Обзор игрового монитора ASUS ROG SWIFT PG278Q

В отличие от обычных пользователей, которых в мониторах интересует качественная картинка и, главным образом – высокие углы обзора (и которые таким образом отдают предпочтение мониторам на IPS-матрице), заядлые игроки выдвигают другие требования, в первую очередь – малое время отклика и высокую частоту обновления. К сожалению, современные IPS-мониторы неспособны удовлетворить их потребности, поэтому для игровых моделей производители используют TN-матрицы (которые, к слову, в последнее время заметно «подросли» в плане качества изображения). Одним из таких мониторов и является новинка от ASUS — ROG SWIFT PG278Q, которая одной из первых может похвастать такими параметрами, как разрешение WQHD (2560х1440 точек), 144 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC.

ASUS ROG SWIFT PG278Q
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от 18 743 грн
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Дизайн

В мониторе удачно сочетаются прямые четкие линии, острые углы и практичный матовый пластик – в итоге он выглядит неброско, однако благодаря оригинальной подставке с офисной моделью его не спутаешь.

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Рамка вокруг экрана тонкая – всего 8 мм (на диагонали 27″ визуально воспринимается гораздо тоньше, чем на самом деле). Впрочем, во включенном состоянии, в лучших традициях «безрамочных» моделей, оказывается, что рамка на самом деле чуть шире – 1 см (изображение не примыкает к рамке «впритык», а отстоит от него на дополнительные 2 мм).

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Дисплей стоит на внушительной «ноге» с такой же основательной платформой – все сочленения достаточно жесткие, так что вся конструкция оказывается очень устойчивой и «цельной» — никакой расхлябанности или раскачивания экрана при нажатии на управляющие кнопки тут нет и близко.

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Подставка обеспечивает все необходимые степени свободы, позволяя регулировать высоту экрана над уровнем стола, поворачивать его вокруг вертикальной оси, наклонять и переводить в портретный режим. На вращающийся диск в основании «ноги» зачем-то нанесена разметка – с ее помощью можно, видимо, измерять угол поворота, однако зачем это нужно в игровом мониторе, немного неясно (похожая система применяется в профессиональной линейке мониторов от ASUS, но и там она выглядит скорее данью дизайну, чем реальным инструментом).

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Из видеовходов здесь присутствует лишь один – DisplayPort; ни HDMI, ни тем более DVI в этой модели не используется. Кроме того, рядом с видеовходом находится USB-концентратор с двумя портами USB 3.0. Монитор поддерживает крепление на стену (под крышкой, которой подставка крепится к дисплею, скрывается VESA-совместимое крепление), все разъемы ориентированы вниз и не мешают такому варианту использования монитора.

 

Меню

У производителей мониторов, похоже, уже становится доброй традицией отказываться от традиционных кнопок (как аппаратных, так и сенсорных) в пользу джойстика. Вот и в этой модели для навигации по меню используется 5-позиционный джойстик — правда, совсем без кнопок обойтись все же не удалось, так что кнопка включения, выход из меню и вызов еще пары функций выполнены «по старинке». Кнопки и джойстик расположены сзади, на переднюю панель напротив них нанесены условные обозначения, облегчающие их использование.

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Стоит отметить необычно быстрое включение монитора – изображение на экране появляется спустя буквально пару секунд после нажатия на кнопку включения.

Дополнительные кнопки в ASUS PG278Q – это вызов функции GamePlus (отображает на экране перекрестье прицела, что пригодится в играх, где он по каким-либо причинам – например, «для реализма» — отсутствует) и кнопка «Турбо», позволяющая на лету переключаться между частотами обновления 60, 120 и 144 Гц.

Клик по джойстику вызывает основное меню, которое в случае этого монитора оказывается довольно лаконичным (и сильно отличается от классического меню, которое мы с минимальными вариациями видели почти во всех мониторах ASUS). Визуально оно разделено на 3 части, в крайней левой находится всего 3 основных раздела. Первый, «Цвет», позволяет настроить яркость, контрастность и выбрать цветовой режим — под ним подразумевается выбор одного из трех вариантов цветовой температуры – «обычный», «теплый» и «холодный» либо переключение в пользовательский вариант, где становится доступной регулировка каждого из трех основных цветов в отдельности. В разделе «Изображение» доступно два параметра. Первый — это OD (overdrive, разгон матрицы), который может быть «обычным» либо «экстремальным» (либо выключенным вовсе). Сложно сказать, зачем для TN-матрицы с временем отклика в 1мс может понадобиться разгон – впрочем, на этот вопрос должны ответить тесты. И второй параметр в этом разделе – ULMB (Ultra Low Motion Blur), который снижает смазы у движущихся объектов за счет включения мерцания подсветки (доступно лишь при частоте обновления экрана 85-100 Гц и несовместимо с функцией NVIDIA G-SYNC).

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И последний пункт меню – «Настройка СИСТЕМА», где сосредоточены настройки вроде выбора языка меню, изменение его расположения на экране, степень прозрачности, время отображения, включение подсветки кольца на подставке (параметр «Свет в движении») и сброс всех параметров на заводские установки. Прямо скажем, негусто – но видимо, для геймеров такого количества настроек достаточно.

 

В работе

В ASUS PG278Q используется 27-дюймовая матрица TN+Film производства AU Optronics — M270Q002 V0. Глубина цвета у этой матрицы – честные 8 бит (безо всяких ухищрений вроде Frame Rate Control), что нечасто встречается даже среди IPS-панелей, а для TN+Film является еще большей редкостью. Соотношение сторон у нее 16:9, родное разрешение – 2560х1440 точек, и в этом, собственно говоря, и заключается одно из его достоинств – этот монитор оказывается, во-первых, первой моделью с TN+Film диагональю 27″ и разрешением WQHD, и во-вторых, первой моделью с таким разрешением и частотой обновления экрана 144 Гц.

Такая частота обновления значительно повышает плавность движения на экране – это заметно не только в играх, но даже при работе в Windows – курсор мыши перемещается очень гладко, ощущения после пересаживания с обычного 60-герцевого монитора оказываются совсем другими и заставляют вспомнить «теплые ламповые» ЭЛТ-мониторы. В динамичных играх эффект, разумеется, гораздо сильнее – достаточно сказать, что на обычных мониторах пользователь, по сути, видит производительность в играх не выше 60 кадров/сек – даже если компьютер в состоянии вытянуть 100 fps и выше, визуально разницы не будет (про нюансы обсчета физики и т.д. тут говорить не будем).

Однако просто поддержка частоты обновления 144 Гц – это еще не все. В играх важно не только то, сколько может показать монитор, но и сколько способна «выдать» видеокарта – и если ее производительность не будет совпадать с частотой обновления монитора, то пользователь будет наблюдать расслоение динамичной картинки, когда в разных частях экрана одновременно отображаются части разных кадров игровой сцены. Ранее единственным выходом из положения было включение параметра «вертикальная синхронизация» (V-sync), который заставлял видеокарту «ждать» с выводом нового кадра до момента, когда монитор начинал обновлять кадр. Это убирало расслоение изображения, однако значительно снижало производительность и увеличивало задержку. Решением данной проблемы призвана стать технология G-SYNC, представленная компанией NVIDIA в конце прошлого года. Она, образно говоря, ставит все с головы на ноги – вместо того чтобы синхронизировать видеокарту с монитором, делает все с точностью до наоборот – заставляет монитор работать так, как это нужно видеокарте. Для этого монитор оснащается специальным модулем, который заставляет его динамически менять частоту обновления экрана и показывать новый кадр синхронно с его «поступлением» с видеокарты. Это, во-первых, устраняет задержку (видеокарта не простаивает в ожидании начала обновления монитора) и, во-вторых, позволяет получить ровно столько кадров в секунду, сколько способна «выдать» видеокарта. Системные требования (помимо наличия у монитора поддержки G-SYNC) довольно простые – видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 650Ti BOOST и драйверы 331.58 или новее. После этого все, что потребуется от пользователя – переключить режим работы монитора на максимально возможную частоту обновления экрана, а в драйверах видеокарты убедиться, что в настройках Display – Set up G-SYNC этот режим активирован, а вертикальная синхронизация в глобальных настройках установлена в значение G-SYNC (впрочем, по умолчанию эти параметры так и настроены, и пользователю, если он их не менял вручную, менять ничего не придется). В итоге частота обновления экрана у монитора будет динамически изменяться в зависимости от текущей производительности видеокарты, и в играх будет плавное движение без расслоения картинки и с минимальной задержкой ввода.

Покрытие экрана – обычное матовое, и кристаллический эффект на однотонных цветных участках изображения вполне заметен (что прекрасно видно на макроснимке). Так что пользователям, для которых критично наличие «песка» на экране, следует это учитывать перед покупкой.

ASUS_PG278Q_macro

Заявленное время отклика монитора составляет 1 мс (GtG), при выключенном овердрайве за движущимися объектами наблюдаются незначительные шлейфы. При включении разгона в «нормальном» режиме они значительно укорачиваются, при переходе к «экстремальному» — исчезают полностью, однако в этом случае проявляются артефакты овердрайва – за движущимися светлыми объектами появляется отчетливая темно-синяя «тень» (на тестовых снимках она почти незаметна, поскольку совпадает по цвету с фоном). В итоге мы бы рекомендовали использовать «нормальный» режим.

Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв выкл.):
1_ASUS_PG278Q_overdrive_off

Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв нормальный):
2_ASUS_PG278Q_overdrive_normal

Тест на время отклика, худший/лучший кадры (овердрайв экстремальный):
3_ASUS_PG278Q_overdrive_extreme

В плане углов обзора перед нами хоть и качественная, но все же TN-матрица. Это значит, что сидящий прямо перед монитором каких-то особых неудобств не испытывает (разве что приглядевшись, понимаешь, что нижний край экрана чуть светлее верхнего), однако при изменении угла взгляда фирменные недостатки этого типа панелей начинают проявляться. Так, при отклонении в горизонтальной плоскости яркость снижается сильно и равномерно, изображение приобретает желтоватый оттенок. При взгляде снизу (самая проблемная «точка зрения» для TN+Film) яркость падает очень сильно, цвета заметно искажаются, часть из них – переходят в другие. При взгляде сверху заметно снижается контраст, яркость почти не падает, цвета также каких-то особых искажений не получают – в этом смысле матрица в данной модели выглядит заметно лучше, чем в других виденных нами TN-мониторах.

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Мерцание подсветки в данной модели отсутствует – для регулировки яркости здесь не используется ШИМ, этот параметр меняется путем изменения напряжения. Таким образом, можно отметить, что пользователи с чувствительными глазами при длительной работе за монитором не будут получать дополнительную усталость глаз, которую вызывает применение ШИМ в других моделях.

Утечка подсветки слабая, заметно меньше чем у IPS-мониторов – для получения четкого кадра, где она становится заметна, выдержку пришлось увеличивать до 20 сек (в случае IPS-панелей съемка производится на 10-секундной выдержке).

ASUS_PG278Q_backlight

Glow-эффект также очень слабый, и по большей части «нивелируется» особенностями TN-матрицы – а именно искажениями цветопередачи при взгляде на экран под большим углом.

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Минимальная яркость составила 45 кд/м² — это достаточно хороший результат, при такой яркости за этим монитором вполне можно комфортно работать и в условиях слабого внешнего освещения. Максимальная же яркость (среднее значение при измерении по 35 точкам) была на уровне 353 кд/м² — разница между наиболее яркой зоной (центр экрана) и наименее яркой (правый нижний угол) составила почти 100 кд/м², что весьма много.

У данной модели нет предустановленных режимов изображения, регулировать можно, по большому счету, лишь яркость, контрастность (по умолчанию она установлена на 50%, и это оптимальное значение) и цветовую температуру. Последний параметр мы бы рекомендовали устанавливать в значение «обычный» (по результатам тестов – 6000K) или «холодный» (~6700K), поскольку «теплый» дает откровенно теплую картинку – температура оказывается на уровне 5500K (такое же значение и у пользовательского режима на установках по умолчанию). Значение гаммы заметно занижено – до уровня 1.9 (при стандарте 2.2), это дает несколько блеклую картинку, но зато прорабатывает детали в полутонах. Цветовой охват составил 94.3% sRGB, точность цветопередачи оказалась на удивление высока даже без калибровки – если не считать цветов, близких к черному, значение deltaE не превышало 3.

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После калибровки цветовой охват составил 98.6% sRGB, точность цветопередачи также заметно повысилась.

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Итоги

ASUS ROG SWIFT PG278Q — очень интересная модель, поскольку в ней мы смогли увидеть «живьем» работу известной пока что лишь из пресс-релизов технологии NVIDIA G-SYNC (и надо сказать, что увиденным мы остались довольны — для заядлого геймера разница между этим монитором и обычной неигровой моделью будет разительная). Кроме того, это первый игровой монитор с диагональю 27″, разрешением 2560х1440 точек и частотой обновления экрана 144 Гц — так что в этом плане конкурентов у него пока что просто нет. Качество изображения в данном конкретном случае играет скорее второстепенную роль, однако стоит отметить, что как для панели TN+Film, здесь достаточно хорошие углы обзора, а собственно качество изображения оказывается более чем приемлемым как для обычного домашнего пользователя. Придраться здесь можно, по большому счету, лишь к откровенно лаконичному меню (в котором, в частности, отсутствуют предустановленные режимы изображения) и к наличию лишь одного видеовхода — DisplayPort.

Плюсы: Частота обновления 144 Гц, низкий лаг, разрешение 2560х1440 точек, поддержка NVIDIA G-SYNC
Минусы: Только один видеовход, минимум регулировок в меню
Вывод: Игровая модель с отличными характеристиками, поддержкой технологии адаптивного изменения частоты обновления экрана и очень хорошим, как для используемой матрицы, качеством изображения

Технические характеристики

Обзор игрового монитора ASUS ROG SWIFT PG278QASUS ROG SWIFT PG278Q
18 743 − 29 348 грн
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ТипЖК монитор
Диагональ экрана, дюймов27
Тип ЖК-матрицы TN
Формат изображения16:9
Разрешение, точек2560х1440
Шаг точек, мм0,233
Время реакции, мс1
Угол обзора, гор / вертнет данных
Тип системы подсветкиWLED
Максимальная яркость, cd/m²350
Контрастность (динамическая контрастность)нет данных
Покрытие экранаматовое
Диапазон частот вертикальной развертки, Гц60-144
VGA (D-sub)-
DVI-
HDMI-
DisplayPort+
Функция MHL-
Аналоговые и другие видеовходы-
Средства мультимедиа-
Концентратор USB2хUSB 3.0
ТВ-тюнер-
Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм)0-120
Поворотный экран (pivot)+
Потребляемая мощность, Втнет данных
Размеры, ммнет данных
Вес, кгнет данных
Поддержка VESA-креплений-
Примечанияподдержка технологии NVIDIA G-SYNC
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