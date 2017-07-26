Обзор Huawei Nova 2

За последние годы Huawei совершила заметный скачек в развитии мобильного направления – компания стабильный №3 по объемам продаж, параллельно занимает все более высокие позиции в различных имиджевых рейтингах и строит образ модного бренда. В то же время ее доля нелегка – догнать Samsung и Apple сложно, а в затылок дышат желающие занять почетное третье место. Возможно, именно поэтому мы видим эксперименты. Один из них – Nova 2, смартфон средневысокого сегмента, который должен заменить все еще актуальный Huawei Nova, анонсированный в 2016 году на осенней IFA. Давайте посмотрим, в чем заключается его экспериментальность.

Комплектация

Смартфон поставляется в оригинальной картонной коробке, напоминающей таковую у старого Huawei P8. Благодаря тому, что аппарат расположен внутри вертикально, а не горизонтально, бокс получился компактным, хотя в нем скрывается хороший набор аксессуаров: «быстрое» зарядное устройство, кабель, скрепка для держателя nanoSIM/microSD напоминающая скрипичный ключ, гарнитура, документация и пластиковый чехол-бампер как у Huawei P10.

Дизайн

С точки зрения внешнего вида Nova 2 имеет мало общего с моделью прошлого года – визуально новинка представляет из себя некий микс на тему iPhone 7 Plus, Xiaomi Mi 6 и других современных моделей с двумя модулями основной камеры. Визуального сходства с первым Nova нет, хотя их объединяют компактные размеры корпуса и металл в качестве основного материала «спинки».

Впрочем, традиционно для Huawei, речь не идет о прямом копировании, скорее о переосмыслении общих идей. Пластиковые вставки для работы радиомодулей тут расположены максимально близко к краям, чтобы не привлекать лишнего внимания, «спинка» матовая, боковины глянцевые, все углы скруглены.

Экран максимально незаметно «перетекает» в боковины и аппарат очень приятно лежит в руке. Как и все металлические смартфоны Nova 2 ощущается скользковатым, но эту «проблему» может решить комплектный чехол, который не сильно увеличивает общие габариты.

Несколько спорный момент – расположение сканера отпечатков пальцев. После выхода Huawei P10 мы ожидали увидеть его под экраном, а не сзади, как это было в Huawei P9 и Nova. А так как свободное место не должно простаивать, его решили занять традиционным глянцевым логотипом производителя. При этом лого на крышке различить практически невозможно, по крайней мере в черном смартфоне.

Сам сканер, как мы привыкли, можно назвать едва ли не эталонным – он быстро срабатывает в большинстве ситуаций и при размещении сзади оказывается более функциональным. Свайпом можно открывать панель уведомлений, листать фотографии в галерее, фотографировать касанием в камере.

Расположение остальных элементов абсолютно привычное: удобные клавиши включения и регулировки громкости справа, интерфейсные разъемы снизу, гибридный лоток для двух NanoSIM и карты памяти слева. Над экраном есть индикатор пропущенных событий.

Кроме черного, смартфон поступит в продажу в золотом и синем цветах. Также можно вспомнить и про специальное предложение для первых покупателей, оформивших предзаказ – подарочный набор из фитнесс-браслета, штатива-селфи-стика и пары колец-держателей.

Экран

Размеры корпуса и вес минимально изменились по сравнению с предшественником, поэтому диагональ экрана и его разрешение остались прежними – 5 дюймов, Full HD, IPS матрица.

Яркость изменяется от 2 до 385 кд/м², измеренная контрастность – 1 к 887. Показатели на среднем уровне.

С точки зрения субъективного восприятия экран понравился – он яркий, насыщенный, хотя и с несколько холодноватой цветопередачей, что можно попытаться исправить вручную. На солнце остается читаемым, подсветки и контрастности достаточно, хотя и без заметного запаса. Есть олеофобное покрытие, а также режим управления в перчатках, который обязательно пригодится зимой.

Аппаратная платформа

Неожиданное изменение в Nova 2 по сравнению с первым Nova – выбор аппаратной платформы. Вместо решения от Qualcomm компания решила использовать чип собственной разработки HiSilicon Kirin 659.

Если смотреть на результаты бенчмарков, то производительность осталась на сравнимом уровне, максимум – подросла на 10%. Восьмиядерный Kirin 659 показывает лучшие результаты в тестах производительности CPU, но оснащается чуть менее производительной по сравнению с Adreno 506 графикой Mali-T830 MP2. Техпроцесс Kirin 659 – 16 нм, Snapdragon 625 – 14 нм. В целом имеем решение сравнимого уровня.

Заметное улучшение – встроенной памяти теперь 64 ГБ и 4 ГБ оперативной, как во флагмане. Можно говорить о том, что большинству такого объема хватит для хранения фото, видео, музыки, игр и можно не ставить «минус» за гибридный лоток SIM, который заставляет выбирать между установкой двух NanoSIM или одной «симкой» и картой памяти.

Но вот отсутствие поддержки Wi-Fi 5 ГГц и NFC в смартфоне за 12 тысяч гривен объяснить сложно. Получается, что в одном месте хорошо «добавили» (в том числе и поддержку профиля Bluetooth aptX), а в другом – «убавили». При этом в плане пользовательского опыта аппарат хороший. Он быстрый, отзывчивый, нормально тянет современные игры. Компания даже пошла на небольшую хитрость и использовала более резкие «быстрые» анимации, так что Nova 2 оставляет впечатление производительного смартфона.

Звонки, мультимедиа

Huawei Nova 2 поддерживает одновременную работу двух SIM в режиме ожидания. За время использования у меня не возникло нареканий на качество приема сигнала мобильной сети.

Вызывной и разговорный динамик средние по громкости, ее хватает в большинстве ситуаций. Мультимедийный спикер обычный для подобных аппаратов – вроде как и качественный, но всегда хочется получить еще больше объема/громкости.

Компания говорит о наличии в Kirin 659 отдельного аудиочипа, хотя на мой вкус звук в наушниках сравним с остальными смартфонами Huawei среднего и высокого сегмента – нормальный.

Программная платформа

Как и положено актуальному аппарату, Nova 2 работает под управлением Android 7.0 с фирменным интерфейсом EMUI 5.1. В прошлых обзорах мы останавливались на возможностях оболочки более подробно, так что сейчас только отметим только ее основные особенности.

По сравнению с EMUI 4.0 пятая версия стала намного ближе к «чистому» Android. Компания стала использовать стандартное меню многозадачности, шторка также напоминает решение от Google, еще есть возможность выбрать между расположением всех приложений на рабочих столах и наличием меню приложений, порядком наэкранных клавиш управления и так далее.

Значки приложений перерисованы Huawei и некоторым покажутся излишне пестрыми, так что в EMUI 5, по-моему, не хватает «чистой» темы, созданной производителем – доступные решения от пользователей сделаны не настолько аккуратно, как предустановленные темы.

В остальном оболочка удобная – мне нравятся возможность запускать глобальный поиск по смартфону свайпом вниз на рабочем столе, автоматическая смена заставок для экрана блокировки, возможность быстрого включения фонарика с помощью выдвигающейся снизу панели и так далее.

Время работы

Хорошая автономность – ключевая особенность всех смартфонов на Snapdragon 625, которые мы тестировали, и оригинальный Nova в этом плане не уступал конкурентам. Из аппарата без особых проблем можно было «выжать» до двух дней работы на одном заряде.

Novа 2 в свою очередь сохранил сравнимую емкость аккумулятора (2950 мАч), но поменял платформу. Время работы также изменилось, и не в лучшую сторону – вместо привычных для Nova 2016 года полутора-двух дней Nova 2 работает примерно сутки на одном заряде, показывая около 5 часов активного дисплея в том же сценарии использования.

Можно было бы винить платформу от HiSilicon, но на схожая ситуация наблюдается на большинстве смартфонов компании, работающих на Android 7.0 из коробки или получивших такое обновление (в том числе и Nova). Надеемся, что Huawei сможет исправить эту неприятную особенность.

В экстренных ситуациях спасти может быстрая зарядка (до 9В/2А), которая будет длиться примерно 1:40.

Камеры

Своими камерами Nova 2 также мало похож на предшественника. Начать можно с того, что теперь основная камера представлена двумя модулями и, в отличие от флагманов P9 и P10, они оба цветные. Первый – 12 Мп, f/1.8, 27 мм, второй – 8 Мп, f/2.4, 54 мм.

В камере реализовали двухкратный «оптический» зум, а также портретный режим съемки с возможностью настройки степени размытия заднего фона и алгоритмов «улучшения» лица.

Есть тут и «живые фото» – режим, в котором перед тем, как сделать кадр, записывает небольшой отрезок видео. Плюс стандартный набор творческих режимов от Huawei.

Все это выглядит как некое переосмысление собственных идей с примесью решений, аналогичных конкурентам, хотя мы уже видели нечто похожее в смартфонах компании.

Сравнение Huawei Nova 2 и Huawei P10 (фотографии в аналогичном порядке)

С точки зрения качества съемки аппарат порадовал. Добавление второго модуля выглядит оправданным шагом – днем Nova 2 снимает сравнимо с Huawei P10. Модуль с длиннофокусным объективом хотя и более «темный», но также оказывается полезным, особенно когда начинаешь активно снимать в поездках или отпуске.

Примеры работы двухкратного «оптического» зума

Ночные снимки выглядят средними по качеству, как и видео – тут еще есть над чем поработать.

Зато не забыли про фронтальную камеру. Выбор пал на модуль с разрешением 20 Мп (f/2.0), так что Huawei позиционируют Nova 2 как смартфон для селфи. Для фронтальной камеры также доступны режимы с размытием заднего фона, «украшения лица».

Программные функции размытия могут не всегда работать идеально, хотя в остальном фронтальная камера Nova 2 действительно может дать фору конкурентам.