Обзор Huawei Nova

Обзор Huawei Nova

Huawei Nova — это довольно компактный смартфон в металлическом корпусе. Модель немного меньше флагманов Huawei P9 и Galaxy S7, доступна в сером, золотом и серебристом цветах корпуса. Внешность напоминает прошлогодний Huawei Nexus 6P, но благодаря намного меньшим размерам аппарат воспринимается иначе. Углы корпуса немного скруглены, фаски на металле сделаны правильно, поэтому ничего не впивается в ладонь. Huawei Nova хочется назвать оптимальным — у него средний вес и довольно нейтральный дизайн, который подойдет максимальному числу покупателей.

Во внешности нет ничего лишнего. На лицевой панели есть только логотип производителя, пластиковые накладки для работы беспроводных модулей на «спинке» вписаны органично. Приятно, что независимо от цвета корпуса вокруг дисплея не будет паразитных широких черных рамок, которые периодически встречаются в устройствах любых брендов. Поэтому все расцветки можно считать одинаково удачными. Сами рамки средней ширины. Единственный акцент, с помощью которого Huawei пытаются заигрывать с пользователем — красная фаска на клавише включения. К формальным вещам вроде сборки, точности подгонки деталей, расположения элементов управления и удобству клавиш претензий нет, все сделано хорошо. Есть индикатор пропущенных событий. Дисплей

Всю лицевую панель прикрывает выступающее защитное стекло со скругленными краями и олеофобным покрытием. Под ним скрывается 5-дюймовый IPS дисплей разрешением 1920 на 1080 точек. Производитель заявляет, что дисплей обладает контрастностью 1:1500 и яркостью в 450 нит. Наши замеры показали, что яркость подсветки изменяется от 3 до 403 кд/м², а контрастность равна 1 к 1080 — это также хорошие показатели. С точки зрения качества цветопередачи дисплей может похвастаться немного расширенным цветовым охватом и слегка завышенной цветовой температурой. Гамма-кривая отклоняется от нормы, но это нельзя назвать критически важным, так как на глаз никаких проблем с цветопередачей не наблюдается. Дисплей радует насыщенными натуральными цветами, изображение приятное для глаз.

Автоматическая регулировка яркости работает достаточно точно и выставляет соответствующий окружающему освещению уровень подсветки. На солнце изображение остается читаемым и различимым, но теряет контрастность. Также в настройках можно изменить цветовую температуру чтобы настроить изображение под себя. Есть режим управления «В перчатках» который повышает чувствительность сенсорного слоя, что особенно полезно зимой. Еще добавили режим «Защита зрения». Он может пригодится при длительном чтении с экрана смартфона, потому что в нем изображение становится более теплым и приобретает желтоватый оттенок. Аппаратная платформа, время работы и мультимедийные возможности Как и старший Nova Plus, обычный Huawei Nova построен на актуальной аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon 625. Чипсет включает восемь процессорных ядер Cortex-A53 работающих на частоте до 2 ГГц и видеоядро Adreno 506. В итоге получается относительно производительное решение. Лучше, чем прошлогодние аппараты на Snapdragon 615, но проще единичных устройств на Snapdragon 650 и флагманов на чипах 800-й серии. В любом случае, смартфон быстрый в повседневном использовании и возможностей платформы достаточно для современных игр. Объем памяти стандартный для современных смартфонов средне-высокого сегмента: 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. У Nova гибридный лоток SIM, поэтому выбор пользователей ограничен установкой одной NanoSIM и карты памяти или двух «симок» без MicroSD. Но главное скрывается внутри. В отличии от прошлогодних чипов, Snapdragon 625 выполнен по техпроцессу 14 нм. Это позволило избавиться от нагрева корпуса под нагрузкой (во время игр, активной передачи данных по 3G и так далее) и заметно увеличить время работы. От аккумулятора 3020 мАч при средней нагрузке смартфон без проблем работает два дня показывая 6-7 часов активного дисплея. В режиме высокой нагрузки, с просмотром видео через 3G и Wi-Fi, частым использованием камеры или навигации аппарат без проблем проработает сутки с запасом. Автономность модели немного меньше чем у Nova Plus, но с учетом размеров корпуса и емкости аккумулятора время работы все равно остается хорошим. Не хватает разве что функции быстрой зарядки и поддержки Wi-Fi сетей частотой 5 ГГц — эти недостатки общие для моделей Nova. В остальном Huawei Nova выступает стандартным решением. Есть модуль NFC, FM-радио, быстрый и точный сканер отпечатков пальцев. Для зарядки и передачи данных используется симметричный коннектор USB Type-C.

Единственный динамик находится на нижней грани. В режиме вызова он достаточно громкий и в большинстве случаев вы не пропустите сигнал звонка. К качеству также никаких нареканий — звук чистый. Разговорный динамик сохраняет узнаваемость голосов собеседников и обладает нормальной громкостью. Качество воспроизведения музыки находится на сравнимом с конкурентами уровне. Звук чистый и детальный, мощности хватит чтобы «раскачать» большинство вставных наушников. Отдельно отметим эквалайзер DTS — иногда он может сделать звучание субъективно более интересным, детальным, объемным. Выделенное приложение позволяет выбрать режим сцены и подстройку под разные наушники, в том числе и фирменные Huawei. Камеры

Основная камера смартфона построена на основе сенсора разрешением 12 Мп с увеличенным размером пикселей (1.25 мкм) и светосильной оптики (f/2.2). Используется гибридная система автофокусировки (фазово-контрастная), есть вспышка из одного диода. Как и большинство конкурентов, Nova достаточно хорошо снимает днем и при нормальном освещении. Снимки получаются с естественной цветопередачей, быстро и точно работает автофокус. Со съемкой при плохом освещении и ночью камера справляется хуже. Шумодав снижает детализацию, иногда снимки получаются не резкими, хотя с точки зрения цветопередачи камера отрабатывает неплохо. В целом, Huawei Nova не удивит, но точно не разочарует — у смартфона нормальная по современным меркам камера. Если время позволяет, можно попробовать специальные режимы съемки. У Huawei есть полностью ручной режим, который позволяет самостоятельно настроить все параметры съемки. Есть упрощенный ночной режим, в котором можно изменять только ISO и выдержку. Набор режимов «Свет» позволяет делать художественные фотографии ночного города («Свет фонарей»), рисунки фонариком или другим точечным источником («Световое граффити»), есть режимы для съемки водопадов и звездного неба. Все они делают фото с большой выдержкой или «склеивают» несколько фотографий, поэтому для получения удачного кадра лучше использовать штатив. Примеры работы можно найти в обзоре Huawei P8. Смартфон может снимать видео в разрешении 4K, но независимо от разрешения его качество находится на среднем уровне. Камера уступает старшему Huawei Nova и это немного расстраивает. Фронтальный модуль основан на сенсоре разрешением 8 Мп с широкоугольной оптикой (f/2.0). Селфи-камера достаточно хорошо снимает в большинстве ситуаций. Определенной «фишкой» выступают специальные режимы съемки селфи. Есть привычные режимы для сглаживания неровностей кожи и удаления дефектов («Украшение»), а также режим «Макияж». Последний работает прогнозируемо — дорисовывает один из выбранных вариантов макияжа окрашивая губы, глаза.