалось подключить и настроить быстрее всех, буквально за 5-10 минут

Как работает: ищем автомобиль на карте и управляем трекером

Если в двух словах о точности контроля местоположения по GPS или ГЛОНАСС, то любой GPS-трекер – «как навигатор». Производители заявляют поддержку до 72 каналов работы со спутниками и точность в 3-5 метров. Но в реальности – точность определения местоположения скачет от обещанных 3-5 метров до 20-30 метров; причем один раз трекер может себя найти точно по 5-7 спутникам, а другой – и при большем количестве спутников тот же трекер ошибается на 20-30 метров. Но вот в чем дело: с учетом габаритов автомобиля подобное отклонение не критично! Это ведь не пешая прогулка, где на расстоянии 20-30 метров находятся две дорожки, что ведут в разные стороны; это автомобиль длиной 4-5 метров, который можно увидеть глазами – знать бы, где искать в случае чего.

От спутников GPS и ГЛОНАСС можно спрятаться в глубоком подземном паркинге бизнес- или торгового центра. Но тогда примерно определить местоположение поможет технология LBS (Location Based Service) – «привязка» по базовым станциям сотовой сети; конечно, если в подземном паркинге обустроен отдельный передатчик сигнала сотовой сети. Эта же технология поможет в наблюдении за пешим человеком с трекером, который едет в метро под землей – его можно «засечь» на станциях, где есть покрытия мобильной сети. Здесь многое зависит не только от сети и количества базовых станций, но и от самого устройства: к примеру, согласно информации производителя, iBag FOX использует улучшенную функцию поиска местонахождения (стандарт QuecCell), которая опрашивает до 6-ти базовых станций разных операторов, а не только оператора своей SIM-карты.

Технология LBS работает быстро, но не точно: разлет в 2-3 километра даже в крупном городе с большим количеством базовых станций, к которым можно «привязаться» (Киев, согласно трекерам – я на Позняках, в реальности – около Дарницкой площади). А если базовая станция установлена одна на весь поселок? Получится узнать, что человек или автомобиль «где-то здесь». Но LBS оправдывает себя при слежении за человеком в метро и при контроле автомобиля на подземных или крытых многоуровневых паркингах – однако, только при наличии там базовой станции мобильной связи

Больший интерес вызывают режимы работы трекеров и способы управления ними. Так, можно выделить два условных режима работы GPS-трекера. Стандартный режим – «маяк»: подразумевает включение один раз в сутки (можно отдельно настроить более частое или более редкое включение), определение местоположения, передачу информации, переход в режим сна. Экстренный режим, который используется при поиске угнанного автомобиля или пропаже человека – «SOS»: подразумевает частый выход на связь или даже постоянную работу, определение местоположения и передачу информации. Даже если последний режим напрямую не предусмотрен производителем трекера, его можно получить, попросту изменив промежутки рабочего режима (часто или постоянно) и режима сна (минимально или равно «0»).

Важно, чтобы при каждом выходе на связь – даже в режиме «маяка», раз в сутки – трекер работал минимум 5-6 минут: время поиска спутников при «холодном старте» обычно составляет три минуты, может увеличиться до пяти. Соответственно, девайсу нужно дать запас времени, чтобы GPS-трекер успел найти спутники, зафиксировал координаты, передал информацию на управляющий сервер.

Контроль всех трекеров осуществляется с помощью SMS-команд с кодовыми словами типа «worktime=10» (что означает «время работы равно 10 минут») или «ГПС?» (что означает «определи координаты местоположения по GPS»). В зависимости от модели, SMS-команды могут указываться только на английском языке или также на кириллице. Кроме того, и сами команды могут набираться либо сложными кодами либо простыми, понятными словосочетаниями – к примеру, этим в лучшую сторону выделяются Маркер М130 и X—Keeper Invis Duos. А вообще SMS-общение с GPS-трекером выглядит так:

Отправляем SMS к запросом-командой; GPS-маркер присылает ответ – к примеру, подтверждение телефона владельца, смену IP-адреса, координаты местоположения по GPS или ГЛОНАСС (в данном примере Pandora NAV-05 прислала координаты по ГЛОНАСС, в целом все точно и правильно). Достаточно «щелкнуть» по тексту-ссылке в SMS – и открывается карта с отметкой местоположения трекера

Еще один вариант – наблюдение за местоположением трекера на специальном интернет-сайте. Это может быть как сторонний сайт, так и сайт компании, что производит GPS-трекеры данной модели. Для доступа к сайту необходимо ввести логии и пароль, по которым привязано устройство. А дальше – все зависит от возможностей сайт: только слежение, дополнительные функции, возможность управления, и т.д.

Как правило, даже самые «простые» сайты дают возможность менять внешний вид карты, просматривать скорость движения трекера (автомобиля), наблюдать зафиксированные путевые точки, управлять гео-зонами, контролировать напряжение в бортовой сети автомобиля и температуру окружающей среды (если подобные возможности поддерживает GPS-трекер), пр.

«Продвинутые» сайты позволяют делать еще больше. Во-первых, они дают возможность посылать команды на трекер, управлять им; таким образом, отпадает необходимость в отправке SMS-команд с телефона – больше выбор команд, больше удобства, экономия денег. Во-вторых, есть возможность выводить отчет в виде текста или таблицы (XLS): дата и время, координаты местоположения, скорость движения, пр. Нередко доступ к расширенному функционалу требует обращения к компании-производителю устройства и/или заключения договора на обслуживание. Но абонентская оплата все равно невелика – от 50-60 грн. в месяц. Да и в целом обычному автолюбителю будет достаточно функционала бесплатного сайта.

Пример трекера iBag FOX и его работы с двумя сайтами. Вариант первый: gps—trace.com – бесплатно, можно посмотреть местоположение машины, скорость движения, пр. Вариант второй: gps.overseer.ua – требуется создание нового объекта, есть абонплата; зато трекером можно управлять командами уже с самого сайта, без SMS – вопрос даже не столько экономии денег, сколько удобства управления и большего количества команд

Наконец, последний вариант – фирменное приложение для смартфона. Как правило, приложение предлагает: отображение карты и местоположения объекта, контроль скорости автомобиля, просмотр точки старта и точки финиша на маршруте – т.е. речь идет как минимум о функционале «бесплатного» сайта.

Однако нередко приложения могут сделать больше! В зависимости от приложения и модели трекера, можно: управлять GPS-маяком (подавать команды от приложения вместо SMS-команд); задавать гео-зоны; изменить время включения трекера, частоту его выхода на связь, время работы при поиске спутников; просмотреть историю операция; объединить несколько объектов слежения в одну группу и наблюдать за ними одновременно; запросить отчет о перемещении объекта по зафиксированным путевым точкам.

Приложение X—Keeper как примеры объединения простоты и функциональности. С одной стороны – есть страница наблюдения за объектом, где все просто, лаконично, понятно, без лишних деталей. Но если «копнуть глубже», то оказывается, что через приложение можно настраивать различные параметры трекера. При этом возле каждого пункта настроек есть небольшое всплывающее меню, которое поясняет суть настройки. Отлично!

Александр Красюк, специалист «Аверс-Центр» по охранным сигнализациям:

О нюансах установки и пользе GPS-трекеров

Базовые правила установки любого GPS-трекера или системы слежения просты: ориентация верхней частью (где расположена антенна) к небу; установка так, чтобы металлические детали кузова не перекрывали антенну; в тоже время пластик или стекло не являются помехой. Желательно выбрать защищенное от влаги и термо-стабильное (к примеру, около двигателя слишком горячо) место. Плюс нужно иметь рядом проводку для подключения питания. В итоге самое популярное место для установки – под переднюю панель; но это место и самое ожидаемое. Поэтому лучше придумать другое похожее место установки: подкрылок, дверь. Других наших секретов не расскажу – на то они и секреты.

Подобными охранными GPS-комплексами мы занимаемся уже много лет и ранее их предлагали только специализированные компании. Комплекс оборудования был дорог, плюс цена обслуживания (абонплата) высока – в итоге еще пару-тройку лет назад подобные GPS-системы мониторинга ставили только на дорогие автомобили. И даже сейчас, если позволяют финансы, это оправдано: преимущество GPS-системы мониторинга в том, что автомобиль всегда под контролем оператора и для него экстренный режим наступает уже тогда, когда автомобиль просто пропадает с компьютерной карты. В обязанности оператора входит как минимум звонок владельцу автомобиля с уточнением ситуации.

А в случае с GPS-трекером поиск автомобиля начинается тогда, когда владелец обнаружил, что его автомобиль угнали и здесь пауза велика. К примеру, угон был ночью, а владелец увидел пропажу автомобиля только утром.

Но в чем «плюс» GPS-трекеры – в снижении «цены входа» данной технологии на рынок. Так, за последний год, когда стали активно продаваться GPS-маячки, появилось много клиентов с автомобиля ценой $15-20 тыс. Ранее полноценная система GPS-слежения была для них слишком дорогой, а теперь GPS-трекер оказывается «по карману» и, в принципе, выполняет схожие базовые функции. Это уже дает свои результаты.

Только один пример из памяти: подобный GPS-маячок был установлен на недорогом прокатном автомобиле; его угнали, включили «глушилку», автомобиль потерялся на три дня. Но затем GPS-трекер в один момент смог выйти на связь и показал свое местоположение – в другом городе, в другой области Украины, за 300 км от места угона. В итоге автомобиль нашли и вернули владельцам.

Ранее «глушилка» была дорогим устройством, которым располагали только крупные банды угонщиков автомобилей; да и применялась «глушилка» лишь при угоне дорогих авто. Теперь подобный девайс подешевел: от 1 тыс. грн. за простую модель, которая глушит только один радиосигнал (GPS или GSM), до 10-30 тыс. грн за сложные многоканальные модели, которые глушат сразу все (GPS, ГЛОНАСС, GSM, Wi—Fi, вплоть до девяти разных по типу радиосигналов). К сожалению, но «против глушилки нет приема»; однако рано или поздно глушилку выключат – тогда GPS-трекер выйдет на связь и обозначит свое местоположение. Значит главное – чтобы его не нашли

ИТОГ: есть GPS -трекер – нет угона автомобиля?

Не совсем: если автомобиль захотят угнать – его, скорее всего, угонят. Здесь цель автолюбителя изначально в том, чтобы не дать возможность угонщику завладеть автомобилем: помогут механические и электронные противоугонные системы; включая и GPS-трекеры с функцией блокировки какой-либо важной электрической линии автомобиля. Но по-настоящему GPS—маячок включается в работу, когда угон произошел и нужно найти автомобиль. И на вопрос в заголовке статьи – «еще один шанс найти автомобиль?» – я отвечу «ДА».

Какой трекер выбрать зависит от поставленных задач. Если нужен максимальный мониторинг и контроль – то что-то из профессиональных моделей вроде Magnum MT-400S или iTrack RV101. Но это решения уже для бизнеса и «завгара», которому нужно контролировать автопарк компании. Если нужно только наблюдение и простота использования для автолюбителя-«частника» – то смотрите на X—Keeper или iBag: первый привлекает простотой и продуманностью в использовании, буквально в каждой мелочи; второй дает возможность сделать комбинированное питание, есть АКБ, компактнее в размерах; но он сложнее в первоначальной настройке, здесь выручает служба поддержки. Плюс обе модели очень компактны, их можно использовать для наблюдения за человеком, к примеру, когда ребенок направляется в поход на несколько дней. Наконец, если хотите объединить первое и второе – то интересна модель Pandora NAV-05: пусть это и дорогое устройство, но уж точно не дороже любимого автомобиля.