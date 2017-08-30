Обзор игрового ноутбука Acer Aspire VX 15

Компания Acer продолжает развивать линейку игровых ноутбуков, но в этот раз к нам на обзор попал не топовый Predator, а модель начального уровня. При разумной цене Acer Aspire VX 15 обещает пользователям хорошую производительность, игровой дизайн, а также качественный дисплей. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Комплект поставки

Так как Aspire VX 15 является игровым ноутбуком начального уровня, комплект поставки модели предельно простой.

В коробке, кроме самого устройства, можно также найти только зарядное устройство.

Дизайн и материалы

Дизайнеры Acer хорошо поработали над внешним видом Aspire VX 15, особенно если учитывать тот факт, что модель формально не входит в игровую серию Predator. Ноутбук получил все атрибуты дизайна игровых устройств, здесь и красные вставки на корпусе, и агрессивный вид системы охлаждения, и выделенные клавиши WASD.

При этом дизайнерам удалось скрыть относительную бюджетность модели. Например, пластиковая крышка дисплея имеет фактурные линии с двумя красными полосами, которые отражают свет, поэтому может показаться, что они подсвечиваются.

Отверстия системы вентиляции стилизованы под систему выхлопа спортивного автомобиля, а благодаря скошенным углам рамки сверху и по бокам дисплея кажутся меньше, чем есть на самом деле. Но вот нижняя рамка очень крупная, её спасает лишь то, что она сразу переходит в шарнир экрана.

Несмотря на дизайн подстать линейке Predator, Aspire VX 15 не конкурирует с ней, поэтому материалы корпуса у этой модели проще. Весь корпус сделан из обычного пластика, при этом в нижней части он более грубый, с шероховатым покрытием, а вокруг клавиатуры полированный. Красные вставки вокруг выхлопа системы охлаждения и вовсе глянцевые. Впрочем, к качеству пластика в Aspire VX 15 претензий нет, он достаточно толстый, поэтому ни область вокруг клавиатуры, ни крышка дисплея не прогибаются, даже если нажимать с усилием.

Размеры корпуса Aspire VX 15 составляют 389х265,5х28,9 мм, а вес 2,5 кг, что хорошо, как для 15,6-дюймового ноутбука.

Разъёмы

Все разъёмы на корпусе Acer Aspire VX 15 расположены на боковых гранях. На левой находится кенсингтонский слот, вход для зарядного устройства, порт UBD 2.0, кард-ридер для карт формата SD, а также 3,5 мм разъём для наушников.

На правой грани расположен гигабитный Ethernet, HDMI, два порта USB 3.0 и один USB Type-C.

Портов у Aspire VX 15 не очень много, но в то же время их достаточно для подключения всей необходимой периферии.

Дисплей

15,6-дюймовый IPS-дисплей Aspire VX 15 имеет разрешение 1920х1080 точек. У экрана довольно «холодная» картинка, есть уклон в синий цвет, цветопередача не самая натуральная, но в остальном работать с ним комфортно, углы обзора максимальные, а матовое покрытие позволяет избежать бликов. Для игр и просмотра фильмов качества дисплея достаточно, но он не подойдёт для обработки фото или цветокоррекции.

Разрешения 1920х1080 точек при этом достаточно для работы с Windows 10, и оно отлично подходит для современных игр.

Платформа и производительность

В Aspire VX 15 установлен 4-ядерный 14-нанометровый процессор Intel Core i7-7700HQ, работающий на частоте 2,8 ГГц (3,8 ГГц в режиме Turbo Boost).

В этой модели довольно большой выбор конфигураций, поэтому оперативной памяти может быть 8, 12 или 16 ГБ.

Кроме этого, на выбор пользователей предлагаются разные системы хранения данных, это может быть только твердотельный накопитель, только жёсткий диск или комбинация SSD+HDD. В нашей тестовой версии было установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 256 ГБ. За обработку графики в Aspire VX 15 отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ памяти.

Благодаря всем этим комплектующим, производительность системы находится на хорошем уровне, возможностей ноутбука достаточно для комфортной работы даже с самыми требовательными приложениями.

Стоит отметить высокую скорость работы SSD, тем не менее, как для игрового ноутбука одного накопителя на 256 ГБ уже не достаточно. При этом есть более доступные модификации, в которых установлен SSD и вовсе на 128 ГБ.

Благодаря NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Aspire VX 15 позволяет играть в современные игры.

Например, в Battlefield 1 на высоких настройках графики FPS не опускается ниже 50.

Нагрев и стабильность работы

Тепловой пакет процессора Intel Core i7-7700HQ составляет 45 Вт, максимальная температура его нагрева, после которой он начинает сбрасывать частоты, составляет 100 градусов Цельсия. На практике, в стресс-тесте AIDA64 при максимальной нагрузке температура процессора в Aspire VX 15 максимально повышается до 88 градусов Цельсия. Но после того как вентиляторы системы охлаждения раскручиваются на максимум, температура процессора не превышает 85 градусов Цельсия. Троттлинга при этом нет.

Тем не менее, если на 100% нагрузить в тесте не только процессор, но и видеокарту, то появляется троттлинг на уровне 6%.

Учитывая, что в повседневном использовании настолько сильно нагрузить систему довольно сложно, то незначительный троттлинг нельзя отнести к минусам ноутбука.

В целом, система охлаждения со своей задачей справляется, и, что также важно, работает она относительно тихо, даже на максимальной скорости работа кулера не раздражает.

При этом сильнее всего корпус нагревается в верхней части клавиатуры, но его температура не превышает 47,5 градусов Цельсия. Так что даже под нагрузкой работать с ноутбуком комфортно.

Клавиатура и тачпад

В Acer Aspire VX 15 установлена клавиатура островного типа с подсветкой. Клавиши имеют средний ход, но нажимаются плавно и практически бесшумно.

Раскладка при этом не совсем привычная, клавиша Enter совмещена с кнопкой Slash, а правый Shift практически вплотную прилегает к стрелке вверх. Впрочем, на скорость набора текста это не влияет.

Клавиши WASD немного выше других кнопок и выделены красной рамкой, соответственно стилистике игрового ноутбука.

Тачпад в Aspire VX 15 также имеет декоративную окантовку красного цвета, но в темноте она не светится. Сам тачпад хорошо понимает позиционирование пальца и поддерживает жесты. Работать с ноутбуком удобно и без подключения мыши.

Аудио

У Aspire VX 15 два внешних динамика, которые расположены на нижней части корпуса ближе к переднему краю.

Звучат они выше среднего, при этом довольно чисто и объёмно. Играть или смотреть фильм можно и без наушников.

При этом в последних претензий к звуку также нет, разве что максимальная громкость могла бы быть выше.

Автономность

В Acer Aspire VX 15 встроен 3-ячеечный аккумулятор ёмкостью 4605 мАч, которого хватает на 3 часа работы ноутбука в режиме лёгкой нагрузки, либо чуть меньше 1,5 часа максимальной.

В тесте PCMark 8 Home под высокой нагрузкой Aspire VX 15 продержался 1 час 39 минут.