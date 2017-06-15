Обзор игрового ноутбука MSI GT73VR 7RE TITAN SLI: 4К дисплей и две GeForce GTX 1070

Несмотря на тенденцию к уменьшению размеров игровых ноутбуков, производители не отказывают себе в удовольствии создавать действительно монструозные модели. Сегодня у нас в обзоре MSI GT73VR 7RE TITAN SLI — игровой ноутбук с 17,3-дюймовым 4К дисплеем, а также двумя видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ оперативной памяти.

Дизайн

Уже по одной приставке TITAN в названии можно понять, что MSI GT73VR 7RE TITAN SLI — это крупный ноутбук. Его размеры составляют 428x287x24~49 мм, при весе 4,14 кг. И учитывая два отдельных блока питания вместе с переходником, портативным устройство можно назвать с большой натяжкой. Тем не менее, при желании ноутбук всё же можно носить с собой и уж точно без проблем перемещать внутри помещения.

Внешне MSI GT73VR 7RE TITAN SLI выполнен в стиле последних игровых ноутбуков MSI. Компания традиционно использовала металлическую крышку, на которой находятся две красные вставки, а также светящийся логотип с изображением дракона. Кроме этого, на принадлежность к игровой серии указывает агрессивный дизайн отверстий для вентиляции, расположенных на тыльной части корпуса.

Область вокруг клавиатуры также покрыта металлом, а вот нижняя часть — пластиковая, как и рамка вокруг экрана вместе с шарниром. Пластик при этом довольно грубый, производитель явно решил на нём сэкономить.

В итоге, MSI GT73VR 7RE TITAN SLI выглядит в меру агрессивно, но по ноутбуку сразу легко понять, что он создан для игроков. И это подчёркивают не столько размеры, сколько сам дизайн.

Разъёмы

Несмотря на довольно большой корпус, в MSI использовали для размещения портов на корпусе MSI GT73VR 7RE TITAN SLI не только боковые, но и тыльную грань. На последнюю вынесено гнездо зарядного устройства, а также порт HDMI, Mini DisplayPort, USB Type-C с Thunderbolt 3 и DisplayPort, а также RJ45. И если разъёмы для подключения мониторов действительно могут использоваться не очень часто, учитывая 4К экран ноутбука, то расположение USB Type-C через некоторое время может стать проблемой.

На правой грани корпуса можно найти кенсингтонский слот, кард-ридер формата SD и два порта USB 3.0.

На левой находятся ещё три порта USB 3.0, линейный вход/выход и 3,5 мм разъём для подключения микрофона и наушников.

Несмотря на спорное расположение некоторых портов, в целом MSI GT73VR 7RE TITAN SLI обладает всеми разъёмами, которые могут понадобиться современному пользователю.

Дисплей

17,3-дюймовый дисплей MSI GT73VR 7RE TITAN SLI в тестовой модификации оснащался матовым IPS дисплеем с разрешением 3840×2160 точек. Но также существуют модификации с Full HD экранами.

Работать за 4К дисплеем одно удовольствие, тем более что в последних версиях Windows 10 была улучшена поддержка высоких разрешений. У самого экрана отличные углы обзора, при этом цветопередача регулируется с помощью фирменной утилиту MSI True Color, которую можно запустить через панель настроек Dragon Center.

В ней можно выбрать один из профилей отображения, от обычного фильтра синего цвета до 100% Adobe RGB.

Замеры в режиме 100% sRGB:

В режиме 100% Adobe RGB:

Платформа и производительность

В основе платформы MSI GT73VR 7RE TITAN SLI лежит 4 ядерный 14 нанометровый процессор Intel Core i7-7820HK с частотой 2,9 ГГц (3,9 ГГц в режиме Turbo Boost) и теплопакетом 45 Вт.

В тестовой модели также было установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 (4×8 ГБ).

Дисковая система состоит из SSD NVMe PCIe Gen3 x4 на 512 ГБ и жёсткого диска ёмкостью 1 ТБ.

Таким образом, твердотельный накопитель демонстрирует высокую скорость чтения и записи, а используемый HDD на его фоне выглядит полностью устаревшим. Тем не менее, последний вполне подойдёт в качестве хранилища данных, для которых высокая скорость не критична.

За обработку графики в MSI GT73VR 7RE TITAN SLI, как можно догадаться из названия, отвечает сразу две видеокарты в режиме SLI — NVIDIA GeForce GTX 1070 с 8 ГБ оперативной памяти. Также есть встроенный графический чип Intel HD Graphics 630, но переключение на него необходимо производить вручную, перезагружая при этом систему.

В синтетических тестах ноутбук демонстрирует высокие результаты, что вполне ожидаемо для такой конфигурации. Это же касается тестов производительности графики, в которых MSI GT73VR 7RE TITAN SLI набрал столько же баллов, сколько и высокопроизводительные десктопные ПК.

В самих играх производительности хватает с запасом, даже если выбрано разрешение 4К и максимальные настройки графики.

Впрочем, бывают и исключения, например, в The Witcher 3: Wild Hunt при разрешении 4К и «запредельных» настройках графики частота кадров держится на уровне 32-34 в секунду. При этом даже если переключиться просто на высокие настройки графики, это поднимет FPS всего до 36-38. В то же время Battlefield 1 и Fallout 4 на максимальных настройках в 4К демонстрируют FPS на уровне 55-60.

В целом, возможность играть в разрешении 4К во многом зависит от оптимизации и настроек самой игры.

Нагрев и стабильность работы

Большие размеры и толщина корпуса позволили MSI не только установить в MSI GT73VR 7RE TITAN SLI две видеокарты, но и хорошую систему охлаждения. В стресс-тесте AIDA64 троттлинг не проявляется ни при 100% нагрузке процессора, ни если дополнительно нагрузить видеокарту. Область вокруг клавиатуры при этом остаётся еле тёплой.

В играх температура видеокарт не превышает 72 градуса Цельсия.

Но вот что в системе охлаждения ноутбука не продумали, так это вывод тёплого воздуха, который в MSI GT73VR 7RE TITAN SLI выходит из боковых граней, при этом с правой стороны выдув чуть сильнее, чем с левой.

В правой части корпуса находятся видеокарты, от них во время игры идёт более тёплый воздух, так что левша с этой моделью будет чувствовать себя чуть комфортнее, чем правша.

Во время продолжительный игры видеокарты не прогреваются так сильно, чтобы воздух от них обжигал руку, он остаётся тёплым. Тем не менее, это всё равно создаёт дискомфорт, поэтому производителю стоило бы сделать выдув на тыльной части.

Клавиатура и тачпад

MSI GT73VR 7RE TITAN SLI оснащается клавиатурой островного типа с разноцветной подсветкой и поддержкой приложения SteelSeries Engine 3, которое позволяет настроить подсветку на свой вкус. Интересно, что в Dragon Center есть вкладка «Мастер LED», которая также позволяет менять подсветку.

Сама по себе клавиатура имеет немного нестандартную раскладку, слева от пробела, например, нет клавиши Windows, вместо этого увеличен Ctrl. Клавиши WASD никак не выделены, и точно также блок стрелок находится на уровне всей клавиатуры.

Сами клавиши имеют хорошо различимый, но мягкий ход, на них приятно печатать.

Справа от клавиатуры находится кнопка включения, а также четыре функциональные клавиши, которые отвечают: за переключение между интегрированной и дискретной графикой; за переход системы охлаждения в максимальный режим работы; за запуск приложения XSplit для записи и стриминга игрового процесса; а также за переключение режимов подсветки клавиатуры.

Тачпад в ноутбуке обрамлён красной подсветкой и кроме самой сенсорной панели имеет две механические клавиши.

Производителем тачпада является компания Synaptics, так что он, не в последнюю очередь благодаря её драйверам, умеет распознавать несколько касаний, а также поддерживает жесты. Положение пальца тачпад понимает без проблем и во время работы вполне может заменить мышь.

Аудио

За звук в MSI GT73VR 7RE TITAN SLI отвечает контроллер Realtek ALC899 с набором кодеков, которые поддерживают распаковку сжатых аудиофайлов без потерь. В дополнение к этому в ноутбуке есть программное обеспечение Nahimic 2, позволяющее настраивать звук, в том числе в играх, а также записывать его.

На наушники ноутбук выдаёт отличный звук, внешние динамики от Dynaudio также очень громкие, есть сабфувер, но внешнему звуку чуть не хватает объёмности. При громкости выше среднего чувствуется нехватка ширины сцены. Впрочем, даже если играть без наушников, то звука вполне хватает.

Автономность

В MSI GT73VR 7RE TITAN SLI установлен 8-ячеечный литий-ионный аккумулятор на 75 Вт-ч. В тесте автономности PCMark 8 ноутбук под нагрузкой продержался всего 1 час 35 минут. Но учитывая размеры и основное предназначение ноутбука, это вряд ли можно назвать большой проблемой.

Работает ноутбук сразу от двух блоков питания на 230 Вт, в MSI не придумали ничего лучше, чем просто взять стандартные БП и соединить их переходником.

В итоге к весьма не маленькому ноутбуку прилагаются ещё и блоки питания с переходником, что только затрудняет его использование в роли мобильного компьютера. Более того, БП требуют двух розеток.