Обзор игрового нотубука Acer Predator 21 X: играем на все деньги

Игровые ноутбуки бывают разными по «начинке», но все они так или иначе уступают в производительности обычным десктопным системам — ради мобильности приходится чем-то жертвовать. А что может получиться, если производитель не станет себя ни в чем ограничивать и создаст «игровую систему мечты»? Acer показывает, что: суперноутбук Predator 21 X.

Комплект поставки

Как театр начинается с вешалки, так Acer Predator 21 X начинается с… чемодана. Потому что именно в чемодане он и поставляется — причем не простом, а производства Pelican (у этой компании стоимость в долларах аналогичных моделей обычно описывается трехзначным числом). Чемодан очень тяжелый, корпус — пластик почти сантиметровой толщины, внутри выложен защитным поролоном, сам ноутбук и все поставляемые с ним «запчасти» лежат в противоударной пене. Кроме того, чемодан пыле- и влагозащищенный, так что после покупки его вполне можно использовать в путешествиях в качестве обычного багажа.

Внутри можно найти два блока питания, специальную резиновую Х-образную «рамку», в которую их можно установить для более компактного расположения, и кабели питания; также в серийном варианте идет коробка со сменными металлическими клавишами WASD (в побывавшем в редакции сэмпле она отсутствует).

Дизайн

Первое впечатление от Acer Predator 21 X — «какой же он огромный». Более полуметра в ширину, больше 8 см высотой в закрытом состоянии, весит целых 8 кг — такую махину действительно можно транспортировать только в чемодане на колесиках.

В оформлении корпуса используются черные матовые металлические и пластиковые элементы, с отдельными глянцевыми вставками вроде логотипа серии или металлическими решетками динамиков. Выглядит ноутбук строго, но игровая специализация угадывается без труда.

Приподняв крышку (да, она открывается одной рукой, хоть это и не очень легко), можно увидеть огромный, по ноутбучным меркам, экран — с диагональю 21″, соотношением сторон 21:9 и, что совсем неожиданно, с изогнутой поверхностью.

База — очень большая, на ней свободно себя чувствует полноразмерная механическая клавиатура (переключатели Cherry MX Brown) с RGB-подсветкой.

Рядом с ней расположился съемный блок с дополнительными элементами управления. С одной стороны у него расположен тачпад с кнопками мыши, с другой — цифровой блок. Вынимается он с усилием — крепление блока магнитное — зато устанавливается практически самостоятельно, стоит просто поднести его к нише.

Cherry MX Brown — пожалуй, самые сбалансированные переключатели, работают почти бесшумно (как для механики, естественно), и обладают тактильным откликом примерно посередине хода, что облегчает набор текста, но он оказывается достаточно слабым для того, чтобы это не мешало в играх.

Над клавиатурным блоком расположен элемент дизайна, напоминающий перевернутую пирамиду — в ее основании находится кнопка включения, а остальная часть — окно (аналог бокового окна в десктопном корпусе), сквозь которое видно светящееся кольцо системы охлаждения.

Справа от этого «окна» идет сплошная черная панель — в коммерческих образцах покупатель ноутбука может заказывать индивидуальный дизайн этой панели на сайте производителя, и она будет ему бесплатно доставлена в любую страну мира. Кроме того, под панелью скрывается доступ к модулям памяти и накопителю — при желании пользователь сможет их легко заменить.

База достаточно высокая, поэтому для большего комфорта работы с клавиатурой к ноутбуку можно приставить подладонную панель с покрытием «под замшу». Эта панель также крепится на магнитах, но здесь они гораздо более «мягкие».

Сзади у ноутбука находятся видеоразъемы — один HDMI и два DisplayPort, а также Thunderbolt 3, порт Ethernet и целых два разъема питания. На левой боковине расположены два порта USB 3.0, два мини-джека — микрофонный вход и выход на наушники, и SD-кардридер. Справа можно найти еще два порта USB 3.0 и кенсингтонский замок.

Вентиляционные решетки находятся как по бокам, так и сзади — учитывая «начинку» ноутбука, такое количество отверстий для отвода тепла чрезмерным не является (заметим, что под серьезной нагрузкой воздух из них выходит ощутимо теплый). К счастью, все они расположены достаточно далеко от пользователя, так что никакого дискомфорта это для него не создает, в том числе при игре с мышью.

Tobii Eye Tracking

Ноутбук оснащается технологией Tobii Eye Tracking: под экраном расположен сенсор Tobii, отслеживающий положение глаз пользователя и позволяющий управлять приложениями одним взглядом… ну, почти. Фирменная утилита показывает возможности технологии по управлению курсором мыши с помощью взгляда и позволяет откалибровать сенсор, плюс может включать режим, отображающий кольцо в точке, на которую вы в данный момент смотрите. В этом режиме становится видно, что распознавание оказывается достаточно точным, но неидеальным — в нашем случае даже после калибровки центр кольца оказывался чуть выше взгляда (почти на 1 см).

В играх, как правило, Tobii Eye Tracking используется для создания «бесконечного экрана» (под которым подразумевается поворот камеры в направлении взгляда) и для «чистого интерфейса» (подсвечивания элементов HUD, на которые в данный момент смотрит игрок; в остальное время он делается почти прозрачным, чтобы не отвлекать геймера от происходящего на экране). Мы опробовали Tobii Eye Tracking в Deus Ex: Mankind Divided, Tom Clancy’s The Division, Ghost Recon Wildlands и Rise of the Tomb Raider — кроме вышеперечисленного, технология используется, например, для подсвечивания врагов для своей команды в The Division, броска гранаты и подсвечивания подбираемых предметов в Rise of the Tomb Raider. Кроме того, поддержка Tobii Eye Tracking заявлена в Watch Dogs 2, DayZ, Assassin’s Creed Syndicate, ARMA III, Elite: Dangerous и ряде других игр — на сайте указано с полсотни проектов. Правда, значительную их часть составляют всякие малоизвестные инди, так что громких названий здесь можно набрать десятка полтора-два максимум — в общем, негусто, по крайней мере, на данный момент.

Надо сказать, что в целом технология все-таки производит впечатление скорее забавной игрушки, и «бесконечный экран» вскоре начинает только мешать. А вот «чистый интерфейс» оказался очень даже кстати, ради такой функции Tobii стоит держать включенным — жаль, что работает он далеко не везде.

Дисплей

Как уже говорилось выше, экран здесь очень большой, как для ноутбука: 21 дюйм с соотношением сторон 21:9 и родным разрешением 2560х1080 точек (Wide FullHD). Плотность пикселей составляет 132 PPI (примерно как у 4K-монитора с диагональю 32″). Поверхность экрана изогнутая, радиус кривизны — 2 метра.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что является весьма достойным показателем и для игровых мониторов, а в ноутбуках, даже геймерских, встречается пока что, мягко говоря, нечасто (что же до изогнутого дисплея, то Acer Predator 21 X здесь вообще первый). Кроме того, ноутбук поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, которая подстраивает частоту обновления экрана под текущий показатель fps — это позволяет избавиться от артефактов в виде расслоения картинки и при этом не снижает производительность и не увеличивает input lag (что характерно для программной вертикальной синхронизации, или vsync).

В ноутбуке используется IPS-панель, так что углы обзора у экрана практически максимальные — цвета не искажаются даже при взгляде сбоку. Производитель говорит, что благодаря фирменной технологии Acer ColorBlast дисплей показывает «в 2 раза больше цветов, чем обычный ноутбук» — и действительно, цвета даже на глаз выглядят более яркими и насыщенными, чем у типичных IPS. Тесты же это только подтверждают — экран демонстрирует расширенный цветовой охват, значительно превышающий стандартный sRGB.

Аппаратная платформа, производительность

А вот здесь начинается самое интересное. Производитель явно задался целью реализовать в ноутбучном формате (и неважно, какого размера в итоге получится ноутбук) ультимативную геймерскую машину, ранее существовавшую только в формате десктопа с максимальной конфигурацией. Так что здесь установлен процессор Intel Core i7 7820HK семейства Kaby Lake с разблокированным множителем (четырехъядерный процессор, выполненный по 14 нм техпроцессу и анонсированный совсем недавно, в январе 2017 года), а за видео отвечают… две видеокарты GeForce 1080, работающие в SLI-режиме.

Оперативной памяти в тестовом образце было установлено 32 ГБ DDR4 2400 (2 модуля Kingston ACR24D4S7D8MB-16), под съемной крышкой имеется доступ к двум свободным слотам, позволяющим дополнительно нарастить объем ОЗУ. Отметим, что на официальном сайте у коммерческой версии ноутбука заявленный объем оперативной памяти — 64 ГБ.

Также в качестве системного накопителя тут установлено два SSD PCI Express в RAID 0, работающих по протоколу NVM Express, общим объемом 512 ГБ. Результаты в бенчмарках говорят сами за себя — последовательное чтение под 3 ГБ/сек, запись — почти 1.5 ГБ/сек.

Для хранения данных предназначен жесткий диск Hitachi Travelstar 7K1000 HTS721010A9E630 — честно говоря, несколько спорное решение; в «игровой ноутбук мечты» вместо HDD на 7200 об/мин вполне можно было поставить «обычный» скоростной SSD объемом 1 или даже 2 ТБ.

Питается вся эта красота от двух блоков питания LiteOn PA-1331-91 мощностью 330 Вт каждый — чтобы как-то упорядочить систему питания, в комплекте с ноутбуком идет резиновый крестообразный кейс, позволяющий соорудить из них двухэтажного «монстра».

Для охлаждения используется целых пять кулеров, три из которых — фирменные металлические вентиляторы Aeroblade. В режиме простоя или при использовании ненагружающих систему приложений их почти не слышно и общий уровень шума оказывается весьма низким — если в помещении есть еще какие-то источники звука, то работающие кулеры Acer Predator 21 X вы, скорее всего, не заметите. Другое дело — под нагрузкой; стоит запустить тот же Ghost Recon: Wildlands, и уже через несколько минут шум продуваемого через две видеокарты GeForce 1080 воздуха поднимется до такого уровня, что вам, скорее всего, захочется надеть наушники.

Если же говорить о производительности, то связка «Intel Core i7 7820HK + GeForce 1080 SLI» демонстрирует превосходные результаты — на максимальных настройках графики почти все игры выдавали от 100 кадров/сек и выше, и только Deus Ex: Mankind Divided и Ghost Recon: Wildlands показывали ~60 fps.

Отключение SLI-режима, к слову, показало, что на родном разрешении ноутбука (2560х1080 точек) прирост производительности от добавления второй видеокарты оказывается не очень большой — как правило, от 30% до 50%, за некоторыми исключениями (как в большую, так и в меньшую сторону).

При этом с увеличением разрешения разница в производительности между одной видеокартой и SLI-режимом только увеличивается, и в 4K составляет от 50% до 90%, в зависимости от игры. Так что можно сказать, что в Acer Predator 21 X используется практически идеальная на данный момент конфигурация для 4K-гейминга, и в пару к этому ноутбуку неплохо бы прикупить еще и UHD-телевизор.

Автономность

Вряд ли кого-то по-настоящему интересует вопрос «сколько продержится этот ноутбук от батареи» — и, в принципе, один взгляд на два блока питания уже дает понять, что ответ будет «немного», но мы все-таки решили оставить этот традиционный пункт наших ноутбучных обзоров. Итак, в Acer Predator 21 X установлена несъемная батарея емкостью 8000 мА*ч, которая позволила ему продержаться в тесте на автономность PCMark Home час с четвертью — посмотреть фильм вдали от розетки не получится, но серию какого-нибудь телесериала вполне. SLI-режим у видеокарт, к слову, при переходе на работу от батареи автоматически отключается для экономии энергии.