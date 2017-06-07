Обзор игрового ноутбука Lenovo Legion Y720-15

Ещё несколько лет назад игровые ноутбуки были нишевыми устройствами, которые выпускались с расчётом на энтузиастов и состоятельных геймеров. Но с уменьшением размера комплектующих и ростом их производительности, игровые ноутбуки стали более массовыми, а покупатели начали серьёзно рассматривать их в качестве замены ПК, а также универсального решения для игр и работы. Поэтому неудивительно, что всё крупные производители ноутбуков начали представлять свои игровые решения и даже отдельные бренды. Компания Lenovo и раньше выпускала ноутбуки, которые можно отнести к игровым, но в начале этого года она представила отдельный бренд Legion. На данный момент он включает несколько моделей, мы уже успели познакомиться с Y520, а теперь к нам на тест попал Legion Y720-15. Давайте посмотрим, что может предложить этот игровой ноутбук.

Дизайн и материалы

Несмотря на новый бренд, внешне Legion Y720-15 практически полностью повторяет прошлогодний ноутбук компании — IdeaPad Y900.

Выглядит устройство не так агрессивно, как ожидаешь от игровой машины, и если бы не красный логотип на крышке и красная подсветка с выделенными клавишами WASD, то модель и вовсе бы походила на обычную рабочую станцию.

Legion Y720-15 получился довольно крупным — 380x277x29 мм, при весе 3,2 кг, и, учитывая не самый компактный блок питания, его с натяжкой можно назвать портативным. В 2017 году хотелось бы увидеть от Lenovo более компактно решение, тем более что тренд этого года как раз в уменьшении толщины и веса игровых ноутбуков.

Крышка дисплея и нижняя часть корпуса в Legion Y720-15 сделаны из металла с узором, имитирующим карбоновые волокна. Стоит похвалить компанию за качество материалов, крышка дисплейного блока не продавливается.

Сам экран прикрыт матовым стеклом, что до сих пор редко встречается даже в дорогих игровых ноутбуках. А вот поверхность вокруг клавиатуры сделана из пластика с софт-тач покрытием, который легко собирает отпечатки пальцев.

В целом, дизайн Legion Y720-15 не представляет ничего интересного. Компания слегка переделала прошлогодний IdeaPad Y900, и этот подход сложно назвать серьезным, как для отдельного игрового бренда.

Разъёмы

Все порты в Legion Y720-15 вынесены на боковые грани. На правой находится USB Type-C, Mini DisplayPort, два порта USB 3.0, а также HDMI.

На левой: кенсингтонский слот, разъём для зарядного устройства, RJ-45 (LAN), ещё один порт USB 3.0 и 3,5 мм разъём для наушников.

Все порты расположены так, что не мешают друг другу при подключении.

Дисплей

15,6-дюймовый дисплей в Legion Y720-15 оснащается IPS-матрицей с разрешением 1920х1080 точек. Ещё раз стоит отметить, что экран прикрыт матовым стеклом.

Но вот само качество матрицы среднее, цвета на ней выглядят блеклыми, что также подтверждается замерами. Цветовой охват sRGB меньше 100%, при этом с большим уклоном в зелёный цвет. Гамма-кривая неравномерная. Но цветовая температура практически на уровне 6500К и подсветка без перепадов.

Таким образом, дисплей Legion Y720-15 не передаст всей красочной картинки в современных играх и явно не подойдёт для цветовой коррекции фото и видео. Экран выделяет только матовое стекло, которое уменьшает количество бликов.

Платформа и производительность

В Legion Y720-15 установлен 14-нанометровый 4-ядерный процессор Intel Core i7-7700HQ с тактовой частотой 2,8 ГГц (3,6 ГГц в режиме Turbo Boost).

Кроме этого, в тестовой конфигурации было установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4, а также SSD и жёсткий диск на 1 ТБ. В продаже пока нет модификации с твердотельным накопителем такого же объёма, покупателям предлагают модели с SSD на 120 и 240 ГБ. Таким образом, на скорость накопителя в тестовом Legion Y720-15 не стоит ориентироваться, так как она может быть ниже в моделях с меньшей ёмкостью.

Жёсткий диск, впрочем, здесь вполне стандартный для скорости 5400 об/м.

В Legion Y720-15 есть встроенная графика Intel HD Graphics 630, переключение на которую происходит при работе от батареи. Но основной видеокартой является NVIDIA GeForce GTX 1060 c 6 ГБ памяти.

Как в синтетических тестах, так и в играх, Legion Y720-15 показывает высокий уровень производительности.

В The Witcher 3: Wild Hunt на запредельных настройках графики количество FPS не проседает ниже 50.

В Battlefield 1 в режиме кампании аналогично, максимальные настройки графики идут без каких-либо проблем.

Нагрев и стабильность работы

В тесте стабильности системы AIDA64 при максимальной нагрузке процессора температура ядер не превышает 86 градусов Цельсия.

Троттлинга при этом нет, а температура корпуса в самом горячем месте (верхняя часть клавиатуры) достигает 50 градусов Цельсия.

Но если максимально нагрузить в тесте ещё и видеокарту, то система охлаждения не справляется, процессор нагревается до 90 градусов Цельсия, появляется троттлинг.

Впрочем, это типичная ситуация для большинства игровых ноутбуков и в реальности так нагрузить систему будет нечем.

Система охлаждения в Legion Y720-15 довольно шумная, под высокой нагрузкой кулер переходит на высокие частоты, поэтому играть без наушников не очень комфортно. А вот вывод горячего воздуха в ноутбуке реализован правильно, отверстия вентиляции находятся на тыльной части корпуса и не обдувают пользователя.

Клавиатура и тачпад

В Legion Y720-15 установлена клавиатура островного типа c цифровым блоком. Раскладка стандартная, есть отдельное выделение клавиш WASD, а также подсветка.

Кнопки на клавиатуре нажимаются с приятным мягким ходом, клавиши расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы комфортно печатать вслепую.

Тачпад в Legion Y720-15 смещён чуть влево от центра клавиатуры. Он отлично понимает позиционирование пальца, а также поддерживает жесты.

Автономность

В тесте PCMark 8 под нагрузкой ноутбук от полного заряда батареи продержался 2 часа 25 минут, что даже хорошо, учитывая производительность модели.

Без питания на Legion Y720-15 долго не поиграешь, но хотя бы в дороге можно поработать или посмотреть фильм.