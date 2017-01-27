Обзор Huawei P8 lite 2017

В начале февраля в Украине начнутся продажи Huawei P8 lite 2017. Новая модель — одна из «первых ласточек» среди более доступных аппаратов, построенных на современных SoC и работающих под управлением Android 7.0. В линейке производителя она располагается между более дорогим GR5 2017 и прошлогодним GT3, хотя оба они пока работают на Android 6.0. Мы успели познакомиться с аппаратом в формате первого взгляда, а сегодня предлагаем ознакомиться с обзором модели.

Дизайн и удобство использования

P8 lite 2017 попал в редакцию в виде предпродажного семпла, но покупателей он встретит в нормальной упаковке, включающей кабель, зарядное устройство, наушники, скрепку для извлечения лотка SIM и документацию.

Обновленный P8 lite — достаточно симпатичный аппарат, несмотря на то, что его можно назвать относительно доступным. Дизайн напоминает одновременно и Honor 6, и Honor 8.

Лицевая и задние панели прикрыты защитным стеклом с закругленными краями, а боковая рамка сделана из пластика стилизованного под металл. Из-за скругленных углов корпуса и не выпирающей камеры, а также симметричного размещения элементов над дисплеем аппарат выглядит аккуратно и отлично лежит в руке.

Дисплей 5,2 дюймовый, рамки средней ширины, поэтому смартфон получился не слишком большим — можно управлять одной рукой.

Всего аппарат выпускается в трех цветах корпуса: черном, белом и золотом.

Расположение элементов абсолютно стандартное: разъем microUSB, основной динамик и микрофон снизу, физические клавиши справа, «гибридный» лоток SIM слева и mini-jack сверху. Физические клавиши удобные, а порядок и количество наэкранных кнопок можно настроить. Справа над дисплеем есть небольшой индикатор пропущенных событий.

Сканер отпечатков пальцев находится на спинке, указательный палец ложится в него интуитивно. Как и в остальных смартфонах Huawei, работу датчика можно только похвалить — он быстро срабатывает в большинстве ситуаций.

Его можно использовать для управления смартфоном: открывать, закрывать и очищать панель уведомлений, листать фотографии в галерее, фотографировать, отвечать на вызовы и останавливать будильники. На практике удобно — фактически появляется еще одна клавиша, а ее лишние функции можно просто отключить в настройках.

К качеству исполнения никаких замечаний нет: детали отлично подогнаны, корпус жесткий, на скрип или люфт нет даже намека. Единственное «но» — это достаточно скользкий корпус, отлично съезжающий с минимально наклоненных поверхностей.

Экран

P8 lite 2017 получил 5,2 дюймовый IPS дисплей разрешением 1920 на 1080 точек, прикрытый защитным стеклом с закругленными краями (2,5D). Тут же скрыт и главный недостаток модели — на стекле нет олеофобного покрытия. Пока стекло остается чистым, палец еще кое-как скользит. Получается нормально прокручивать списки и вводить текст жестами. Но в процессе использования оно может быстро собирать грязь, которая будет портить внешний вид и мешать комфортному использованию.

При этом с точки зрения качества изображения, углов обзора экран ругать не за что. Матрица отличается завидным диапазоном регулировки яркости (от 7 до 575 кд/м²), измеренная контрастность — 1 к 1193, автоматическая регулировка яркости работает нормально.

Точность калибровки не идеальная, отклоняется от эталонных значений гамма-кривая, а цветовая температура слегка ниже нормы. Но на глаз все выглядит вполне хорошо. Дисплей отличается спокойной натуральной цветопередачей, в настройках можно самостоятельно подстроить цветовую температуру или активировать «Режим защиты зрения», уменьшающий количество синей компоненты.

Аппаратная платформа и время работы

Смартфон построен на базе SoC собственной разработки HiSilicon Kirin 655. Она включает 8 ядер Cortex-A53 и графику Mali-830MP2. Платформа выполнена по нормам техпроцесса 16 нм, также содержит специальный сопроцессор, который отвечает за подсчет шагов или воспроизведение музыки в фоновом режиме. Памяти 3 (RAM) и 16 ГБ (ROM, 9,54 ГБ доступно), установить карту памяти можно только вместо второй NanoSIM.

Железо знакомо по смартфонам GT3 (Kirin 650 с меньшими тактовыми частотами) и GR5 2017. Производительности вполне достаточно для комфортного использования и игр, но многое будет зависеть от оптимизации конкретного приложения. Объем памяти в 16 ГБ не слишком большой, особенно если хочется установить пару игрушек или привыкли хранить на смартфоне много музыки. Требовательным пользователям придется расставлять приоритеты между второй SIM и MicroSD.

При обычном использовании аппарат показывает себя хорошо. Актуальный объем оперативной памяти в паре с Android 7.0 и нормальной оптимизацией позволяют добиться хорошей скорости работы когда все запускается вполне быстро и не раздражает подтормаживаниями.

Время работы от аккумулятора — немного выше среднего. Встроенная батарея имеет емкость в 3000 мАч, чего достаточно для двух дней работы от аккумулятора при средней нагрузке. Во время тестирования я пользовался P8 lite вместе с умными часами на Android Wear, поэтому суммарное время работы экрана составило всего 4 часа. Без таких аксессуаров получится добиться более актуальных 5-7 часов при тех же двух дня работы.

Камеры

Основная камера смартфона построена на базе сенсора разрешением 12 Мп и объектива из 5 асферических линз с диафрагмой f/2.2. Сенсор отличается увеличенным размером пикселя (1,25 мкм) и довольно быстрым автофокусом.

Фотографии получаются достаточно неплохими, по крайней мере с оглядкой на цену. В помещении и вечером модуль также остается рабочим, сделать нормальный кадр не составляет труда.

Фронтальный модуль на 8 Мп (f/2.0, размер пикселя 1,4 мкм) также хорош. Правильно определяет баланс белого, дает неплохую детализацию.

Кроме привычных режимов HDR, «Свет» и других, приложение включает полностью ручной режим с возможностью настройки всех параметров. Из встроенного магазина можно установить несколько дополнительных (например, «Вкусная еда»).

В целом, камеры смартфона радуют и выглядят сравнимыми с более дорогим GR5 2017, за тем лишь исключением, что аппарат лишен отдельного модуля для замера глубины резкости.

Мультимедиа

О мультимедийных возможностях смартфона много рассказать не получится. Мультимедийный динамик P8 lite обычный, звук не режет ухо но и не отличается выдающимся качеством. Разговорный нормальный, звучит чисто.

Качество воспроизведения музыки в наушниках чуть ниже среднего, но если вы не против различных улучшателей — советуем оставить настройку «Эффект SWS для гарнитуры» включенной. Субъективно, она делает звук более объемным.

Программная платформа

Вместе с Android 7.0 P8 lite 2017 получил новую версию фирменной оболочки — EMUI 5.0. Не считая флагманов, которые начали обновляться до Nougat, это делает его одним из первых аппаратов на «семерке» на украинском рынке.

Самое заметное нововведение, которое осталось в смартфоне от «чистого» Android — возможность отвечать на сообщения прямо из панели уведомлений, а также обновленный вид уведомлений для приложений с поддержкой 7.0 Nougat.

Но на Huawei куда важнее возможности собственной оболочки. Ключевые изменения в EMUI 5.0 можно перечислить списком: новый дизайн, стандартное меню многозадачности Android, возможность включить отдельное меню приложений вместо размещения всех программ на рабочих столах.

В целом, всего этого не хватало EMUI прошлых версий. С большинством пунктов все понятно, расскажем про дизайн. Большую часть встроенных приложений перерисовали в бело-голубой гамме. Это воспринимается необычно, но не раздражает. Повсеместно появились клавиши быстрых действий овальной формы, которые располагаются внизу над наэкранными системными клавишами — также удобное новшество. Компания заявляет, что большинство действий теперь можно выполнить в 2-3 клика, поэтому оболочка является одной из самых удобных. В целом, доля истины в этом есть, хотя недовольные дизайном по-прежнему найдутся.