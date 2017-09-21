Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus GX501: где тонко, там не рвется

Давным-давно, когда мощные игровые ноутбуки еще были очень громоздки… Упс, так это же было еще пару-тройку месяцев назад. Да, вступление нужно будет переписать. Но, сделать это куда проще, чем создавать настоящее геймерских мобильных систем. Совсем недавно компании NVIDIA совместно с партнерами удалось поставить знаковую зарубку в истории развития платформ такого класса. Концепция Max-Q Design позволила производителям принципиально уменьшить габариты игровых ноутбуков без снижения производительности. Символично, что первым ультрапортом на новой платформе, побывавшим у нас на тестировании, стал ASUS ROG Zephyrus – 15,6-дюймовый аппарат толщиной 16,9 мм с видеокартой GeForce GTX 1080 на борту.

Эту модель мы «вели» еще с момента презентации на тайваньской выставке Computex 2017. Тогда по горячим следам нам удалось составить свое первое впечатление, теперь же, после официального начала продаж, у нас появилась возможность поближе познакомиться и определить во что горазд ASUS ROG Zephyrus.

Комплект поставки

Ноутбук поставляется в достаточно компактной коробке. В комплекте с ASUS ROG Zephyrus предлагается блок питания, набор сопутствующей документации, внешний контроллер Ethernet, выполненный в виде переходника USB – RJ-45, дополнительная резиновая подставка для ладоней, проводная игровая мышь ASUS ROG Strix Impact.

Самый необычный аксессуар, которого нет в комплекте с другими ноутбуками – это крестообразная отвертка. Ноутбук оказался настолько компактным, что по мнению производителя, для него не нужен отдельный рюкзак и он вполне может поместиться в отсек привычной походной сумки.

Дизайн и материалы

ASUS ROG Zephyrus выглядит элегантно. Это очень тонкий среднеформатный ноутбук толщиной всего 16,9–17,9 мм.

Отличный результат даже по меркам обычных потребительских моделей и невероятный показатель для игровых ноутбуков с видеокартой GeForce GTX 1080. Корпус сделан из авиационного сплава. ASUS ROG Zephyrus имеет габариты 379×262×16,9–17,9 мм и весит 2,25 кг.

Конечно, наиболее впечатляет очень тонкий корпус, особенно когда осознаешь, какие компоненты находятся внутри. Модели с подобным оснащением зачастую как минимум вдвое толще.

На верхней крышке используется интересный декоративный прием. Панель ассиметрично разделена на две части с диагональным изгибом поверхности, при этом каждый сегмент имеет разнонаправленную текстурную шлифовку. Такой изыск добавляет эффектности внешнему дизайну устройства.

На панели также хорошо виден крупный логотип игровой серии Republic of Gamers (ROG), который подсвечивается красным во время работы системы.

Разъемы

Все разъемы размещены на боковых гранях. На левой панели расположен коннектор для подключения блока питания, полноразмерный HDMI 2.0, два порта USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем для подключения наушников/гарнитуры.

Здесь же можем рассмотреть решетку радиаторного блока, через которую выдувается часть нагретого воздуха. Отметим, что разъем для внешнего БП непривычно расположен в центральной части панели.

Поначалу были опасения, что это может как-то влиять на удобство использования ноутбука, но, так как клавишный блок в данном случае расположен внизу, а для силового кабеля предусмотрен Г-образный коннектор, то никаких сложностей здесь не возникает.

На правой грани размещены еще два классических порта USB 3.0 и симметричный USB Type-C, который в данном случае используется и для интерфейса Thunderbolt. Ближе к дисплейному блоку расположена ниша для крепления замка Кенсингтона.

Как видим, на панелях нет, казалось бы, необходимого для игровой системы коннектора RJ-45. Тонкий корпус ноутбука попросту не позволяет разместить соответствующую розетку. Однако производитель понимает, что поддержка Ethernet важна, потому в комплекте с ASUS ROG Zephyrus изначально предлагается внешний сетевой контроллер, подключаемый по USB 3.0.

Отсутствие встроенного кардридера требует свыкнуться с мыслью о том, что для записи/чтения данных с флеш-карт также понадобится использовать дополнительный переходник.

На передней грани только заметная надпись ASUS и небольшой козырек, который удобно поддеть, открывая верхнюю крышку ноутбука.

На задней поверхности виднеется решетка системы охлаждения, через которую выдувается нагретый воздух, а в центральной части нанесено название модели, которое по всей видимости, должно избавить владельца от частых вопросов окружающих о диковинной новинке.

Система охлаждения

Для ASUS ROG Zephyrus используется оригинальная система охлаждения, получившая название Active Aerodynamic System (AAS). При открытии экрана на нижней панели образуется щель для дополнительного забора холодного воздуха.

На петлях дисплейного блока предусмотрены специальные шарниры, которые отгибают пластиковую пластину, а если быть более точным, то он приподнимают корпус ноутбука, тогда как плита остается прижатой к рабочей поверхности.

По заверению производителя, таким образом удается улучшить эффективность системы охлаждения. Учитывая очень компактные размеры ROG Zephyrus и мощные компоненты, здесь все средства хороши.

В конструкции СО используется двухвентиляторная схема с массивом тепловых трубок. Для изготовления вентиляторов применяется жидкокристаллический полимер, позволивший уменьшить толщину лопастей и увеличить их количество. При этом радиаторные блоки оснащены пластинами толщиной 0,1 мм, что в свою очередь позволяет нарастить их число и увеличить площадь рассеивания.

Согласно предложенной схеме охлаждения, холодный воздух поступает через верхнюю панель, а также через щель, образующуюся при открытии экрана. Горячий воздух выдувается через отверстия на задней панели и сегмента на правом торце ноутбука.

На снимке рабочей панели хорошо видны сегменты со сквозной перфорацией, однако при взгляде под углом данные зоны практически не заметны, к тому же их наличие дополнительно скрывают декоративные ячейки.

Нижняя панель ноутбука прикрыта дополнительной пластиковой плитой. Это часть системы охлаждения AAS. Мы не удержались от соблазна заглянуть под крышечку. Производитель позволяет владельцу ноутбука самостоятельно снять панель, например, для очистки отсека от накопившейся пыли. Собственно, именно для этих целей в комплекте с устройством поставляется отвертка.

Для этого понадобится выкрутить 4 винта у нижних прорезиненных стоек и, аккуратно открыв дисплейный блок, снять пластиковую крышку с направляющих.

После такой процедуры мы получаем доступ к вентиляторам системы охлаждения.

При желании также можно детальнее рассмотреть упорный шарнир, который прижимает пластину к столу когда открывается дисплейный блок. Сборка проводится в обратном порядке и не занимает много времени.

Экран

Для ASUS ROG Zephyrus используется 15,6-дюймовая матрица IPS с разрешением 1920×1080. При этом экран с матовым покрытием имеет частоту обновления 120 Гц и поддерживает технологию NVIDIA G-Sync. Это идеальная комбинация во всех отношениях.

Несмотря на засилье 4К-экранов, производитель принял единственно верное решение ограничиться вариантом с Full HD. Именно в таком режиме компоненты ноутбука обеспечивают очень комфортное количество кадров/c даже в ресурсоемких играх. Повышенная частота обновления и поддержка G-Sync очень помогут получить качественную картинку.

Что касается возможностей экрана, то в целом это очень достойный вариант. Углы обзора традиционно хороши для IPS. Измеренная максимальная яркость составляет 288 кд/м², минимальное значение – 33 кд/м². То есть в темное время суток яркость можно понизить до комфортного значения, а в условиях с хорошим освещением яркости также будет достаточно. Регулировка интенсивности равномерная. Каждая последующая ступень увеличивает значение на 20–30 кд/м². Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM) не используется для управления яркостью, потому мерцание подсветки исключено.

Измеренная контрастность – 705:1. Цветовая температура чуть ниже эталонных 6500К, что дает едва уловимый теплый оттенок. Кривая гаммы держится на уровне 2.2. Производитель заявляет о цветовом охвате 100% sRGB и полученные результаты близки к этому. Качество изображения оставляет приятное впечатления. Здесь хорошо сбалансированы все характеристики.

Боковые рамки имеют толщину 15 мм. Над экраном размещена веб-камера (1280×720@30), рядом расположены индикатор работы, датчик внешнего освещения и пара встроенных микрофонов.

Верхняя крышка с дисплеем открывается на 130–140°, позволяя выбрать удобное положение. Петли достаточно тугие, хорошо фиксируют экран. Вместе с тем, открыть крышку можно одной рукой, не придерживая корпус ноутбука.

Платформа и производительность

ASUS ROG Zephyrus основаны на платформе с чипсетом Intel HM175 и оснащаются процессорами Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake). В нашем случае это Core i7-7700HQ – 4 ядра, 8 потоков, частотная формула 2,8/3,8 ГГц и тепловой пакет в 45 Вт.

Хороший вариант для игровой системы с приличным запасом вычислительной производительности. Ноутбуки линейки могут комплектоваться и чипом Core i5-7300HQ. Также достойный вариант, хотя отсутствие поддержки Hyper-Threading будет сказываться на результатах в многопоточных приложениях.

Core i7-7700HQ хотя и уступает 20–30% топовому десктопному Core i7-7700K, но в мобильном формате подобные показатели получить не так просто.

ASUS ROG Zephyrus стал одним из первых ноутбуков, использующих графику NVIDIA Max-Q. Новая концепция калифорнийцев позволяет значительно снизить энергопотребление мобильных видеокарт, а также дает возможность производителям ноутбуков предложить тонкие модели с мощной дискретной графикой.

В контексте видеокарт, разработчики в процессе исследований пришли к выводу, что с определенного момента повышение производительности требует непропорционального увеличения энергопотребления GPU. Собственно значение Max-Q соответствует состоянию с наилучшим соотношением производительности на ватт затрачиваемой энергии.

Что же это означает на практике? Например, GeForce GTX 1080 Max-Q имеет GPU с таким же количеством вычислительных блоков, как и у обычной мобильной GeForce GTX 1080, однако графический процессор работает на меньшей тактовой частоте. Вместо 1556/1773 МГц, для GPU используется менее агрессивная формула – 1101–1290/1278–1478 МГц. При этом тепловой пакет видеокарты снижается со 150 Вт до 90–110 Вт, а усовершенствованная схемотехника VRM позволяет использовать видеокарту в более компактном корпусе. Собственно, ASUS ROG Zephyrus является наглядным примером реализации Max-Q.

Рассматриваемая версия ноутбука оснащена GeForce GTX 1080 Max-Q c 8 ГБ памяти GDDR5X. Базовое значение рабочей частоты GPU составляет 1227 МГц, а среднее ускорении заявлено на уровне 1366 МГц.

В таком варианте GeForce GTX 1080 Max-Q по части производительности окажется между полновесными мобильными GTX 1070 и GTX 1080. Полученные результаты подтверждают предположения. В 3DMark Fire Strike ноутбук набирает 13 600 баллов, тогда как в подтесте Time Spy преодолевает отметку в 5500 баллов.

Для ноутбука используется оперативная памяти DDR4-2400. 8 ГБ изначально распаяны на плате, тогда как один слот для модулей So-DIMM позволяет довести общий объем до 24 ГБ. Именно в таком варианте предлагается ноутбук, побывавший у нас на тестировании. Оперативной памяти много не бывает. 16 ГБ – разумный минимум для производительной игровой системы, а наличие 24 ГБ позволяет не задумываться об апгрейде. ОЗУ работает в двухканальном режиме, демонстрируя соответствующие скоростные показатели для DDR4-2400.

Для хранения данных ASUS ROG Zephyrus оснащаются только скоростными твердотельными накопителями M.2 x4 NVMe. Возможны варианты с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Конфигурация, которая официально будет доступна в нашей стране, оборудована SSD на 512 ГБ. В данном случае производитель не просто использовал скоростной накопитель, а выбрал одну из лучших моделей в своем классе. Речь об SSD линейки Samsung SM961 на базе контроллера Samsung Polaris и многослойной флеш-памяти 3D V-NAND MLC.

Великолепные скоростные показатели не нуждаются в комментариях. Высокие значения линейных трансферов, отличная работа с блоками 4К. Модификации с 256 ГБ возможно смогут заинтересовать более привлекательной ценой, но здесь стоит учитывать, что на SSD будет установлена операционная система и все сопутствующие прикладные приложения, потому для установки игр в лучшем случае останется порядка 200 ГБ. При нынешних требованиях к объему свободного места на диске это всего пара-тройка тяжелых проектов. Апгрейдить накопитель теоретически можно, но посадочное место для M.2 SSD здесь одно, да и без похода в сервисный центр для замены накопителя не обойтись.

Учитывая используемые компоненты, неудивительно, что общесистемная производительность ноутбука на очень хорошем уровне. Что и подтверждают интегральные тесты PCMark.

Однако, такие ноутбуки покупаются вовсе не для того, чтобы потом морить их в офисных приложениях. Мерилом производительности здесь является количество кадров/с в тяжелых играх. ASUS ROG Zephyrus в этом также преуспел.

Первое серьезное испытание – Battlefield 1. Во время сетевой зарубки на масштабной карте «Тень гиганта» количество кадров/c зачастую колеблется в пределах 80–120. Очень даже неплохо, как для режима настроек графики “Ультра”. Сложный насыщенный уровень с 64 игроками в целом генерирует хорошую нагрузку, позволяя объективно оценить возможности используемой системы в игре.

Было изначально ясно, что Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands также будет непростой задачей для ноутбука. Игра и на десктопах с топовым железом в тяжелых графических режимах не жалует сотнями fps. Встроенный бенчмарк настройках качества графики «Очень высокое» обещает от 67 до 90 кадров/c при средних 78 кадров/c. Оптимистично, но в реальной игре производительность все же пониже. В тяжелых сценах на первых уровнях можно было видеть и просадки 50 кадров/c, но зачастую это 60–70 кадров/c.

Бьющая все мыслимые рекорды на Steam игра PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS будет подвластна владельцу ноутбука даже в режиме Ultra. Несмотря на слабую оптимизированность движка, «зефирка» с GeForce GTX 1080 Max-Q на борту позволял выжимать порядка 70–90 кадров/c, хотя местами можно было видеть и 50–60 кадров/c. Получить больше в данном случае вовсе не проблема, но очень уж не хотелось идти на компромиссы с качеством картинки.

Чтобы прочувствовать преимущества экрана с повышенной частотой обновления, в игре The Witcher 3: Wild Hunt стоит выбирать режим с высоким качеством графики. В этом случае обеспечены средние 90 кадров/c с очень плавной картинкой без рывков, артефактов и рассинхронизаций.

Оценивая производительность системы, можно говорить, что фактические показатели ближе к таковым для моделей, оснащенных мобильными видеокартами GeForce GTX 1070. Модель GTX 1080 в дизайне Max-Q оказывается быстрее на 5–15%, тогда как полновесная GeForce GTX 1080 предлагает дополнительный прирост производительности еще не 10–20%. То есть в плане вычислительной мощности каких-то чудес от Max-Q ожидать не стоит, это просто возможность уместить скоростную дискретную графику в корпусе толщиной менее 20 мм. Причем унификация дизайна GPU+VRM позволит большему количеству производителей ноутбуков предложить свои версии тонких игровых моделей.

Нагрев, шум и стабильность работы

Для игровых ноутбуков нагрев – очень актуальный вопрос. Производительные компоненты имеют немалое энергопотребление, потому отвод тепла становится нетривиальной задачей, особенно когда речь идет о модели с уменьшенной толщиной корпуса.

В режиме покоя ASUS ROG Zephyrus температура процессора и видеокарты удерживается на уровне 40 градусов. В этом случае вентиляторы системы охлаждения хотя и не останавливаются, но работают очень тихо. При необходимости обороты повышаются плавно, без резких перепадов.

К сожалению, популярные сервисные утилиты не позволяют мониторить скорость вращения вентиляторов в процессе работы. Значения доступны в BIOS, но это скорее возможность убедиться в том, что они в принципе работают.

Во время высокой вычислительной нагрузки центрального процессора в приложении AIDA64 чип прогревался до 80С. А вот комбинированная нагрузка, когда одновременно задействованы и процессор и видеокарта, даются сложнее.

После получасовой игровой сессии в Battlefield 1 температура CPU повышалась вплоть до 95 градусов, при этом, судя по графику состояния, в процессе активировался режим троттлинга для снижения нагрева чипа. Во время игр с высоким качеством графики максимальной нагруженным оказывается графический процессор, потому некоторое снижение частоты CPU в процессе на практике не сказывалось на производительности. Никаких подлагиваний и задержек, потому итоговый график скорее оказался неожиданностью. Тем не менее, охлаждение компонентов в тонком корпусе ноутбука все еще является очень сложной задачей, актуальной даже при использовании дизайна Max-Q.

Что же касается непосредственно температурного режима работы видеокарты, то GPU прогревался до 80 градусов, при этом рабочие тактовые частоты в играх колебались от 1450 МГц до 1700 МГц.

Мы также оценили нагрев внешней оболочки корпуса. В покое на верхней панели бесконтактный пирометр регистрирует 32–34С. Во время игр температура повышается. Больше всего нагревается центральная область в верхней части корпуса. Здесь можно было получить порядка 55 градусов, тогда как в области клавиатурного блока были значения около 40С. То есть в целом нагрев корпуса слабо ощущается если ноутбук стоит на рабочем столе, пальцы левой руки привычно порхают над блоком WASD, а в правой зажата боевая мышь. На коленях играть будет некомфортно по нескольким причинам. Расположение клавишного блока в целом этому не способствует, нагрев корпуса ноутбука также будет вызывать дискомфорт, это даже если не упоминать об откидывающейся пластиковой панели.

Клавиатура и тачпад

Как мы уже отметили, для улучшения возможностей системы охлаждения, клавиатурный блок ноутбука смещен к нижней грани рабочей панели. Столь радикальной подход уже не нов, но все еще непривычен.

В контексте игровой системы подобная компоновка может быть вполне удобной, особенно для тех, кто раньше использовал дополнительную клавиатуру или предпочитал десктопные платформы. В этом случае ладонь не нужно удерживать на весу, она спокойно ложится на поверхность рабочего стола.

Возможно кому-то будет удобнее использовать дополнительную резиновую подушку, поставляемую в комплекте с ноутбуком.

Клавиши островного типа имеют относительно небольшой ход – 1,4 мм. При нажатии платформа практически не прогибается даже при значительном давлении. Заявлена поддержка системы Anti-ghosting, позволяющей обрабатывать одновременно до 30 клавиш.

Клавиатура имеет дополнительную RGB-подсветку с тремя режимами интенсивности и возможностью выбрать цвет иллюминации.

Ожидаемо для игровой модели выделены группы клавиш WASD и QWER для любителей шутеров и MOBA.

Подсветкой данных блоков можно управлять независимо в фирменном приложении AURA. Здесь же доступны несколько дополнительных эффектов.

Отметим интересную форму клавиши пробел. Поначалу кажется, что это декоративный нюанс, однако когда левая рука ложится на боевую раскладку WASD, большой палец оказывается аккурат на подготовленном выступе. Это уже не случайность, а внимание к важным мелочам.

У нас на тестировании была полностью локализированная модель ASUS ROG Zephyrus, потому на клавишах сделана гравировка не только латиницы и кириллических символов, но также отображены буквы украинского алфавита с корректным размещением на площадке кнопок и равномерной подсветкой.

Что же в общем касается клавишной раскладки, то некоторые нюансы потребуют привыкания. Например, PgUp/Home и PgDn/End вынесены в отдельный блок. При этом в общей группе вовсе не обнаружилось клавиши Print Screen.

Тачпад размещен справа от основного клавишного блока. Площадка относительно небольшая, с отдельными механическими кнопками. Здесь также потребуется некоторое время, чтобы пообвыкнуться с таким расположением органов управления. В первое время знакомства с ноутбуком рука рефлекторно тянется в центральную часть клавиатуры, нащупывая не сенсорную площадку, а кнопку пробела. Опять же, это дело привычки. Для игровой системы потребности в большом тачпаде нет, без мышки в любом случае не обойтись.

При беглом взгляде на клавиатуру можно подумать, что она лишена дополнительного цифрового блока, однако не стоит торопиться с выводами. Легким движением руки и нажатием одной клавиши тачпад превращается в цифровой блок с сенсорными клавишами.

Кнопка активации режимов размещена над правым верхним углом площадки.

Расположенная по-соседству клавиша с логотипом ROG вызывает сервисное приложение Gaming Center с различными настройками системы.

Отметим, что блок из четырех клавиш над тачпадом подсвечивается красным вне зависимости от выбранной цветовой схемы для других кнопок клавиатуры.

Клавиша включения системы предусмотрительно вынесена ближе к правому верхнему углу рабочей панели. Разумное решение, потому как последствия случайного нажатия во время ответственной игровой сессии сложно даже предугадать. Кнопка аккуратно подсвечивается чтобы ее можно было легко найти даже при слабом внешнем освещении и в то же время, чтобы она не отвлекала.

Аудио

Ноутбук оснащен встроенной аудиоподсистемой. Два излучателя мощностью по 2 Вт размещены по бокам от клавиатурного блока.

На особые откровения рассчитывать не стоит, качество на среднем уровне, как для ноутбучной акустики. То есть достаточно для типичной озвучки событий. Очень достойным оказалось качество встроенной подсистемы.

Производитель предлагает для улучшения звука использовать комплекс Sonic Studio II и нужно признать, что в играх умеренное усиление объемности звучания и игра с эквалайзером помогают погрузиться в атмосферу.

Автономность и энергопотребление

Среди игровых ноутбуков не стоит искать долгожителей, способных долго продержаться на одном заряде батареи. У систем такого класса с энергетическим аппетитом полный порядок и к диетам они не приучены. ASUS ROG Zephyrus оснащен 4-ячеечной батареей емкостью 50 Вт⋅ч. Запаса аккумулятора хватает на 3 часа мерного листания текстового фолианта в Battery Eater. В условиях привычной офисной работы с активным браузингом можно рассчитывать где-то на 2 часа.

В тесте автономности из PCMark8 ноутбук вытянул чуть более полутора часа. Да, результаты скромные. Даже при такой модели использования системы отдаляться от розетки на длительное время не стоит. Что уж говорить, если вы заходите поиграть. В вольном режиме полного заряда батареи едва хватило на получасовую сессию в Battlefield 1, причем изначально производительность снизилась до 60–80 кадров/с вместо привычных 80–120, а после того как заряд опустился ниже 50%, скорость и вовсе упала до 30–50 кадров/c. Без постоянного питания не обойтись.

Вместе с ASUS ROG Zephyrus поставляется блок питания мощностью 230 Вт (19,5 В; 11,8 А). БП вместе с силовым кабелем утяжеляют рюкзак на весомые 815 г, что стоит учитывать при желании прихватить рюкзак в дорогу. Отметим, что на полную зарядку осушенного аккумулятора понадобится порядка 1,5 часов.

Если говорить о фактическом энергопотреблении ASUS ROG Zephyrus во время работы от сети, то в режиме покоя ноутбук расходует 20–23 Вт энергии, а при высокой игровой нагрузке полное энергопотребление системы составляет 170–185 Вт. Относительная миниатюрность устройства не должна вводить в заблуждение. В ноутбуке все же используются мощные компоненты, требующие соответствующего питания.

Заметки на полях

Практическое тестирование ноутбука позволяет отметить несколько нюансов использования системы, которые не очевидны на первый взгляд. Компоновка рабочей панели со смещением клавиатуры к передней кромке наверняка порадует тех, кто использовал отдельную клавиатуру.

Однако, если вы привыкли к тому, что во время игры хотя бы половина предплечья рук лежит на рабочей поверхности, ноутбук придется отодвигать на 15–20 см дальше обычного. Это значит, что для должного комфорта может понадобиться достаточно широкий письменный стол.

Вопросы могут возникнуть при переноске ноутбука в открытом состоянии. Когда под руками прогибается пластиковая панель, то сжимается не только эта пластина. Точка. Конструкция кажется немного хлипковатой, хотя повода для беспокойства нет. Плита сделана из пластичного податливого материала. К тому же, как мы видели, компоненты системы защищены металлической оболочкой корпуса. Если уж вентиляторы будут повреждены, значит механическое воздействие было силы не совместимой с жизнью ноутбука.

Нам очень понравилось оформление верхней панели. Крупный логотип в обрамленный бесчисленным количеством миниатюрных углублений и отверстий – интересно и свежо. В тоже время, если включить режим практичного скептика, несложно заметить, что в мелких ячейках очень быстро собирается пыль, которую непросто удалить.

Цена

В официальных поставках рассмотренная комплектация на старте будет единственным доступным вариантом. Рекомендуемая стоимость ASUS ROG Zephyrus GX501 с процессором Core i7-7700HQ, видеокартой GeForce GTX 1080 Max-Q, 24 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 и накопителем на 512 ГБ – $3530 (~92 600 грн.). Ноутбук предлагается с установленной операционной системой Windows 10 Pro, а гарантийный срок производителя составляет 24 месяца.