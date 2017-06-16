Обзор игрового ноутбука Acer Aspire Nitro VN7-793 Black Edition

Серия игровых ноутбуков Aspire Nitro существует на рынке достаточно давно. Несколько лет назад мы знакомились с представителем этой линейки. В новом поколении основному апгрейду подверглась начинка, теперь ноутбук оснащен современной платформой Intel Kaby Lake, а в качестве видеоадаптера в нашей комплектации используется NVIDIA 1060. Что еще изменилось с тех пор и как эволюционировала серия, мы расскажем далее.

Комплектация

На тестирование ноутбук приехал в стандартной комплектации и полноценной упаковке. При распаковке не возникает ощущения, что на чем-то сэкономили, однако бонусов тоже в комплекте нет. Вместе с ноутбуком поставляется крупный блок питания мощностью 180 Вт.

Внешний вид

Acer Aspire Nitro VN7-793 — это типичный по габаритам 17-дюймовый ноутбук. В общих чертах его дизайн мало изменился с момента нашего последнего знакомства с ним. Появилось несколько мелких штрихов к дизайну: новая текстура подладонной поверхности и полированные грани тачпада.

В качестве основных материалов корпуса используется пластик и металл. Дисплейный блок, днище и шарниры выполнены из пластика, а подладонная поверхность из металла. Общее качество сборки находится на хорошем уровне и соответствует немалой стоимости. Несколько портят впечатление достаточно толстые рамки вокруг дисплея.

Разъемы

Учитывая немалые габариты, набор разъемов здесь неплох. С левой стороны расположилась пара USB 2.0, выделенные разъемы для наушников и микрофона, кардридер формата SD и замок Кенсингтона. На передней грани — только пара светодиодов. Справа — пара разъемов USB 3.0, USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3, HDMI, гигабитный LAN-порт и разъем подключения зарядного устройства. Дисковод оптических дисков отсутствует и поставляется Acer отдельно.

Удобство использования

Разумеется, учитывая габариты ноутбука, о какой-либо портативности речь не идет. Это классический desktop-replacement с возможностью эпизодического использования не только за столом. Вес в 3,2 килограмма тоже не способствует желанию носить ноутбук с собой.

Размеры тачпада средние, пользоваться им удобно, хотя вряд ли кто-то это будет делать часто. Тачпад оснащен сканером отпечатка пальцев, к его работе вопросов нет.

Несмотря на размеры корпуса, клавиши расположены кучно, это касается блока стрелок и дополнительных клавиш для навигации по тексту. С другой стороны, клавиши управления курсором стали больше по размеру в сравнении с предыдущими поколениям Aspire Nitro. Ход клавиш в меру короткий и обладает заметным кликом. Клавиатура оснащена подсветкой красного цвета, ее можно либо включить, либо выключить, регулировка яркости не предусмотрена.

Дисплей

Acer Aspire Nitro VN7-793 оснащен Full HD матрицей, выполненной по технологии IPS. В продаже также будет доступна комплектация с 4К-дисплеем. В целом, дисплей демонстрирует хорошее качество изображения, которого будет достаточно большинству.

Как визуально, так и по замерам, матрица отображает картинку в заметно теплых тонах, присутствует некоторое отклонение в сторону красного и зеленых цветов. Цветовая температура находится на уровне 5500К. Замеренный уровень контрастности составляет 1389:1. Максимальный уровень яркости составил 289 кд/м2, а минимальный — 15. Это неплохой диапазон, который позволяет комфортно работать как на улице, так и при минимальном освещении. Углы обзора, как и полагается IPS-матрице, максимальны, а засветы подсветки — минимальные.

Оснащение и производительность

Ноутбук в нашей комплектации оснащен четырехъядерным процессором Intel Core-i7 7700HQ с максимальной частотой 2,8 ГГц и поддержкой функции Hyper Threading. На борту 16 ГБ DDR4 установлено одной планкой, есть возможность установить еще одну планку с аналогичным объемом.

Вообще, с возможностью апгрейда здесь полный порядок. Сняв (не без труда) заднюю крышку, вы получаете доступ к SSD форм-фактора M.2, 2,5-дюймовому отсеку для HDD и разъемам памяти.

За графическую производительность отвечает видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти. В сочетании с Full HD разрешением матрицы, которой оснащен наш ноутбук, это дает возможность поиграть в любую современную игру на высоких или даже максимальных настройках качества графики. Так, ноутбук на родном разрешении выдавал стабильные 60 кадров в секунду на ультра настройках качества графики и сглаживании MSAA 2x в GTA V, Crysis 3 и Project Cars (в последней игре пришлось все же снизить аппетиты).

Во время использования ноутбука мы заметили неприятный момент — свист дросселей на высоких показателях частоты смены кадров. Включение Vsync в играх частично решает эту проблему.

Ноутбук получил интересный бонус — систему отслеживания взгляда от компании Tobii. Блок сенсоров встроен в шарнир и оснащен несколькими светодиодами подсветки красного цвета. Такая система позволяет отслеживать направление взгляда игрока и перемещать камеру в играх. Эта функция действительно работает и довольно точно отслеживает взгляд. Проблема в другом — такая система больше подходит для использования с мониторам, диагональ которых значительно превышает 17 дюймов. В сочетании с относительно небольшим дисплеем, использование системы отслеживания взгляда быстро приводит к утомлению глаз.

Мультимедийные возможности представлены парой динамиков в нижней части корпуса и веб-камерой с разрешением 1280х720 точек. Качество динамиков сложно назвать выдающимся, ничего особенного они не демонстрируют.

Система охлаждения

С учетом размеров ноутбука у нас оставалась надежда, что это позволит разместить более производительную систему охлаждения. Но, к сожалению, чуда не произошло. При стресс-тестировании процессора в AIDA64 максимальная температура достигла 95-100 градусов, троттлинг частоты ЦП при этом достиг 15%. В играх температура процессора не превышала 90 градусов. Температура видеокарты в играх в среднем была на отметке 75 градусов.

С другой стороны, обновленный дизайн лопастей вентиляторов позволил достичь относительно комфортного уровня шума при максимальной нагрузке. Разумеется, во время игровой сессии звук в динамиках или наушниках захочется сделать погромче. Общий шум вентиляторов ощутим, но раздражения не вызывает. Выброс горячего воздуха происходит в сторону от пользователя, во время игры нагрев корпуса вы не почувствуете, если только не будете держать ноутбук на коленях.

Автономность

Aspire Nitro VN7-793 оснащен несъемной 4-ячеечной батареей емкостью 4605 мАч.

В режиме офисного использования (браузинг, документы, яркость дисплея на уровне 50%) ноутбук продержался примерно 1 час 50 минут. Немного, однако для устройства подобного класса не критично.