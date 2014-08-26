Обзор игрового монитора ASUS ROG SWIFT PG278Q

В отличие от обычных пользователей, которых в мониторах интересует качественная картинка и, главным образом – высокие углы обзора (и которые таким образом отдают предпочтение мониторам на IPS-матрице), заядлые игроки выдвигают другие требования, в первую очередь – малое время отклика и высокую частоту обновления. К сожалению, современные IPS-мониторы неспособны удовлетворить их потребности, поэтому для игровых моделей производители используют TN-матрицы (которые, к слову, в последнее время заметно «подросли» в плане качества изображения). Одним из таких мониторов и является новинка от ASUS — ROG SWIFT PG278Q, которая одной из первых может похвастать такими параметрами, как разрешение WQHD (2560х1440 точек), 144 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC.

Дизайн

В мониторе удачно сочетаются прямые четкие линии, острые углы и практичный матовый пластик – в итоге он выглядит неброско, однако благодаря оригинальной подставке с офисной моделью его не спутаешь.

Рамка вокруг экрана тонкая – всего 8 мм (на диагонали 27″ визуально воспринимается гораздо тоньше, чем на самом деле). Впрочем, во включенном состоянии, в лучших традициях «безрамочных» моделей, оказывается, что рамка на самом деле чуть шире – 1 см (изображение не примыкает к рамке «впритык», а отстоит от него на дополнительные 2 мм).

Дисплей стоит на внушительной «ноге» с такой же основательной платформой – все сочленения достаточно жесткие, так что вся конструкция оказывается очень устойчивой и «цельной» — никакой расхлябанности или раскачивания экрана при нажатии на управляющие кнопки тут нет и близко.

Подставка обеспечивает все необходимые степени свободы, позволяя регулировать высоту экрана над уровнем стола, поворачивать его вокруг вертикальной оси, наклонять и переводить в портретный режим. На вращающийся диск в основании «ноги» зачем-то нанесена разметка – с ее помощью можно, видимо, измерять угол поворота, однако зачем это нужно в игровом мониторе, немного неясно (похожая система применяется в профессиональной линейке мониторов от ASUS, но и там она выглядит скорее данью дизайну, чем реальным инструментом).

Из видеовходов здесь присутствует лишь один – DisplayPort; ни HDMI, ни тем более DVI в этой модели не используется. Кроме того, рядом с видеовходом находится USB-концентратор с двумя портами USB 3.0. Монитор поддерживает крепление на стену (под крышкой, которой подставка крепится к дисплею, скрывается VESA-совместимое крепление), все разъемы ориентированы вниз и не мешают такому варианту использования монитора.

Меню

У производителей мониторов, похоже, уже становится доброй традицией отказываться от традиционных кнопок (как аппаратных, так и сенсорных) в пользу джойстика. Вот и в этой модели для навигации по меню используется 5-позиционный джойстик — правда, совсем без кнопок обойтись все же не удалось, так что кнопка включения, выход из меню и вызов еще пары функций выполнены «по старинке». Кнопки и джойстик расположены сзади, на переднюю панель напротив них нанесены условные обозначения, облегчающие их использование.

Стоит отметить необычно быстрое включение монитора – изображение на экране появляется спустя буквально пару секунд после нажатия на кнопку включения.

Дополнительные кнопки в ASUS PG278Q – это вызов функции GamePlus (отображает на экране перекрестье прицела, что пригодится в играх, где он по каким-либо причинам – например, «для реализма» — отсутствует) и кнопка «Турбо», позволяющая на лету переключаться между частотами обновления 60, 120 и 144 Гц.

Клик по джойстику вызывает основное меню, которое в случае этого монитора оказывается довольно лаконичным (и сильно отличается от классического меню, которое мы с минимальными вариациями видели почти во всех мониторах ASUS). Визуально оно разделено на 3 части, в крайней левой находится всего 3 основных раздела. Первый, «Цвет», позволяет настроить яркость, контрастность и выбрать цветовой режим — под ним подразумевается выбор одного из трех вариантов цветовой температуры – «обычный», «теплый» и «холодный» либо переключение в пользовательский вариант, где становится доступной регулировка каждого из трех основных цветов в отдельности. В разделе «Изображение» доступно два параметра. Первый — это OD (overdrive, разгон матрицы), который может быть «обычным» либо «экстремальным» (либо выключенным вовсе). Сложно сказать, зачем для TN-матрицы с временем отклика в 1мс может понадобиться разгон – впрочем, на этот вопрос должны ответить тесты. И второй параметр в этом разделе – ULMB (Ultra Low Motion Blur), который снижает смазы у движущихся объектов за счет включения мерцания подсветки (доступно лишь при частоте обновления экрана 85-100 Гц и несовместимо с функцией NVIDIA G-SYNC).

И последний пункт меню – «Настройка СИСТЕМА», где сосредоточены настройки вроде выбора языка меню, изменение его расположения на экране, степень прозрачности, время отображения, включение подсветки кольца на подставке (параметр «Свет в движении») и сброс всех параметров на заводские установки. Прямо скажем, негусто – но видимо, для геймеров такого количества настроек достаточно.

В работе

В ASUS PG278Q используется 27-дюймовая матрица TN+Film производства AU Optronics — M270Q002 V0. Глубина цвета у этой матрицы – честные 8 бит (безо всяких ухищрений вроде Frame Rate Control), что нечасто встречается даже среди IPS-панелей, а для TN+Film является еще большей редкостью. Соотношение сторон у нее 16:9, родное разрешение – 2560х1440 точек, и в этом, собственно говоря, и заключается одно из его достоинств – этот монитор оказывается, во-первых, первой моделью с TN+Film диагональю 27″ и разрешением WQHD, и во-вторых, первой моделью с таким разрешением и частотой обновления экрана 144 Гц.

Такая частота обновления значительно повышает плавность движения на экране – это заметно не только в играх, но даже при работе в Windows – курсор мыши перемещается очень гладко, ощущения после пересаживания с обычного 60-герцевого монитора оказываются совсем другими и заставляют вспомнить «теплые ламповые» ЭЛТ-мониторы. В динамичных играх эффект, разумеется, гораздо сильнее – достаточно сказать, что на обычных мониторах пользователь, по сути, видит производительность в играх не выше 60 кадров/сек – даже если компьютер в состоянии вытянуть 100 fps и выше, визуально разницы не будет (про нюансы обсчета физики и т.д. тут говорить не будем).

Однако просто поддержка частоты обновления 144 Гц – это еще не все. В играх важно не только то, сколько может показать монитор, но и сколько способна «выдать» видеокарта – и если ее производительность не будет совпадать с частотой обновления монитора, то пользователь будет наблюдать расслоение динамичной картинки, когда в разных частях экрана одновременно отображаются части разных кадров игровой сцены. Ранее единственным выходом из положения было включение параметра «вертикальная синхронизация» (V-sync), который заставлял видеокарту «ждать» с выводом нового кадра до момента, когда монитор начинал обновлять кадр. Это убирало расслоение изображения, однако значительно снижало производительность и увеличивало задержку. Решением данной проблемы призвана стать технология G-SYNC, представленная компанией NVIDIA в конце прошлого года. Она, образно говоря, ставит все с головы на ноги – вместо того чтобы синхронизировать видеокарту с монитором, делает все с точностью до наоборот – заставляет монитор работать так, как это нужно видеокарте. Для этого монитор оснащается специальным модулем, который заставляет его динамически менять частоту обновления экрана и показывать новый кадр синхронно с его «поступлением» с видеокарты. Это, во-первых, устраняет задержку (видеокарта не простаивает в ожидании начала обновления монитора) и, во-вторых, позволяет получить ровно столько кадров в секунду, сколько способна «выдать» видеокарта. Системные требования (помимо наличия у монитора поддержки G-SYNC) довольно простые – видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 650Ti BOOST и драйверы 331.58 или новее. После этого все, что потребуется от пользователя – переключить режим работы монитора на максимально возможную частоту обновления экрана, а в драйверах видеокарты убедиться, что в настройках Display – Set up G-SYNC этот режим активирован, а вертикальная синхронизация в глобальных настройках установлена в значение G-SYNC (впрочем, по умолчанию эти параметры так и настроены, и пользователю, если он их не менял вручную, менять ничего не придется). В итоге частота обновления экрана у монитора будет динамически изменяться в зависимости от текущей производительности видеокарты, и в играх будет плавное движение без расслоения картинки и с минимальной задержкой ввода.

Покрытие экрана – обычное матовое, и кристаллический эффект на однотонных цветных участках изображения вполне заметен (что прекрасно видно на макроснимке). Так что пользователям, для которых критично наличие «песка» на экране, следует это учитывать перед покупкой.

Заявленное время отклика монитора составляет 1 мс (GtG), при выключенном овердрайве за движущимися объектами наблюдаются незначительные шлейфы. При включении разгона в «нормальном» режиме они значительно укорачиваются, при переходе к «экстремальному» — исчезают полностью, однако в этом случае проявляются артефакты овердрайва – за движущимися светлыми объектами появляется отчетливая темно-синяя «тень» (на тестовых снимках она почти незаметна, поскольку совпадает по цвету с фоном). В итоге мы бы рекомендовали использовать «нормальный» режим.

Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв выкл.):



Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв нормальный):



Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв экстремальный):



В плане углов обзора перед нами хоть и качественная, но все же TN-матрица. Это значит, что сидящий прямо перед монитором каких-то особых неудобств не испытывает (разве что приглядевшись, понимаешь, что нижний край экрана чуть светлее верхнего), однако при изменении угла взгляда фирменные недостатки этого типа панелей начинают проявляться. Так, при отклонении в горизонтальной плоскости яркость снижается сильно и равномерно, изображение приобретает желтоватый оттенок. При взгляде снизу (самая проблемная «точка зрения» для TN+Film) яркость падает очень сильно, цвета заметно искажаются, часть из них – переходят в другие. При взгляде сверху заметно снижается контраст, яркость почти не падает, цвета также каких-то особых искажений не получают – в этом смысле матрица в данной модели выглядит заметно лучше, чем в других виденных нами TN-мониторах.

Мерцание подсветки в данной модели отсутствует – для регулировки яркости здесь не используется ШИМ, этот параметр меняется путем изменения напряжения. Таким образом, можно отметить, что пользователи с чувствительными глазами при длительной работе за монитором не будут получать дополнительную усталость глаз, которую вызывает применение ШИМ в других моделях.

Утечка подсветки слабая, заметно меньше чем у IPS-мониторов – для получения четкого кадра, где она становится заметна, выдержку пришлось увеличивать до 20 сек (в случае IPS-панелей съемка производится на 10-секундной выдержке).

Glow-эффект также очень слабый, и по большей части «нивелируется» особенностями TN-матрицы – а именно искажениями цветопередачи при взгляде на экран под большим углом.

Минимальная яркость составила 45 кд/м² — это достаточно хороший результат, при такой яркости за этим монитором вполне можно комфортно работать и в условиях слабого внешнего освещения. Максимальная же яркость (среднее значение при измерении по 35 точкам) была на уровне 353 кд/м² — разница между наиболее яркой зоной (центр экрана) и наименее яркой (правый нижний угол) составила почти 100 кд/м², что весьма много.

У данной модели нет предустановленных режимов изображения, регулировать можно, по большому счету, лишь яркость, контрастность (по умолчанию она установлена на 50%, и это оптимальное значение) и цветовую температуру. Последний параметр мы бы рекомендовали устанавливать в значение «обычный» (по результатам тестов – 6000K) или «холодный» (~6700K), поскольку «теплый» дает откровенно теплую картинку – температура оказывается на уровне 5500K (такое же значение и у пользовательского режима на установках по умолчанию). Значение гаммы заметно занижено – до уровня 1.9 (при стандарте 2.2), это дает несколько блеклую картинку, но зато прорабатывает детали в полутонах. Цветовой охват составил 94.3% sRGB, точность цветопередачи оказалась на удивление высока даже без калибровки – если не считать цветов, близких к черному, значение deltaE не превышало 3.

После калибровки цветовой охват составил 98.6% sRGB, точность цветопередачи также заметно повысилась.

Итоги

ASUS ROG SWIFT PG278Q — очень интересная модель, поскольку в ней мы смогли увидеть «живьем» работу известной пока что лишь из пресс-релизов технологии NVIDIA G-SYNC (и надо сказать, что увиденным мы остались довольны — для заядлого геймера разница между этим монитором и обычной неигровой моделью будет разительная). Кроме того, это первый игровой монитор с диагональю 27″, разрешением 2560х1440 точек и частотой обновления экрана 144 Гц — так что в этом плане конкурентов у него пока что просто нет. Качество изображения в данном конкретном случае играет скорее второстепенную роль, однако стоит отметить, что как для панели TN+Film, здесь достаточно хорошие углы обзора, а собственно качество изображения оказывается более чем приемлемым как для обычного домашнего пользователя. Придраться здесь можно, по большому счету, лишь к откровенно лаконичному меню (в котором, в частности, отсутствуют предустановленные режимы изображения) и к наличию лишь одного видеовхода — DisplayPort.