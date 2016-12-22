Обзор игрового ноутбука MSI GE62VR 6RF Apache Pro

Компания MSI продолжает активно развивать линейку игровых ноутбуков и одной из первых привезла в Украину устройства с новыми видеокартами NVIDIA. К нам на обзор попал 15,6-дюймовую модель MSI GE62VR 6RF Apache Pro, которая оснащается видеокартой GeForce GTX 1060. Давайте посмотрим, на что способен игровой ноутбук MSI с новой графикой.

Комплект поставки

MSI GE62VR 6RF Apache Pro в линейке игровых ноутбуков компании — это модель среднего уровня, соответственно, комплект ее поставки ничем не выделяется.

В коробке, кроме самого ноутбука, можно найти ещё только блок питания на 180 Вт, а также тканевую салфетку для удаления пыли и отпечатков пальцев.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к игровой линейке, дизайн MSI GE62VR 6RF Apache Pro получился лаконичным. Крышка дисплея в ноутбуке сделана из металла, окрашенного в чёрный цвет. На игровую направленность ноутбука указывает только фирменный светящийся логотип G Series с изображением дракона.

Его немного дополняет красная полоса на передней грани корпуса, но в остальном, ничего примечательного в MSI GE62VR 6RF Apache Pro нет. На фоне откровенно вычурных игровых моделей в закрытом состоянии ноутбук выглядит скромно.

Но если открыть крышку дисплейного блока, то свою лепту в дизайн вносит подсветка клавиатуры от SteelSeries. Она переливается разными цветами и больше всего подчеркивает игровой характер MSI GE62VR 6RF Apache Pro.

Материалы корпуса в этой модели типичные для ноутбуков среднего уровня. Сосредоточив усилия на комплектующих, производитель немного сэкономил на корпусе. В итоге вся основа MSI GE62VR 6RF Apache Pro сделана из обычного матового пластика.

Металлическими пластинами прикрыта только верхняя часть корпуса с клавиатурой и крышка экрана. При этом толщина металла минимальная, что особенно остро ощущается по крышке дисплейного блока, она очень легко продавливается и скручивается. Тем не менее, в целом собран MSI GE62VR 6RF Apache Pro хорошо, все детали подогнаны плотно, а во время использования нет и намека на скрип.

При этом, использование пластика в основе корпуса имеет и позитивный эффект, вес устройства составляет 2,4 кг, что немного как для 15,6-дюймового ноутбука, а тем более для игрового.

А вот размеры корпуса и толщина — вполне стандартные и составляют 383x260x27-29 мм.

Разъемы и приводы

Как и положено игровому ноутбуку, на корпусе MSI GE62VR 6RF Apache Pro можно найти обилие портов. На правом боку устройства находится слот для карт SD, один порт USB 2.0, а также оптический привод DVD Super Multi. Последний выглядит откровенным анахронизмом, его вполне можно заменить еще одним накопителем.

На левой грани корпуса MSI GE62VR 6RF Apache Pro находится разъем RJ45, два порта USB 3.0, один USB Type-C, HDMI, Mini-DisplayPort, а также 3,5 мм разъемы для наушников и микрофона.

В целом, портов в MSI GE62VR 6RF Apache Pro будет достаточно для современных геймеров, и даже для тех, кто все еще хранит библиотеку игр на DVD.

Дисплей

В MSI GE62VR 6RF Apache Pro используется 15,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920х1080 точек. У него хорошие углы обзора, но калибровка выполнена не лучшим образом. Судя по всему, в MSI посчитали, что для игроков цветопередача не самое важное, поэтому экран должен быть в меру красочным и очень «тёплым», чтобы уменьшить нагрузку на глаза, особенно во время игры ночью. В итоге в нормальном режиме дисплей демонстрирует цветовую температуру на уровне 5500К и картинку с выпадающим синим цветом.

При этом, если стандартного режима окажется мало, то утилита MSI True Color может сделать его еще «теплее», практически убрав синий цвет.

Таким образом для игр или просто для работы в браузере, дисплей MSI GE62VR 6RF Apache Pro подходит отлично, но это не лучший вариант для тех, кто планирует использовать производительный игровой ноутбук для редактирования фото и видео.

Платформа и производительность

В тестовой версии MSI GE62VR 6RF Apache Pro используется процессор Intel Core i7-6700HQ, работающий на частоте 2,6 ГГц (3,6 ГГц в режиме TurboBoost). Это 4-ядерный мобильный процессор, созданный по 14 нм техпроцессу.

Дополняют его 16 ГБ оперативной памяти DDR4 (2 х 8 ГБ), а также дисковая система, которая в тестовой конфигурации состоит из SSD на 256 ГБ и жесткого диска на 1 ТБ.

Интереснее всего в MSI GE62VR 6RF Apache Pro — это графическая система, которая состоит из интегрированного видеоускорителя Intel HD Graphics 530 и дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти.

Благодаря такому набору характеристик ноутбук демонстрирует высокий уровень производительности. В тесте PCMark 8 MSI GE62VR 6RF Apache Pro набирает 4042 балла, это ещё не уровень мощных игровых ПК, но уже близко к нему. Таким образом, недостатка в производительности процессора и памяти пользователь ощущать не будет. Производитель также заявляет, что MSI GE62VR 6RF Apache Pro подходит для очков виртуальной реальности (HTC Vive и Oculus Rift), к сожалению, проверить это мы не смогли.

Дисковая система ноутбука, как уже было сказано выше, разделена на SSD, на котором установлена Windows 10 Home и системные программы, а также жесткий диск на 1 ТБ. SSD производства Toshiba обеспечивает скорость чтения на уровне 553 МБ/с и записи — 513 МБ/с.

Жёсткий диск от Hitachi заметно медленнее, обеспечивая типичные для этого типа хранилища показатели.

Во время нагрузки процессор максимально нагревается до 77 градусов Цельсия, троттлинга при этом нет. Выдув системы охлаждения находятся на тыльной грани корпуса, со своей работой она справляется хорошо.

Незначительный нагрев ощущается только в левой верхней части клавиатуры, судя по всему, именно там находится процессор.

Производительность видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти находится на отличном, как для ноутбуков, уровне. В тесте 3DMark Fire Strike 1.1 видеокарта набирает 8617 баллов. Это даже больше, чем при сравнимой конфигурации ноутбука набирала топовая видеокарта прошлого поколения NVIDIA GeForce 980M с 8 ГБ видеопамяти.

В целом, в синтетических тестах мобильная NVIDIA GeForce GTX 1060 заметно отстаёт от десктопной версии. Тем не менее, этот разрыв уже не такой большой, как между мобильными и десктопными видеокартами прошлого поколения, и не сказывается на производительности в доступных на сегодняшний день играх.

Таким образом, нельзя не отметить, что новое поколение мобильных видеокарт NVIDIA действительно выводит игровые ноутбуки на новый уровень.

Клавиатура и тачпад

В MSI GE62VR 6RF Apache Pro используется клавиатура островного типа от SteelSeries с яркой разноцветной подсветкой, которая подчёркивает игровую направленность ноутбука.

На корпусе даже есть отдельная клавиша, которая позволяет быстро переключать режимы подсветки.

При этом в утилите MSI Dragon Center можно создать собственные комбинации подсветки клавиатуры.

Клавиши расположены друг от друга на достаточном для комфортной работы расстоянии, и нажимаются с отчётливым ходом.

Тачпад в MSI GE62VR 6RF довольно крупный, с выделенными механическими клавишами. Он отлично отслеживает положение пальца и позволяет комфортно работать с ноутбуком без подключения мыши.

Единственная проблема тачпада — это покрытие, оно стилизовано под металл и шероховатое на ощупь, поэтому использовать его не очень приятно.

Коммуникации

MSI GE62VR 6RF Apache Pro оснащается двухдиапазонным беспроводным модулем Wi-Fi от Intel с поддержкой стандарта AC. Никаких проблем с подключением устройства к беспроводным сетям нет, оно отлично держит сигнал. Из других беспроводных модулей есть Bluetooth 4.0.

Как и положено игровому ноутбуку, в MSI GE62VR 6RF Apache Pro есть гигабитный порт Ethernet, за работу которого отвечает контроллер Killer E2400.

Это решение обеспечивает высокую скорость и стабильность подключения, а также позволяет через специальную утилиту установить приоритет по трафику для игр.

Аудио

За звук в MSI GE62VR 6RF Apache Pro отвечает привычный драйвер Realtek High Definition Audio, и, кроме этого, NVIDIA Virtual Audio Device для внешних устройств с динамиками, которые подключаются через разъемы для видео.

В наушниках ноутбук звучит хорошо с большим запасом громкости. Предустановленная утилита Nahimic 2 позволяет немного поиграться с настройками звука, добавляя разные эффекты, а также меняя настройки эквалайзера.

Ее же можно использовать для настройки звука в играх, обеспечивая больший эффект погружения, что может быть актуально для шутеров.

За внешний звук отвечают четыре динамика и сабвуфер, поэтому играет MSI GE62VR 6RF Apache Pro действительно громко.

Автономность

В MSI GE62VR 6RF Apache Pro установлен 6-ячеечный аккумулятор на 51 Вт-ч. Тем не менее, как и большинство игровых ноутбуков, эта модель не может обеспечить хорошую автономность. При минимальной нагрузке можно рассчитывать на 2,5 часа работы, а при максимальной — не более часа. В тесте батареи PCMark 8 Home ноутбук продержался всего 1 час и 6 минут при яркости дисплея 200 кд/м2.