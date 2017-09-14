Обзор игровой беспроводной гарнитуры SteelSeries Arctis 7

Словосочетания “хороший звук”, “игровая гарнитура”, “беспроводные наушники” очень редко являются характеристиками одного и того же продукта. Сегодня мы вам расскажем о старшей модели SteelSeries в линейке гарнитур Arctis, в которой сочетаются все указанные особенности.

Комплектация

В крупной и привлекательной картонной упаковке, помимо наушников, пользователь найдет кабель для зарядки, кабель для проводного подключения с разъемом 3,5-мм и ресивер с линейным входом и выходом.

Внешний вид

Дизайн гарнитуры почти во всем схож с остальными представителями линейки Arctis. Это полноразмерная стереогарнитура с достаточно крупными чашами, соединенными металлическим оголовьем. В продаже доступно два цветовых решения гарнитуры — черное и белое. Дополнительно можно приобрести эластичные ленты оголовья других цветов.

Чаши выполнены из качественного пластика с софт-тач покрытием. К сожалению, покрытие весьма неплохо собирает на себе отпечатки, точно так же, как и глянцевые вставки. Качество сборки на отличном уровне, это касается как самих чаш, так и шарниров. Материалы корпуса хорошо способствуют подавлению шума и наушники неплохо отсекают большую часть посторонних звуков. При этом даже на высокой громкости наушники не доставляют звукового дискомфорта окружающим.

Для комфортного ношения наушников производитель предусмотрел элегантное решение — эластичную ленту на липучке, которую можно расширить или сузить, таким образом отрегулировав посадку гарнитуры на голове. Стоит отметить, что удобство использования является сильной стороной данной модели. Несмотря на некоторую увесистость (измеренный вес составляет 372 грамма), наушники комфортно сидят на голове и начинают утомлять только спустя примерно два-три часа использования. Плюсом также являются тканевые амбушюры, благодаря чему ушам не жарко, даже в достаточно теплую погоду. В продаже также доступны кожаные амбушюры.

Оснащение

Гарнитура оснащена широким спектром возможностей по работе с источниками звука и его управлением. Наушники могут подключаться к ПК по радиоканалу (2,4 ГГц) с помощью комплектного USB-ресивера, куда вы также можете подключать другой источник звука благодаря линейному входу и выходу. Также наушники могут быть подключены к смартфону, геймпаду, консоли или планшету. Еще одной особенностью Arctis 7 является возможность подключения к ним других наушников благодаря наличию 3,5-мм разъема на корпусе.

На левой чаше расположен выдвижной микрофон на гибкой ножке, клавиша отключения микрофона, ролик регулировки громкости, разъем для подключения кабеля зарядки, 3,5-мм разъем mini-jack и разъем для обеспечения проводного подключения к источнику звука.

На правой чаше находится клавиша питания, совмещенная с индикатором работы и заряда аккумулятора, и ролик регулировки баланса звука между чатом и игровыми событиями.

Качество звучания

Основная проблема большинства игровых гарнитур — отсутствие баланса, такие модели редко подходят и для прослушивания музыки, и для динамических игр. SteelSeries Arctis 7 является приятным исключением из этого правила. Гарнитура демонстрирует хорошую детализацию как высоких частот, так и средних. Уровень низких частот умерен и не избыточен. Тем не менее, во время игр, особенно в шутерах, баса достаточно ровно настолько, сколько нужно для ощущения присутствия.

Гарнитура поддерживает объемное звучание DTS 7.1 — как бы это ни казалось странным в сочетании с наушниками, но эта функция на самом деле работает. При просмотре фильмов или прослушивании качественных концертных записей действительно создается впечатление, что где-то позади находится еще пара динамиков.

Для детальной настройки звука рекомендуем использовать фирменную утилиту SteelSeries Engine 3, где вы сможете регулировать эквалайзер, пресеты объемного звучания и эффекты работы микрофона. Arctis 7 оснащена двунаправленным микрофоном. Его качество находится на хорошем уровне, но все-таки не студийном, как заявляет производитель.Также микрофон оснащен функцией шумоподавления.

Автономность

Заявленный уровень автономности составляет 25 часов, что подтвердилось на практике. При использовании гарнитуры примерно около 3 часов в день на протяжении недели, нам не удалось разрядить ее. Кстати, вы можете продолжать пользоваться наушниками и заряжать их одновременно.