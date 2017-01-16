Обзор игрового беспроводного комплекта Razer Turret

PC-гейминг на диване у большого телевизора — идея, которая реализовывалась ранее только с помощью геймпада или дополнительных столиков для мыши и клавиатуры. Но последнее время за это направление взялись крупные игроки рынка периферийных устройств. Сколь необычным был концепт от Roccat, с которым мы знакомились недавно, столь интересным оказался ответ Razer, который мы рассмотрим сегодня.

Комплектация

Razer Turret — это не просто клавиатура или поверхность для мыши, это все вместе. В комплект поставки входит клавиатура, мышь, док-станция для их зарядки, удлинитель для приемника, а также сетевой адаптер с переходниками для местных розеток. Все упаковано аккуратно и в качественную упаковку, в лучших традициях Razer.

Внешний вид

Начнем с клавиатуры. В Razer решили подойти экономно к личному пространству геймера, и клавиатура с поверхностью получились максимально компактными. На наш взгляд, это даже лучше, чем получить целый игровой стол. Клавиатура лишена цифрового блока, зато оснащена дополнительными кнопками для работы с Android, на случай подключения к ТВ-приставкам на этой ОС.

Весь корпус выполнен из пластика, верхняя часть — из матового, боковины — из глянцевого, а низ оклеен резиной с цепкой текстурой. Конструкция клавиатуры состоит из двух секций — самой клавиатуры и откидной панели для мыши.

Теперь погорим о мыши. По сути, она является «дорестайлинговой» Razer Orochi. В данном случае она получила официальное название Razer Turret Gaming Mouse. Колесико прокрутки лишено подсветки, а также отсутствует разъем для подключения кабеля. В остальном это уже знакомая нам Orochi. Подладонная поверхность выполнена из матового пластика, боковины — из глянцевого.

Для зарядки аккумуляторов клавиатуры и мыши предусмотрена зарядная станция, которая может быть подключена как к ПК, так и к сети с помощью комплектного адаптера. О ее дизайне особо сказать нечего.

Эргономика и оснащение клавиатуры

Как мы уже отметили, клавиатура Turret компактна, но это не сказалось негативно на удобстве использования. Клавиатура островная, клавиши обладают минимальным ходом и практически не шумят. Конструкция ножничная. Несмотря на то, что клавиатура по своей сути не предназначена для длительного набора текста, делать это на ней очень приятно. Нарекания вызывает разве что уменьшенный блок стрелок, но это особенность всех компактных клавиатур.

Клавиатура совмещена с поверхностью для мыши. Поверхностью невелика, ее размер равен примерно 7 дюймам по диагонали. Немного, но если выставить высокое разрешение у мыши, то проблем не возникнет. Хотя все зависит от манеры вашей игры. По своим свойствам поверхность является сбалансированным вариантом между скоростью и контролем.

«Коврик для мыши» не является одним целым с клавиатурой, к основной части он крепится петлей, и если вы не собираетесь использовать мышь, то можете сложить конструкцию и пользоваться только клавиатурой. В разложенном положении шарнир хорошо фиксируется, и в месте крепления клавиатура не прогибается ни в одном из направлений.

На боковой панели слева находится клавиша включения и переключатель типа беспроводного соединения. Клавиатура, как и мышь, может использовать два типа — 2,4 ГГц или Bluetooth, в зависимости от устройства, к которому вы подключите комплект.

Клавиатура оснащена несъемным аккумулятором емкостью 1500 мАч, чего, по заявлению производителя, должно хватить примерно на 4 месяца. За две недели использования комплекта батарея разрядилась примерно на 10% при 1-2 часах использования в день.

Эргономика и оснащение мыши

Razer Turret Mouse — достаточно маленькая и простая мышь. Ее корпус одинаково хорошо подходит как для левшей, так и правшей благодаря размещению дополнительных клавиш с правой и с левой сторон. Несмотря на малые размеры, пользоваться мышью удобно практически для всех размеров руки. Под съемной крышкой мыши скрывается сменный аккумулятор и отсек для хранения приемника.

К клавишам вопросов нет, их ход оптимален. Это касается как основных, так и боковых. На днище находится переключатель режимов — Bluetooth или 2,4 ГГц. В качестве сенсора используется модель с разрешением 3500 dpi. Скромный показатель по современным меркам, однако достаточный большинству пользователей.

С учетом небольшого размера поверхности для мыши рекомендуем сразу ставить показатель dpi выше 2000. Таким образом снизится необходимость в большем пространстве. В качестве материала для ножек используется не тефлон или металл, а ткань, что несколько усложняет скольжение, однако благодаря этому, а также магнитным свойствам поверхности мышь не так легко сваливается при наклонах клавиатуры. К сожалению, за счет такой особенности у вас получится использовать мышь отдельно от клавиатуры только на ограниченном количестве ковриков.

В качестве аккумулятора используется съемная батарея на 1000 мАч. По заявлению производителя ее хватает примерно на 40 часов использования. По факту — на трое суток при 8-10 часах использования.

Программное обеспечение

Для настройки комплекта используется фирменное программное обеспечение Razer Synapse с поддержкой облачных сохранений. Возможностей по настройке здесь немного, однако все необходимое есть. Переназначение функциональности клавиш и создание макросов доступно как и для других продуктов Razer. Среди специфических функций — настройка времени отключения в простое и процент разряда аккумулятора, при котором происходит оповещение.