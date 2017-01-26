Обзор Huawei GR5 2017

С недавних пор недорогие смартфоны не просто начали вполне нормально работать, но и обзавелись некоторыми «флагманскими» особенностями. Теперь в таких гаджетах приятные дисплеи и достаточно производительности для большинства задач. Некоторые из них уже хорошо выглядят и могут похвастаться алюминиевыми корпусами и достойной сборкой. Но разработчики компании Huawei пошли немного дальше и умостили в модели GR5 2017 двойную основную камеру. Недавно этот смартфон появился в продаже. Нашу редакцию он тоже, как видите, не обошел.

Комплектация и первые впечатления

Со смартфоном в коробке есть зарядное устройство, кабель питания, скрепка, защитная пленка для экрана и фирменный чехол. Другими словами, все необходимое, кроме гарнитуры. К сожалению, к нам попал только смартфон, так что оценить качество всех комплектующих не удалось.

Начало работы с гаджетом практически не отличается от работы с другими подобными смартфонами. Правда, в Huawei нельзя выбрать украинский регион, если выбранный язык системы английский. Есть привязка языка системы к выбору страны. Но на работе это особо не сказывается. В остальном, выделить этот гаджет среди конкурентов сложно. Никаких особых дополнений нет, разве что несколько фирменных приложений («Зеркало», например).

Дизайн и удобство использования

Huawei GR5 2017 не сильно отличается от предыдущей модели внешне, но разница есть. Грани теперь сглаженные и пропали отшлифованные углы, как и нет блестящей рамки вокруг лицевой стороны. Лоток для Sim и карты памяти теперь один, что выглядит эстетичнее, но менее функционально на практике. Задняя сторона новой модели уже не так похожа на такую у OnePlus 3. Внизу больше не видно двух винтиков по бокам от разъема питания и поменялась расстановка сенсора, камеры и разговорного динамика над дисплеем. Изменения хоть и легкие, но, на мой взгляд, хорошие.

Как и раньше, корпус аллюминиевый. Из цветов оформления доступны три варианта: серый, темно-серый и золотой. Сверху и снизу есть пластиковые вставки скрывающие антенны. Рамки вокруг дисплея не очень большие, а как для такого экрана, корпус вполне компактный. Размер устройства небольшой, его можно назвать чем-то средним: 150.9 х 76.2 х 8.2 мм, вес составляет 162 грамма. Им несложно пользоваться. Субъективно, хотелось бы сдвинуть кнопки регулировки громкости и включения немного ниже, но и так к ним легко привыкнуть. Они, кстати, все еще «мягкие» и могут легко нажиматься случайно.

Придраться к сборке сложно. Все выглядит хорошо и на практике я не столкнулся с какими-либо неприятностями. Сам смартфон слегка скользкий, но тоже самое можно сказать практически про любой металлический гаджет. Момент субъективный, но вместо логотипа на лицевой панели поудобнее было бы с физической кнопкой Home со встроенным сканером отпечатка. Но, увы, производитель принял другое решение. Зато те, кому нравится размещение сканера на «спинке», останутся довольны и его позицией, и работой самого датчика.

За время использования корпус устройства показал себя очень хорошо. Форма боковинок удобна для рук. Размещение рабочих элементов вполне привычное и без критичных недочетов. Если не смотреть на стоимость, смартфон больше напоминает что-то более дорогое, чем есть на самом деле. В общем, внешность и эргономичность обновленного GR5 (2017) лично меня устраивают.

Дисплей

Как и в прошлый раз, в смартфоне используется дисплей диагональю 5.5 дюйма с разрешением Full HD. Это уже негласный стандарт. Не вижу смысла лишний раз повторяться об удобствах и неудобства в использовании таких экранов. Думаю, многие из наших читателей либо знакомы с такими, либо уже пользуются чем-то подобным.

Матрица тоже не поменялась – IPS. Углы обзора и цветопередача очень хороши. Заводская калибровка тоже не подвела; с самого начала использования лично мне не хотелось как-то что-то поменять, хотя немного сместиться к теплым оттенкам не помешало бы. Цветовую температуру можно регулировать в настройках. Уровня подсветки тоже хватит для большинства ситуаций, но авторегулировка яркости потребует ручных корректировок.

Единственное, что все же обратило на себя внимание, это проблема с работой при низкой температуре. Сейчас зима и когда я пытался что-то сделать на улице, у сенсора бывали проблемы при свайпах. То есть, даже потянуть «шторку» уведомлений не получалось. Вероятно, проблема только нашего образца. В остальном, все было хорошо как с работой сенсора, так и с картинкой.

Звук

Недорогой Huawei получил один основной динамик. Его мощности хватит для уведомлений, а качество звука средненькое; он звучит неплохо и сопроводит просмотр какого-то ролика на YouTube вполне нормально, если это не музыкальный клип. В наушники же звук приходит хороший, но любителя очень громко слушать музыку максимальный уровень может немного не устроить. Правда, смартфон не позиционируется как «музыкальный», поэтому вряд ли его способности можно считать недостаточными.

Разговорный динамик вполне громкий, чтобы его мощности хватало в практически любых ситуациях, а на качество передачи речи мои собеседники не жаловались.

Аппаратная платформа и ПО

Если в прошлый раз модель GR5 использовала процессор производства Qualcomm, то в модели 2017 года установлен восьмиядерный HiSilicon Kirin 655 c видеоядром Mali T830 MP2. Комбинаций памяти две: 3/32 и 4/64 ГБ (накопитель можно расширить с помощью карты памяти). Стоит отметить, что в обновленной модели придется выбирать между второй Sim-картой и картой памяти, но количество встроенной памяти даже в базовой комплектации должно устроить большинство пользователей. В наборе коммуникационных интерфейсов нет только NFC, а на приемнике Wi-Fi слегка сэкономили (802.11n, 2.4 ГГц).

Проверить производительность синтетическими тестами не получилось, сэмпл из пресс-парка отказался устанавливать такие приложения. Получилось запустить только 3DMark, в котором смартфон набрал 382 балла, что далеко до флагмана. Тем не менее, за время использования нехватки мощности не ощущалось. Даже в играх особых проблем не было. Пользователи, которых в первую очередь интересуют простые задачи (Интернет, почта, коммуникации, etc.), не столкнутся с пробелами в производительности. Все простые приложения быстро запускаются, стабильно работают и переключение между ними происходит без задержек. Более того, даже во время игр устройство практически не нагревается, что очень здорово.

В смартфоне установлен Android 6.0 с фирменным дополнением EMUI 4.1. С внешним видом и функциональностью, думаю, все уже знакомы как минимум по прошлой модели GR5. Глобальных изменений или дополнений нет. Все же, на мой взгляд, это не самая удобная оболочка, хотя у нее есть одна удобная функция, которой слегка не хватает в сторонних – поиск по системе (чем-то напоминает Spotlight в iOS). В остальном, альтернативные решения могут быть удобнее и симпатичнее.

Автономность

В GR5 2017 аккумулятор увеличился до 3340 мАч. Благодаря не самому требовательному процессору смартфон способен работать достаточно долго. Опять же, привычный тест автономности запустить не получилось. В моем режиме использования батареи хватало на 7-8 часов работы экрана, что является очень хорошим результатом. В большинстве случаев этого времени хватит на два дня без включения режима энергосбережения.

Быстрой зарядки, к сожалению, нет. С помощью стороннего ЗУ (комплектное в редакцию не попало) для смартфонов такой аккумулятор «заправляется» немного дольше трех часов.

Камера

Основной акцент среди всех возможностей смартфона поставлен на камеру. Точнее, камеры, ведь в GR5 2017 основной модуль состоит сразу из двух сенсоров разрешением 12 и 2 МП. Последний используется для фокусировки и оценки окружения. Для пользователя это означает, что у смартфона есть отдельный режим, с помощью которого можно будет менять фокус на уже сделанном кадре.

Но все же пользователи чаще снимают в автоматическом режиме, который у Huawei реализован хорошо даже в недорогом устройстве. Наш сегодняшний гость обзора способен делать нормальные снимки и записывать видео даже вечером. Более того, на это не потребуется много попыток или длительный подбор разнообразных настроек. Богатый выбор режимов, включая ручной даже для видео, присутствует. Но и автоматический лично меня полностью устраивал.

Боке-эффект (несмотря на то, что он программный) выглядит весьма хорошо. К тому же, камера способна сфокусироваться на довольно близком расстоянии до объекта. Тем не менее, «играться» с фокусом на готовом снимке становится не так интересно, если на картинке много деталей (алгоритмы обработки все же неидеальны). В любом случае, как для камеры недорогого смартфона, здешний модуль работает замечательно.

Фронтальная камера получила разрешение 8 МП. Ее возможности тоже хороши. В нормальном освещении можно сделать замечательный сэлфи-снимок, а с обычным «комнатными» теплыми лампами камера вполне правильно подберет баланс белого и не так завалит снимок артефактами, как большинство других недорогих камер.